Флеминг - Различные служения и обязанности служителей в Новом Завете
Эта работа представляет собой изучение различных служений, которые мы находим в Новом Завете, а также того, как они связаны со строительством церкви и обращением мира. Тема, которую мы взялись осветить, непростая: в современном христианском мире она породила множество разногласий и даже разделений. Как отдельные люди, так и целые деноминации оказались заключенными в рамки принципов и понятий, основанных на отрывках из Писания и библейских прецедентах, без ясного понимания глубинных причин происходивших в церкви первого столетия процессов. Также нельзя забывать, что мы, живущие две тысячи лет спустя, вполне можем неверно понять и истолковать то, что происходило в ранней церкви за сравнительно короткий (около сорока лет) период, описанный в Новом Завете.
Важность точного, щепетильного исследования становится очевидной, если мы посмотрим, насколько разнятся между собой христианские направления. В основе многих таких направлений лежат некие доктрины, которые сторонники этих направлений «восстановили», руководствуясь собственными теологическими воззрениями. Например, пятидесятники сосредотачивают свое внимание на сверхъестественных явлениях, описанных во 2-й главе книги Деяний, утверждая, что это неотъемлемый признак христианской церкви, и настаивая на том, что каждая церковь должна подражать Иерусалимской в период ее основания. Другие движения, как, например, Пресвитерианство, резко выступают против централизованных иерархий и призывают к автономии и к организации в местных церквях представительских советов правления (основываясь на посланиях к Тимофею и к Титу). Хотя эти движения и основаны на определенных библейских прецедентах, они породили совершенно иную точку зрения на служение Богу, устройство церкви и само понятие духовности. Новый Завет не только описывает, как росла и распространялась церковь в контексте различных культур, по мере своего взросления, в тех или иных обстоятельствах, но также показывает удивительную силу Бога, явно проявившуюся в деле обращения всего мира, которое начал Христос и продолжили Его ученики. Итак, мы хотим исследовать, как развивалась и изменялась, учитывая вновь возникающие нужды, церковь первого столетия, движимая Святым Духом, который, как и было обещано, наставлял апостолов Христа на всякую истину (от Иоанна 16:13).
Эндрю Флеминг - Различные служения и обязанности служителей в Новом Завете
Перевод с англ. — М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2003. — 144 с.
ISBN 5-86591-032-9
Andrew С. Fleming. The New Testament Paradigm of Ministry and Ministry Roles
Эндрю Флеминг - Различные служения и обязанности служителей в Новом Завете - Содержание
Введение
Глава I ЦЕРКОВЬ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
- Общий обзор
- Ведомая Богом
- Хронология новозаветных Писаний
- Иерусалимская церковь как образец
- Возникновение новых служений
Глава II КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?
- Что есть истинное величие
- Принять образ раба
- Отказаться от своих прав
- Простота служения
- Лидерство выражается в служении, а не служение - в лидерстве
- Христос подал пример
Глава III РУКОВОДЯЩИЕ РОЛИ В ИУДАИЗМЕ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ
- Иудейская культура
- Старейшины
- Учителя
- Пастыри
- Старые и новые сокровища
Глава IV СВЯТОЙ ДУХ
- Ветхозаветное основание
- День Пятидесятницы (книга Деяний, 2-я глава)
- Духовные дары
- Чудо записанного Слова Божьего
- Назначение духовных даров в наше время
- Духовные дары — признак духовности?
Глава V НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ
- Как строилась первая церковь (по книге Деяний)
- Иисус - образец для всех служителей
- Апостолы
Глава VI «СЛУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫ, А ГОСПОДЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ»
- Пророки
- Учителя
- Благовестники (евангелисты)
- «Доколе все придем в единство веры»
Глава VII СТРЕМЛЕНИЕ К БЛАГОЧЕСТИЮ
- Институт старейшин
- Кто может стать старейшиной
- Обязанности старейшин
- Дьяконы
Глава VIII «К СОВЕРШЕНИЮ СВЯТЫХ, НА ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ»
- Служение примирения
- Любовью служите друг другу
- Многогранная премудрость Божья
Приложение 1
- Хронология посланий Павла
Приложение 2
- Дары Святого Духа в Ветхом Завете
Приложение 3
- Ветхозаветные пророчества о будущих проявлениях Святого Духа
Эндрю Флеминг - Различные служения и обязанности служителей в Новом Завете - Церковь в переходный период
Церкви, описанной в Новом Завете, были свойственны постоянные преобразования. Начиная со 2-й главы книги Деяний, когда очевидцы служения Иисуса собрались в Иерусалиме и были облечены силою свыше, и до того времени, как благовестие распространилось по окружающим странам и ученики уже устраивали регулярные собрания, чтобы прославлять Бога, в церкви многое изменилось. Вот некоторые наиболее значительные преобразования.
1) Изменился состав — вначале состоявшая только из иудеев, через несколько десятилетий церковь насчитывала множество язычников; а также изменились обычаи и традиции богослужения — от традиционно-еврейских к собственно-церковным.
2) По-другому стали назначаться и обучаться церковные служители — Иисус лично обучал апостолов, Бог подтверждал их проповедь чудесными знамениями (от Марка 16:20, Евреям 2:3-4). Второе же поколение служителей было взращено и обучено предыдущим с их благословения, но все же благодаря личной вере и плодам своей жизни (1-е Тимофею 3:1-13, Евреям 13:7).
3) Изменился способ получения пророчеств и откровений. Сначала — через избранных Богом (немногих) людей, распространявших их из уст в уста; затем пророчество и откровение были отобраны, записаны, были сделаны копии, которые ходили между церквями. Эти изменения не были последовательными, они явились результатом двух основных условии: иные умирали, причем не только от старости, но порой насильственной смертью, неожиданно; кроме того, изменялось поле миссионерской деятельности, как это и было заповедано Христом, — от Иерусалима, Иудеи и Самарии до краев земли (от Матфея 28:18-20, Деяния 1:8, Колоссянам 1:6, 23).
Некоторые из этих изменений и преобразований были столь радикальны и значительны, что остановка в любой точке процесса до его завершения могла привести к совершенно иным результатам и остановить развитие церкви. Впервые мы встречаемся с таким разделяющим явлением в лице христиан, обращенных из иудеев (Галатам 2:12). Они усиленно противились тому, чтобы двери церкви были открыты для язычников, которые не были предварительно обращены в иудаизм (случай с греческими вдовами из 6-й главы книги Деяний был гораздо меньшим по значению и локальным). Эти иудеи всем сердцем отозвались на проповедь Петра в день Пятидесятницы (Деяния 2), на призыв покаяться и креститься, но в то же время считали, что всем верующим необходимо следовать закону Моисея. Из того, что Петр и другие апостолы придерживались такого же взгляда в течение нескольких лет вплоть до обращения Корнилия (Деяния 10), видно, насколько прочно он утвердился в первом христианском обществе. Поскольку замысел Бога (как это было открыто Павлу) состоял в том, что благовестие должно быть проповедано сначала иудеям, .а потом язычникам (Римлянам 1:16), популярное заблуждение о том, что христианство — просто одна из иудейских сект, отчасти способствовало массовому обращению иудеев по всей империи.
Если бы в день Пятидесятницы было ясно проповедано и принято учение о том, что больше нет границы между иудеями и язычниками, вряд ли апостолы, распространяя благовестив, встретили бы у иудеев такое же расположение. Ко времени 2-го и 3-го миссионерских путешествий Павла (середина 50-х годов) волна обращений среди евреев уже убывала, и открытое благовествование язычникам для необращенных иудеев стало настоящим камнем преткновения. Некоторое время спустя исторические события, в частности разрушение Иерусалима в 70-м году, окончательно подтвердили намерения Бога и изменения в Его отношениях с избранным народом (Евреям 8:13); отныне избранный народ Бога — это Израиль не физический, а духовный (Римлянам 9:6-8). Бог использовал исторические события не только для того, чтобы открыть двери благоприятных возможностей для Своей церкви, но также, чтобы исполнить пророчество: «...Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно...» (Даниил 2:44, см. также 7:18).
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