Александр Сергеевич Фаминцын вошел в историю русской критики как ученый-музыковед, историк музыки и музыкальный критик. Его научные интересы в области славянского музыкального фольклора и мифологии были настолько обширны и глубоки, что сегодня мы можем оценить его произведения «Божества древних славян», «Скоморохи на Руси», «Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа: балалайка, кобза, бандура, торбан, гитара: Исторический очерк» как научно значимые и по-своему новаторские. Таковыми их делает неустанный интерес Фаминцына к современной ему песенной русской народной культуре.

Живой интерес Фаминцына к истории русской народной музыки побудил его заняться изучением истоков культуры славянского язычества. А это, в свою очередь, привело исследователя в мир народных песен, заклинаний, обрядности, т.е. открыло пред ним горизонты славянской этнографии. А. С. Фаминцын вместе с близкими ему по духу друзьями-единомышленниками (композиторами А. Н. Серовым, Н. В. Лысенко) с середины 1860-х гг. приступил к системному изучению русского, украинского, белорусского музыкального наследия: песен, инструментов, инструментальной музыки, обрядности, связанной с музыкальным народным творчеством. Литературный стиль А. С. Фаминцына сегодня кажется архаичным. Он писал длинными сложносочиненными предложениями в духе старинного академизма. Стилистика его литературной речи отличается особой эмоциональностью, сам автор явно стремился к накоплению научных аргументов, которые легко мешал с обильными поэтическими сравнениями.

Александр Фаминцын - Божества древних славян

— М. : Институт русской цивилизации, 2014. — 736 с.

ISBN 978-5-4261-0104-3

Александр Фаминцын - Божества древних славян - Содержание

Предисловие

Божества древних славян

Скоморохи на Руси

Древнеарийские и древнесемитские элементы славян

Александр Фаминцын - Божества древних славян - Предисловие

Из всего многообразия мирового музыкального наследия Фаминцын предпочел в своей исследовательской работе сосредоточиться на тогда еще мало изученной песенно-музыкальной культуре языческого славянского мира. Не секрет, что в ту эпоху история славянской языческой музыкальной культуры представляла не только научный, но и острый политический интерес. Если окинуть мысленным взором названия трудов, которые написал Фаминцын в период с конца 1860 по 1880 гг., то станет понятным, что особый интерес он питал именно к русской музыкальной культуре. Он составил и опубликовал первое учебное издание русских народных песен «Русский детский песенник. Собрание песен с народными напевами» (ч. 1). В первую часть вошли 60 песен для одного голоса. Этот материал оказался очень ценным впоследствии. Так, В. В. Андреев использовал его во время работы над реставрацией русских народных инструментов – гуслей, балалаек и др. народных инструментов в XIX–XX вв.