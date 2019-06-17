В истории философии XX века Вильгельм Дильтей имеет устойчивую репутацию «классика герменевтики» как посредника между «традиционной герменевтикой» Шлейермахера и «философской герменевтикой» Гадамера.

Уже в самом начале своей научной карьеры (в возрасте 27 лет) Дильтей подготовил подробнейшее исследование по истории герменевтики. Это исследование он представил в 1860 г. в качестве сочинения на конкурс, объявленный обществом Шлейермахера по теме - «осветить особые заслуги герменевтики Шлейермахера в сравнении с ранними трактовками этой науки, в особенности у Эрнести и Кайля».

Конкурсное сочинение Дильтея «Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики», открывающее настоящий том, содержит в первой части обстоятельный анализ правил понимания и интерпретации (в трудах Флация), выработанных протестантской герменевтикой в конфессиональных спорах о самодостаточности и общепонятности Священного Писания. Развитие герменевтической техники в эпоху Просвещения Дильтей рассматривает как исходный пункт герменевтики Шлейермахера, который переходил от формулировки правил грамматической и исторической интерпретации к систематическому исследованию самого процесса понимания. В контексте дискуссий немецкого идеализма и романтизма, влияние которых на становление теории Шлейермахера подробно раскрывает Дильтей, проблема постижения творческой индивидуальности приобретала решающее значение.

Вильгельм Дильтей - Собрание сочинений в 6 тт. Под ред. A.B. Михайлова и Н.С. Плотникова. Т. 4: Герменевтика и теория литературы

Пер. с нем. под ред. В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова. — М.: Дом интеллектуальной книги, 2001

ISBN 5-7333-0240-2

Вильгельм Дильтей - Герменевтика и теория литературы - Содержание

ЧАСТЬ 1. ГЕРМЕНЕВТИКА ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШЛЕЙЕРМАХЕРА В ЕЕ ОТЛИЧИИ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Первый раздел. Герменевтика до Шлейермахера

1. Старейшие системы герменевтики. Флаций, Франц и Глассий

2. Системы перехода. Социниане, арминиане, пиетисты, Кристиан Вольф, Баумгартен

3. Грамматическое, историческое и эстетическое движения в герменевтике

4. Начала герменевтического метода, направленного на единство Священного писания, у Канта

5. Герменевтика шеллингианской философии. Фридрих Аст

Второй раздел. Герменевтика Шлейермахера в ее возникновении

1. Фихте и возникновение образа мысли, преобразившего герменевтику

2. Фридрих Шлегель и приложение этих идей к критике и филологии

3. Перевод Платона 110

4. Первый набросок герменевтической системы Шлейермахера

Третий раздел. Сравнительное описание герменевтики Шлейермахера в ее отношении к прежним системам

Глава 1. Принципы и основные вопросы 1. Общая герменевтика 2. Специальная герменевтика Нового Завета

Глава 2. Грамматическая часть 1. Основа грамматической части герменевтики: о языке и системе понятий 2. Распорядок грамматической части 3. Смысл, значение, понимание как определение неопределимого 4. Первый канон: о выявлении словоупотребления с его материальной стороны 5. Применение языка в Новом Завете 6. Второй канон 7. Локальное значение слова в свете различения главных и побочных мыслей и изобразительных средств. Троп 8. Определение формального элемента. Предложение. Период 9. Определение локальной значимости с ее формальной стороны для Нового задета. Стиль Нового завета

Глава 3. Психологическое толкование 1. Психологическое толкование вообще. Обзор прежних систем в этом аспекте 2. Психологическое толкование в узком смысле 3. Техническое толкование 4. Психологическая часть герменевтики в ее приложении к Священному писанию



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Дополнения из Рукописей

ЧАСТЬ 2. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. ВООБРАЖЕНИЕ ПОЭТА. ЭЛЕМЕНТЫ ПОЭТИКИ

Раздел I. Обретенные выводы и новые задачи поэтики

1. Поэтика как учение о форме и техника

2. Исследования творческой способности, из какой происходят художественные творения, в том числе и поэтические

3. Проблемы и вспомогательные средства современной поэтики

Раздел II

Глава 1. Описание внутренней организации поэта 1. Процессы в его душевной жизни - в отвлечении от его особенной организации 2. Элементарная функция поэта 3. Такая функция обусловлена большей энергией известных душевных процессов 4. Воображение поэта в его сродстве со сновидением, безумием и иными состояниями, отклоняющимися от нормального состояния бодрствования

Глава 2. Опыт психологического объяснения поэтического творчества 1. Элементарные процессы, происходящие между отдельными представлениями 2. Взаимосвязь душевной жизни и производимые на ее основе процессы складывания образа 3. Три главные формы процессов образования и место художественного творчества во взаимосвязи душевной жизни 4. Круги чувств и происходящие от них элементарные законы эстетики 5. Однотипности в причинностной взаимосвязи жизни чувств и некоторые проистекающие отсюда высшие законы поэтики 6. Законы, по которым, под влиянием жизни чувств, представления свободно преобразуются, с нарушением границ реального. Творчество поэта. Вспомогательные средства поэтической техники



Раздел III. Типическое в поэзии

Раздел IV. Перспективы теории поэтической техники, какая может быть построена на этом психологическом основании

Глава 1. Поэтическое творчество и эстетическое впечатление

Глава 2. Техника поэта

Глава 3. Историчность поэтической техники

ФРАГМЕНТЫ «ПОЭТИКИ»

Предварительное рассуждение

Переживание

О поэтическом переживании

Структурная психология

Значение как категория жизни

Взаимосвязь поэтики со стороны учения о значении

Планы последующих редакций «Поэтики»

ТРИ ЭПОХИ НОВОЙ ЭСТЕТИКИ И ЕЕ СЕГОДНЯШНЯЯ ЗАДАЧА

Три метода предшествующей эстетики

Естественная система эстетических законов и эстетические методы 17 века

Ценность рациональной эстетики

Анализ эстетического впечатления и эстетические методы XVIII столетия

Оценка анализа эстетического впечатления

Исторический метод и эстетика XIX века

Идеи, касающиеся решения сегодняшних задач

Творчество и наслаждение

Язык форм и правила искусства

Натурализм

Искусство современности

2013-09-10