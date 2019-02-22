Институт перевода Библии совместно с издательством «Гранат» выпустил очередное издание по библеистике, представляющее собой сборник переводов статей одного из ведущих библеистов нашего времени, известного специалиста по Новому Завету и кумранским рукописям Джеймса Чарльзворта, профессора новозаветного языка и литературы в Принстонской богословской семинарии (Принстон, Нью Джерси, США). Тема статей – связь между основными положениями проповеди трех личностей, повлиявших на формирование христианства, — Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостола Павла — и иудейской апокалиптикой, нашедшей свое отражение в кумранских рукописях.

Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика

М.: Институт перевода Библии, 2018. — 136 с. ISBN 978-5-93943-262-7 (Институт перевода Библии) ISBN 978-5-906456-37-3 (Гранат) Переводчики: К. Боголюбов, И. Колбутова Редколлегия: В. Воинов, Т. Майская, А. Сомов (науч. редактор) Перевод статьи Джеймса Чарльзворта "John the Baptizer and the Dead Sea Scrolls" (James H. Charlesworth, ed. The Bible and the Dead Sea Scrolls: The Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls. Vol. 3: The Scrolls and Christian Origins. Waco, TX: Baylor University Press, 1-35) Перевод статьи Джеймса Чарльзворта "John the Baptizer and the Dead Sea Scrolls" (James H. Charlesworth, ed. The Bible and the Dead Sea Scrolls: The Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls. Vol. 3: The Scrolls and Christian Origins. Waco, TX: Baylor University Press, 1-35) Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика - Содержание Предисловие научного редактора

Иоанн Креститель и свитки Мертвого моря

Иисус и ессеи Галилеи и Иудеи

Павел, свитки Мертвого моря и иудейские апокалиптические тексты

Послесловие автора Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика - Предисловие научного редактора Предложенные вашему вниманию в этом сборнике статьи профессора Джеймса Чарльзворта показывают связь между основными положениями проповеди трех личностей, повлиявших на формирование христианства как религии, учения и Церкви, — Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостола Павла. Подход автора к этим центральным для христианства личностям, представленный в этих статьях, продиктован не только его христианской верой, но и многолетними глубокими научными исследованиями в области библеистики. Джеймс Чарльзворт погружает нас в эпоху иудаизма периода Второго храма и показывает, насколько сильно учение и деятельность этих людей укоренены в апокалиптических идеях и взглядах на мир, характерных для некоторых иудейских религиозных кругов, а также наглядно демонстрирует, что их адекватное понимание возможно только во всем многообразии культурно-религиозного контекста иудаизма, сложившегося в 1-м в. н. э. Поэтому именно так был назван этот сборник.

Формально эпоха Второго храма охватывает собой период примерно с 515 г. до н. э. по 70 г. н. э., т. е. со времени постройки Второго храма в Иерусалиме вместо разрушенного вавилонянами в 586 г. до н. э. Первого храма (Храма Соломона) до времени его разрушения римлянами, захватившими Иерусалим во время т. н. Иудейской войны (66-73 гг. н. э.). Этот период отмечен серьезнейшими изменениями в религиозной, социальной, политической и культурной жизни иудеев: возвращением из вавилонского плена в Иерусалим, восстановлением Храма и порядка богослужения в нем. Закон Моисея (Тора) становится основным в жизни народа, появляется институт синагоги как места собрания иудейской общины для молитвы, чтения Св. Писания и наставления. Постепенно угасает пророчество, ему на смену приходит институт учительства и истолкования Закона.

В 332 г. до н. э. Александр Македонский подчиняет Иудею и Самарию, отобрав их у Персии, а после его смерти они оказываются сначала под властью Птолемеев, египетских военноначальников Александра, а потом Селевкидов, сирийских эллинистических правителей. Во времена Птолемеев инициируется первый перевод Библии — греческий перевод Септуагинты, начавшийся при Птолемее II Филадельфе (283-246 гг. до н. э.). В 198 г. до н. э. Антиох III Селевк захватывает Иерусалим, а его преемник Антиох IV Епифан начинает жестокие религиозные гонения на иудеев, насильно насаждая греческую культуру и религию, уничтожая свитки Торы и преследуя благочестивых. Он оскверняет Храм, в котором теперь приносятся языческие жертвы. В 167 г. до н. э. вспыхивает восстание под руководством священника Мат-тафии и его сыновей Иуды, Ионафана и Симона, которых называли «Маккавеями». Их поддерживают различные иудейские религиозные группы. Восставшие освобождают и переосвящают Храм в Иерусалиме (164 г. до н. э.), а Иудея в конце концов получает независимость.

В 152 г. первосвященником становится Ионафан, сын Маттафии. Начинается правление священнической семьи, которую называли Хасмонеями. В 104 г. очередной правитель из этой семьи, Аристобул, принимает титул царя, совмещая и духовную, и светскую власть, что обычно в Израиле строго разделялось. Такое положение правителя возмутило некоторые религиозные группы, сформировавшиеся в этот период, и они перестали поддерживать Хасмонейскую династию. Под сомнение ставилась и легитимность притязаний Хасмонеев на первосвященство.

В целом, Хасмонеи показали себя вполне светскими правителями, двор которых был полон интриг. В 63 г. до н. э. из-за очередной распри римляне захватывают Иерусалим и Храм, таким образом завершив краткий период политической независимости Иудеи и установив в ней римское правление. В 37 г. до н. э. к власти в Иудее приходит Ирод Великий. Он происходил из Идумеи и был женат на Мариамне, представительнице династии Хасмонеев. С одной стороны, Ирод симпатизировал греко-римской культуре. С другой стороны, формально, он был иудеем, и потому, осуществляя множество грандиозных строительных проектов, перестроил и Иерусалимский Храм. Современникам он запомнился как крайне подозрительный, жестокий и мнительный правитель, уничтожавший любых соперников и даже членов своей семьи. Согласно Евангелиям, именно в его правление и родился Иисус Христос (см. Мф 2:1). Умер Ирод Великий в 4 г. до н. э. Его царство сначала было разделено между его сыновьями — Архелай получил Иудею, Самарию и Идумею, Ироду Антипе достались Галилея и Галаад, а Филиппу — области к востоку и северу от Галилейского озера (Итурея, Батанея, Траханитская область и Аврана). Однако, поскольку иудеи не были довольны Архелаем, в 6 г. н. э. он был смещен, а Иудея стала провинцией с прямым римским правлением. Такая ситуация не способствовала популярности римской власти среди иудеев. Напряженность и недовольство вылились в восстание в 66 г. н. э., охватившее всю Палестину и затронувшее даже иудеев диаспоры. Постепенно римские легионы, возглавляемые полководцем Веспасианом (будущим императором), выбивают восставших из Галилеи. Сын этого полководца, Тит, осаждает и после долгой и изнурительной осады захватывает Иерусалим, разрушая не только город, но и Храм. Последним оплотом восставших была крепость Масада, но и она пала в 73 г. н. э. Таков краткий исторический обзор этого периода.

Джеймс Чарльзворт - Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика - Презентация книги