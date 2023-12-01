Чак Смит - Евангелие по благодати - Полный комментарий к Посланию к Римлянам

В самом начале Послания к Римлянам Павел называет себя рабом Иисуса Христа (1:1). В греческом языке слово «раб» означает «крепостной». У крепостных не было абсолютно никаких прав, они полностью принадлежали своему хозяину. Являясь рабом Иисуса Христа, Павел жил только ради своего Господа. Бог призвал Павла быть апостолом (I:I). Буквальное значение слова «апостол» — «посланник». Призванный апостолом, Павел был избран «к благовестию Божию» (1:1). Мы помним, что в книге Деяний Дух Святой сказал: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершивши пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» (13:2-3).

Павел был послан Святым Духом нести Евангелие язычникам. Слово «евангелие» означает «благая весть». Послушав некоторых людей, можно подумать, что весть о Боге — это нехорошая весть. Но это неправда! Божья любовь к нам в Иисусе Христе — это Благая весть, благовестие. «Которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих, в святых писаниях» (1:2).

Это Евангелие — нельзя назвать событием, которое произошло само по себе, без предупреждения. Суть Евангелия, обращенного особенно к язычникам, была рассказана Богом еще через пророков. (Когда Павел ссылается на «святые писания», он имеет в виду исключительно Ветхий Завет.) Благая весть говорит о Божьем Сыне, Иисусе Христе, Господе нашем (1:3). Часто мы воспринимаем слова «Господь Иисус Христос» как фамилию, имя и отчество. Но «Господь» — это не имя, это титул. В греческом языке слово «господи» звучит как куриос.

Его имя — Иисус. Это греческий вариант имени «Джошуа», или «Иешуа», что означает «в Иегове — спасение». В Евангелии от Матфея мы читаем: «Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (1:20-21). Его имя подразумевает Его миссию: «Он спасет людей Своих от грехов». «Христос» — это греческий эквивалент слова на иврите, которое означает «мессия» или «помазанник Божий», Тот, Кого Бог обещал послать к Своему народу. «Христос», или «Мессия» означает то, что Его служение является исполнением Божьего обетования. Слова «Иисус Христос, наш Господь» выражают отношение к Нему верующих. В Послании к Римлянам мы читаем: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (10:9-10).

Чак Смит - Евангелие по благодати - Полный комментарий к Посланию к Римлянам

Москва, Издательство "Триада", 2004 г. - 176 с.

ΙSΒΝ 0-936728-12-4

Чак Смит - Евангелие по благодати - Полный комментарий к Посланию к Римлянам - Содержание

Потерянный мир

Божье правосудие

Безвозмездный дар

Авраам и вера

Как будто я никогда этого не делал

Победа над грехом

Плоть против Духа

Свободен!

Избранный

Спасенный

Израиль: природа и дух

Живая жертва

Повиновение и любовь

Осуждение других

Единство во Христе

Благословения

Приложения: пояснительный материал