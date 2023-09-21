Важность точного, щепетильного исследования становится очевидной, если мы посмотрим, насколько разнятся между собой христианские направления. В основе многих таких направлений лежат некие доктрины, которые сторонники этих направлений «восстановили», руководствуясь собственными теологическими воззрениями. Например, пятидесятники сосредотачивают свое внимание на сверхъестественных явлениях, описанных во 2-й главе книги Деяний, утверждая, что это неотъемлемый признак христианской церкви, и настаивая на том, что каждая церковь должна подражать Иерусалимской в период ее основания. Другие движения, как, например, Пресвитерианство, резко выступают против централизованных иерархий и призывают к автономии и к организации в местных церквях представительских советов правления (основываясь на посланиях к Тимофею и к Титу). Хотя эти движения и основаны на определенных библейских прецедентах, они породили совершенно иную точку зрения на служение Богу, устройство церкви и само понятие духовности. Новый Завет не только описывает, как росла и распространялась церковь в контексте различных культур, по мере своего взросления, в тех или иных обстоятельствах, но также показывает удивительную силу Бога, явно проявившуюся в деле обращения всего мира, которое начал Христос и продолжили Его ученики. Итак, мы хотим исследовать, как развивалась и изменялась, учитывая вновь возникающие нужды, церковь первого столетия, движимая Святым Духом, который, как и было обещано, наставлял апостолов Христа на всякую истину (от Иоанна 16:13).

Эта работа представляет собой изучение различных служений, которые мы находим в Новом Завете, а также того, как они связаны со строительством церкви и обращением мира. Тема, которую мы взялись осветить, непростая: в современном христианском мире она породила множество разногласий и даже разделений. Как отдельные люди, так и целые деноминации оказались заключенными в рамки принципов и понятий, основанных на отрывках из Писания и библейских прецедентах, без ясного понимания глубинных причин происходивших в церкви первого столетия процессов. Также нельзя забывать, что мы, живущие две тысячи лет спустя, вполне можем неверно понять и истолковать то, что происходило в ранней церкви за сравнительно короткий (около сорока лет) период, описанный в Новом Завете.

Эндрю Флеминг - Различные служения и обязанности служителей в Новом Завете

Перевод с англ. — М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2003. — 144 с.

ISBN 5-86591-032-9

Andrew С. Fleming. The New Testament Paradigm of Ministry and Ministry Roles

Эндрю Флеминг - Различные служения и обязанности служителей в Новом Завете - Содержание

Введение

Глава I ЦЕРКОВЬ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Общий обзор

Ведомая Богом

Хронология новозаветных Писаний

Иерусалимская церковь как образец

Возникновение новых служений

Глава II КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?

Что есть истинное величие

Принять образ раба

Отказаться от своих прав

Простота служения

Лидерство выражается в служении, а не служение - в лидерстве

Христос подал пример

Глава III РУКОВОДЯЩИЕ РОЛИ В ИУДАИЗМЕ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ

Иудейская культура

Старейшины

Учителя

Пастыри

Старые и новые сокровища

Глава IV СВЯТОЙ ДУХ

Ветхозаветное основание

День Пятидесятницы (книга Деяний, 2-я глава)

Духовные дары

Чудо записанного Слова Божьего

Назначение духовных даров в наше время

Духовные дары — признак духовности?

Глава V НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ

Как строилась первая церковь (по книге Деяний)

Иисус - образец для всех служителей

Апостолы

Глава VI «СЛУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫ, А ГОСПОДЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ»

Пророки

Учителя

Благовестники (евангелисты)

«Доколе все придем в единство веры»

Глава VII СТРЕМЛЕНИЕ К БЛАГОЧЕСТИЮ

Институт старейшин

Кто может стать старейшиной

Обязанности старейшин

Дьяконы

Глава VIII «К СОВЕРШЕНИЮ СВЯТЫХ, НА ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ»

Служение примирения

Любовью служите друг другу

Многогранная премудрость Божья

Приложение 1

Хронология посланий Павла

Приложение 2

Дары Святого Духа в Ветхом Завете

Приложение 3

Ветхозаветные пророчества о будущих проявлениях Святого Духа

Эндрю Флеминг - Различные служения и обязанности служителей в Новом Завете - Церковь в переходный период

Церкви, описанной в Новом Завете, были свойственны постоянные преобразования. Начиная со 2-й главы книги Деяний, когда очевидцы служения Иисуса собрались в Иерусалиме и были облечены силою свыше, и до того времени, как благовестие распространилось по окружающим странам и ученики уже устраивали регулярные собрания, чтобы прославлять Бога, в церкви многое изменилось. Вот некоторые наиболее значительные преобразования.

1) Изменился состав — вначале состоявшая только из иудеев, через несколько десятилетий церковь насчитывала множество язычников; а также изменились обычаи и традиции богослужения — от традиционно-еврейских к собственно-церковным.

2) По-другому стали назначаться и обучаться церковные служители — Иисус лично обучал апостолов, Бог подтверждал их проповедь чудесными знамениями (от Марка 16:20, Евреям 2:3-4). Второе же поколение служителей было взращено и обучено предыдущим с их благословения, но все же благодаря личной вере и плодам своей жизни (1-е Тимофею 3:1-13, Евреям 13:7).

3) Изменился способ получения пророчеств и откровений. Сначала — через избранных Богом (немногих) людей, распространявших их из уст в уста; затем пророчество и откровение были отобраны, записаны, были сделаны копии, которые ходили между церквями. Эти изменения не были последовательными, они явились результатом двух основных условии: иные умирали, причем не только от старости, но порой насильственной смертью, неожиданно; кроме того, изменялось поле миссионерской деятельности, как это и было заповедано Христом, — от Иерусалима, Иудеи и Самарии до краев земли (от Матфея 28:18-20, Деяния 1:8, Колоссянам 1:6, 23).

Некоторые из этих изменений и преобразований были столь радикальны и значительны, что остановка в любой точке процесса до его завершения могла привести к совершенно иным результатам и остановить развитие церкви. Впервые мы встречаемся с таким разделяющим явлением в лице христиан, обращенных из иудеев (Галатам 2:12). Они усиленно противились тому, чтобы двери церкви были открыты для язычников, которые не были предварительно обращены в иудаизм (случай с греческими вдовами из 6-й главы книги Деяний был гораздо меньшим по значению и локальным). Эти иудеи всем сердцем отозвались на проповедь Петра в день Пятидесятницы (Деяния 2), на призыв покаяться и креститься, но в то же время считали, что всем верующим необходимо следовать закону Моисея. Из того, что Петр и другие апостолы придерживались такого же взгляда в течение нескольких лет вплоть до обращения Корнилия (Деяния 10), видно, насколько прочно он утвердился в первом христианском обществе. Поскольку замысел Бога (как это было открыто Павлу) состоял в том, что благовестие должно быть проповедано сначала иудеям, .а потом язычникам (Римлянам 1:16), популярное заблуждение о том, что христианство — просто одна из иудейских сект, отчасти способствовало массовому обращению иудеев по всей империи.

Если бы в день Пятидесятницы было ясно проповедано и принято учение о том, что больше нет границы между иудеями и язычниками, вряд ли апостолы, распространяя благовестив, встретили бы у иудеев такое же расположение. Ко времени 2-го и 3-го миссионерских путешествий Павла (середина 50-х годов) волна обращений среди евреев уже убывала, и открытое благовествование язычникам для необращенных иудеев стало настоящим камнем преткновения. Некоторое время спустя исторические события, в частности разрушение Иерусалима в 70-м году, окончательно подтвердили намерения Бога и изменения в Его отношениях с избранным народом (Евреям 8:13); отныне избранный народ Бога — это Израиль не физический, а духовный (Римлянам 9:6-8). Бог использовал исторические события не только для того, чтобы открыть двери благоприятных возможностей для Своей церкви, но также, чтобы исполнить пророчество: «...Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно...» (Даниил 2:44, см. также 7:18).