Хафец Хаим - Шем Олам - Вечное имя - 2 тома
Еврейские первоисточники
Большая радость - выход книги Хафец Хаима Шем олам («Вечное имя») на русском языке.
В предисловии к этой книге Хафец Хаим говорит: люди, которым Б-г не дал детей, чувствуют себя сломленными: «Какое имя и какую память о себе я оставлю?»
Хафец Хаим спрашивает: есть ли в Торе ответ на это? И отвечает: да, он нашел ответ в книге пророка Йешаяу (56:3 - 5). Пророк говорит: «...и пусть не скажет скопец: "Ведь я дерево сухое"; Ибо так сказал Г-сподь о скопцах, которые хранят субботы Мои, и избирают угодное Мне, и поддерживают союз Мой: И дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя, (которые) лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое не истребится».
Здесь три составляющие:
- соблюдение субботы с любовью и преданностью по всем ее правилам и законам, без попыток «выкрутиться» и поиска сомнительных «патентов»;
- «и избирают угодное Мне». Это хесед, пишет Хофец Хаим, постоянная деятельность на благо людей: одалживать деньги, помогать нуждающимся, посещать больных и т. д.
- «поддерживают союз Мой» - поиск путей, чтобы экономически поддерживать людей, отдающих себя изучению Торы.
Многие люди находятся в таком положении: те, кого Б-г не одарил детьми (те, кто имеют детей от нееврейки, по Торе - не имеют детей); те, у кого есть дети, но они, к сожалению, не идут по пути Торы. Для этих людей - слова Всевышнего через пророка Йешаяу.
В книге Хафец Хаима подробно разбирается, как действительно осуществить эти три «совета». Определенно, эта книга поможет многим сохранить свое имя в этом мире, уйти от душевных переживаний и оставить о себе добрую память навеки. Это поможет им и поможет всему еврейскому народу.
Равви Исраэль-Меир Акоэн Каган - Хафец Хаим - Шем Олам - Вечное имя - О предназначении жизни и уделе человека в будущем - Том I
Перевод и комментарии: р. П. Перлов
Издательство «Беерот Ицхак»
Иерусалим 5772
Равви Исраэль-Меир Акоэн Каган - Хафец Хаим - Шем Олам - Вечное имя - О предназначении жизни и уделе человека в будущем - Том I - Содержание
Вступительное слово р. Бенциона Зильбера
От редактора
Предисловие переводчика
Предисловие автора
Врата субботы
Глава первая. О великом значении соблюдения субботы
Глава вторая. О должном соблюдении субботы
Глава третья. О Б-жественном наблюдении и управлении
Глава четвертая. Всегда тщательно соблюдать субботу. Наслаждение субботой
Глава пятая. О великой и важной обязанности изучения Торы в субботу
Глава шестая. Постоянная внимательность при соблюдении субботы. Предостерегать других от ее нарушения - великая заслуга
Врата желанного Г-споду
Глава седьмая. «...И изберут желанное Мне»
Глава восьмая. Заслуга заповедей цдака и хесед помогает человеку удостоиться сыновей
Врата поддержки Торы
Глава девятая. О величии обязанности изучения Торы и о том, насколько велика награда за это
Глава десятая. О расторопности в изучении Торы. У каждого есть своя доля в Торе
Глава одиннадцатая. О важности отчета перед самим собой
Глава двенадцатая. Величие святости Торы и любовь к Всевышнему
Глава тринадцатая. О расторопности - для приобретения удела в Торе
Глава четырнадцатая. Благодаря Торе и заповедям человек удостаивается прекрасных одежд и наслаждается светом Шехины .
Глава пятнадцатая. О величии обязанности поддерживать изучение Торы и сколь велика награда за это
Глава шестнадцатая. Поддержка Торы лучше, чем сыновья и дочери
Глава семнадцатая. Благодаря чему человек удостаивается доли в строительстве Храма
Глава восемнадцатая. Укреплять себя против дурного побуждение
Глава девятнадцатая. О цели прихода человека в этот мир
Глава двадцатая. Еще об отчете перед самим собой
Глава двадцать первая. Учиться вместе с другими - более высокая ступень исполнения заповеди
Глава двадцать вторая. Укреплять основы: изучение Торы и страх перед Б-гом
Заключительная часть
Глава двадцать третья. Укреплять себя в Торе и заповедях в час бедствий. Принимать муки с любовью
Глава двадцать четвертая. Новейшие изобретения и вера
Глава двадцать пятая. Заслуга Торы спасает в час беды
Глава двадцать шестая. Заслуги Торы и дела милосердия спасают в тяжкий час перед приходом Машиаха
Глава двадцать седьмая. О расторопности в изучении Торы
Равви Исраэль-Меир Акоэн Каган - Хафец Хаим - Шем Олам - Вечное имя - О предназначении жизни и уделе человека в будущем - Том I - Предисловие
Величайший еврейский мудрец эпохи р. Исраэль-Меир Акоэн Каган (5598 - 5693 / 1838 - 1933), чаще называемый Хафец Хаим (по заглавию его первой книги, посвященной законам чистоты речи, сразу получившей известность и всеобщее признание), родился в литовском местечке Жейтеле возле Гродно. Изучал Тору под руководством отца, выпускника ешивы в Воложине; с детства отличался необычайными способностями в Торе. В юности учился в Вильно и слушал там уроки выдающихся мудрецов Торы, в том числе р. Исраэля Салантера.
Ничто не может рассказать так много и так наглядно о личности Хафец Хаима, как истории из его жизни, ярко свидетельствующие о том, что он не просто излагал в своих книгах великие и благородные идеи Торы, но и сам жил ими изо дня в день. Ребе Авраам Мордехай, цадик гурских хасидов, сказал о нем: «В Радине есть один еврей, который пишет книги и сам исполняет их».
Он написал множество книг по разным разделам Торы - но не просто на темы, наиболее интересовавшие его лично. Как и все великие праведники во все эпохи, он знал острые проблемы своего времени. Любя свой народ, он жил его болью и стремился помочь как можно большему числу евреев оставить неверные пути и приумножить свои заслуги. Это стремление пронизывает все его книги.
Возможно, именно поэтому из всех живших в последние полтора столетия еврейских мудрецов ничье влияние не может сравниться с его влиянием и ничьи книги не получили такого распространения и так не изучались и изучаются поныне, как его книги.
Свою первую книгу, названную им Хафец Хаим, что значит «жаждущий жизни», он издал анонимно в возрасте тридцати лет. За полтора века она выдержала многие сотни изданий и стала одной из самых изучаемых во всем еврейском мире, и автор сам в течение всей своей жизни оставался образцом чистоты и совершенства речи. В одной из поездок он оказался в одной повозке с компанией торговцев. Те сначала говорили о достоинствах своих товаров, а потом перешли на личные недостатки коллег и конкурентов. Убедившись, что он не может заставить их сменить тему, Хафец Хаим сошел с повозки в открытом поле (Маасей аво-тейну, Мецора).
В 5648 (1888) году вышла его книга Аават хесед - «Любовь к добрым делам» - о законах благотворительности, гостеприимства, заботы о больных и т. п. Тема доброты и милосердия была ему чрезвычайно близка. Еще в молодые годы они с женой в течение нескольких лет для своего пропитания держали небольшой магазин. Все дела в нем велись не только в соответствии со строжайшими требованиями еврейского закона в отношении цены, меры, веса и качества товаров, но и с милосердием и щедростью в отношении бедных, которые не всегда могли вовремя оплатить долги или не могли их вернуть вообще. В результате все окрестные жители стали приходить только в их магазин, и Хафец Хаим, не желая наносить ущерб другим торговцам, начал вводить ограничения - торговал только в утренние часы, закрыл главный вход и пускал покупателей только со двора и т. п. Но все это не помогало, и тогда он закрыл магазин совершенно (Тнуат а-мусар, 4, стр. 24,106; р. Э. Деслер, Михтав ме-Элияу, ч. 1, стр. 35).
В 5625 (1865) году Хафец Хаим стал ведущим преподавателем в ешиве в местечке под Вильно. Перед праздником Песах он получил там свою первую зарплату за целый семестр и собрался было ехать к семье, как вдруг узнал, что одна молодая пара в том местечке отменяет свою свадьбу из-за отсутствия денег. Он отдал им всю свою зарплату; свадьба состоялась, а он занял денег на дорогу и уехал в Радин (Тнуат а-мусар, 4, стр. 142).
О гостях своего дома он заботился лично, оставив все свои дела, - обслуживал, кормил, сушил их одежду, стелил постели (там же, стр. 144).
Однако для себя и своей семьи он не принимал никакой помощи и бесплатных услуг, и даже оказавшись в гостях, полностью оплачивал все, чем пользовался, договорившись обо всем заранее, - а без такой договоренности вообще не входил в чей-либо дом (там же, стр. 111,112).
В 5629 (1869) году он основал ставшую всемирно знаменитой и неразрывно связанную с его именем ешиву в Радине (ныне - г. Радунь в Белоруссии). С того дня с ней была связана вся его жизнь.
В 5667 (1907) году Хафец Хаим завершает издание одного из важнейших своих трудов, над которым работал более тридцати лет, - шеститомника Мишна брура - «Ясный закон». Это - комментарий на Орах хаим - «Образ жизни», один из четырех разделов фундаментального свода законов Шулхан арух великого мудреца Йосефа Каро. Этот раздел включает наиболее актуальные, ежедневно применяемые законы, и со времени выхода книги Хафеца Хаима их изучение немыслимо без нее.
Равви Исраэль-Меир Акоэн Каган - Хафец Хаим - Шем Олам - Вечное имя - О предназначении жизни и уделе человека в будущем - Том II - Содержание
Предисловие редактора
Глава первая. Долг человека - укреплять себя для служения Всевышнему
Глава вторая. Еще о том, как важно укреплять себя
Глава третья. О том, сколь важна расторопность при исполнении заповедей Торы
Глава четвертая. О великой награде, которую приготовил Всевышний за Свою Тору и заповеди
Глава пятая. О великой важности расторопности при изучении Торы
Глава шестая. Еще на эту же тему
Глава седьмая. Что следует считать для себя важнейшим в изучении Торы
Глава восьмая. Насколько следует остерегаться грехов, видимых всем, за которые положены самые суровые наказания
Глава девятая. Человеку уготовано воздаяние за дела его еще при жизни - как награда, так и наказание
Глава десятая. Объяснение стиха Писания: «Представляю Г-спода перед собой всегда»
Глава одиннадцатая. Насколько следует человеку остерегаться, чтобы слова его не расходились с делом
Глава двенадцатая. О том, что многие бедствия, постигающие ныне мир, - это подготовка к окончательному освобождению
Глава тринадцатая. Еще на эту же тему
Глава четырнадцатая. Об окончательном освобождении: не отчаиваться, когда оно задерживается
О рассеянии Израиля
Глава первая. О главных причинах того, что народ Израиля расселяется по всем краям земли
Глава вторая. Огромный вред от того, что отец поощряет сыновей оставить родные места и ехать к нему
Глава третья. Ложь о «стране всеобщего процветания»
Глава четвертая. Ошибка думающих, что там богатеют без тяжкого труда
Глава пятая. Ошибка тех, которые поддаются уговорам и берут дурной пример с других
Глава шестая. Еще об этом, а также о стремлении «жить на широкую ногу», которое умножилось в наши дни
Глава седьмая. Еще одна причина отъезда для многих - недостаточная уверенность во Всевышнем
Глава восьмая. О правлении Всевышнего
Глава девятая. Как вести себя тому, кто вынужден находиться в далекой стране
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Из книги Хафец Хаима «Хомата-дат»
Путь Торы
Огромная важность поддержки Торы
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Из книги р. Ш. Лоренца «В кругу великих»
Чудеса совершаются только ради наследующих традицию
Встреча р. Ш. Лоренца с президентом США Гарри Труменом
Равви Исраэль-Меир Акоэн Каган - Хафец Хаим - Шем Олам - Вечное имя - О предназначении жизни и уделе человека в будущем - Том II - Долг человека - укреплять себя для служения Всевышнему
Сказали наши мудрецы (Брахот, 32а): «Человек должен укрепляться в четырех вещах: в Торе, в добрых делах, в молитве и в дерех эрец. [Объясняет Раши: человек должен укреплять себя в них постоянно, изо всех сил]. Откуда это известно нам относительно Торы и добрых дел? Из Писания: "Только очень крепись и собирайся с силами, чтобы соблюдать и исполнять всю Тору..." (йеошуа, 1:6), - "крепись" относится здесь к Торе, а "собирайся с силами" - к добрым делам». И еще (Сифри, Пинхас, ю): «Если даже к Йеошуа, о котором написано: "Йеошуа сын Нуна, юноша, не отлучался от шатра" (Шмот, 33:11), обратился Б-г со словами: "Только очень крепись и собирайся с силами...", - тем более обращены эти слова к остальным людям». Все это сказано нашими мудрецами в прежние времена; что же нам говорить теперь, в наших поколениях, когда множатся повсюду заботы и бедствия, рождая слабость в душах наших? Когда стало так много врагов нашей веры с ложными взглядами, враждебными Всевышнему и Его Торе, и враги эти всячески мешают и препятствуют изучающим Тору и исполняющим заповеди? Как же нужно человеку укреплять себя в такие времена, чтобы не упасть окончательно, не дай Б-г!
В такое время абсолютно необходимо, чтобы люди богобоязненные собирались время от времени, чтобы поддержать и укрепить друг друга в служении Всевышнему, и все сказанное ими записывается тогда в памятную книгу перед Всевышним. [И они не должны падать духом, даже видя, что в их городе и вокруг них все больше людей, сбрасывающих с себя бремя Торы, да спасет нас Б-г... Ведь в действительности те, кто с нами, больше, чем те, кто с ними, ведь с нами - Г-сподь, Б-г наш, оживляющий всех милостью Своей! И от Него зависят наши жизненные силы, здоровье и успех - как в этом мире, так и в мире грядущем! Он помогает тем, кто боится Его и полагается на Него, и защищает их, как сказано: «Боящиеся Г-спода, полагайтесь на Г-спода! Он - помощь И ЩИТ ИХ» [Теилим, 115:11)].
Об этом сказал пророк: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Г-спода... и написана была памятная книга перед Ним о боящихся Г-спода и о размышляющих об имени Его» {Малахи, 3:16). По поводу чего сказано: «Тогда говорили друг с другом»? До этого Писание сообщает, что есть люди, желающие сбросить с себя бремя Всевышнего, и они говорят: «Что пользы, что исполняли мы службу Его и ходили преклоненными пред Г-сподом...?» (там, 3:14), - и далее: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Г-спода». Другими словами, в такой ситуации есть обязанность собираться, чтобы укреплять друг друга. И Писание завершает: «...И написана была памятная книга перед Ним о боящихся Г-спода и о размышляющих об имени Его».
Также и сегодня есть люди неразумные, упрекающие Всевышнего из-за изгнания нашего, в котором мы страдаем уже боле восемнадцати столетий. Но в действительности обижаться надо не на Него, не дай Б-г, а на самих себя! Ведь Он каждый миг желает освободить Израиль, и только наши грехи препятствуют этому, как сказано в Писании: «Ведь не коротка рука Г-спода, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать, - и только грехи ваши отделяют вас от Б-га вашего» (Йешаяу, 59:1,2). И мало того, что мы вредим самим себе делами нашими, - мы еще приводим этим к осквернению Его великого имени, как сказано: «И пришли они к народам, к которым пришли (уйдя в изгнание), и осквернили там Мое святое имя, ибо сказали (о них те народы): народ Г-спода они - и из земли Его ушли!» [Йехезкель, 36:20).
Но не только из-за этого претензии тех людей несостоятельны. Так же, как не было оснований для жалоб у первых поколений после разрушения Храма, так и теперь нет у нас права жаловаться на страдания в течение всех долгих лет изгнания. С чем это можно сравнить? Один человек служил у богача и получал за свой труд сто рублей в месяц. После двадцати лет верной службы он умер, и его заменил сын. Тот проработал примерно такое же время, и после него богач точно так же нанял его сына. Однако этот последний сын оказался неразумным; проработав несколько недель, он пришел к богачу и сказал: «Господин хозяин! Всем известно, что сын наследует своего отца и отца своего отца. Так и я - наследник моего отца и отца моего отца, и мне полагается от Вас плата за их верную службу в течение сорока лет! А вдобавок - плата за несколько недель, которые проработал я сам; все вместе получается около пятидесяти тысяч рублей!» Услышав это, хозяин стал смеяться над ним: «Глупец! Как тебе могло прийти в голову, что твой отец и его отец могли проработать у меня сорок лет без оплаты? На что же они жили все эти годы?
Книга очень важная и нужная всем. Спросите чем и почему? Субботу никто не отменял. Читайте в оригинале Берешит 1:14-в оригинале для праздников назначенных. Суббота назначена Творцом, а он её не отменял и не отменит. Читайте в оригинале Берешит 2:3-седьмой день Господь благословил и освятил и только седьмой день-СУББОТУ. Спасибо админу за книгу, обязательно приобрету-Саша+Саша. Омэйн.