Это уникальная, восхитительная, увлекательная история. Дэвид Бейкер вдохнул жизнь в человеческую природу Иисуса, заполнив те пробелы в Евангелиях, которые всегда нам приходилось домысливать. Иисус, представленный Бейкером на страницах его захватывающего романа, своим повествованием от первого лица сразу же захватывает читателя.

Через призму этой несколько провокационной манеры изложения мы наблюдаем за тем, как Христос проходит все стадии взросления внутри сложной семейной и общественной среды, которые являются неотъемлемой частью жизни любого человека.

Благодаря «автобиографии», мы получаем более глубокое понимание божественного характера воплощенного Иисуса.

Дэвид Бейкер - Становясь Сыном - Автобиография Иисуса

Москва : Эксмо : Книгоноша, 2015г. (Религиозный бестселлер)

ISBN 978-5-699-78836-1

Перевод с английского Юрия Шпака

Дэвид Бейкер - Становясь Сыном. Автобиография Иисуса – Содержание

Предисловие

Шалом

ЧАСТЬ I. «А вы за кого почитаете Меня?»

Глава I. Мария, хранительница Истории

Глава II. Уход из Египта

Глава III. Нападки Зверя

Глава IV. Иосиф

Глава V. Любовь и потеря

Глава VI. Жизнь

Глава VII. Сепфорис

Глава VIII. Прикосновение к истине

Глава IX. Вера

Глава X. Восхождение в Иерусалим

Глава XI. Авдий

Глава XII. Сыны обетования

Глава XIII. Восходя по ступеням

Глава XIV. Непокорный жеребенок

Глава XV. Мудрость в ветре

Глава XVI. Сокровище в притворе Соломона

Глава XVII. Уход из Назарета

Глава XVIII. Лицо Отца

Глава XIX. Руки за работой

Глава XX. Любовь к Лие

Глава XXI. Подготовка

Глава XXII. Уединение

Глава XXIII. Ужасные прощания

Глава XXIV. Каиафа и козел отпущения

Глава XXV. Возвращение

Глава XXVI. Приближение Царства

ЧАСТЬ II. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь...»

Глава XXVII. Начало

Глава XXVIII. Новые дочери Царства

Глава XXIX. Трудности с сыновьями

Глава XXX. Свет во тьме

Глава XXXI. Жизнь семьи в Царстве

Глава XXXII. Уши не слышащие

Глава XXXIII. Любовь к наименьшему

Глава XXXIV. Смех и слезы в Иудее

Глава XXXV. Миротворец во встревоженном доме

ЧАСТЬ III. «Ибо так возлюбил Бог мир...»

Глава XXXVI. Встреча Царя

Глава XXXVII. Гнев

Глава XXXVIII. Город скорби

Глава XXXIX. Тело и кровь

Глава ХХХХ. Суды человеческие

Глава XXXXI. За чужие грехи

Глава XXXXII. Последняя жертва

Глава ХХХХIII. Торжествующий Царь

Глава XXXXIV. Все новое

Послесловие

Примечания

Библиография

Дэвид Бейкер - Становясь Сыном. Автобиография Иисуса – Вступление

Шалом

Меня зовут Адлай бар-Аммитай. Я писарь саддукеев и к тому же лжец. Нет, я не такой лжец, вроде рыночного мошенника, который говорит: «Эта рыба поймана сегодня утром», хотя в действительности она всю ночь проплавала в бочке. Моя ложь совершенно другого рода, и я вскоре объясню, что имею в виду. Но сейчас я сгораю от нетерпения рассказать вам о тех удивительных событиях, которые произошли перед самым заходом солнца в четырнадцатый день месяца ияр2, через месяц после того, как был распят Иешуа3 из Назарета.

Я шел вместе с другими в синагогу Капернаума, когда из-за угла показался какой-то мужчина. Он шел танцуя, хотя назвать это танцем можно было лишь с большой натяжкой. Впрочем, мужчина выглядел очень счастливым, и я улыбнулся, приняв его за одного из тех веселых безумцев, которым иногда даже завидовал.

Вместе со мной шли четыре женщины и молодой раб центуриона по имени Бреннус — тот самый галл, которого когда-то исцелил Иешуа. Удивленные видом этого пританцовывающего человека, мы остановились.

— Иешуа? — пробормотала одна из женщин.

Мое сердце сжалось. Как и многие другие, эта женщина отчаянно хотела верить слухам, что Учитель восстал из могилы, и мне было искренне ее жаль. В Капернауме побывало немало очевидцев, доказывающих, что Иешуа воскрес из мертвых. Но если это действительно было так, то почему Он до сих пор не явился нам?

Вдруг галл, охнув, бросился куда-то в сторону от меня. Остальные последовали за ним. Бреннус, подбежав к какому-то незнакомцу, упал в его объятия. «Что все это значит?» — подумал я. В этот момент одна из женщин тоже упала к его ногам. Прищурившись, я настороженно наблюдал за тем, как он, опустившись на колени, взял лицо женщины в ладони, поцеловал ее в лоб и что-то шепнул на ухо.

— Это Он! — радостно крикнул мне, оглянувшись через плечо, Бреннус. — Это Иешуа! Он жив!

Возможно ли это? Я осторожно двинулся по вымощенной камнями улице. Когда я приблизился, мужчина, слегка высвободившись из сплетения объятий, с улыбкой посмотрел в мою сторону.

— Шалом, Адлай.

От звука этого приветствия я лишился дара речи. Я услышал Его голос, увидел Его улыбку и Его глаза... Иешуа положил руку мне на плечо. Я хорошо помню ее тяжесть и тепло. Я почувствовал, как меня наполняет сила. Мое тело била мелкая дрожь.

Чтобы описать все это, у меня есть всего лишь два слова, да и те сорвались с уст смущенного галла: «Он жив». Два слова. Всего лишь два слова, чтобы объявить о том, что мир навсегда изменился?

Вы можете представить, как вместить море в двух ложках, или собрать пески пустыни в два сосуда, или сложить звезды под двумя шатрами?

Нет, этих двух слов недостаточно, но если бы их было больше, разве смогли бы они лучше передать невообразимую славу того момента?

Нет.

Нет, даже если бы я наполнил ими библиотеки Александрии и Пергама.

Слова могут заключать в себе лишь часть истины, а как вы, конечно же, знаете, истина может быть Истиной только

в том случае, когда она целостна. Таким образом, можно сказать, что слова лгут. Вот почему я признался вам в том, что я, непосредственный очевидец событий, — лжец.

В общем, не судите меня строго. Таково мое предупреждение в отношении всего, что последует дальше.