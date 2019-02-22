Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика
Институт перевода Библии совместно с издательством «Гранат» выпустил очередное издание по библеистике, представляющее собой сборник переводов статей одного из ведущих библеистов нашего времени, известного специалиста по Новому Завету и кумранским рукописям Джеймса Чарльзворта, профессора новозаветного языка и литературы в Принстонской богословской семинарии (Принстон, Нью Джерси, США). Тема статей – связь между основными положениями проповеди трех личностей, повлиявших на формирование христианства, — Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостола Павла — и иудейской апокалиптикой, нашедшей свое отражение в кумранских рукописях.
Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика
М.: Институт перевода Библии, 2018. — 136 с.
ISBN 978-5-93943-262-7 (Институт перевода Библии)
ISBN 978-5-906456-37-3 (Гранат)
Переводчики: К. Боголюбов, И. Колбутова
Редколлегия: В. Воинов, Т. Майская, А. Сомов (науч. редактор)Перевод статьи Джеймса Чарльзворта "John the Baptizer and the Dead Sea Scrolls" (James H. Charlesworth, ed. The Bible and the Dead Sea Scrolls: The Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls. Vol. 3: The Scrolls and Christian Origins. Waco, TX: Baylor University Press, 1-35)
Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика - Содержание
- Предисловие научного редактора
- Иоанн Креститель и свитки Мертвого моря
- Иисус и ессеи Галилеи и Иудеи
- Павел, свитки Мертвого моря и иудейские апокалиптические тексты
- Послесловие автора
Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика - Предисловие научного редактора
Предложенные вашему вниманию в этом сборнике статьи профессора Джеймса Чарльзворта показывают связь между основными положениями проповеди трех личностей, повлиявших на формирование христианства как религии, учения и Церкви, — Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостола Павла. Подход автора к этим центральным для христианства личностям, представленный в этих статьях, продиктован не только его христианской верой, но и многолетними глубокими научными исследованиями в области библеистики. Джеймс Чарльзворт погружает нас в эпоху иудаизма периода Второго храма и показывает, насколько сильно учение и деятельность этих людей укоренены в апокалиптических идеях и взглядах на мир, характерных для некоторых иудейских религиозных кругов, а также наглядно демонстрирует, что их адекватное понимание возможно только во всем многообразии культурно-религиозного контекста иудаизма, сложившегося в 1-м в. н. э. Поэтому именно так был назван этот сборник.
Формально эпоха Второго храма охватывает собой период примерно с 515 г. до н. э. по 70 г. н. э., т. е. со времени постройки Второго храма в Иерусалиме вместо разрушенного вавилонянами в 586 г. до н. э. Первого храма (Храма Соломона) до времени его разрушения римлянами, захватившими Иерусалим во время т. н. Иудейской войны (66-73 гг. н. э.). Этот период отмечен серьезнейшими изменениями в религиозной, социальной, политической и культурной жизни иудеев: возвращением из вавилонского плена в Иерусалим, восстановлением Храма и порядка богослужения в нем. Закон Моисея (Тора) становится основным в жизни народа, появляется институт синагоги как места собрания иудейской общины для молитвы, чтения Св. Писания и наставления. Постепенно угасает пророчество, ему на смену приходит институт учительства и истолкования Закона.
В 332 г. до н. э. Александр Македонский подчиняет Иудею и Самарию, отобрав их у Персии, а после его смерти они оказываются сначала под властью Птолемеев, египетских военноначальников Александра, а потом Селевкидов, сирийских эллинистических правителей. Во времена Птолемеев инициируется первый перевод Библии — греческий перевод Септуагинты, начавшийся при Птолемее II Филадельфе (283-246 гг. до н. э.). В 198 г. до н. э. Антиох III Селевк захватывает Иерусалим, а его преемник Антиох IV Епифан начинает жестокие религиозные гонения на иудеев, насильно насаждая греческую культуру и религию, уничтожая свитки Торы и преследуя благочестивых. Он оскверняет Храм, в котором теперь приносятся языческие жертвы. В 167 г. до н. э. вспыхивает восстание под руководством священника Мат-тафии и его сыновей Иуды, Ионафана и Симона, которых называли «Маккавеями». Их поддерживают различные иудейские религиозные группы. Восставшие освобождают и переосвящают Храм в Иерусалиме (164 г. до н. э.), а Иудея в конце концов получает независимость.
В 152 г. первосвященником становится Ионафан, сын Маттафии. Начинается правление священнической семьи, которую называли Хасмонеями. В 104 г. очередной правитель из этой семьи, Аристобул, принимает титул царя, совмещая и духовную, и светскую власть, что обычно в Израиле строго разделялось. Такое положение правителя возмутило некоторые религиозные группы, сформировавшиеся в этот период, и они перестали поддерживать Хасмонейскую династию. Под сомнение ставилась и легитимность притязаний Хасмонеев на первосвященство.
В целом, Хасмонеи показали себя вполне светскими правителями, двор которых был полон интриг. В 63 г. до н. э. из-за очередной распри римляне захватывают Иерусалим и Храм, таким образом завершив краткий период политической независимости Иудеи и установив в ней римское правление. В 37 г. до н. э. к власти в Иудее приходит Ирод Великий. Он происходил из Идумеи и был женат на Мариамне, представительнице династии Хасмонеев. С одной стороны, Ирод симпатизировал греко-римской культуре. С другой стороны, формально, он был иудеем, и потому, осуществляя множество грандиозных строительных проектов, перестроил и Иерусалимский Храм. Современникам он запомнился как крайне подозрительный, жестокий и мнительный правитель, уничтожавший любых соперников и даже членов своей семьи. Согласно Евангелиям, именно в его правление и родился Иисус Христос (см. Мф 2:1). Умер Ирод Великий в 4 г. до н. э. Его царство сначала было разделено между его сыновьями — Архелай получил Иудею, Самарию и Идумею, Ироду Антипе достались Галилея и Галаад, а Филиппу — области к востоку и северу от Галилейского озера (Итурея, Батанея, Траханитская область и Аврана). Однако, поскольку иудеи не были довольны Архелаем, в 6 г. н. э. он был смещен, а Иудея стала провинцией с прямым римским правлением. Такая ситуация не способствовала популярности римской власти среди иудеев. Напряженность и недовольство вылились в восстание в 66 г. н. э., охватившее всю Палестину и затронувшее даже иудеев диаспоры. Постепенно римские легионы, возглавляемые полководцем Веспасианом (будущим императором), выбивают восставших из Галилеи. Сын этого полководца, Тит, осаждает и после долгой и изнурительной осады захватывает Иерусалим, разрушая не только город, но и Храм. Последним оплотом восставших была крепость Масада, но и она пала в 73 г. н. э. Таков краткий исторический обзор этого периода.
Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика - Презентация книги
«В своих лекциях, ставших затем статьями в этом сборнике, я стремился собрать воедино возникающие и требующие ответов вопросы о происхождении христианства, связанные, безусловно, с быстрым развитием исследований и открытием новых источников в этой области, — пишет профессор Чарльзворт в Послесловии автора. – Причем я никогда не мог представить, что буду ставить вопросы, которые, с одной стороны, стимулируют развитие исследований ради поиска достоверных ответов, а с другой — служат свидетельством необыкновенного прогресса в этих исследованиях, достигнутого за последние шесть десятилетий»
В 2016 г. Институт перевода Библии имел честь пригласить профессора Чарльзворта в Москву на конференцию «Послания апостола Павла» (2–4 июня 2016 г.), организованную Институтом перевода Библии совместно с Институтом Св. Фомы и Библейско-богословским институтом апостола Андрея.
Несмотря на мировую известность имя Джеймса Чарльзворта мало знакомо российскому читателю, так как его работы, за редким исключением, не переводились на русский язык. Книга адресована всем, кто интересуется происхождением христианства и христианского богословия.
Презентация книги состоится 6 марта, в 19:00 в культурном центре «Покровские ворота» по адресу ул. Покровка, д. 27. Вход свободный.
По поводу приобретения книги обращайтесь в издательство "Гранат", тел. (925) 391-48-04, [email protected]
Спасибо!
оперативность клуба ну просто на высоте!
спасибо
Чарльзворт реально ТОП! Огромное спасибо за книгу.
Оу! Мэтр современной библеистики уровня Мецгера - жаль что так долго ничего на русский язык не переводилось... Очень хотелось бы, чтобы это была не последняя ласточка...