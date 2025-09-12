Исторические церкви часто критикуют протестантов за принцип Sola Scriptura (Только Писание), потому что мы наделяем Писание высшим авторитетом, ведь оно для нас значимее церковного предания. Представители таких церквей спрашивают: «Как вы можете определить, что является истиной, а что нет? По какому критерию вы толкуете Писание?» Ответ на это один: на основании контекста книги, а не церковного предания. Из этого следует следующий вопрос: можно ли найти верный критерий для определения истинности? Несомненно! Таким критерием выступает контекст, который и определяет истинный смысл каждой библейской книги, каждого высказывания автора. Контекст — это объективное понятие. Изучив его, мы можем прийти к конкретному пониманию и толкованию.

Современный библеист и переводчик Андрей Десницкий приводит пример со словом «девочка», которое может иметь разное значение, например: девочка по-русски означает ребенка женского пола, но в английском языке понятие « girl» подразумевает не только ребенка, но и девушку, а в татарском «кыз» подразумевает девочку, девушку и дочь. Так вот, возвращаясь домой, отец не спрашивает: «Дома ли дочери?», а говорит: «А где девочки?» Причем многие родители взрослых дочерей продолжают называть их девочками. Итак, форма слова еще не гарантирует его полного значения, именно контекст определяет его смысл1.

На протяжении всей истории, наверное, ничем так не пренебрегают в отношении к Библии, как ее собственным контекстом. Ведь пренебрежением является не только ситуация, когда ее не читают, но также то, когда ее неправильно понимают. Библия состоит из полноценных литературных произведений, которые имеют авторство, написаны на реальном языке, имеют структуру, слова и предложения, содержат в себе определенный авторский замысел. Книги отражают исторические обстоятельства, в которых находился автор и читатели, каждая из книг имеет определенный контекст, в котором слова и предложения имеют единственный смысл для автора и его читателей.

Что ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД КОНТЕКСТОМ? Может показаться, что определение этому слову дать легко, но это не совсем так2. Само понятие «контекст» складывается из латинских сот- (соп-) — «вместе» и textere — «ткать, плести»; contextus — «соединение, связь, сплетение, сцепление». Контекст означает соединение, связь слов, предложений, которые образуют определенный смысл. Слова и предложения не существуют в вакууме, как мы говорили ранее, они существуют в определенном окружении, подобно тому как рыбы могут обитать только в воде, так и текст может обитать только в контексте. Как отмечает исследователь Мойзес Сильва: «Контекст не только помогает понять значение, он фактически создает его значение»3. Другой специалист, Уолтер Кайзер, дает такое определение: «...говоря о контексте, мы имеем в виду смысловое единство отрывка — те звенья, при помощи которых отрывок получается сотканным в единое целое»4.

В общем смысле, контекст — это сложное понятие, включающее в себя совокупность факторов, которые формируют и определяют смысл высказывания или действия в жизни человека. Это своего рода смысловая среда, которая содержит в себе пространство и время, определенные обстоятельства и условия, в которых человек пытается понять происходящее вокруг.

Андрей Двуреченский — Контекст, контекст и еще раз контекст: контекстуальное руководство по изучению Библии

СПб.: Библия для всех, 2025. — 256 с.

ISBN 978-5-7454-1934-8

Андрей Двуреченский - Контекст, контекст и еще раз контекст — Содержание