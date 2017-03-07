«13 Основ веры» Рамбама

Сегодня имя рава Моше Шапиро известно во всем мире. Его уроки-лекции вызывают огромный интерес людей из самых разных кругов, в разных странах и на разных континентах. Немало людей могут с уверенностью указать на рава, как на человека, перевернувшего их представления о мире, Торе, религии и жизни. По мнению многих людей, рав Моше стоит у самых истоков мощнейшего движения последнего поколения - возврата к своим корням. Колоссальные и глубочайшие талмудические и каббалистические знания, унаследованные от великих прошлого поколения, рав сочетает с удивительной способностью «перевести» их на язык сегодняшнего дня, сделать источником ответов на самые актуальные вопросы, которые может только поставить перед собой ищущая душа. Стоить отметить, что среди непосредственных учителей рава были такие гиганты еврейской мысли, как рав Элияу Деслер и рав Ицхак Гутнер, благословенна память о праведниках.

Сегодня есть уже немало книг на разные темы, составленных учениками рава на материале его устных уроков. Но только эту книгу (среди известных широко) рав считает «своей». И он не раз подчеркивал это в процессе работы над переводом.

Как уже говорилось выше, мало кто среди «больших» раввинов поколения может сравнится с равом Моше в осознании важности обращения к тем, кто оказался оторванным от своих корней и Торы. Нести глубокое слово истины «далеким» не менее важно для него, чем изучение Торы теми, кто не нуждается в «приближении». И, тем не менее, даже на этом фоне, отношение рава Моше к русскоязычным евреям совершенно особое. Еще тогда, десятки лет назад, когда поток евреев из Советского Союза только начинался, рав Моше, рука об руку с равом Ицхаком Зильбером, благословенна память о праведнике, делал все, от него зависящее для того, чтобы нести свет Торы выходцам из страны «победившего материализма».

Не для славословий в адрес своих «дважды соотечественников», а ради осознания важности возложенной задачи, я должен сказать, что рав Моше видит в выходцах из бывшего Союза особенные качества (в каждой диаспоре свои, особенные достоинства, а суть собирания «рассеянных» в том и состоит, чтобы собрать вместе эти рассыпанные драгоценности). Понимание важности образования, трепетное отношение к знаниям, готовность к самопожертвованию ради этого, столь естественное для евреев «оттуда», должно, по мнению рава, придать особенный блеск и глубину изучению Торы.

Мы начали работу над переводом более полутора лет назад. И, хотя рав не говорит по-русски, я уже давно «научился» спрашивать его, как именно лучше перевести на русский язык то или иное понятие. Много часов мы провели с равом, обсуждая не только пояснения, сделанные для русского перевода, но и сами формулировки во многих местах книги. Иногда складывалось впечатление, что перевод книги на русский язык в глазах рава чуть ли не важнее оригинала. В любом случае, он стал для него «отдельной» книгой. Раз за разом, несмотря на занятость и усталость, рав Моше находил время и силы для того, чтобы снова обсудить, как именно стоит раскрыть или пояснить то или иное понятие. А как иначе!? - Ведь речь идет о фундаментальных Основах веры! А перевод этой книги на русский язык - это его послание всем, кто читает по-русски!

Тема книги - «13 Основ веры» Рамбама, и это, конечно же, не случайно. Сегодня, когда процесс «возвращения» выглядит не «тонким» ручейком, а скорее, «девятым валом», иногда сам фундамент, основа и начало служения - вера в Создателя, стали предметом нагромождения ошибок и спекуляций. И сегодня снова, не менее чем тридцать или сорок лет назад, каждый ищущий смысл в этом мире должен получить возможность фундаментального изучения самих Основ веры. Ведь невозможно построить здание без надежного фундамента!

Думаю, что не будет преувеличением сказать, что именно этому аспекту служения - самому его фундаменту - рав Моше придает важнейшее значение, и именно в нем видит главный вызов, стоящий перед нашим поколением.

Несколько слов о структуре книги. Как уже говорилось, книга посвящена Тринадцати Основам веры, сформулированных Рамбамом, и включает в себя сорок четыре урока, разбитых на четырнадцать тем, включая и «Введение в Основы». На раскрытие каждой темы ушло от двух до восьми уроков, за исключением двух Основ - второй и третьей, объединенных в один урок.

Мы надеемся, что сделанный нами перевод внесет свой вклад в понимание основ веры, и поможет тем, кто нуждается в помощи.