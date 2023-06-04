Коффман - Комментарии к Посланиям

Нет необходимости много говорить на эту тему, потому что апостол Павел действительно был автором данного письма; этот факт не вызывает сомнений и является общепризнанным. «С древних времен и до наших дней не возникало никаких сомнений относительно авторства, целостности или апостольского авторитета Послания к Галатам». Радикально настроенные противники христианства и Нового Завета предпринимали слабые попытки оспорить подлинность послания, но неизменно доказывали лишь собственную несостоятельность. Имена этих грешников не стоят того, чтобы их повторять в данном комментарии, как не стоит помнить имена иудействующих христиан, против которых была направлена большая часть Послания к Галатам. Время от времени появляются так называемые «великие ученые», которые бросают вызов слову Божьему, но в своих нападках они утрачивают право на признание.Возможно, они находчивы и хитры, но их трудно назвать «учеными» в подлинном смысле этого слова.

Прежде чем мы обратимся к вопросу о дате написания Послания к Галатам, необходимо определить, кому оно было адресовано, так как дата тесно связана с получателями письма. Географическое название «Галатия» имело два значения. Римская провинция Галатия занимала большую часть Малой Азии, включая относительно небольшую территорию на севере полуострова, которую также называли Галатией. Изначально там жили галлы, пришедшие с европейского запада. Этот беспокойный народ в узком смысле и представлял собой «галатов»; однако это наименование равным образом было применимо к жителям гораздо большей по территории римской провинции Галатии. Первое миссионерское путешествие Павла было посвящено основанию церквей к югу от провинции, включая такие города, как Антиохия Писидийская, Икония, Листра и Дервия. Некоторые из этих городов были расположены в Писидии, другие – в Ликаонии. Если Павел желал обратиться к братьям, ставшим христианами во время его первого путешествия, то обращение «галаты» было единственным, которое можно было применить ко всем тем ученикам. Автор данного комментария считает, что это письмо было направлено церквям, основанным во время первого путешествия, то есть, церквям южной Галатии. В рамках нашей книги мы не станем рассматривать довольно большое количество аргументов в пользу этой точки зрения, как и доводов в поддержку того, что послание было адресовано «северным» галатам. Заинтересованным можно предложить книгу Вильяма М. Рамсея, в которой данный вопрос рассмотрен не менее тщательно и убедительно, чем в любом другом произведении на эту тему (см. Библиографию).

Помимо очевидной необходимости назвать всех получателей письма одним словом, – следует отметить, что одно это соображение могло побудить Павла употребить такое обращение, – есть свидетельства в тексте самого письма (а также в Книге Деяний), которые говорят в пользу того, что получателями были жители южной Галатии. В письме несколько раз упоминается Варнава, и создается впечатление, что он был хорошо знаком получателям. Насколько нам известно из светской истории и Нового Завета, Варнава сопровождал Павла в его работе только с церквями южной Галатии. Тот факт, что Павел в данном письме не признал Варнаву одним из основателей данных церквей, не опровергает вышесказанного. Смотрите комментарии к 4:19 о причинах, которые побудили Павла ни с кем не делить духовное отцовство.

Джеймс Бертон Коффман - Комментарии к Посланиям к Галатам, Ефесянам,Филиппийцам, Колоссянам и Филимону

Киров: 2005. – 576 стр

Учебно-методическое издание.

Джеймс Бертон Коффман - Комментарии к Посланиям к Галатам, Ефесянам,Филиппийцам, Колоссянам и Филимону - Содержание

Послание к Галатам

Введение

Глава 1 - 6

Послание к Ефесянам

Введение

Глава 1 - 6

Послание к Филиппийцам

Введение

Глава 1 - 4

Послание к Колоссянам

Введение

Глава 1 - 4

Послание к Филимону

Введение

Глава 1