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Дильтей - Собрание сочинений - Том 4 - Герменевтика и теория литературы

Герменевтика и теория литературы - Вильгельм Дильтей
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Philosophy, Educational, Cultural Studies Art
В истории философии XX века Вильгельм Дильтей имеет устойчивую репутацию «классика герменевтики» как посредника между «традиционной герменевтикой» Шлейермахера и «философской герменевтикой» Гадамера.
Уже в самом начале своей научной карьеры (в возрасте 27 лет) Дильтей подготовил подробнейшее исследование по истории герменевтики. Это исследование он представил в 1860 г. в качестве сочинения на конкурс, объявленный обществом Шлейермахера по теме - «осветить особые заслуги герменевтики Шлейермахера в сравнении с ранними трактовками этой науки, в особенности у Эрнести и Кайля».
Конкурсное сочинение Дильтея «Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики», открывающее настоящий том, содержит в первой части обстоятельный анализ правил понимания и интерпретации (в трудах Флация), выработанных протестантской герменевтикой в конфессиональных спорах о самодостаточности и общепонятности Священного Писания.
Развитие герменевтической техники в эпоху Просвещения Дильтей рассматривает как исходный пункт герменевтики Шлейермахера, который переходил от формулировки правил грамматической и исторической интерпретации к систематическому исследованию самого процесса понимания. В контексте дискуссий немецкого идеализма и романтизма, влияние которых на становление теории Шлейермахера подробно раскрывает Дильтей, проблема постижения творческой индивидуальности приобретала решающее значение.

Вильгельм Дильтей - Собрание сочинений в 6 тт. Под ред. A.B. Михайлова и Н.С. Плотникова. Т. 4: Герменевтика и теория литературы

Пер. с нем. под ред. В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова. — М.: Дом интеллектуальной книги, 2001
ISBN 5-7333-0240-2

Вильгельм Дильтей - Герменевтика и теория литературы - Содержание

ЧАСТЬ 1. ГЕРМЕНЕВТИКА ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШЛЕЙЕРМАХЕРА В ЕЕ ОТЛИЧИИ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Первый раздел. Герменевтика до Шлейермахера
  • 1. Старейшие системы герменевтики. Флаций, Франц и Глассий
  • 2. Системы перехода. Социниане, арминиане, пиетисты, Кристиан Вольф, Баумгартен
  • 3. Грамматическое, историческое и эстетическое движения в герменевтике
  • 4. Начала герменевтического метода, направленного на единство Священного писания, у Канта
  • 5. Герменевтика шеллингианской философии. Фридрих Аст
Второй раздел. Герменевтика Шлейермахера в ее возникновении
  • 1. Фихте и возникновение образа мысли, преобразившего герменевтику
  • 2. Фридрих Шлегель и приложение этих идей к критике и филологии
  • 3. Перевод Платона 110
  • 4. Первый набросок герменевтической системы Шлейермахера
Третий раздел. Сравнительное описание герменевтики Шлейермахера в ее отношении к прежним системам
  • Глава 1. Принципы и основные вопросы
    • 1. Общая герменевтика
    • 2. Специальная герменевтика Нового Завета
  • Глава 2. Грамматическая часть
    • 1. Основа грамматической части герменевтики: о языке и системе понятий
    • 2. Распорядок грамматической части
    • 3. Смысл, значение, понимание как определение неопределимого
    • 4. Первый канон: о выявлении словоупотребления с его материальной стороны
    • 5. Применение языка в Новом Завете
    • 6. Второй канон
    • 7. Локальное значение слова в свете различения главных и побочных мыслей и изобразительных средств. Троп
    • 8. Определение формального элемента. Предложение. Период
    • 9. Определение локальной значимости с ее формальной стороны для Нового задета. Стиль Нового завета
  • Глава 3. Психологическое толкование
    • 1. Психологическое толкование вообще. Обзор прежних систем в этом аспекте
    • 2. Психологическое толкование в узком смысле
    • 3. Техническое толкование
    • 4. Психологическая часть герменевтики в ее приложении к Священному писанию
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ
  • Дополнения из Рукописей
ЧАСТЬ 2. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. ВООБРАЖЕНИЕ ПОЭТА. ЭЛЕМЕНТЫ ПОЭТИКИ
Раздел I. Обретенные выводы и новые задачи поэтики
  • 1. Поэтика как учение о форме и техника
  • 2. Исследования творческой способности, из какой происходят художественные творения, в том числе и поэтические
  • 3. Проблемы и вспомогательные средства современной поэтики
Раздел II
  • Глава 1. Описание внутренней организации поэта
    • 1. Процессы в его душевной жизни - в отвлечении от его особенной организации
    • 2. Элементарная функция поэта
    • 3. Такая функция обусловлена большей энергией известных душевных процессов
    • 4. Воображение поэта в его сродстве со сновидением, безумием и иными состояниями, отклоняющимися от нормального состояния бодрствования
  • Глава 2. Опыт психологического объяснения поэтического творчества
    • 1. Элементарные процессы, происходящие между отдельными представлениями
    • 2. Взаимосвязь душевной жизни и производимые на ее основе процессы складывания образа
    • 3. Три главные формы процессов образования и место художественного творчества во взаимосвязи душевной жизни
    • 4. Круги чувств и происходящие от них элементарные законы эстетики
    • 5. Однотипности в причинностной взаимосвязи жизни чувств и некоторые проистекающие отсюда высшие законы поэтики
    • 6. Законы, по которым, под влиянием жизни чувств, представления свободно преобразуются, с нарушением границ реального. Творчество поэта. Вспомогательные средства поэтической техники
Раздел III. Типическое в поэзии
Раздел IV. Перспективы теории поэтической техники, какая может быть построена на этом психологическом основании
  • Глава 1. Поэтическое творчество и эстетическое впечатление
  • Глава 2. Техника поэта
  • Глава 3. Историчность поэтической техники
ФРАГМЕНТЫ «ПОЭТИКИ»
  • Предварительное рассуждение
  • Переживание
  • О поэтическом переживании
  • Структурная психология
  • Значение как категория жизни
  • Взаимосвязь поэтики со стороны учения о значении
  • Планы последующих редакций «Поэтики»
ТРИ ЭПОХИ НОВОЙ ЭСТЕТИКИ И ЕЕ СЕГОДНЯШНЯЯ ЗАДАЧА
  • Три метода предшествующей эстетики
  • Естественная система эстетических законов и эстетические методы 17 века
  • Ценность рациональной эстетики
  • Анализ эстетического впечатления и эстетические методы XVIII столетия
  • Оценка анализа эстетического впечатления
  • Исторический метод и эстетика XIX века
  • Идеи, касающиеся решения сегодняшних задач
  • Творчество и наслаждение
  • Язык форм и правила искусства
  • Натурализм
  • Искусство современности
2013-09-10
Views 2 432
Rating 5.0 / 5
Added 17.06.2019
Author brat Nick
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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