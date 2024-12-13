Дмитриев - «Научный креационизм» в современной России- История и особенности учения

«Научный креационизм» (далее НК) – христианско-апологетическое направление, представители которого, в большинстве своем отрицая эволюционные представления о происхождении мира и человека и отстаивая истинность буквального понимания библейской истории творения мира за 6 дней, ищут естественно-научные подтверждения акта творения и всей ранней библейской истории (до Потопа, включительно). Несмотря на название и обращение к естественнонаучной аргументации, это направление официальной мировой наукой отвергается как не имеющее под собой действительную научную основу. Однако НК имеет широкое распространение среди христиан различных конфессий, в том числе, в Русской Православной Церкви.

Термин «креационизм» возник в XIX веке как наименование движения в протестантской среде США и Великобритании, боровшегося с широким распространением в христианских кругах материалистического учения о происхождения жизни на Земле, в том числе человека, а со 2-й половины XIX века – с эволюционными концепциями, особенно с эволюционным учением Ч. Дарвина. НК как специфическая форма «креационизма» сформировался в 1960-80-х годах в США. Его представители утверждают, что имеются научные доказательства того, что мир существует не более чем 10 тыс. лет, а большинство геологических объектов образовались в связи с библейским Всемирным потопом.

Проникнув в Россию в начале 1990-х годов благодаря протестантским миссионерам и переводу нескольких «креационистских» учебников биологии, НК нашел себе здесь благодатную почву, в том числе, и среди православных. Некоторые священнослужители Русской Православной Церкви и миряне (среди которых были и ученые из разных областей науки) стали активно поддерживать и распространять данные идеи и позиционировать их как единственно возможное учение всей Православной Церкви по этому вопросу.

В связи с такой активной деятельностью православных «научных креационистов» во 2-й половине 1990-х годов возникла острая полемика между ними и другими православными, стоящими на иных позициях в апологии библейского рассказа о творения мира (в частности, сторонники «христианского эволюционизма») и для которых представления НК являлись антинаучными и поэтому вредными в деле христианской апологетики. Эта полемика до сих пор не завершена (и время от времени входит в режим обострения), и поэтому в Русской Православной Церкви официальная позиция по проблеме соотнесения библейского рассказа о творении мира с научными представлениями о происхождении вселенной пока не высказана.

Диакон Павел Дмитриев - «Научный креационизм» в современной России- История и особенности учения

Москва: 2022. – 108 с.

Диакон Павел Дмитриев - «Научный креационизм» в современной России – Содержание

Предисловие

Глава 1. История «научного креационизма» на Западе и России

1.1. Краткая история западного «научного креационизма»

1.2. «Научный креационизм» в России 1.2.1. История появления и распространения протестантского «научного креационизма» в России 1.2.2. История появления и распространения православного «научного креационизма» в России 1.2.3. Разнообразие взглядов и аргументации православных «научных креационистов»



Глава 2. Отечественная критика православных «научных креационистов»

2.1. Критика в светской среде 2.1.1. Критика «креационистских» учебных пособий предлагаемых в систему образования (в основном, для общеобразовательных школ) 2.1.2. Критика методологического подхода НК

2.2. Критика в церковной среде 2.2.1. Критика с точки зрения естествознания 2.2.2. Критика методологического подхода НК как сектантского 2.2.3. Критика «патрологического креационизма»



Глава 3. Анализ научных и богословских подходов «научного креационизма»

3.1. Анализ подходов «научного креационизма» к научному материалу

3.2. Некоторые примеры использования православными «научными креационистами» цитат из работ известных ученых

3.3. Анализ подходов «научного креационизма» к богословскому материалу

3.4. Основные причины устойчивости и привлекательности взглядов «научных креационистов» в православной среде

Заключение

Библиография

Приложение 1