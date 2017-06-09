Представляемая вниманию читателей книга, как и следует из ее названия, посвящена рассмотрению вопроса о положении Православной Российской Церкви в течение двух пред революционных десятилетий и в период революции 1917 г. Это сложное и противоречивое время всегда привлекало живой интерес ученых и публицистов. Уже современники, пережившие трагедию революции 1917 г. и гражданской войны, пытались понять причины, приведшие некогда великую империю к гибели, а Поместную Православную Церковь – к разорению и противостоянию с воинствующим богоборчеством. Естественно вставал и вопрос о том, возможно ли было избежать катастрофы, а если да – что для этого следовало сделать.

Некоторые современники, например, лидер партии кадетов П. Н. Милюков, видели в свершившемся результат бездействия официальных властей, которые отказались перестраивать здание империи, давно требовавшее кардинальных изменений. Другие – такие, как товарищ последнего обер-прокурора царской России князь Н. Д. Жевахов – обращали внимание на действия разрушительных сил, среди которых называли не только подобных Милюкову либералов-западников, но и мифических «жидомасонских» заговорщиков.

Разумеется, советские историки, начиная с 1920-х годов, никогда не ставили под сомнение закономерность революции. Вместе с тем, нельзя отрицать, что они во многом прояснили те причины кризиса самодержавной империи в конце XIX – начале XX вв., без понимания которых невозможно изучать русскую церковную историю эпохи Николая II.

В самом деле: мог ли последний русский государь содействовать проведению давно назревших церковных реформ и созыву Поместного Собора? Ведь в условиях политической нестабильности и нараставших год от года внутренних проблем церковные реформы не столько содействовали бы освобождению Церкви от излишней государственной зависимости, сколько воспринимались бы как разрушение союза властей, отказ от покровительства православию.

Сергей Львович Фирсов - Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.)

Серия «Церковные реформы»

Духовная библиотека; Москва

ISBN 5-94270-015-X

Сергей Львович Фирсов - Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.) - Содержание

Введение

Глава 1.

§ 1. Положение Православной Церкви в российской политической системе

§ 2. Император Николай II как православный государь

§ 3. Митрополит Антоний (Вадковский)

§ 4. К. П. Победоносцев, православный епископат и ПРОБЛЕМА «УЧЕНОГО МОНАШЕСТВА»

Глава 2.

§ 1. Богоискательство русской интеллигенции и Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге

§ 2. Церковная и светская печать начала XX века О НАСУЩНЫХ РЕФОРМАХ

§ 3. Светские власти и начало разработки вопроса о церковных реформах

§ 4. От указа 17 апреля до манифеста 17 октября 1905 г. Православная Церковь в разгар первой российской революции

§ 5. Отзывы русских архиереев по вопросам ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ

Глава 3.

§ 1. Предсоборное Присутствие: задачи и перспективы

§ 2. Старообрядческий вопрос и Православная Церковь

§ 3. Политическая реакция справа и ее влияние на дело церковной реформы

§ 4. «Обновленческий» фактор в истории Православной Церкви начала XX столетия

Глава 4.

§ 1. Православная Церковь и Государственная Дума

§ 2. Перспективы созыва Поместного Собора после завершения работ Предсоборного Присутствия 1906 г.

§ 3. Столичные архиереи после кончины митрополита Антония (Вадковского): ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

§ 4. Распутин и Церковь

Глава 5.

§ 1. Православная Церковь и Февральская революция 1917 г.

§ 2. На пути к Поместному Собору: реформы и революция

§ 3. Поместный Собор в условиях Смуты: движение навстречу времени

Вместо заключения:

Литературные источники

Архивные материалы

Список сокращений

Сергей Львович Фирсов - Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.) - Глава 1

Еще до революционных потрясений 1917 года довольно общим было убеждение в том, что Православная Церковь располагает огромными богатствами, рационально использовать которые, впрочем, за многие столетия так и не научилась. Даже после падения самодержавия и установления Советской власти некоторые церковные деятели с сожалением отмечали, что огромные монастырские и другие церковные богатства все время находились под спудом, пока их не разграбили большевики. Существовали ли эти уникальные богатства? Какова была церковная организация в империи, считавшейся православной? Помогала ли эта организационная система рачительному хозяйствованию Церкви или же, наоборот, мешала? Ответить на поставленные вопросы можно лишь на основе анализа статистических материалов.

Самый удобный способ – обратиться к «Всеподданнейшим отчетам обер-прокуроров Святейшего Синода», которые составлялись на основании данных, приходивших в центр из всех епархий России (к началу XX столетия их было более шестидесяти), Грузинского экзархата и синодальных ведомств – Московской конторы, придворного и военного (ведомства протопресвитера военного и морского духовенства).

На начало XX столетия жителей православного исповедания в России числилось более 83 миллионов человек. Внеконфессиональное состояние в стране, как известно, не предусматривалось, – Церковь вела метрические книги. Статистика свидетельствует, что год от года число православных в то время увеличивалось. Это объясняется достаточно просто росла численность населения, традиционно исповедовавшего православие. Так, в 1903 г. общее число православных составило уже 86 миллионов, в 1907 г. – почти 92 миллиона, в 1910 г. – 95 миллионов, а в роковом для страны 1914 г. – 98 миллионов (причем без данных Варшавской епархии и материалов протопресвитера военного и морского духовенства!).

Теперь обратимся к данным о количестве священнослужителей. В 1900 г. представителей белого духовенства и церковнослужителей (протоиереев, священников, диаконов и псаломщиков) было почти сто пять тысяч человек (2 230 протоиереев, 34 784 священников, 14 945 диаконов и 43 857 псаломщиков). В дальнейшем и это число увеличивалось, хотя бывали периоды спада (в годы Первой российской революции, например). В 1910 г. Общее число клириков составило 111 060 человек, а в 1914 г. – даже 112 62910. Много это или мало?

Если рассмотреть, сколько православных приходилось на одного священно– и церковнослужителя, то придется признать, что мало: получалось более 820 человек на 1 представителя белого духовенства. Даже принимая во внимание, что далеко не все православные регулярно исполняли свой религиозный долг, необходимо признать численность клириков недостаточной для успешного окормления десятков миллионов православных. Следовательно, вопрос о подготовке церковных кадров был одним из наиболее актуальных и требовал от властей серьезного внимания к системе духовного образования.