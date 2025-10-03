Буцких, Николай Валерьевич — Древнерусская криптография

Читая древнерусские рукописи, мы часто встречаем зашифрованные тексты средневековых книжников. Такие записи появляются практически со времени возникновения восточнославянской письменности. В конце XI века, когда на Руси только зарождается письменная культура, книгописцы уже скрывают небольшие послания, используя простые системы криптографии. Когда рукописная традиция угасает, появляются печатные памятники, в старообрядческой среде тайнопись получает неожиданное развитие, и старые системы шифровок обретают новую жизнь, активно применяясь даже в XX столетии.

Криптография как особый вид коммуникации автора или писца с читателем в древнерусской книжности имела огромное распространение: на наш взгляд, едва ли не в каждой сотой рукописи мы сможем увидеть следы той или иной системы «инописания». Мы можем выделить несколько типов тайнописных текстов: это зашифрованные имена книжников, реже — читателей или владельцев рукописей, записи интеллектуально-развлекательного характера, включая традиционные молитвенные формулы, крайне редко встречаются примеры употребления шифров для сокрытия какого-либо послания из-за его содержания.

Первый тип криптограмм является наиболее распространенным. Древнерусские писцы, а позже и авторы оригинальных сочинений оставляют в колофонах или на полях рукописей сведения о времени создания манускрипта, себе, иногда и о заказчике. Это могут быть пространные тексты, занимающие весь лист рукописи, или же лишь отдельные зашифрованные слова. Манера древнерусских книжников скрывать свои имена до сих пор не имеет четкого объяснения. Высказывались мнения, что писцы использовали тайнопись из некоторой средневековой христианской скромности, не желая обнаружить свои имена, или же, наоборот, имя, как некоторый магический объект, нуждалось в сокрытии. На наш взгляд, авторы тайнописи шифровали имена как раз с целью их обнаружить — непонятный набор букв и знаков пробуждал в читателе желание узнать, кто стоит за их созданием. Средневековым дешифровщикам также удавалось узнавать имена авторов произведений или переписчиков книг, как и современным исследователям. Эти имена едва ли не более известны, чем те, что были записаны открыто. Из расшифрованных записей мы можем узнать книгописцев Иону Козу, инока Христофора, старца Боголепа Губу, авторов сочинений изографа Василия, Иоанна Шушерина, Михаила Крабова.

Буцких, Николай Валерьевич — Древнерусская криптография

Москва: Издательство ACT, 2024. — 384 с. ; ил. — (История и культура Руси).

ISBN 978-5-17-152562-0

Буцких, Николай Валерьевич — Древнерусская криптография - Содержание