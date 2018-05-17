В настоящее время в поле дискурса и дискуссий о конфликтах и контактах между разными культурами мировая историография все более поворачивается к темам мирного взаимодействия и диалога цивилизаций. В этой исторической перспективе взаимоотношение противоположных начал приобретает особый интерес. Изучение отдельных этапов мировой истории через противоположности меняет отношение и к старым, продолжающим оставаться остро дискуссионными, до конца не решенным проблемам, прежде всего - к проблеме взаимодействия цивилизации и варварства.

При этом варварство историческое и современное спонтанно становятся предметом профессионального интереса историков, философов, социологов и культурологов. Накопленный историками массив исследований о взаимодействии цивилизации и варварства позволяет по-новому переосмыслить его в логике противоречий и парадоксов. В этом отношении равно актуально исследование внутренней эволюции варваров в сторону цивилизации, как и изучение процессов варваризации цивилизации, которая при определенных условиях начинает примирять непримиримое.

К понятию «исторический парадокс» многие историки относятся весьма скептически. Парадокс как нечто противоречащее ожидаемому ходу вещей трудно укладывается в рамки классической исторической науки, построенной в логике закономерностей, причинности, исторических взаимосвязей. Это понятие вызывает сомнения и в постклассической исторической науке, уходящей от закономерностей и единой логики, ибо там, где нет «нормы», нет ожидаемого хода вещей, не может быть и парадокса. К проблеме «цивилизация и варварство» историки, при всей ее актуальности, также относятся с осторожностью.

Исследование этой проблемы, особенно в ее «варварской ипостаси» не всегда приносит лавры, но всегда требует немалого труда, высокой научной квалификации и грозит самыми неожиданными выводами, приводящими к ломке многих исторических стереотипов. Сборник представляет собой опыт теоретического и конкретно-исторического исследования феномена парадоксальности в контексте индивидуальных и коллективных представлений о взаимодействии цивилизации и варварства, нестандартных подходов к анализу парадоксальных ситуаций.

Существующие противоположные начала - цивилизация и варварство - априори предполагают их жесткое противопоставление. В реальной социальной и политической практике механизм их взаимодействия более сложен и многозначен, обусловлен противоречивостью и парадоксальностью ожидаемых и реальных результатов. Авторы сборника обратили особое внимание на контрарность явлений исторической действительности в различных регионах Европы и Азии VII в. до н.э. - VII в. н.э. Впервые предпринята попытка не только рассмотреть противоположности в явлениях, но увидеть явления противоположным образом, принципиально иначе, чем это делалось ранее.

Цивилизация и варварство 2 - Парадоксы победы цивилизации над варварством

Издательство - Институт всеобщей истории РАН - 424 с.

Выпуск 2

Москва - 2013 г.

ISBN 978-5-94067-352-1

Цивилизация и варварство 2 - Парадоксы победы цивилизации над варварством - Содержание

Предисловие.

Оцивилизовывание варваров: предпосылки, процессы, последствия

Буданова В.П. Парадоксы варварства в историческом контексте.

Суриков И.Е. На периферии великих цивилизаций Востока: античные греки как варвары.

Зубарев ВТ. К вопросу об особенностях «цивилизаторской» миссии эллинов и римлян в Северном Причерноморье».

Вдовченков Е.В. Социокультурная трансформация «варваров» в Танаисе во II-III вв. н.э.: постановка проблемы.

Клейменов А.А. Влияние дихотомии «эллины - варвары» на оценку полководческого искусства Филиппа II в античной историографии

Данилов Е.С. Securitas римлян и tutum варваров.

Варварство в динамике цивилизации: репрезентация и интерпретация а

ЧекаловаА.А. Лрабы-гассаниды и судьбы Византийской империи.

Шкаренков П.П. На перекрестке эпох: репрезентация варварских правителей в сочинениях Сидония Аполлинария.

Ауров О. В. “Primusque inter suos regal i ucste opertus solio resedit”: О символах власти вестготских правителей V - середины VI века.

Захаров Г.Е. Образ готов в творениях св. Амвросия Медиоланского.

Сазонова А.А. Династийные именословы и этнополитическое развитие англосакских королевств в VI-VII вв.

Бобкова М.С. Новоевропейская «варварапогия» в исторических трактатах XVI в.

Варвары и варварство в исторической культуре Модерна и Постмодерна

Сапрыкин С.Ю. Традиции российской науки в изучении античного Причерноморья в советскую и постсоветскую эпохи.

Кальянова Т.П. «Цивилизованные индийцы» в путевых записках британских служащих: особенности восприятия и изображения (первая треть XIX в.).

Белов М.В. Варвары или братья? Балканские славяне глазами русских наблюдателей первой половины XIX в.

Кирьяш О.А. Варвар - интеллектуальный конструкт в исследованиях русских историков второй половины XIX в.

Макаров В.А. Подавление восстания ихэтуаней как «цивилизующий акт» в отношении Китая - восприятие в российской печати .

Коваленко Н.В. Н.И. Бухарин о становлении нового российского общества в период «деградации» западной культуры .

Буданов А.В. Постмодерн и варварство.

Summary and Keywords.

Список сокращений.

Сведения об авторах.

List of Authors.

Contents.

Цивилизация и варварство 2 - Парадоксы победы цивилизации над варварством - На периферии великих цивилизаций востока - античные греки как варвары

Аннотация. Как известно, само понятие «варвар» впервые появилось в Древней Греции. Однако впоследствии в мировой истории восторжествовала не греческая концепция варварства (варвары как все иноплеменники), а римская (варвары как низкоразвитые периферийные народы). Если посмотреть с этой последней точки зрения (которая ближе и нам), то как раз сами античные греки в некоторых отношениях могли восприниматься как «варвары». Они жили и развивались на периферии более древних (и до определенного момента более развитых) цивилизаций Востока, весьма многое у них заимствуя в этом своем развитии (будь то письменность, многие навыки в искусствах и т.п.).

Для такой крупной и «благоустроенной» державы, как Ахеменидская Персия, эллины, бесспорно, были отдаленным горным народом с довольно дикими нравами, не желающим встраиваться в «цивилизованный» имперский порядок. Сказанное, разумеется. никак не отменяет факта «цивилизационного рывка», который начиная с определенного момента был сделан греками. Ключевые слова: цивилизация, варварство, античная Греция, Восток, Персия, центр, периферия.

Всякий раз, когда варвар одерживает верх, это случается оттого, что он уже больше чем наполовину цивилизовался. Он всегда долго пребывал в прихожей и, прежде чем проникнуть в дом, десять раз стучался в двери. (Фернан Бродель)

В статье, которая была опубликована в предыдущем сборнике, посвященном теме «Цивилизация и варварство», мы сконцентрировались на выяснении того вопроса, почему античные греки - эти общепризнанные основоположники западной цивилизации - рассматривали все прочие этносы и общества как «варварские» и, соответственно, относящиеся к некоему «второму сорту» по сравнению с ними самими, эллинами, рожденными господствовать. Что же ка- сается данной статьи, - хотя она и является в некотором отношении прямым продолжением вышеупомянутой, но в ней будет применен, пожалуй, диаметрально противоположный ракурс анализа.

Несмотря на то, что само понятие «варвар» впервые появилось именно в Древней Греции впоследствии в мировом гуманитарном дискурсе восторжествовала не греческая концепция варварства (в рамках которой в качестве «варварских» воспринимались все остальные этносы, кроме самих эллинов, причем не придавалось никакого значения уровню развития, так что в роли «варваров» выступали в равной мере и полудикий фракиец, и египтянин с его тысячелетней мудростью), а римская, имевшая принципиально иной характер. Последняя трактовала варварство уже в контрастном сопоставлении с цивилизацией; варварами римляне называли представителей низкоразвитых периферийных народов. Эта концепция, по сути дела, лежит в основе и нынешних наших представлений.

Разумеется, давались и даются - как во времена, допустим, Энгельса, так и в наши дни - многочисленные и довольно разнообразные научные определения варварства; но, во всяком случае, на уровне повседневного бытового мышления категория варварства явно имеет отношение к чему-то отдаленному, грубому, нецивилизованному (то есть не соответствующему критериям цивилизации, принятым в том социуме, в котором происходит дискурс). А теперь выразимся парадоксальным образом: с данной точки зрения как раз сами античные греки в некоторых отношениях могли восприниматься своими соседями как «варвары». Высказанный тезис ввиду своей необычности, безусловно, нуждается в пояснении и аргументации, к чему мы теперь и переходим.