Отправной точкой философствования Хайдеггера, как и многих других философов в промежутке между двумя мировыми войнами, явилось событие, ярче всего засвидетельствованное Ницше: «Бог умер», «ценности обесценились», таким образом, жизнь человека в мире, как и сам мир, утратили смысл, так как они получали его именно от ценностей, последней опорой для которых был Бог.

Опустошение человеческого существования стало определяющей чертой эпохи: помимо бессмысленности жизни, оно выражалось в техническом опустошении природы, в «израсходовании» человека как необходимого сырья для технического производства, и кульминацией этого опустошения стали мировые войны, во время которых «израсходование» человека достигло ужасающих масштабов.

Одним из уроков, которые извлекла философия уже после Первой мировой войны, была переоценка разума и его роли в жизни человека. Эпоха «модерна» создала культ разума и предоставила ему полное право подвергать преобразующей критике само существование человека в его основах. Но в человеческой природе оказалось немало иррационального, неподвластного рациональной критике и восстающего против нее. Оружие массового поражения и концентрационные лагеря стали последними «аргументами» метафизики в ее попытках подавить, свести на нет все иррациональное в человеке, не поддающееся исчислению и планированию.

В результате права разума на критику действительности были оспорены, и сами понятия «чистого разума», «гносеологического субъекта», от лица которых осуществлялась критика природно и социально данного человечества, были подвергнуты встречной критике и возвращены в иррациональную стихию человеческого и природного существования. Феноменология, экзистенциализм и герменевтика, в их различных вариантах, предложили свои пути решения проблемы бессмысленности мира. Ответ герменевтики заключался в том, что источником смысла является Dasein, само человеческое существование в мире. Чтобы справиться с бессмысленностью мира, человек должен сам взять на себя ответственность («заботу») и наполнить его смыслом-через творческий акт истолкования. Источник смысла - не знак или текст и не толкующее сознание, субъективность, а само событие истолкования. Dasein, существование человека в мире, это и есть, по Хайдеггеру, не что иное, как такое событие.

Егор Валерьевич Фалёв - Герменевтика Мартина Хайдеггера

Санкт-Петербург: Алетейя, 2008 г. - 224 с.

ISBN 978-5-91419-101-3

Егор Валерьевич Фалёв - Герменевтика Мартина Хайдеггера - Содержание

Методологическое введение. Некоторые принципы историко-философского метода М. Хайдеггера

1. Постановка проблемы

2. История как истолкование

Глава 1 РАННЯЯ ГЕРМЕНЕВТИКА ХАЙДЕГГЕРА (1919-1924)

§ 1. Источники, оказавшие прямое воздействие на формирование герменевтической философии Хайдеггера

§ 2. Роль феноменологии Гуссерля в становлении герменевтики Хайдеггера

§ 3. Истолкование действительности в ранней герменевтике Хайдеггера

§ 4. Об «открытии» Хайдеггером принципа «временности» (историчности)

Глава 2 ГЕРМЕНЕВТИКА ПЕРИОДА «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» (1925-1929)

§ 1. «Пролегомены к истории понятия времени» (1925). Постановка вопроса о бытии

§ 2. Разработка вопроса о бытии средствами герменевтики

§ 3. Аналитика Dasein в аспекте его временности (историчности) в «Пролегоменах к истории понятия времени»

§ 4. «Набросок» как основная структура бытия Dasein в «Пролегоменах к истории понятия времени» и в «Бытии и времени»

§ 5. «Герменевтическая онтология», или «феноменологическая герменевтика Dasein» в «Бытии и времени»

§ 6. Герменевтическое решение проблемы обоснования метафизики в работе «Кант и проблема метафизики»

§ 7. Экзистенциальная герменевтика Ничто в работах 1929 года «Что такое метафизика?», «Основные понятия метафизики»

Глава 3 ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ХАЙДЕГГЕРА

§ 1. Сущность «Поворота» в Хайдеггеровской философии, его предпосылки и последствия

§ 2. Герменевтика Хайдеггера после «Поворота»: создание «беспонятийного» языка

§ 3. Язык и бытие

§ 4. Отношение вещи и слова в поздней герменевтике Хайдеггера

§ 5. «Истолкование действительности» после «Поворота»

§ 6. Хайдеггер о «соседстве» мышления и поэзии

§ 7. «Герменевтика языка»

Глава 4 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ХАЙДЕГГЕРА

§ 1. Проблема времени в философии Хайдеггера и его философия истории

§ 2. Событие и смысл

§ 3. Возникновение метафизики и смысл истории

§ 4. События бытийной истории и соответствующие им эпохи 1. Начало Европы: переосмысление понятия «истина» (аlеthеiа) 2. Начало Нового времени: «путь» 3. Событие «завершения метафизики»

§ 5. Истолкование поэзии Гельдерлина

Заключение. Итоги хайдеггеровской герменевтики

Библиография

Егор Валерьевич Фалёв - Герменевтика Мартина Хайдеггера - Методологическое введение. Некоторые принципы историко-философского метода М. Хайдеггера

Обращаясь к столь сложной и неоднозначной фигуре, как Хайдеrrер, историк философии сталкивается с очень сложной методологической проблемой. С одной стороны, старая, марксистская парадигма историко-философского исследования в конце ХХ века утратила «легитимность», с другой, сильно искушение, говоря о Хайдеггере, воспользоваться его собственными методами, приемами и даже языком. Хайдеггер в своих работах демонстрирует довольно разработанный историко-философский метод, хотя он почти нигде не формулируется явным образом. Потому, чтобы иметь возможность установить четкие границы между моим собственным исследовательским подходом и методами самого Хайдеггера, считаю целесообразным дать предварительные указания о тех принципах метода историко-философского исследования, которые можно обнаружить в работах этого философа.

Для определения исходной «системы координат» в оценке метода Хайдеггера используем введенное акад. В. C. Степиным очень продуктивное, на мой взгляд, разделение «трех типов рациональности» - классический, неклассический и постнеклассический. Сам принцип такого трёхчленного деления истории мышления, конечно, условен. Его можно интерпретировать как частный случай некой универсальной схемы, через призму которой воспринималось прошлое в различные эпохи и в разных странах: 1) далекое прошлое, которое нас напрямую не касается; 2) близкое прошлое, с которым мы еще сталкиваемся, но которое должно уступить место будущему, и 3) настоящее, которое мы понимаем, как нарождающееся будущее и осуществление которого для нас желательно. Подобным образом Конт делил историю на теологическую стадию, метафизическую и позитивную, Иоахим Флорский - на эпохи Отца (эпоху Закона), Сына и Святого Духа (или Благодати) и т. д. Тем не менее, несмотря на условный характер, такое деление довольно эффективно, так как в настоящем позволяет отделить остатки и пережитки прошлого от зачатков будущего.

На мой взгляд, можно попытаться классифицировать историко-философские методы в соответствии с этим делением трех «типов рациональности». Хронологически смена типов рациональности в естественных науках и в истории философии может не совсем совпадать, но это можно объяснить и «привходящими причинами», например, относительно довольно поздним формированием истории философии как науки.