Бернштейн Иммануэль - Сезон тшувы - от Элуля до Йом Кипура

Рош Ашана и Йом Кипур занимают особое место в сознании еврейского народа. Чувствительная душа подходит к ним с надеждой и трепетом. У каждого из нас есть свои волнительные моменты в тексте праздничных молитв этих дней — моменты, с которыми мы себя ассоциируем и которые вызывают искренний отклик в душе.

Однако главные идеи этих дней прояснены недостаточно. Это относится ко многим аспектам. Например, что такое тшува и чего она от нас требует? Есть ли практическая разница между совершением тшувы в Дни раскаяния и в остальное время года? О чем следует думать во время трубления в шофар? В чем разница между звуками ткия и труа?

Другие идеи, с которыми мы сталкиваемся в эти дни, могут показаться в каком-то смысле эзотерическими, например, «запутать Сатана» или «сбросить грехи в море», а также капарот в канун Йом Кипура. Даже такие хорошо известные идеи, как «суд» и «искупление», могут выглядеть весьма сложными для восприятия.

Более того, в эти дни происходит так много событий (исполняются разные мицвот, обычаи, уникальные богослужения), что порой бывает трудно проследить, как всё это сочетается вместе, помогая развивать центральные темы тшувы. Например, если Рош Ашана — первый из Десяти дней раскаяния, то почему мы не проводим эти два дня праздника, занимаясь непосредственно тшувой? Другими словами, даже если нам удастся уловить мелодию тшувы, есть шанс упустить симфонию Грозных дней.

С одной стороны, тшува — это не просто интеллектуальный труд; это эмоциональное путешествие, которое предполагает обновление всего человека, и поэтому сердце также должно быть вовлечено в процесс.

Но, с другой стороны, даже если в основе тшувы лежат искренние намерения, но при этом в ней отсутствует необходимая интеллектуальная глубина, она будет неполной. Если и существует такое время в году, когда критически важно, чтобы сердце и разум работали вместе, то это дни Рош Ашана и Йом Кипура.

Чем глубже будет наше понимание того, что происходит в Йамим нораим (Грозные дни), тем эффективнее мы сможем приобщиться к идеям этих дней. Это дни возможностей, и мы должны стремиться воспользоваться ими в полной мере.

Цель этой книги — помочь читателю пройти через процесс тшувы, начиная с Элуля и до Йом Кипура. Как правило, главы в ней короткие. Некоторые фундаментальные идеи раскрываются по ходу всей книги, добавляя каждый раз дополнительные уровни понимания, а иногда и вовсе преподносятся с совершенно новых ракурсов.

Книга опирается на широкий спектр источников, посвященных тшуве и Йамим нораим. Каждый из них придает обсуждению уникальный оттенок, так что общая картина получается красочной и многослойной.

Бернштейн Иммануэль - Сезон тшувы - от Элуля до Йом Кипура

Пер. с англ. Ариэля Тригера, Арсения Товстоногова — Москва ; Волжский: Триггер букс, 2024. — 264 с.

ISBN 978-5-6051408-1-8

Бернштейн Иммануэль - Сезон тшувы - от Элуля до Йом Кипура – Содержание

Вступление

РАЗДЕЛ I. ЭЛУЛЬ И ТШУВА

Элуль

1. Сезон тшувы

2. Шофар Элуля

3. Слихот: когда, что и почему?

Тшува

4. Вектор тшувы

5. Стареть не обязательно!

6. Танцы вокруг тельца

7. Ненастоящие цвета

8. Настоящая тшува

9. Радикальная тшува

РАЗДЕЛ II. РОШ АШАНА

Темы дня

. Рош Ашана: день света

. Настроение в Рош Ашана

. Суд Рош Ашана

. За гранью эгоизма

. Рош Ашана: День Творения

. Захрену лехаим

Порядок дня

. Царство

. Знаки (симаним)

. Авину малкейну

. Перед трублением

. Звук, открывающий глаза

. Ткия и шварим

22. Шофар: до и во время мусафа

23. Малхуёт, Зихронот и Шофарот

24. Малхуёт и Рош Ашана

25. Малхуёт

26. Малхуёт во время суда

27. Зихронот: дела и плоды

28. Определяющие моменты

29. Зихронот: кто кого вспоминает?

30. Шофар: игра на инструменте

31. Шофар как молитва

32. Ткия и труа: милосердие и справедливость

33. Шофарот: шофар и гора Синай

34. Когда Рош Ашана приходится на Шабат

35. Ташлих: сбросить грехи в море

РАЗДЕЛ III. МЕЖДУ РОШ АШАНА И ЙОМ КИПУРОМ

36. В равновесии

37. Терпение и доброта

38. Шабат шува

39. Послание пророка Ошеа

РАЗДЕЛ IV. ЙОМ КИПУР

Темы дня

40. Дар Судного дня

41. Капара и таара

42. Тщува и Йом Кипур

43. Выше греха

44. Полезные страдания

45. Обувь в Йом Кипур

46. Суть дня

47. Йом Кипур и дарование Торы

Порядок дня

48. Капарот

49. За день до Йом Кипура

50. Прощение и единение в Йом Кипур

51. Коль нидрей: правильный настрой

52. Барух Шем

53. Видуй в Йом Кипур

54. Молитвенник и тшува

55. Израиль и Йешурун

56. Моменты Судного дня

57. Храмовая служба в Йом Кипур

58. Уроки из книги Йоны

59. Нейла

60. Фрагменты Нейлы

61. Тринадцать атрибутов милосердия

62. Последнее омовение

Источники