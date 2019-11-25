Иудео-христианская вера — не идеология, которую можно изложить в виде корпуса теоретико-практических доктрин, не озарение, достигаемое посредством духовных техник, не тайна, в которую проникают с помощью специальных формул или обрядов. Это историческое откровение Бога, Который пожелал явить Себя в событиях жизни одного народа и в плоти Иисуса. Речь идет о Боге, Который есть manikds eros, безумная любовь к человеку (Кабасилас), Который вступил в общение с человеком, чтобы вырвать его из одержимости прошлым: Улисса, порабощенного страстью к возвращению, превратить в Авраама, который жаждет будущего и движется по направлению к своей пока скрытой идентичности.

Это новые и освобождающие отношения с самим собой, с другими и с Другим, проживаемые на опыте в качестве событий, которые следует помнить и о которых следует рассказывать, чтобы другие, в свою очередь, слушали, получали этот опыт, запоминали и рассказывали новым слушателям, и т.д. Бывшему бесноватому из страны Гадаринской Иисус говорит: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь» (Мк 5,19). Вся Библия — это единая большая повествовательная катехеза, сообщающая, что сделал и чем сделался Бог «для меня». Это история; как и любая другая, она живет, если ее помнят и пересказывают. Верующий — тот, кто слушает ее и соглашается прожить ее на собственном опыте.

Фаусти Cильвано - Помни и рассказывай Евангелие. Повествовательная катехеза Марка

Пер. с итал. Виктории Тимофеевой

М.: Паолине, 2008. 656 с.

ISBN 978-5-900086-47-7

Фаусти Cильвано - Помни и рассказывай Евангелие. Повествовательная катехеза Марка - Содержание

Введение

1. Идет за мною Сильнейший меня (1,1-8)

2. Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (1,9-11)

3. Дух ведет Его в пустыню (1,12-13)

4. Исполнилось время (1,14-15)

5. Идите за Мною! (1,16-20)

6. Замолчи (1,21-28)

7. И она стала служить им (1,29-31)

8. При наступлении вечера (1,32-34)

9. Пойдем в другое место (1.35-39)

10. Хочу, очистись! (1,40-45)

11. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи (2,1-12)

12. Я пришел призвать не праведников, но грешников (2,13-17)

13. С ними жених (2,18-22)

14. Сын Человеческий есть господин и субботы (2,23-28)

15. Протяни руку (3,1-6)

16. Лодка... дабы не теснили Его (3,7-12)

17. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь (3,13-19)

18. Кто матерь Моя й братья Мои? (3,20-35)

19. И дало плод, который взошел и вырос (4,1-9)

20. Все бывает в притчах (4,10-12)

21. Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? (4,13-20)

22. Замечайте, что слышите (4,21-25)

23. И спит, и встает ночью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает он (4,26-29)

24. Меньше всех семян на земле (4,30-34)

25. Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? (4,35-41)

26. Выйди, дух нечистый, из сего человека (5,1-20)

27. Вера твоя спасла тебя (5,21-43)

28. И дивился неверию их (6,1-6а)

29. Призвав Двенадцать, начал посылать их (6,6Ь-13)

30. Взяли тело его и положили его во гробе (6,14-29)

31. Пойдите вы одни в пустынное место (6,30-33)

32. Воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал (6,34-44)

33. Ободритесь; это Я, не бойтесь! (6,45-56)

34. Сердце их далеко отстоит от Меня (7,1-23)

35. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам (7,24-30)

36. «Еффафа», то есть: «отверзись» (7,31-37)

37. Жаль (8,1-10)

38. Не дастся знамение (8,11-13)

39. Берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой (8,14-21)

40. Видишь ли что? (8,22-26)

41. А вы за кого почитаете Меня? (8,27-30)

42. Сыну Человеческому много должно пострадать (8,31-33)

43. Кто хочет (8,34-38)

44. Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте! (9,1-10)

45. Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать (9,11-13)

46. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы (9,14-29) -

47. Сын Человеческий предан будет в руки человеческие (9,30-32)

48. О чем дорогою вы рассуждали между собою? (9,33-37)

49. Не запрещайте ему (9,38-40)

50. Во имя (9,41-50)

51. Они уже не двое, но одна плоть (10,1-12)

52. Таковых есть Царствие Божие (10,13-16)

53. Все возможно Богу (10,17-31)

54. Вот, мы восходим в Иерусалим (10,32-34)

55. Что хотите, чтобы Я сделал вам? (10,35-45)

56. Чего ты хочешь от Меня? (10,46-52)

57. Он надобен Господу (11,1-11)

58. Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек (11,12-14)

59. Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов. А вы сделали его вертепом разбойников (11,15-19)

60. Имейте веру Божию (11,20-26)

61. Спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне (11,27-33)

62. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла (12,1-12)

63. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (12,13-17)

64. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых (12,18-27)

65. Недалеко ты от Царствия Божия (12,28-34)

66. Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему? (12,35-37)

67. Она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое (12,38-44)

68. Не останется здесь камня на камне (13,1-2)

69. Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас (13,3-23)

70. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках (13,24-27)

71. От смоковницы возьмите подобие (13,28-32)

72. Говорю всем: бодрствуйте (13,33-37)

73. К чему сия трата? (14,1-11)

74. Там приготовьте нам (14,12-16)

75. Один из вас предаст Меня (14,17-21)

76. Сие есть Тело Мое. Сие есть Кровь Моя нового завета (14,22-26)

77. Трижды отречешься от Меня (14,27-31)

78. Побудьте здесь и бодрствуйте (14,32-42)

79. Да сбудутся Писания (14,43-52)

80. Я есмь (14,53-65)

81. Не знаю Человека Сего (14,66-72)

82. Распни Его (15,1-15)

83. Радуйся, Царь Иудейский (15,16-20)

84. Возьми крест свой (15,21)

85. Распяли Его (15,22-28)

86. Спаси Себя Самого (15,29-32)

87. Истинно Человек Сей был Сын Божий (15,33-39)

88. Были тут и женщины, которые смотрели (15,40-41)

89. Положил Его во гробе (15,42-47)

90. Иисус Назарянин, распятый, воскрес (16,1-8)

91. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (16,9-20)

Фаусти Cильвано - Помни и рассказывай Евангелие. Повествовательная катехеза Марка - Повествовательная катехеза

Наш катехитический метод можно обозначить как доктринальный, а библейский — как повествовательный. Сейчас будет уместно перечислить основные различия между ними. 1. Первый предполагает изложение религиозных знаний посредством понятий, определений и рассуждений; второй состоит в том, чтобы рассказать историю, в которой один персонаж действует, другой на это реагирует и тд. — перед нами воспоминания, передаваемые через повествование. 2. Первый без второго оказывается лишен содержания и вступает в противоречие собственно с характером иудео- христианского откровения, как раз историческим. 3. Первый побуждает запомнить то, что понято, и отбросить остальное, так что в конце концов забудется все. В самом деле, невозможно запомнить то, что воспринято головой, но не проникло в сердце. Второй же метод позволяет удержать в памяти событие с его подробностями, даже непонятными: все равно мы их храним, обдумываем, сопоставляем с тем, что уже известно, «слагаем в сердце», как Мария (ср. Лк 2,19.50-51). Идея должна быть понята, а факт запоминается, и понимаем мы его тогда, когда проживаем на опыте. 4. Первый метод культурно обусловлен: излагаемые мысли понятны только тому, кто располагает тем же культурным багажом, что и катехизатор. Второй не ограничен культурными рамками: факты говорят за себя, их восприятие не требует специальной подготовки, их можно выразить простыми словами — такими, как рождаться/умирать, есть/голодать, день/ночь, свет/тьма, жизнь/смерть, танец/траур, радость/ тоска, хвала/жалоба и тд — значение этих слов универсально. Ведь ночь темна для всех, и всякого человека солнце освещает, а вода омывает. Следует отметить, что Марк — еврей, который пишет по-гречески в Риме для рабов, чьим родным языком не является ни греческий, ни латинский. Трудно вообразить более сложную работу по инкультурации, при этом выполненную самыми простыми средствами. 5. Первый метод требует от катехизатора теоретических знаний, второй — практического опыта.

6. Первый ведет к знанию статичному, зафиксированному в понятиях, чуть ли не мертвому. Второй — к знанию живому, подвижному, динамичному, которое постоянно возрастает по мере накопления опыта. 7. Первый есть только сообщение новых фактов, второй вводит в общение с людьми: позволяет завязать отношения с рассказчиком и его воспоминаниями, объединяет нас с теми, кто до него запомнил и пересказал эту историю, делает нас звеньями цепи, восходящей к самому первому — тому, кто видел. 8. Первый метод обращается к разуму и доступен только образованным людям; второй взывает к сердцу и адресован людям простым. 9. Первый работает как бы в двух измерениях, на плоскости: идея есть образ, который — если он адекватно подобран — схватывается более или менее быстро, и на этом все заканчивается. У второго метода три измерения: факты объемны, как сама реальность, в которую мы погружаемся постепенно, все глубже и глубже. 10. Первый метод позволяет усвоить некую концепцию раз и навсегда и отложить текст в сторону. Второй же метод поощряет рост в премудрости и любви: приближаясь к тексту, мы каждый раз обнаруживаем новый аспект. 11. Первый метод — как обязательные школьные занятия: выучив урок, мы имеем полное право больше к нему не возвращаться (случайно ли, что обычный результат нашей катехизации состоит в том, что люди больше не приходят в церковь?). Второй метод — как жизнь: чем больше ее узнаёшь, тем желаннее она становится. 12. Первый рискует превратиться в прививку от веры, приводит к ощущению скуки от набивших оскомину истин. Во втором случае мы черпаем из источника вечно обновляющуюся воду. Повторение не только не утомляет, но утончает вкус и позволяет воспоминанию раскрыться во всей полноте. Каждое последующее чтение дается легче, открывает больше смыслов и больше красоты, чем предыдущее.