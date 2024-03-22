Новое сканирование клуба

Изучение раздела юридического устройства государств, который регламентирует религиозный феномен (традиционно этот раздел юридической науки называют «церковным правом», хотя, строго говоря, следовало бы добавить уточнение «гражданское» или «государственное», чтобы не путать его с разделом права, занимающимся вопросами вероисповедания), никогда не оставалось в стороне, когда речь шла о сравнительном методе в юридической науке. Опыт XX века показал, что исследования в области церковного права (это относится и к историческому, и к политическому аспектам исследований отношений между государствами и церквами) охватывают огромное множество разнородных источников, проливающих свет друг на друга, и что им изначально свойственна установка на изучение множественности систем и моделей. На этой основе формируется метод сравнительных исследований в области церковного права. Он проходит стадии развития, на которых мы останавливаемся в первой части этой книги. Помимо узкоспециального значения этого метода, важен также его общекультурный вклад в гуманитарное знание. В последние годы экономическая, политическая и юридическая интеграция Европы, вновь признанное «национальное» значение религий в отдельных странах Восточной Европы, явление глобализации, свобода телекоммуникаций и утверждение плюрализма ценностей привели к размыванию национальных и конфессиональных границ и сделали намного более запутанной проблему роли церкви в государственном устройстве той или иной страны. Все чаще эта роль становится отличной от той, которая «исторически» отводилась в этой стране данному культу или религиозному течению.

Эти и некоторые другие размышления привели авторов данной книги (Чезаре Мирабелли, Франческо Марджотта Брольо и Франческо Онида, написавших первую, вторую и третью части соответственно) к мысли предложить студентам факультета юриспруденции и политических наук попытку исследования, характеризующего юридическое положение разных конфессий и гарантий свободы совести, веры и религии с точки зрения сравнительного метода, и надеются, что их стремление дать более или менее полную картину этого сложного материала будет встречено благосклонно. Это попытка изложить общие проблемы, связанные со сравнительным методом в области церковного права, анализируя их затем на примере юридической системы Европейского союза, с одной стороны, и некоторых неевропейских стран (США, Австралия, Филиппины, Мексика, Индия и Танзания), с другой. Внимание к европейским проблемам объясняется тем, что вот уже полвека (если вести отсчет с речи Шумана, произнесенной 9 мая 1950 г.) Европа идет к тому, чтобы стать единым государством федеративного типа; это движение вначале ограничивалось узким кругом стран («ядро Евросоюза»), теперь оно охватывает уже 27 стран; оно определяется недавними постановлениями Европейского совета от 17 и 18 июня 2004 г., одобрившими проект Конституции ЕС.

Сложности, возникшие внутри некоторых стран - членов Европейского союза (прежде всего, во Франции и Нидерландах), вызвали, как известно, временную паузу на раздумья и отсрочили рождение нового конституционного устройства Европы. Это не отменяет того, что европеизация основных прав, основанная на судебных решениях Верховного суда, на договорах, на Ниццкой хартии 2000 г., на Европейской конвенции о защите прав человека и на общих конституционных традициях (на этой совокупности, определенной как «европейское конституционное наследие»), усилила осознание того, что подлинной гарантии их содержания следует искать не в полномочиях политической власти, но в глубине культуры народов.

Что касается не европейских государств, выбор пал на страны, которые в силу особенностей систем отношений между государством и церковью и благодаря отдельным случаям и тенденциям составляют характерные примеры с точки зрения сравнительного права и юридического регламентирования церковных вопросов.