Предисловие редактора

Глава первая. Долг человека - укреплять себя для служения Всевышнему

Глава вторая. Еще о том, как важно укреплять себя

Глава третья. О том, сколь важна расторопность при исполнении заповедей Торы

Глава четвертая. О великой награде, которую приготовил Всевышний за Свою Тору и заповеди

Глава пятая. О великой важности расторопности при изучении Торы

Глава шестая. Еще на эту же тему

Глава седьмая. Что следует считать для себя важнейшим в изучении Торы

Глава восьмая. Насколько следует остерегаться грехов, видимых всем, за которые положены самые суровые наказания

Глава девятая. Человеку уготовано воздаяние за дела его еще при жизни - как награда, так и наказание

Глава десятая. Объяснение стиха Писания: «Представляю Г-спода перед собой всегда»

Глава одиннадцатая. Насколько следует человеку остерегаться, чтобы слова его не расходились с делом

Глава двенадцатая. О том, что многие бедствия, постигающие ныне мир, - это подготовка к окончательному освобождению

Глава тринадцатая. Еще на эту же тему

Глава четырнадцатая. Об окончательном освобождении: не отчаиваться, когда оно задерживается

Глава первая. О главных причинах того, что народ Израиля расселяется по всем краям земли

Глава вторая. Огромный вред от того, что отец поощряет сыновей оставить родные места и ехать к нему

Глава третья. Ложь о «стране всеобщего процветания»

Глава четвертая. Ошибка думающих, что там богатеют без тяжкого труда

Глава пятая. Ошибка тех, которые поддаются уговорам и берут дурной пример с других

Глава шестая. Еще об этом, а также о стремлении «жить на широкую ногу», которое умножилось в наши дни

Глава седьмая. Еще одна причина отъезда для многих - недостаточная уверенность во Всевышнем

Глава восьмая. О правлении Всевышнего

Глава девятая. Как вести себя тому, кто вынужден находиться в далекой стране

Путь Торы

Огромная важность поддержки Торы

Чудеса совершаются только ради наследующих традицию

Встреча р. Ш. Лоренца с президентом США Гарри Труменом

Равви Исраэль-Меир Акоэн Каган - Хафец Хаим - Шем Олам - Вечное имя - О предназначении жизни и уделе человека в будущем - Том II - Долг человека - укреплять себя для служения Всевышнему

Сказали наши мудрецы (Брахот, 32а): «Человек должен укрепляться в четырех вещах: в Торе, в добрых делах, в молитве и в дерех эрец. [Объясняет Раши: человек должен укреплять себя в них постоянно, изо всех сил]. Откуда это известно нам относительно Торы и добрых дел? Из Писания: "Только очень крепись и собирайся с силами, чтобы соблюдать и исполнять всю Тору..." (йеошуа, 1:6), - "крепись" относится здесь к Торе, а "собирайся с силами" - к добрым делам». И еще (Сифри, Пинхас, ю): «Если даже к Йеошуа, о котором написано: "Йеошуа сын Нуна, юноша, не отлучался от шатра" (Шмот, 33:11), обратился Б-г со словами: "Только очень крепись и собирайся с силами...", - тем более обращены эти слова к остальным людям». Все это сказано нашими мудрецами в прежние времена; что же нам говорить теперь, в наших поколениях, когда множатся повсюду заботы и бедствия, рождая слабость в душах наших? Когда стало так много врагов нашей веры с ложными взглядами, враждебными Всевышнему и Его Торе, и враги эти всячески мешают и препятствуют изучающим Тору и исполняющим заповеди? Как же нужно человеку укреплять себя в такие времена, чтобы не упасть окончательно, не дай Б-г!

В такое время абсолютно необходимо, чтобы люди богобоязненные собирались время от времени, чтобы поддержать и укрепить друг друга в служении Всевышнему, и все сказанное ими записывается тогда в памятную книгу перед Всевышним. [И они не должны падать духом, даже видя, что в их городе и вокруг них все больше людей, сбрасывающих с себя бремя Торы, да спасет нас Б-г... Ведь в действительности те, кто с нами, больше, чем те, кто с ними, ведь с нами - Г-сподь, Б-г наш, оживляющий всех милостью Своей! И от Него зависят наши жизненные силы, здоровье и успех - как в этом мире, так и в мире грядущем! Он помогает тем, кто боится Его и полагается на Него, и защищает их, как сказано: «Боящиеся Г-спода, полагайтесь на Г-спода! Он - помощь И ЩИТ ИХ» [Теилим, 115:11)].

Об этом сказал пророк: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Г-спода... и написана была памятная книга перед Ним о боящихся Г-спода и о размышляющих об имени Его» {Малахи, 3:16). По поводу чего сказано: «Тогда говорили друг с другом»? До этого Писание сообщает, что есть люди, желающие сбросить с себя бремя Всевышнего, и они говорят: «Что пользы, что исполняли мы службу Его и ходили преклоненными пред Г-сподом...?» (там, 3:14), - и далее: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Г-спода». Другими словами, в такой ситуации есть обязанность собираться, чтобы укреплять друг друга. И Писание завершает: «...И написана была памятная книга перед Ним о боящихся Г-спода и о размышляющих об имени Его».

Также и сегодня есть люди неразумные, упрекающие Всевышнего из-за изгнания нашего, в котором мы страдаем уже боле восемнадцати столетий. Но в действительности обижаться надо не на Него, не дай Б-г, а на самих себя! Ведь Он каждый миг желает освободить Израиль, и только наши грехи препятствуют этому, как сказано в Писании: «Ведь не коротка рука Г-спода, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать, - и только грехи ваши отделяют вас от Б-га вашего» (Йешаяу, 59:1,2). И мало того, что мы вредим самим себе делами нашими, - мы еще приводим этим к осквернению Его великого имени, как сказано: «И пришли они к народам, к которым пришли (уйдя в изгнание), и осквернили там Мое святое имя, ибо сказали (о них те народы): народ Г-спода они - и из земли Его ушли!» [Йехезкель, 36:20).

Но не только из-за этого претензии тех людей несостоятельны. Так же, как не было оснований для жалоб у первых поколений после разрушения Храма, так и теперь нет у нас права жаловаться на страдания в течение всех долгих лет изгнания. С чем это можно сравнить? Один человек служил у богача и получал за свой труд сто рублей в месяц. После двадцати лет верной службы он умер, и его заменил сын. Тот проработал примерно такое же время, и после него богач точно так же нанял его сына. Однако этот последний сын оказался неразумным; проработав несколько недель, он пришел к богачу и сказал: «Господин хозяин! Всем известно, что сын наследует своего отца и отца своего отца. Так и я - наследник моего отца и отца моего отца, и мне полагается от Вас плата за их верную службу в течение сорока лет! А вдобавок - плата за несколько недель, которые проработал я сам; все вместе получается около пятидесяти тысяч рублей!» Услышав это, хозяин стал смеяться над ним: «Глупец! Как тебе могло прийти в голову, что твой отец и его отец могли проработать у меня сорок лет без оплаты? На что же они жили все эти годы?