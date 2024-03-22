Брольо - Религии и юридические системы
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Общие проблемы юридического положения разных конфессий и гарантий свободы совести, веры и религии в обществе. Авторы дают картину взаимодействия церковного и гражданского права на примере юридической системы Европейского союза и некоторых не европейских стран, обосновывая при этом необходимость метода сравнительного правоведения. Книга может служить примером компаративистского анализа различных юридических систем.
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Изучение раздела юридического устройства государств, который регламентирует религиозный феномен (традиционно этот раздел юридической науки называют «церковным правом», хотя, строго говоря, следовало бы добавить уточнение «гражданское» или «государственное», чтобы не путать его с разделом права, занимающимся вопросами вероисповедания), никогда не оставалось в стороне, когда речь шла о сравнительном методе в юридической науке. Опыт XX века показал, что исследования в области церковного права (это относится и к историческому, и к политическому аспектам исследований отношений между государствами и церквами) охватывают огромное множество разнородных источников, проливающих свет друг на друга, и что им изначально свойственна установка на изучение множественности систем и моделей. На этой основе формируется метод сравнительных исследований в области церковного права. Он проходит стадии развития, на которых мы останавливаемся в первой части этой книги. Помимо узкоспециального значения этого метода, важен также его общекультурный вклад в гуманитарное знание. В последние годы экономическая, политическая и юридическая интеграция Европы, вновь признанное «национальное» значение религий в отдельных странах Восточной Европы, явление глобализации, свобода телекоммуникаций и утверждение плюрализма ценностей привели к размыванию национальных и конфессиональных границ и сделали намного более запутанной проблему роли церкви в государственном устройстве той или иной страны. Все чаще эта роль становится отличной от той, которая «исторически» отводилась в этой стране данному культу или религиозному течению.
Эти и некоторые другие размышления привели авторов данной книги (Чезаре Мирабелли, Франческо Марджотта Брольо и Франческо Онида, написавших первую, вторую и третью части соответственно) к мысли предложить студентам факультета юриспруденции и политических наук попытку исследования, характеризующего юридическое положение разных конфессий и гарантий свободы совести, веры и религии с точки зрения сравнительного метода, и надеются, что их стремление дать более или менее полную картину этого сложного материала будет встречено благосклонно. Это попытка изложить общие проблемы, связанные со сравнительным методом в области церковного права, анализируя их затем на примере юридической системы Европейского союза, с одной стороны, и некоторых неевропейских стран (США, Австралия, Филиппины, Мексика, Индия и Танзания), с другой. Внимание к европейским проблемам объясняется тем, что вот уже полвека (если вести отсчет с речи Шумана, произнесенной 9 мая 1950 г.) Европа идет к тому, чтобы стать единым государством федеративного типа; это движение вначале ограничивалось узким кругом стран («ядро Евросоюза»), теперь оно охватывает уже 27 стран; оно определяется недавними постановлениями Европейского совета от 17 и 18 июня 2004 г., одобрившими проект Конституции ЕС.
Сложности, возникшие внутри некоторых стран - членов Европейского союза (прежде всего, во Франции и Нидерландах), вызвали, как известно, временную паузу на раздумья и отсрочили рождение нового конституционного устройства Европы. Это не отменяет того, что европеизация основных прав, основанная на судебных решениях Верховного суда, на договорах, на Ниццкой хартии 2000 г., на Европейской конвенции о защите прав человека и на общих конституционных традициях (на этой совокупности, определенной как «европейское конституционное наследие»), усилила осознание того, что подлинной гарантии их содержания следует искать не в полномочиях политической власти, но в глубине культуры народов.
Что касается не европейских государств, выбор пал на страны, которые в силу особенностей систем отношений между государством и церковью и благодаря отдельным случаям и тенденциям составляют характерные примеры с точки зрения сравнительного права и юридического регламентирования церковных вопросов.
Франческо Марджотта Брольо, Чезаре Мирабелли, Франческо Онида - Религии и юридические системы - Введение в сравнительное церковное право
Пер. с ит. (Серия «История церкви»)
М.; Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 437 с.
ISBN 5-89647-144-0
Брольо - Религии и юридические системы - Введение в сравнительное церковное право - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Часть I. Церковное право и сравнительный метод
(Чезаре Мирабелли)
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Традиционный интерес итальянского церковного права к иностранным юридическим системам
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Значение иностранных нормативных моделей для проектов национальных реформ
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Нормативная эволюция церковного права и возрождение интереса к опыту зарубежных стран после подписания Латеранских соглашений
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Конституция республики: проблемы иерархии источников, новых потребностей в сравнении, начало методологических рассуждений
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Новые направления исследования: международная (наднациональная) защита религиозной свободы, эволюция в изучении отношений между государством и церковью
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Сравнительное право и сравнительный метод в изучении права: предварительные замечания
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Религиозная практика и юридическая компаративистика: сравнительное церковное право
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Религиозное право в различных областях юридической компаративистики
Часть II. Феномен религии в правовой системе Европейского Союза (Франческо Марджотта Броло)
- Религиозный фактор и европейская интеграция
- Основные правовые системы и правоваясистема Европейского союза
- Основные религии и их установления
- Проблема определения понятия «религиозная конфессия»
- Два исключительных случая: суверенное государство Ватикан и самоуправляемая гopa Афон
- Европейское пространство
- Религии и общество: историческое наследие
- Традиционные классификации различных государств в зависимости от правового статуса религии
- Религии и общественная жизнь: тенденции Европейского сообщества
- Основы европейского религиозного права: религиозная свобода в Европейском сообществе
- Европейская конвенция о правах человека (1950)
- Конституциональные традиции государств-членов ЕС
- Международные соглашения относительно религиозной свободы, подписанные странами-членами ЕС
- Европейское религиозное право двустороннего происхождения: конкордаты, договоры, церковные соглашения
- Отдельные случаи и тенденции в процессе юридического регулирования религиозного феномена
- Совесть королей
- Религиозные праздники и политические выборы
- Религиозная символика в школах
- Свобода выражения мыслей и уголовное наказание за оскорбление религиозных чувств
- Свобода религии и право на прозелитизм
- Новые проблемы европейского религиозного права
Библиографические данные
Приложение. Религии и философские учения в контексте договора, устанавливающего Конституцию для Европы
Часть III. Феномен религии в правовых системах не европейских стран (Франческо Онида)
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Соединенные Штаты, Мексика, Австралия, Филиппины, Индия, Танзания: причины выбора и особенности проблематики
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Соединенные Штаты Америки. Положения 1-й статьи Билля о правах: свобода исповедания и установления религии, религиозные противоречия и полномочия государственного судьи
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Мексика. От антиклерикализма к светскости. Конституционная реформа 1992 г. и границы личной и коллективной религиозной свободы
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Австралия. Раздел 116 Конституции, преподавание религии в государственных школах, вопросы брака
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Филиппины. Establishment и free exercise религии, конституционные положения о религии
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Индия. Тенденция к светскости, религиозная свобода, прозелитизм, понятие религии, финансовые отношения, религия в школе
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Танзания. Конституционные принципы, тенденции судебной системы, новое семейное право как компромисс между моногамией и полигамией
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