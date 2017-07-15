Николай Новиков - Путь умного делания - 3 - Молитва Иисусова

Вот уже две тысячи лет, как имя Бога Иисуса Христа не сходит с уст и безмолвно звучит в сердцах тех, кто образует малое стадо,рассеянное по миру в поиске вещей незримых, часто гонимое и никогда не понимаемое теми, кто составляет обширные стада топчущих землю в поиске тучных пастбищ.

И правда, если посмотреть вокруг, мы видим, что человечество всей своей массой движется не навстречу своему Спасителю на уготованный Им брачный пир,но, как гадаринское стадо свиней,добровольно устремляется в бездну навстречу гибели. Но это наш сиюминутный взгляд.

Не бойся, малое стадо! – ободряет Пастырь, не стоит смущаться мрачностью этой картины,ощущением своей малости и одинокости. Когда мы, вверившись всем своим существом Богу, пройдем вратами,вводящими в Его Царство, то будем изумлены тем, что стадо Его вовсе не так мало. Встречать нас выйдут тмы тем верных чад Его. О том и сказано, что Бог ста в сонме богов, раздавая дары блаженства.

«Две тысячи лет прошло с того момента, когда в мир явился его Создатель», с тех пор «до сего времени все уверовавшие в Него пребывают в муках творческого освоения данного Им Откровения» и многие пытаются идти одним из двух преобладающих направлений. Одни усиливаются «приблизить Откровение к нашему образу мышления», другие всецело предаются «молитве покаяния и хранению заповедей».

Однако «те, в ком преобладает стремление постигать Божество интеллектуально, через богословскую науку», кто направился первым путем, – те «не получают живого опыта вечности». В свою очередь,ставшие на иной путь, «те, что довольствуются одной молитвой, – не достигают совершенства, хотя моментами и приближаются к Богу более интенсивно, чем первые».

Направление единственно верное указывает вековой опыт подвижничества: «Ни интеллектуальное богословие, без покаянной молитвы, ни молитва, даже горячая,но без умного богословского видения, не являются совершенством». Нам «необходимо аскетическое очищение нашего ума», а с другой стороны, недопустима та «простота», которая может привнести в учение Церкви «элементы воображения».

Поэтому только в единении познаний с аскезой находим «приближение к полноте»,ведущей человека к высшей, конечной цели – обретению обожения.



Николай Новиков - Путь умного делания - 3 - Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней

Москва "Отчий дом" 2011

ISBN 5-85280-148-8

Николай Новиков - Путь умного делания - 3 - Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней - Содержание

От автора



ДУХОВНЫЙ РОСТ

Битва за сердце

Первое благо

Изгнание диавола

Свобода от насилия

Стрелы врага

Преодоление раскола

Исцеление души

Триединство сил

Пресечение зла

Центр жизни

История болезни

Неуязвимость бесстрастия

Жизнь духа

Три периода

Деятельная жизнь

Древо созерцания

Молитва в двух мирах

Христос обожает мя

Законы роста

Аз рех: бози есте

Тайновидцы истины

Ступени и степени

Пределы молитвы

НОВОНАЧАЛИЕ

Препояшь чресла твои

Мы молимся не сами

Сокровищница богословия

Содержание

Вне храма угасает дух

На каменном основании

Секира при корени

Тяжела десница Его

Покаянный труд

Избави мя от кровей

Разум истины

Помяни мя, Господи

Огнь закона

Строй жизни

Аскеза

Жертва живая

Третьего не дано

Отступи от земли

Не любите мира

Странничество духа

Сердечный затвор

Болезнь к смерти

Барьер самости

Не верь плоти своей

Ангельское бдение

Безмолвное житие

МЫСЛЬ И СЛОВО

Устне мои отверзеши

Возрастание в молитве

От слова к мысли

Нет другого имени под небом

Учение Откровения

Только Духом Святым Прп. Симеон Новый Богослов

Посильная жертва

Царь Давид молился лучше

Словесный навык

Глаголы Духа

Из глубины воззвах

Прп. Иосиф Волоцкий

Огненное ограждение

Наша азбука

Язык должен потрудиться

Привитие навыка

Неисчерпаемые слова

Преодоление формы

На устах и в сердце

Свт. Игнатий Кавказский

Овладение умом

Буква убивает

Дух животворит

Высокий путь

Опыт нашего века

Молитва частая станет чистою Прав. Алексий Московский

Таинство слова Прот. Георгий Бреев

Ангелы не молятся о себе Иеромон. Порфирий Афинский

Припадай умно к Богу Архим. Харалампий Дионисиатский

Остров молитвы Иеросхим. Иероним Эгинский

Тень Варлаама

УМ И СЕРДЦЕ

Образ молитвы

Возвышение и низвержение

Три образа молитвы

Молитва умно-сердечная

Молитва мечтательная

Законный порядок

Лествица на небо

Внимание

Ум и сердце

Путь к сердцу

Богословие Духа

Управление вниманием

Художники молитвы

Место сердечное

Начальная исихия

Граница естества

Не подобает праздну стояти

Низвержение в чресла

Отеческие запреты

Предел, егоже не прейдут

Держись преданий древнеотеческих

Не торопись языком твоим

Да не внидете в напасть

Тайное поучение

Взыскуя священного трезвения

Едино же есть на потребу

Предочистительное действо Прп. Василий Поляномерульский

Плен прелестебоязни Свт. Игнатий Кавказский

Хождение пред Богом Свт. Феофан Затворник

Углубляясь в сердце Прав. Иоанн Кронштадтский

Умное ремесло Схимон. Иосиф Исихаст



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Библиография

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Издания серии «Путь умного делания»

Николай Новиков - Путь умного делания - 3- Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней

Молитва «в простоте» приемлема для тех, кто остается на самых начальных, упрощенных уровнях молитвы словесной, но даже и здесь неминуем риск по неведению заплутать в дебрях собственного воображения, запутаться в сетях самообмана. Не ведающий повадки врага, не знакомый с наукой трезвения – как упредит свое падение? Ведь собственное же воображение предает нас: «оно не может не обманывать... Оно и обманывает, и обольщает,скрывая обман, ясный для одних чистых по уму, сердцу и телу». Нас же, далеко не чистых, не защищенных от преткновения, предупреждают: «к действию воображения в человеке плотском и грехолюбивом удобно присоединяется действие падших духов», именно они и «стараются возбудить в нас действие воображения». Потому и «воспрещена нам мечтательность, как бы она ни была благовидна», потому и всем начинающим «святые отцы строго воспрещают употребление способности воображения»



Тот же, кто хочет двигаться глубже, дальше молитвы словесной, – тому, безусловно, нужны познания. Безграмотность чревата большими разочарованиями и неприятностями; вторгаться в область умно-сердечного делания, пренебрегая учением, – легкомыслие, которое может дорого стоить. Бывали простецы, достигавшие высот созерцания, но они полностью предавали себя в руки богодухновенного наставника, который вел их, сам водимый Духом Святым. Это сродни той простоте и богоугодной искренности, с которой в апостольские времена не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире истинные рабы Его, в веселии и простоте сердца, повинуясь и боясь Бога. Если же мы узнаём о простецах, ничего не читавших, даже и грамоты не знавших, а, тем не менее, без наставников достигших высокой молитвы, то понимаем, что простецы эти были не так уж просты. Это благодатные, столь духовно одаренные личности, настолько чистые и сердечно восприимчивые, что могли быть водимы благодатью по путям духовного просвещения, не нуждаясь в книжном, теоретическом подспорье. Такая простота есть созерцательный талант, одаренность более совершенной способностью, нежели восприятие интеллектуальное. Такая святая простота есть проявление глубочайшей искренности, движимой необычайным упованием на Бога. Все это примеры поистине апостольской веры – случаи исключительные.

Двумя путями «дается дарование откровений умного созерцания: иногда дается по благодати – за горячность веры, а иногда – за делание заповедей и за чистоту». Оба пути чудесны, но если второй – это удел всех святых, то первый – редчайших. Он дается «по благодати, как блаженным апостолам, которые не деланием заповедей очистили ум и сподобились откровения созерцания, но горячностью веры, – потому что в простоте уверовали во Христа и, не колеблясь сомнением, с горящим сердцем последовали за Ним. И Христос... послал им Духа Утешителя, очистил и усовершил ум их, действенно умертвил внутри них ветхого, страстного человека и действенно оживотворил в них нового, духовного человека... Так и блаженный Павел обновлен был таинственно и потом приял созерцание откровения тайн»

Мы же, понимая, что духовные задатки прививаются лишь на почве смирения, станем прилежно вникать в отеческое Предание, упрочняя основание молитвеннойжизни, памятуя о том, что, по мысли святых, «всякий, имеющий ум, признает ученость первым для нас благом». Или, как выразился выдающийся русский аскет,«явивший собой невиданный ни до, ни после него пример разума духовного»: «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством».