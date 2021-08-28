Дударев - Посттоталитарная теология
В книге «Истоки тоталитаризма» Ханна Аренд попыталась показать с историко-социологической точки зрения, что явление, получившее название «тоталитаризм» и охватившее каскады событий, происходивших в гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе, — это явление в каком-то смысле исключительное, впервые случившееся в мировой истории.
У тоталитаризма есть свои причины. Также могут быть и свои следствия.
Если говорить о реакции религиозного мира на произошедшее в ХХ веке, то эту реакцию можно было бы выразить одним словом — КАТАСТРОФА. XX век почти для всех религиозных групп, находящихся на территории СССР, ознаменовался КАТАСТРОФОЙ. Агрессивное богоборчество, сопровождавшееся массовыми гонениями, коснулось очень многих.
Однако как осмыслить явление тоталитаризма? Были ли у него духовные причины? И если были, то каким мог бы быть адекватный ответ верующего человека на вызов тоталитаризма? В дискурсе теологии истории принято искать провиденциальный смысл происходящего. После краха нацистского и советского режимов произошел исход в некое посттоталитарное время. Как это время может быть осмыслено в теологическом аспекте? Что нового открывает нам это новое время, какие возможности? Какие изменения могут произойти в теологии? Не явит ли это новое время и новое пространство жизни, причем не в отвлеченном умозрении, а в самом историческом процессе — в «поле реального мира»? Сейчас на эти и другие вопросы современные думающие люди пытаются дать ответы.
Андрей Николаевич Дударев - Посттоталитарная теология : современный кризис христианства и его преодоление
(Религиозный бестселлер)
Москва : Эксмо, 2021. — 240 с.
ISBN 978-5-04-122709-8
Андрей Николаевич Дударев - Посттоталитарная теология : современный кризис христианства и его преодоление - Содержание
Предисловие
Рождение нового иночества? Преподобный Серафим Саровский и мирянские общины
- Не с чистого листа
- Включение в общее дело
- Не только Дивеево
- Монастырь или община?
- Молодое вино в новые мехи
- «Стойте в свободе»
- Овцы среди волков
- Свидетельство о Царстве
- Река меняет русло
- Община или монастырь? История повторяется
- Мост в будущее
«Служение столам» как индикатор духовной жизни
Экклезиологическая мысль в русскоязычном православии XX—XXI веков. Путь к свободе?
- Глубина и мелководье
- Проблема оснований и обоснований
- Предпонимание и среда. «Теология расколотости»
- Реконструкция и попытка преодоления «теологии расколотости». Экклезиология отца Николая Афанасьева
- Особые служения остаются
- Мысли отца Николая находят отклик. Отец Александр Шмеман
- В одну реку нельзя войти дважды
- Трудности перехода
- Церковь-космос. Экклезиология отца Сергия Булгакова
- Новая экклезиология и открытое христианство
- Что дальше?
Еще раз о расцерковлении и общинах
Признаки оздоровления церковной жизни
О безбрачии священноначалия и церковном имуществе
Иудео-христианский диалог: новые возможности
- Иудео-христианские отношения и иудео-христианский диалог до XX века
- Вероучительно-догматическое направление
- Направление, связанное с толкованием Закона (Торы)
- Направление, связанное с этическим прогрессом
- Направление, связанное с толкованием мессианских пророчеств
- Иудео-христианские отношения и иудео-христианский диалог после XX века
- Догматическо-вероучительное направление
- Направление, связанное с толкованием Закона (Торы)
- Направление, связанное с этическим прогрессом
- Направление, связанное с толкованием мессианских пророчеств
Иудео-христианские отношения. Что дальше?
- Совместная иудео-христианская декларация сотрудничества
Об «Иудейской войне» Иосифа Флавия
О конференции «Израиль и Церковь в последние времена: от теологии замещения к диалогу»
Христианство как мессианская интерпретация иудаизма
Суд в Израиле и апостольский дар
- Структурные подобия
- Суд в Израиле
- Новые судьи
- Церковь повторяет историю ветхозаветного Израиля
- Суд как первопринцип
- Эволюция церковного строя
- Право или Закон Божий?
- Институт и харизма
- Вместо заключения
«Коранический гуманизм» и перспективы межрелигиозного диалога
Рэп-баттл и возможный тренд развития русского православия
Духовный смысл акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя
Национальный нарратив и новая тотальность
- Постановка проблемы
- От национального нарратива к национальной ответственности и к национальной идентичности
- Национальный нарратив и национальная идея. Конкретизация проблемы
- «Долгое государство Путина»
- Западно-либеральный нарратив. Возможен ли российский «аристотелизм»?
- Две стороны советского проекта. Между тотальностью и тоталитарностью
- Страсти по Святой Руси
- Выход из истории как обретение своей идентичности
- Теория «большого синтеза»
- Перед каким выбором стоит Россия?
Время в Священном Писании
Затянувшийся исход. Церковь в постсоветское время: исторические вызовы, трудности, задачи
- Тема исхода, духовного регресса и духовного прогресса
- Отец Николай Афанасьев как провозвестник церковного обновления
- Русский церковный кризис как системная проблема
- От теории к практике. Внутренние трудности
- Нераскрытый религиозный аспект постсоветского времени
- Что же делать?
- «Земля обетованная» и тема свободы
Русская православная церковь и поправки в Конституцию
Всемирный шаббат: попытка религиозной рефлексии на события, связанные с распространением COVID-19
Не заразиться и не заразить. К вопросу о совместном причащении в условиях пандемии
Опыт служения онлайн-литургии в одной христианской общине
- Какой, собственно, выбор?
- Условия служения литургии. Таинство собрания
- Чин и чины
- Служение
- Итоги
О прощении, суде и воскресении
Церковь, современная культура и... библейский Валаам
В диалоге с Г.С.Померанцом: автономная этика и теодицея, проблема Каина и «проблема Вертера»
О статье отца Саввы Мажуко «“Отрекись от Пушкина!” Он бесполезен, как бесполезно все подлинно прекрасное»
Впечатления от просмотра фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
Об отношениях мучителя и жертвы
«Человек будущего» и тема соучастия
О выборе и о воле Божьей
Две системы моральных координат
О возможном преодолении смерти. Пессимистическая и оптимистическая эсхатологии
Встреча с Богом как коррекция направленности веры и действий по вере
О постмодернизме и богословии
«Жизнь-сказка» в свете разных концепций чуда
После просмотра фильма «Два папы» Фернанду Мейреллиша
Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего и постсоветская реальность
О фильме Кирилла Серебренникова «Лето»
Егор Летов и «русское поле экспериментов»
Единобожие как картина мира
О способности «мыслить истинно»
«Открытый центр», или Страсти по Андрею (отцу Андрею Кураеву)
Иерейский излом
Жизнь «без врагов» в свете Дидахе
«Ветхозаветное благовещение»
Пасха как домашний праздник
Апокалипсис и события сегодняшнего дня
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