Надеюсь, читатель заметил, что в своих идеалистических распадениях о физике я воздерживался от защиты какого-то определенного вероисповедания. Моей целью было показать, что, в отличие от мнения материалистов, данные науки дают основания полагать, что природа задумана по определенному плану, который включает и нас с вами. Как я старался продемонстрировать в последней медитации, Вселенная, какой мы ее знаем, представляется разуму совершенно невозможной вещью. То, что эта невозможная вещь, так сказать, дана нам в ощущении, ведь что-нибудь да значит!

Некоторые могут удивиться тому, что я не обсуждаю темы, которые обычно обсуждаются в разделе «наука и религия», такие как Большой взрыв, теория струн, идеи о множественности вселенных и т. п. Это потому, что я хотел ограничиться той физикой, которая уже совершенно несомненно установлена. Я просто прокомментировал содержание учебников. Для раскрытия моей темы достаточно и такой, почти школьной, физики, и поэтому мне не нужно обращаться к истокам времен или лететь к далеким звездам — все необходимые аргументы можно найти здесь, в любом комочке живой протоплазмы.

Цвелик Алексей - Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков

СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. 288 с., ил.

ISBN 978-5-89059-183-8

Цвелик Алексей - Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков - Содержание

Вступление

Глава 1. Детские впечатления

Медитация. Бог и природа

Глава 2. Призвание

Глава 3. Физтех

Медитация. О красоте

Гразеданин Атлантиды

Три медитации. Слово «атом» и его судьба

(подтвердила ли физика учение Демокрита?)

Медитация 1. Атомы

Медитация 2. Пусто ли пустое пространство?

Медитация 3. Есть?

Глава 4. Начало научной карьеры

Медитация. О числах

Глава 5. Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства

Глава 6. Священный безумец

Медитация. Антропный принцип. Разум и мироздание

Глава 7.1980-е годы

Медитация. Почему мы живем в пространстве трех измерений и одного времени?

Глава 8. Встреча с западной физикой

Глава 9. Отъезд. Первые годы в Америке

Глава 10. Оксфорд

Рудольф Пайерлс (1907-1995)

Николас Кюрти (1908-1998)

Исайя Берлин (1909-1998)

Роджер Пенроуз

Глава 11. Колледж Бронзового Носа (Brasenose)

Человек-невидимка

Борьба за равноправие полов

Молодежь тоже стоит за старину

Удовольствие священника (Parsons Pleasure)

Глава 12. Колледж Троицы (Trinity). Кембридж

Глава 13. Странствия

О любви

Японские истории

Медитация. Куда идет физика. Теория сильных взаимодействий

Глава 14. Соавторы и ученики

Михаил Фейгельман

Павел Вигман

Шура Нерсесян

Пирс Коулмэн

Фабиан Эсслер

Патрик Азария

Гора Шляпников (Железный Нарком)

Глава 15. Снова Америка

Медитация. Ускорители, бозон Хиггса и эволюция

Медитация. Мой сосед-миллиардер и Теория Всего

Медитация. Разумная конструкция

Заключение

Приложение. Фундаментальные принципы физики

Цвелик Алексей - Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков - Вступление

Мы живем в мире, где людей разделяет множество незримых перегородок. Барьер, присутствие которого я, как человек и как ученый, чувствовал всю жизнь очень остро, — это барьер между «физиками» и «лириками». Материальная сторона нашей цивилизации создана «физиками»: именно на основе научных достижений последних трехсот лет выросла вся та технология, плодами которой мы пользуемся. Моральная же сторона создана в основном «лириками», и многим людям ныне кажется, что между двумя этими пониманиями жизни пролегает глубокая пропасть. Острота противоречий усугубляется тем, что процесс технологизации зашел настолько далеко, что в нашем окружении трудно найти предметы, происхождение которых не было бы в каком-то смысле искусственным. Поэтому от науки никуда не уйти, и она не ограничивается тем, что дает инструкции по изготовлению стиральных машин, компьютеров и ракет. Кардинально изменив материальную сторону нашего существования, наука принесла и продолжает приносить огромное количество новых идей, касающихся устройства мира и положения в нем человека. Идеи эти зачастую противоречат представлениям, которыми человечество жило на протяжении веков, что вызывает яростное отрицание одних и бурный энтузиазм других. Первых тревожит, что научные достижения могут привести к подрыву установленных веками моральных ценностей и норм, другие, напротив, именно этого от науки и ждут.

Примерами научных представлений, вызывающих ожесточенные споры, являются теории о происхождении Вселенной (теория Большого взрыва), о возникновении жизни и ее развитии (теория эволюции); остро волнуют вопросы о связи физики с возможностью свободы воли и т. п. В этой книге я пытаюсь показать, что озабоченность одних и энтузиазм других являются в равной степени плодами недоразумения и непонимания того, что на самом деле говорит наука. Вопрос о том, правильно ли мы понимаем смысл научных теорий, далеко не праздный. Из полупереваренных «научных» истин вырастали и вырастают разного рода идеологии, предлагающие упрощенные картины мира, дающие их носителям ложную уверенность в разумности совершаемых ими действий. Идеологии берут из научной системы какое-то отдельное утверждение и превращают его в своего рода абсолют, универсальный рецепт, призванный решить все проблемы, зачастую включая нравственные. Последствия и для общества, и для науки, как правило, бывают трагическими. Не так давно над третью планеты властвовал марксизм, бывший, разумеется, «истинно научным» и «научно» решавший, кому жить, а кому нет. На «науке» была основана теория о превосходстве арийской расы. Общественные последствия господства этих учений известны. В странах, где главенствовал марксизм, экономическая наука совсем не развивалась, а в Германии в результате изгнания «неарийских» ученых наука потерпела катастрофу, от которой она оправилась только сейчас. В наше время такой воинствующей идеологией стал дарвинизм — из него стремятся делать далеко идущие выводы о законах общественной жизни. Думаю, его идеологическое господство не принесет полезных плодов ни жизни, ни обществу.