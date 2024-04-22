Эйдельман Тамара - Религия и мифология

Древние мифы, давно забытые или полузабытые, воспринимаемые как сказки, — кто бы мог подумать, что в ХХ веке они станут полем битвы между теми, кто защищал человека и его достоинство, и теми, кто создавал собственные пропагандистские мифы, в которых не было места свободе и гуманизму. Сколько мифов было порождено националистами и революционерами, как ловко их использовали и продолжают использовать для пропаганды! Не случайно одна из самых страшных и бредовых книг предыдущего столетия, творение нацистского пропагандиста Альфреда Розенберга, была названа «Миф двадцатого века». Для него, как и для многих других, миф был просто тем образцом, который можно было и нужно использовать для порождения новых образов, служащих лжи. И не случайно за последние сто лет было создано множество прекрасных произведений литературы, живописи, кино, музыки, в которых использовались мотивы древних мифов. Можно вспомнить «Царя Эдипа» или «Весну священную» Стравинского, «Антигону» Жана Ануя, фильм Миклоша Янчо «Электра, любовь моя» и многие- многие другие шедевры, в которых миф приобретал совершенно новый, гуманистический смысл.

Наверное, образцом для такого отношения к древним мифам мы можем назвать великий роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». Сам писатель объяснял, что «возрожденная в форме романа легенда об Иосифе уже не покажется нам нарочито непривычным, расходящимся с общепринятым, уводящим от современности произведением, теперь мы увидим в нем произведение, внушенное той заинтересованностью в человеке, которая не замыкается в рамках индивидуального, а распространяется на общечеловеческое, — окрашенную юмором, смягченную в своем звучании иронией, я сказал бы даже: стесняющуюся заговорить во весь голос поэму о человечестве». Он гордился тем, что смог противопоставить свою игру с древними мифами мрачному мифотворчеству фашистов. «В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь — вплоть до мельчайшей клеточки языка — пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа…» Эти слова были актуальны в момент их написания в 1942 году, актуальны они и сегодня. Древние мифы — не просто странные сказания о непонятных чудищах и героях. Они говорят с нами о жизни и смерти, о любви и достоинстве, о человеке и его месте в огромном космосе. Историки, философы, культурологи, антропологи изучают древние мифы для того, чтобы понять, каким представлялся мир людям былых времен, и для того, чтобы мы сегодня в нашей нелегкой жизни опирались на то светлое начало, которое живет в древней мудрости всех народов.

Эйдельман Тамара - Религия и мифология

Москва: Издательство АСТ, 2024. — 272 с. — (Уроки истории).

ISBN 978-5-17-149931-0

Эйдельман Тамара - Религия и мифология - Оглавление

РЕЛИГИЯ И МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Возникновение религии: как люди поверили в бога

Шаманы. Анимизм, тотемизм

Ритуалы и праздники: как они появились и для чего нужны

МИФЫ НАРОДОВ МИРА

Древнегреческие боги

Тор, Один и другие скандинавские боги

Кельтские мифы

Славянские мифы

Австралия: время сновидений

ПОПУЛЯРНЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ