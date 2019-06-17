Дильтей - Собрание сочинений - Том 4 - Герменевтика и теория литературы
В истории философии XX века Вильгельм Дильтей имеет устойчивую репутацию «классика герменевтики» как посредника между «традиционной герменевтикой» Шлейермахера и «философской герменевтикой» Гадамера.
Уже в самом начале своей научной карьеры (в возрасте 27 лет) Дильтей подготовил подробнейшее исследование по истории герменевтики. Это исследование он представил в 1860 г. в качестве сочинения на конкурс, объявленный обществом Шлейермахера по теме - «осветить особые заслуги герменевтики Шлейермахера в сравнении с ранними трактовками этой науки, в особенности у Эрнести и Кайля».
Конкурсное сочинение Дильтея «Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики», открывающее настоящий том, содержит в первой части обстоятельный анализ правил понимания и интерпретации (в трудах Флация), выработанных протестантской герменевтикой в конфессиональных спорах о самодостаточности и общепонятности Священного Писания.
Развитие герменевтической техники в эпоху Просвещения Дильтей рассматривает как исходный пункт герменевтики Шлейермахера, который переходил от формулировки правил грамматической и исторической интерпретации к систематическому исследованию самого процесса понимания. В контексте дискуссий немецкого идеализма и романтизма, влияние которых на становление теории Шлейермахера подробно раскрывает Дильтей, проблема постижения творческой индивидуальности приобретала решающее значение.
Вильгельм Дильтей - Собрание сочинений в 6 тт. Под ред. A.B. Михайлова и Н.С. Плотникова. Т. 4: Герменевтика и теория литературы
Пер. с нем. под ред. В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова. — М.: Дом интеллектуальной книги, 2001
ISBN 5-7333-0240-2
Вильгельм Дильтей - Герменевтика и теория литературы - Содержание
ЧАСТЬ 1. ГЕРМЕНЕВТИКА ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШЛЕЙЕРМАХЕРА В ЕЕ ОТЛИЧИИ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Первый раздел. Герменевтика до Шлейермахера
- 1. Старейшие системы герменевтики. Флаций, Франц и Глассий
- 2. Системы перехода. Социниане, арминиане, пиетисты, Кристиан Вольф, Баумгартен
- 3. Грамматическое, историческое и эстетическое движения в герменевтике
- 4. Начала герменевтического метода, направленного на единство Священного писания, у Канта
- 5. Герменевтика шеллингианской философии. Фридрих Аст
Второй раздел. Герменевтика Шлейермахера в ее возникновении
- 1. Фихте и возникновение образа мысли, преобразившего герменевтику
- 2. Фридрих Шлегель и приложение этих идей к критике и филологии
- 3. Перевод Платона 110
- 4. Первый набросок герменевтической системы Шлейермахера
Третий раздел. Сравнительное описание герменевтики Шлейермахера в ее отношении к прежним системам
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Глава 1. Принципы и основные вопросы
- 1. Общая герменевтика
- 2. Специальная герменевтика Нового Завета
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Глава 2. Грамматическая часть
- 1. Основа грамматической части герменевтики: о языке и системе понятий
- 2. Распорядок грамматической части
- 3. Смысл, значение, понимание как определение неопределимого
- 4. Первый канон: о выявлении словоупотребления с его материальной стороны
- 5. Применение языка в Новом Завете
- 6. Второй канон
- 7. Локальное значение слова в свете различения главных и побочных мыслей и изобразительных средств. Троп
- 8. Определение формального элемента. Предложение. Период
- 9. Определение локальной значимости с ее формальной стороны для Нового задета. Стиль Нового завета
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Глава 3. Психологическое толкование
- 1. Психологическое толкование вообще. Обзор прежних систем в этом аспекте
- 2. Психологическое толкование в узком смысле
- 3. Техническое толкование
- 4. Психологическая часть герменевтики в ее приложении к Священному писанию
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ
- Дополнения из Рукописей
ЧАСТЬ 2. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. ВООБРАЖЕНИЕ ПОЭТА. ЭЛЕМЕНТЫ ПОЭТИКИ
Раздел I. Обретенные выводы и новые задачи поэтики
- 1. Поэтика как учение о форме и техника
- 2. Исследования творческой способности, из какой происходят художественные творения, в том числе и поэтические
- 3. Проблемы и вспомогательные средства современной поэтики
Раздел II
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Глава 1. Описание внутренней организации поэта
- 1. Процессы в его душевной жизни - в отвлечении от его особенной организации
- 2. Элементарная функция поэта
- 3. Такая функция обусловлена большей энергией известных душевных процессов
- 4. Воображение поэта в его сродстве со сновидением, безумием и иными состояниями, отклоняющимися от нормального состояния бодрствования
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Глава 2. Опыт психологического объяснения поэтического творчества
- 1. Элементарные процессы, происходящие между отдельными представлениями
- 2. Взаимосвязь душевной жизни и производимые на ее основе процессы складывания образа
- 3. Три главные формы процессов образования и место художественного творчества во взаимосвязи душевной жизни
- 4. Круги чувств и происходящие от них элементарные законы эстетики
- 5. Однотипности в причинностной взаимосвязи жизни чувств и некоторые проистекающие отсюда высшие законы поэтики
- 6. Законы, по которым, под влиянием жизни чувств, представления свободно преобразуются, с нарушением границ реального. Творчество поэта. Вспомогательные средства поэтической техники
Раздел III. Типическое в поэзии
Раздел IV. Перспективы теории поэтической техники, какая может быть построена на этом психологическом основании
- Глава 1. Поэтическое творчество и эстетическое впечатление
- Глава 2. Техника поэта
- Глава 3. Историчность поэтической техники
ФРАГМЕНТЫ «ПОЭТИКИ»
- Предварительное рассуждение
- Переживание
- О поэтическом переживании
- Структурная психология
- Значение как категория жизни
- Взаимосвязь поэтики со стороны учения о значении
- Планы последующих редакций «Поэтики»
ТРИ ЭПОХИ НОВОЙ ЭСТЕТИКИ И ЕЕ СЕГОДНЯШНЯЯ ЗАДАЧА
- Три метода предшествующей эстетики
- Естественная система эстетических законов и эстетические методы 17 века
- Ценность рациональной эстетики
- Анализ эстетического впечатления и эстетические методы XVIII столетия
- Оценка анализа эстетического впечатления
- Исторический метод и эстетика XIX века
- Идеи, касающиеся решения сегодняшних задач
- Творчество и наслаждение
- Язык форм и правила искусства
- Натурализм
- Искусство современности
2013-09-10
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