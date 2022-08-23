По многим причинам, свойства объективного и субъективного, основное своеобразие русской классической литературы многочисленными её исследователями и критиками было мало затронуто. Приходится согласиться с выводом И.А. Есаулова, как то ни прискорбно: «К сожалению, нужно признать, что истории русской литературы как научной дисциплины, которая бы хоть в какой-то степени совпадала в своих основных аксиологических координатах с аксиологией объекта своего описания, пока ещё не существует».

Важнейшее в нашей отечественной словесности - её православное миропонимание, религиозный характер отображения реальности. Религиозность же литературы не в какой-то связи с церковной жизнью проявляется, равно как и не в исключительном внимании к сюжетам Священного Писания - отнюдь не в том. Но: в особом способе воззрения на мир. Литература нового времени принадлежит секулярной культуре, она и не может быть сугубо церковной. Однако Православие на протяжении веков так воспитывало русского человека, так учило его осмыслять своё бытие, что он, даже видимо порывая с верою, по мог отрешиться от привитого народу миросозерцания.

Доверимся для начала взгляду со стороны, вдумаемся: как нерусские литераторы воспринимали создания писателей русских. Стефан Цвейг «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чём они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с весёлой толпой детей, у Бальзака - замок с титулом пэра и миллионами. И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых залах - чего хотят там люди? - Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? - Никто. Ни один».

Турецкий переводчик и критик Э.Гюней: «Идеалом героев, созданных Диккенсом, является хороший дом, счастливая семейная жизнь. Герои Бальзака стремятся приобрести великолепные замки, накопить миллионы. Однако ни герои Тургенева, ни герои Достоевского, ни герои Толстого не ищут ничего подобного. <…> Русские писатели требуют очень многого от людей. Они не согласны с тем, чтобы люди ставили на первый план свои интересы и свой эгоизм».

Украинский писатель Иван Франко:«... если произведения литератур европейских нам нравились, волновали наш эстетический вкус и нашу фантазию, то произведения русских мучили нас, задевали нашу совесть, пробуждали в нас человека...».

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература - Часть 1-2

Издание второе

М. : Христианская литература, 2001. - 736 с.

ISBN 5-900988-08-2

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература - Часть 1-2 - Содержание

Часть I

Вступление

Глава 1. Литература XVII столетия

Глава 2. Литература XVIII столетия

Феофан Прокопович. Классицизм. Ломоносов. Кашемир. Державин. Сешимснтализм. Радищев. Болотов

Глава 3. Литература начала XIX века

Романтизм. Жуковский. Вяземский. Козлов. Веневитинов. Грибоедов. Крылов

Глава 4. Александр Сергеевич Пушкин

Лирика. «Борис Годунов. Маленькие трагедии. «Евгений Онегин». «Повести Белкина». «Медный всадник». «Канитанская дочка». Дуэль и смерть

Краткая библиография первой части

Примечания к первой части

Часть II

Глава 5. М.Ю. Лермонтов