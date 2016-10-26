Удивительна судьба православного миссионера иеромонаха Серафима (Роуза; 1934-1982). Рожденный в протестантской американской семье, он в 1962 году после духовных исканий пришел к Православию, а в 1972 году принял монашество с наречением в честь преподобного Серафима Саровского. Не давая поблажек себе даже в малом, он предпринял беспримерный подвиг служения православным людям. За немногие отпущенные отцу Серафиму годы из-под его пера вышли десятки статей и несколько книг: «Православие и религия будущего» (1975); «Душа после смерти» (1980); «Будущее России и конец мира» (1981); «Святые отцы: верный путь христианства» (1983, опубликована посмертно). Что-то из написанного отцом Серафимом о положении Церкви в атеистической Советской стране могло показаться резким, категоричным, но никогда — безнадежным. Тут он был единомыслен со своим духовным наставником, «апостолом России в рассеянии» святителем Иоанном (Максимовичем; 1896-1966), безгранично верившим в благодатную силу молитв тысяч служителей Христовой веры, считавшим, что «Русская Церковь за пределами России не отделена духовно от своей страждущей Матери. Она молится за нее, хранит ее духовное и материальное богатство и в должное время воссоединится с ней, когда исчезнут причины разделения ». Важнейшим вкладом иеромонаха Серафима был его часто повторяемый призыв православным христианам следовать «царскому пути» — ходить по умеренному, среднему пути, избегая обеих крайностей: справа — неумеренный ригоризм, склоняющийся к фанатизму, и слева — послабление, ведущее к модернизму и экуменизму. Он пишет: «Мы можем сказать, что "царский путь" истинного Православия сегодня — это среднее, которое лежит между крайностями экуменизма и реформаторства с одной стороны и "ревности не по разуму" (Рим 10, 2) с другой. Истинное Православие не идет "в ногу со временем", с одной стороны, но оно не делает "строгость", "корректность" или "каноничность" (что все положительно само по себе) оправданием для фарисейского самодовольства, эксклюзивности и недоверия, с другой". Эту истинно православную умеренность не следует путать с простой теплохладностью, или безразличием, или с каким-либо компромиссом между политическими крайностями». Четверть века минуло со дня кончины иеромонаха Серафима (Роуза). За это время произошли огромные перемены. Русские люди могут теперь свободно, открыто исповедовать веру отцов. В 2000 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви прославлен сонм новомучеников и исповедников Российских, принявших страдания в годы гонений с именем Христа на устах. А в 2007 году после восьмидесятипятилетнего разделения воссоединились две ветви Русской Православной Церкви — патриаршая и Зарубежная.

Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Отец Серафим (Роуз)

Пер. с англ. под ред. С. Фонова

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 1056 с: ил.

ISBN 978-5-7533-0345-5

Father Seraphim Rose: His life and Works, St. Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, 2003.

This Russian edition is published with the permission of the St. Herman of Alaska Brotherhood.

Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Отец Серафим (Роуз) - Содержание

Предисловие к русскому изданию Предисловие к американскому изданию Введение ЧАСТЬ I 1. Истоки 2. Зачатки бунта 3. «Белые вороны» 4. В поисках сущего 5. Под маской 6. От Бога не скрыться 7. «Прощай, о бренный мир!» 8. Привкус ада 9. Истина превыше всего 10. Два наставника 11. Мелькнут вдали огни родного дома 12. В тупике 13. Воплощенная Истина [collapse] ЧАСТЬ II 14. Прощай 15. Истина или мода? 16. Влияния ранней поры 17. Конец мира неизбежен 18. Путь философа 19. Замысел созрел 20. Царство человеческое и Царство Божие 21. Перелом ЧАСТЬ III 22. Откровение Православия в Новом Свете 23. Святая Русь в Америке 24. На пороге 25. В объятиях Отчих 26. Добрая земля 27. Чудотворец последних времен 28. Живые звенья святоотечества 29. О звездах и музыке 30. Суд над святым 31. Томас Мертон, хилиазм и «новое христианство» .. 32. Связь с прошлым 33. Знакомство с Россией в Монтерее 34. «Доверяю тебе» ЧАСТЬ IV 35. Братство 36. Богословское обучение 37. Книжная лавка 38. «Православное слово» 39. Подвиг 40. Американская душа 41. Апостольское видение архиепископа Иоанна 42. Успение святого 43. Видение скита 44. Перед решающим шагом 45. Земля от владыки Иоанна 46. Вспашка новины 47. Исход из мира ЧАСТЬ V 48. На диком Западе 49. На дальних рубежах 50. По стопам блаженного Паисия 51. Природа 52. Ревнители Православия 53. Апогей Братства 54. Постриг 55. Конфликт и примирение 56. Устремляя взор горе ЧАСТЬ VI 57. Сотаинник владыки Иоанна 58. Рай в пустыни 59. Святоотеческая мудрость 60. Современное академическое богословие 61. Пустынь на задворках 62. О средстве нашего искупления 63. «Сверхправильность» 64. Книга Бытия. Творение и первый человек ЧАСТЬ VII 65. Дети 66. Новые братия 67. Пустынь для американок 68. Меньшие братья 69. Православный уголок Америки 70. Новые американские паломники 71. Курс православного выживания 72. «Духовное» самомнение ЧАСТЬ VIII 73. Уже позже, чем вы думаете 74. Страдалица-Россия 75. Путь к возрождению Оптиной 76. Монастырские издания 77. Православие и религия будущего 78. Православное наследие Запада ЧАСТЬ IX 79. Наследие Сербского епископа Саввы 80. Пророк страждущего Православия 81. Царский путь 82. Рукоположение ЧАСТЬ X 83. Православные миссии 84. Пастырские наставления 85. Человек сердца 86. Православие сердца 87. Простота 88. Новообращенные 89. По стране 90. Сестры блаженной Ксении ЧАСТЬ XI 91. Душа после смерти 92. Богословие превыше моды 93. Воскрешение Святой Руси 94. Сегодня — в России, завтра — в Америке 95. Санта-Круз 96. Воспитание младых душ 97. Небесные гости ЧАСТЬ XII 98. «Гигант старшего поколения» 99. Надежда 100. Погребальный звон 101. К звездам! 102. Упокоение 103. Сорок дней 104. Со святыми Эпилог. Царство Божие Примечания автора и выражение признательности Библиография

[/collapse]

Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Отец Серафим (Роуз) - «Духовное» самомнение

В прошлых главах мы коснулись такого губительного для монашества явления, как самонадеянность. Тесно связано с ним и другое, прозванное отцом Серафимом «духовным самомнением». Попав в эту ловушку, человек убежден, что действует исходя из «духовных принципов», а на самом деле он лишь следует собственной воле, ублажая и лелея собственное «я». Постепенно он костенеет в собственных взглядах и мнениях. «Сплетается паутина мыслей, — поясняет отец Серафим, — не имеющих истинной связи с действительностью... Обычно диавол цепляет нас на крючок с помощью какой-то одной незначительной мысли, зная, что именно она вызовет у нас эмоциональный отклик. И этой "приманки" бывает достаточно, чтобы уже мы сами начали плести паутину, которая опутает нас по рукам и ногам».

Отец Серафим неоднократно обращался к этой проблеме в своих работах и письмах, говорил об этом с братией в скиту. Так, в 1973 году он написал одному из братий, живших некогда в скиту. Отец Серафим чувствовал, что брат этот попал в сеть самомнения. Вот эти строки: «Сам по себе ты всю жизнь будешь лишь стараться сберечь свою душу под предлогом собственного понимания церковных "принципов" и прочего в этом роде. Но мы знаем, что желающий сохранить свою душу потеряет ее. И только если ты решишься потерять душу за Христа, с полной преданностью вверившись Ему, ты обретешь и спасешь ее (см.: Мф 16, 25; Мк 8, 35; Лк 17, 33)».

В 1975 году отец Серафим так отзывался об одном из вождей «сверхправильной» группировки, опасаясь, что он попался на ту же приманку: «Верный признак того, что о. N, каковы бы ни были приводимые им внешние доводы, совершает в этом вопросе духовную ошибку: он ужасно огорчил одного иерарха (владыка Аверкий прислал нам письмо, полное уныния, и если о. N в свое оправдание скажет, что владыка Аверкий его "не так понял", все равно в этом вина о. N — он толком не донес до него, так, чтобы он понял). Он очень, очень расстроил и еще по меньшей мере двоих. Но от него ни слова сожаления, ничего, кроме сознания собственной "правоты". Впереди этого человека ждет духовная катастрофа. Во многом, что касается чувств и душевной восприимчивости, он сбился с православного пути. Раньше я считал, что он все это понимает».

В 1977 году, на день святого Патрика, отец Серафим поведал собравшимся в трапезной паломникам и братии, как может человек сойти с пути спасения, впав в «духовное самомнение». Начал он с рассказа из жизни Братства на заре его существования: «Жил в Сан-Франциско человек, возгоревшийся Иисусовой молитвой. По утрам он повторял ее раз за разом, все больше и больше, и дошел до пяти тысяч раз. Чувствовал себя распрекрасно и вдохновлялся своим подвигом: среди мирской суеты, прямо со сна, не поев и не попив, он пять тысяч раз твердил Иисусову молитву, стоя на балконе. Однажды во время моления кто-то начал возиться прямо под балконом, тем самым отвлекая молящегося. И кончилось тем, что тот, не завершив последней тысячи, стал швырять вниз на голову суетливца тарелки! Что можно сказать о человеке, якобы поглощенном духовностью, Иисусовой молитвой, если — не прерывая ее! — он начинает бросаться тарелками? Только то, что он не укротил страсти в душе, пребывая в заблуждении, дескать, я лучше всех знаю, что и как подходит моей "духовности". Он полагался на свое суждение, а не на трезве-ние души или духовные знания. И при первой же возможности страсти возобладали! В этом случае куда полезнее сделать что-нибудь простое, нежели пять тысяч раз повторять Иисусову молитву».

В 1982 году, незадолго до смерти, отец Серафим вновь обратился к этой теме: сколь опасно для нашей жизни подменять волю Божию своим мнением. Была Великая Среда, в этот день Православная Церковь напоминает верующим о предательстве Иуды. Отец Серафим говорил в проповеди о самомнении Иуды, сокрытом под маской благочестия, — именно это и повлекло предание Бога Живого на распятие. Прочитав отрывок из двадцать шестой главы Евангелия от Матфея, отец Серафим продолжал:

«Когда Господь ожидал уготованные Ему страдания, как мы только что прочитали в Евангелии, приступила к Нему женщина с сосудом мира драгоценного и, по вдохновению свыше, возливала Ему на голову. Показательно и удивительно трогательно, как простые люди принимали Иисуса, как выражали Ему свою любовь незадолго до Его страданий. А Иуда — один из двенадцати бывших с Ним учеников, — глядя на такое "расточительство", уже замышлял свой план. Ведь он отвечал за казну двенадцати, и "напрасная трата" дорогого мира переполнила чашу его терпения. Логика его мысли проста: "Я думал, Христос воистину велик. А Он позволяет пустые траты, делает многое неправильно, Сам мнит Себя "великим"... и тому подобные мыслишки, нашептываемые диаволом. Ведь диавол хитро использовал страсть Иуды (к деньгам) и заставил того предать Христа. Иуда не хотел предавать — он всего лишь хотел денег. Он дал волю своей страсти, не распяв ее.

Всякий из нас может оказаться в таком положении. Нужно всматриваться в потайные уголки сердца нашего и спрашивать себя: "Какую из моих страстей попытается использовать диавол, дабы я тоже предал Христа?" И если мы с высокомерием взираем на Иуду: дескать, вот какой мерзавец, мы бы так ни за что не поступили, — то мы глубоко не правы. Как и у Иуды, сердца наши полнятся страстями. Рассмотрим же их: нас легко уловить за любовь к "порядку и аккуратности", "правильности", "красоте". Оказавшись у диавола на крючке, мы начинаем мыслить логически — опять же под диктовку наших страстей! А находя самые "разумные" оправдания, мы можем предать Христа. Лишь присмотревшись к себе, осознав, что мы полнимся страстями, поймем, что каждый из нас — вероятный Иуда! Чтобы такого не произошло, когда мы боремся и, боримые страстями, начинаем мыслить логически, тем самым вставая на путь предательства, обязательно нужно найти в себе силы остановиться и взмолиться: "Господи, помилуй мя грешного! Что же это я такое делаю?"

Простая женщина, услышав зов Божий, помазала Христа благовонным миром, приготовив тело Его к погребению. И мы должны поступать по ее примеру. Нельзя всю жизнь рассматривать сквозь призму собственных страстей, переиначивая ее по собственным меркам — будь то жажда тишины и покоя, или порядка, в котором "все на своем месте", или, напротив, стремление к шумным развлечениям. Такой подход к жизни — это гибель. В жизни все нужно принимать как ниспосланное Божиим Промыслом, как лекарство, способное пробудить нас от дурманящего сна — от страстей — и привести нас к Богу. Испросим же у Господа, что угодное Ему можем мы сделать. Услышим Его зов и уподобимся той простой женщине — где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее (Мк 14, 9), — а ведь сделала-то она нечто очень несложное: просто возлила миро на главу Его. Уподобимся же ей — будем четко внимать знамениям Господним. А они повсюду: в природе, в наших ближних, в каких-то "случайных совпадениях". Почти каждый день в нашей жизни происходит нечто такое, что указывает нам на волю Божию. Нам только нужно внимать этому.

Мы должны обнаруживать в себе страсти и стараться обуздывать их, пока в наших душах не начался тот же процесс, что в душе Иуды. Ведь начинал он с малого — с заботы о "правильном" расходовании денег, и это привело его к падению. И из такого малого вырастает предательство Господа нашего. Вооружимся трезвением, не станем потворствовать страстям, кишащим внутри и вокруг нас, а попытаемся узреть волю Божию, как нам пробудиться от опьянения и последовать путем страстей Христовых и тем самым спасти свои души. Аминь».