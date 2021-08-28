В книге «Истоки тоталитаризма» Ханна Аренд попыталась показать с историко-социологической точки зрения, что явление, получившее название «тоталитаризм» и охватившее каскады событий, происходивших в гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе, — это явление в каком-то смысле исключительное, впервые случившееся в мировой истории.

У тоталитаризма есть свои причины. Также могут быть и свои следствия.

Если говорить о реакции религиозного мира на произошедшее в ХХ веке, то эту реакцию можно было бы выразить одним словом — КАТАСТРОФА. XX век почти для всех религиозных групп, находящихся на территории СССР, ознаменовался КАТАСТРОФОЙ. Агрессивное богоборчество, сопровождавшееся массовыми гонениями, коснулось очень многих.

Однако как осмыслить явление тоталитаризма? Были ли у него духовные причины? И если были, то каким мог бы быть адекватный ответ верующего человека на вызов тоталитаризма? В дискурсе теологии истории принято искать провиденциальный смысл происходящего. После краха нацистского и советского режимов произошел исход в некое посттоталитарное время. Как это время может быть осмыслено в теологическом аспекте? Что нового открывает нам это новое время, какие возможности? Какие изменения могут произойти в теологии? Не явит ли это новое время и новое пространство жизни, причем не в отвлеченном умозрении, а в самом историческом процессе — в «поле реального мира»? Сейчас на эти и другие вопросы современные думающие люди пытаются дать ответы.

Андрей Николаевич Дударев - Посттоталитарная теология : современный кризис христианства и его преодоление

(Религиозный бестселлер)

Москва : Эксмо, 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-04-122709-8

Андрей Николаевич Дударев - Посттоталитарная теология : современный кризис христианства и его преодоление - Содержание

Предисловие

Рождение нового иночества? Преподобный Серафим Саровский и мирянские общины

Не с чистого листа

Включение в общее дело

Не только Дивеево

Монастырь или община?

Молодое вино в новые мехи

«Стойте в свободе»

Овцы среди волков

Свидетельство о Царстве

Река меняет русло

Община или монастырь? История повторяется

Мост в будущее

«Служение столам» как индикатор духовной жизни

Экклезиологическая мысль в русскоязычном православии XX—XXI веков. Путь к свободе?

Глубина и мелководье

Проблема оснований и обоснований

Предпонимание и среда. «Теология расколотости»

Реконструкция и попытка преодоления «теологии расколотости». Экклезиология отца Николая Афанасьева

Особые служения остаются

Мысли отца Николая находят отклик. Отец Александр Шмеман

В одну реку нельзя войти дважды

Трудности перехода

Церковь-космос. Экклезиология отца Сергия Булгакова

Новая экклезиология и открытое христианство

Что дальше?

Еще раз о расцерковлении и общинах

Признаки оздоровления церковной жизни

О безбрачии священноначалия и церковном имуществе

Иудео-христианский диалог: новые возможности

Иудео-христианские отношения и иудео-христианский диалог до XX века

Вероучительно-догматическое направление

Направление, связанное с толкованием Закона (Торы)

Направление, связанное с этическим прогрессом

Направление, связанное с толкованием мессианских пророчеств

Иудео-христианские отношения и иудео-христианский диалог после XX века

Догматическо-вероучительное направление

Направление, связанное с толкованием Закона (Торы)

Направление, связанное с этическим прогрессом

Направление, связанное с толкованием мессианских пророчеств

Иудео-христианские отношения. Что дальше?

Совместная иудео-христианская декларация сотрудничества

Об «Иудейской войне» Иосифа Флавия

О конференции «Израиль и Церковь в последние времена: от теологии замещения к диалогу»

Христианство как мессианская интерпретация иудаизма

Суд в Израиле и апостольский дар

Структурные подобия

Суд в Израиле

Новые судьи

Церковь повторяет историю ветхозаветного Израиля

Суд как первопринцип

Эволюция церковного строя

Право или Закон Божий?

Институт и харизма

Вместо заключения

«Коранический гуманизм» и перспективы межрелигиозного диалога

Рэп-баттл и возможный тренд развития русского православия

Духовный смысл акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя

Национальный нарратив и новая тотальность

Постановка проблемы

От национального нарратива к национальной ответственности и к национальной идентичности

Национальный нарратив и национальная идея. Конкретизация проблемы

«Долгое государство Путина»

Западно-либеральный нарратив. Возможен ли российский «аристотелизм»?

Две стороны советского проекта. Между тотальностью и тоталитарностью

Страсти по Святой Руси

Выход из истории как обретение своей идентичности

Теория «большого синтеза»

Перед каким выбором стоит Россия?

Время в Священном Писании

Затянувшийся исход. Церковь в постсоветское время: исторические вызовы, трудности, задачи

Тема исхода, духовного регресса и духовного прогресса

Отец Николай Афанасьев как провозвестник церковного обновления

Русский церковный кризис как системная проблема

От теории к практике. Внутренние трудности

Нераскрытый религиозный аспект постсоветского времени

Что же делать?

«Земля обетованная» и тема свободы

Русская православная церковь и поправки в Конституцию

Всемирный шаббат: попытка религиозной рефлексии на события, связанные с распространением COVID-19

Не заразиться и не заразить. К вопросу о совместном причащении в условиях пандемии

Опыт служения онлайн-литургии в одной христианской общине

Какой, собственно, выбор?

Условия служения литургии. Таинство собрания

Чин и чины

Служение

Итоги

О прощении, суде и воскресении

Церковь, современная культура и... библейский Валаам

В диалоге с Г.С.Померанцом: автономная этика и теодицея, проблема Каина и «проблема Вертера»

О статье отца Саввы Мажуко «“Отрекись от Пушкина!” Он бесполезен, как бесполезно все подлинно прекрасное»

Впечатления от просмотра фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева

Об отношениях мучителя и жертвы

«Человек будущего» и тема соучастия

О выборе и о воле Божьей

Две системы моральных координат

О возможном преодолении смерти. Пессимистическая и оптимистическая эсхатологии

Встреча с Богом как коррекция направленности веры и действий по вере

О постмодернизме и богословии

«Жизнь-сказка» в свете разных концепций чуда

После просмотра фильма «Два папы» Фернанду Мейреллиша

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего и постсоветская реальность

О фильме Кирилла Серебренникова «Лето»

Егор Летов и «русское поле экспериментов»

Единобожие как картина мира

О способности «мыслить истинно»

«Открытый центр», или Страсти по Андрею (отцу Андрею Кураеву)

Иерейский излом

Жизнь «без врагов» в свете Дидахе

«Ветхозаветное благовещение»

Пасха как домашний праздник

Апокалипсис и события сегодняшнего дня

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