Вадим Деружинский - Тайны беларуской истории

Если взглянуть на проблему через призму новых данных российских генетиков, то следует вообще отбросить — как ненаучную — концепцию существования «восточных славян», ибо генетически таковых нет. Вместо этого надо говорить о русских как «финно-руссах», о беларусах как «балторуссах». В том смысле, что славянский язык («койне») пришел к местному населению балтов и финнов вместе со славянскими князьями — захватчиками и колонистами.

Но и такая концепция для Беларуси кажется верной лишь по отношению к этносу кривичей, которые были изначально западными балтами, но которых славянизировали еще до Рюрика колонисты ляхи или полабы. Территория кривичей в Беларуси — это Витебская и Могилевская области, а на территории современной России — Смоленская, Брянская и Курская области (бывшие земли BKЛ). Замечу, что в средние века граница между Московией и BKЛ проходила как раз по этнической границе между балтами (кривичами) и финнами (мордвой, мокшей, эрзя, муромой и прочими народами, имевшими общее самоназвание «мокшали», или «моксель»).

А вот в Центральной и Западной Беларуси — исторической Литве — народ себя именовал не русинами, а литвинами. Финны Московии лишь очень постепенно освоили изначально непонятный им славянский «койне». А вот западные балты воспринимали его гораздо проще, ибо их язык мало отличался от славянского (напомню, что славяне возникли как этнос в результате смешения западных балтов с готами).

Поэтому термин «литовцо-руссы» нельзя применять к литвинам (нынешним беларусам Центральной и Западной Беларуси), ибо то, что казалось российским этнографам «русским» у литвинов (то есть, отличавшим литвинов от жемойтов и аукштайтов — восточных балтов), на самом деле было сугубо своим, исконным западнобалтским. Ни к какой «Руси» наш древний язык, близкий к славянскому, отношения не имел.

Конечно, у западных балтов были свои уникальные традици, которых нет ни у славян, ни у восточных балтов (в нынешней Летуве и Латвии). Праздники Радуница и Яна Купала существовали только на территории западных балтов, они географически четко этой границей очерчены. Это Северная Польша (Мазовия с центром в Варшаве), Пруссия-Порусье (центр Королевец, он же Кёнигсберг, он же Калининград), Ятва (ныне Брестская и Гродненская области, часть Минской, центр Дарагичин — ныне в Польше, в 70 км от Бреста), Дайнова (ныне Беларусь, центр — Лида), Литва (ныне Беларусь, земли между Слонимом и Минском).

Везде в этих землях христианские миссионеры в период XIII—XVI веков распространяли новую веру, позволяя вносить в нее (на новый лад) некоторые старые обряды. Так были внесены Ян Купала и Радуница, но с «корректировкой»: на могилы предков относили крашенные на Пасху яйца.

Вадим Деружинский - Тайны беларуской истории

Минск: ФУАинформ, 2009. — 560 с.: илл.

Неизвестная история

ISBN 978-985-6868-20-0

Автор серии «Неизвестная история» А. Е. Тарас Серия основана в 2009 году

Научное редактирование и примечания А. Е. Тараса

Вадим Деружинский - Тайны беларуской истории - Содержание

СКОЛЬКО ЛЕТ БЕЛАРУСАМ? Возраст беларуского народа. «Юные этносы» русских и украинцев. Государственность этносов. Главная причина. Фантом Беларусь.

Часть I.ИСТОКИ. Глава 1. СТАРЫЕ СПОРЫ. Глава 2. СЛАВЯНЕ, КОТОРЫХ НЕТ. Глава 3. В ПОИСКАХ СЛАВЯН. Глава 4. БЕЛАРУСЬ НЕ БЫЛА РУСЬЮ. Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОФОНДА. Глава 6. ТАЙНА РАДУНИЦЫ, ИЛИ «ПАСХИ МЕРТВЫХ».

Часть II.НАША ЛИТВА. Глава 7. ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ ЛИТВА? Глава 8. ПЕЧАТЬ МИНДОВГА. Глава 9. ЗАБЫТАЯ «ПОГОНЯ». Глава 10. ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ БЕЛАРУСЫ? Глава 11. КТО ПРАВИЛ ЖЕМОЙТИЕЙ? Глава 12. В ПОИСКАХ ПРАДЕДОВ. Глава 13. БЕЛАРУСКОЕ МОРЕ.

Часть III.ТЬМА С ВОСТОКА. Глава 14. ЛИТВА И КУЛИКОВСКАЯ БИТВА. Глава 15. КАК ИВАН ГРОЗНЫЙ «ОСВОБОЖДАЛ» ПОЛОЦК. Глава 16. ЧТО ТАКОЕ «БЕЛАЯ РУСЬ»? Глава 17. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 1654-1667 годов. Глава 18. БЕЛАРУСКИЕ КАЗАКИ. Глава 19. ТРАГЕДИЯ ЛИТВЫ.

Часть IV.ОТ ЛИТВЫ К БЕЛАРУСИ. Глава 20. БНР: ПОТЕРЯННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ. Глава 21. КАК МЫ СОБИРАЛИ БЕЛАРУСЬ. Глава 22. ВТОРЖЕНИЕ В ЗАПАДНУЮ БЕЛАРУСЬ (сентябрь 1939 года). Глава 23. ПОТЕРИ БЕЛАРУСОВ. Глава 24. СНГ В 1944 ГОДУ. Глава 25. НЕИЗВЕСТНЫЙ БРЕСТ. Глава 26. БЕЛАРУСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОДНОЙ КРОВИ.

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ.

Вадим Деружинский - Тайны беларуской истории - Кто погиб в БССР?

Удивительное дело: в Беларуси Великая Отечественная война возведена в невероятный культ, но никто в стране не знает толком, сколько же беларусов погибло в этой войне.

Цифры потерь БССР были изначально фантастически завышены той ошибкой, что к ним добавили 800 тысяч погибших на территории Беларуси советских военнопленных, которые не являлись жителями БССР — и учтены как убыль в своих республиках. Считается, что это сделал невежественный Никита Хрущев. В результате возник миф о том, что тут погиб «каждый четвертый». Некоторые историки полагают, что Хрущев в одном из своих докладов просто не понял смысла цифр и ошибочно, для усиления впечатления, зачислил погибших военнопленных СССР к «убыли населения БССР». Далее я покажу, что то была не ошибка, а «политико-идеологическое решение» руководства СССР в идеологической войне против Израиля.

Этот миф стал настолько расхожим в хрущевские годы, что даже в 1985 году его повторила военная энциклопедия «Великая Отечественная война. 1941—1945», которая на стр. 86 сообщала:

«За годы оккупации фашисты уничтожили на территории БССР свыше 2 млн. 200 тысяч советских граждан (свыше 1, 4 млн. человек гражданского населения и свыше 800 тысяч военнопленных)».

И в том же абзаце делала нелепый вывод:

«Всего за годы войны погиб каждый четвертый житель республики».

Конечно, 2, 2 млн. — это четверть довоенного населения БССР (9 млн. ), да вот только 800 тысяч военнопленных не были жителями республики. «Советскими гражданами» — да, но вовсе не гражданами БССР.

Всего же, как сама энциклопедия сообщает, в рядах вооруженных сил СССР (включая партизанские отряды) погибли 250 тысяч беларусов. Статистическое исследование «Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил» под общей редакцией кандидата военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева (Москва, «Олма-Пресс», 2001 год) дает аналогичную цифру — 252, 9 тысяч.

Но если мы сложим указанные потери мирного населения (1, 4 млн. ) и воевавшего (250 тысяч), то получится только 1, 65 млн., а вовсе не 2, 2 млн. То есть ошибка уже налицо: погиб вовсе не «каждый четвертый», а только каждый шестой житель БССР.

То же самое подтверждают данные демографии. Согласно энциклопедии «Беларусь» (Минск, 2005 г. ) и другим советским изданиям, в 1940 году в БССР было 9 млн. жителей; в 1950 — 7, 7 млн.; в 1960 — 8, 15 млн. За 10 лет (с 1950 по 1960 год) население БССР выросло на 450 тысяч, условно можно эту тенденцию перенести на период 1945—1950 гг. (хотя в тот период рождаемость, конечно, была существенно ниже) и вычислить прирост в 225 тысяч. В итоге получим, что в 1945 году население БССР составляло около 7, 45 млн. человек. Это означает, что потери БССР составили 1, 55 млн.

Ссылки на то, что, дескать, после войны в БССР приехало много русских, опровергаются демографическими данными. В 1959 году русских было в БССР только 660 тысяч, что даже ниже довоенной пропорции, а вот массовый приезд русских в нашу республику начался после 1960 года — к 1979 число русских в БССР удвоилось.

Таким образом, все источники — и военные, и демографические — дружно указывают, что в БССР погибло около полутора миллионов ее граждан. Это составляет одну шестую довоенного населения в 9 млн.

Однако в последние годы некоторые политики, спекулирующие на Победе, которую они трактуют как «символ нашей борьбы с западными ценностями», стали баснословно преувеличивать число потерь БССР — видимо, в рамках некоего идеологического культа «войны с Западом».

Теперь они ввели новую цифру — мол, погиб уже «каждый третий житель БССР», то есть 3 миллиона. Это ни в какие рамки не лезет — столько вообще не погибло в войну на территории БССР, включая даже все здешние военные потери СССР и Германии. В книге под редакцией Г. Ф. Кривошеева указывается, что в ходе освобождения БССР погибли 213, 6 тыс. советских военнослужащих, примерно столько же погибло немцев.

Даже если сложить вместе все потери во время войны на территории БССР: мирного населения, советской и германской армий, 800 тысяч умерших от голода и болезней советских военнопленных — все равно цифра будет меньше, чем 3 млн. Но ведь политики-то говорят не о потерях нацистов и солдат из других республик СССР, — а говорят именно о потерях БССР! Да еще порой и оговариваются, что столько погибло именно беларусов!

***

Скрывали и тотальное уничтожение советских евреев. Не только потому, что сионистская идеология шла в разрез с идеологией КПСС. Но и потому, что уничтожением евреев на оккупированных территориях занимались не столько немцы, сколько отечественные коллаборационисты.

Хатынь из прочих сотен сожженных сел БССР потому в СССР возвели в культ, что она была беларуским селом, а не еврейским местечком. Но даже в этом избранном примере «не все гладко». Печально знаменитую Хатынь 22 марта 1943 года сожгли вовсе не немцы, а полицаи из Украины — 118-й украинский полицейский батальон. Мало того, костяк батальона составляли бывшие кадровые офицеры Красной Армии. В декабре 1986 года, в ходе судебного процесса, бывший начальник штаба 118-го украинского полицейского батальона Васюра говорил:

«Это была шайка бандитов, для которых главное — грабить и пьянствовать. Возьмите комвзвода Мелешко — кадровый советский офицер и форменный садист, буквально шалел от запаха крови. Повар Мышак рвался на все операции, чтобы позверствовать и пограбить, переводчик Лукович истязал людей на допросах, насиловал женщин… Все они были мерзавцы из мерзавцев»…

А вот 90% остальных сожженных вместе с жителями сел Беларуси — это именно еврейские местечки, и проводили такие «акции» — как правило — вовсе не немцы, а литовские, латышские, эстонские, украинские, русские фашисты из всевозможных «охранных», «вспомогательных» и «антипартизанских» подразделений. Что весьма прискорбно, были среди них бойцы и тех 39 стрелковых батальонов БКА, которые позже превратились в беларускую бригаду СС.

В подаче истории войны идеологами СССР всегда существовала «брешь»: с одной стороны, они в многочисленных фильмах (художественных и документальных) показывали розыск и судебное возмездие по отношению к беларуским коллаборационистами и фашистам (коих определяли числом от 160 тысяч до 240 тысяч) — вполне справедливо обвиняя их в геноциде. Но при этом события прошлых лет подавалось таким образом, будто бы эти беларуские (и прочие доморощенные) фашисты уничтожали селения «жителей Беларуси» (дескать, населенные беларусами) только «за помощь партизанам», но никогда — по этническому признаку. Сама тема уничтожения евреев в СССР считалась табу. Даже на громких судебных процессах 1960—80 годов над бывшими карателями.

Вполне логично сегодня историки Израиля полагают, что такое замалчивание отражало позицию Кремля, считавшего истребление евреев СССР истреблением на корню и самой идеологии сионизма. Видимо, такая концепция близка к истине. Во всяком случае, она объясняет все: и замалчивание числа погибших в БССР евреев (до 900 тыс. ), и замалчивание факта службы десятков тысяч беларусов режиму Гитлера, и путаницу с числом погибших в войну беларусов.

Замалчивается и тот важнейший факт, что война неузнаваемо изменила демографическую структуру республики. Если до 1941 года евреи составляли весьма значительную часть населения во всех городах Беларуси (от 20 до 50%), то теперь их просто не стало. Нежелание вспоминать об этом израильские историки воспринимают болезненно — как знак нашего «одобрения», мол, «и слава Богу».

Во времена BKЛ (с ХІV по ХVIII век) евреи никак не мешали беларусам, а вот в составе Российской империи восточные соседи стали усиленно навязывать нам свой антисемитизм — параллельно с ксенофобским великодержавным менталитетом Московии. Издающийся в России еврейский журнал «Лехаим» писал в ноябре 2006 года:

«Война стала Катастрофой белорусского еврейства. В 1941—1945 годах здесь погибло 983 тысячи евреев, в том числе 85 тысяч иностранных евреев. На территории 207 населенных пунктов было создано 220 гетто. Большая часть узников Минского, Полоцкого и других гетто и евреи стран Европы были уничтожены в Тростенецком лагере смерти».

Евгений Розенблат и Ирина Еленская в журнале «Диаспоры» (2002, № 4, с. 27—52) опубликовали статью «Динамика численности и расселения белорусских евреев в XX веке». В ней они, в частности, писали: «Нападение нацистской Германии на Советский Союз и годы немецко-фашистской оккупации имели самые трагические последствия для еврейского населения. Эвакуация проводилась в спешке. Стремительное наступление противника помешало провести мобилизацию и эвакуацию в западных областях. Точные данные о том, сколько евреев успело покинуть республику до того, как ее оккупировали нацисты, отсутствуют.

… До сих пор вопрос о количестве жертв Холокоста в Белоруссии остается одним из самых сложных и дискуссионных. Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников не занималась специальным выяснением вопроса о национальном составе жертв нацизма. По официальному заключению комиссии, на территории республики за годы оккупации погибло 1. 409. 225 мирных граждан и 810. 091 военнопленных.

… По подсчетам Э. Г. Иоффе, на территории Беларуси, с учетом областей, входивших в состав БССР накануне войны (т. е. включая Белостокскую область), за годы Великой Отечественной войны погибло 946 тысяч евреев, из них 898 тысяч непосредственно в результате «окончательного решения еврейского вопроса» и 48 тысяч — на фронтах (Іофе Э. Колькі ж яўрэяў загінула на беларускай зямлі у 1941—1945 гг. /«Беларускі гістарычны часопіс», 1997, № 4, с. 49-52).

Р. Хилберг оценивает потери в 1 миллион человек (такая же цифра фигурирует в Энциклопедии Холокоста) (см.: Hilberg R. The Destruction of the European Jews. Revised and Definitive Edition. New York — London, Holmes and Meier, 1987, page 767; Encyclopedia of the Holocaust. Ed. by I. Gutman. Jerusalem. 1990, volumes 1—4).

Последние исследования показали, что только на территории западных областей было уничтожено от 528 до 569 тысяч евреев (Розенблат Е. С. Нацистская политика геноцида в отношении еврейского населения на территории западных областей Беларуси. 1941—1944 гг. Дисс. канд. исторических наук. Минск, 1999, с. 106).

… По данным на 1944—1945 годы, в Бресте оказалось всего 186 евреев (0, 45% горожан), в то время как накануне войны здесь их насчитывалось до 25 тысяч (около 40% жителей города). В Брестской области после освобождения было зарегистрировано только 344 еврея, что составляло 0, 075% жителей области. Таким образом, в результате Холокоста произошла необратимая смена этнического состава городов и местечек».