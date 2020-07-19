Ли, Хадсон - Шаг за шагом в изучении Нового Завета
«Шаг за шагом в изучении Нового Завета» — учебный курс Института духовного образования христиан (ИДОХ). ИДОХ разрабатывает учебные программы, имеющие целью дать христианам твердые знания в области ученичества, лидерства и служения. Все учебные курсы ИДОХ построены на некоторых общих принципах. Это относится и к программе «Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета».
- Изучающие курс самостоятельно работают со своими учебниками (настоящая книга и есть ваш учебник) от получаса до часа ежедневно, а также выполняют учебные задания, связанные с конкретными ситуациями.
- Раз в неделю участники собираются на полтора — два часа для проведения учебных занятий в малых группах.
- Руководитель курса (или наставник) направляет освоение и обсуждение того, что они изучили в течение недели, а затем связывает пройденный материал с повседневной жизнью. Эта малая группа становится группой поддержки для участников, поскольку все помогают друг другу понять Писание и применять его в жизни.
- Члены группы получают дополнительный материал и новые знания из факультативных видеокассет, на которых Томми Ли и Клод Кинг объясняют основные принципы изученного за неделю урока и обсуждают, как эти принципы применяются в жизни.
- Закончившие курс ИДОХ в малой группе получают красивый диплом Курса церковных занятий.
Томас Ли, Том Хадсон - Шаг за шагом в изучении Нового Завета
СПб. : Библия для всех, 2000. - 226 с. : ил.
ISBN 5-7454-0454-X
Томас Ли, Том Хадсон - Шаг за шагом в изучении Нового Завета - Содержание
Авторы
Введение
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Бог и Новый Завет
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Введение в изучение Евангелий
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Евангелие от Матфея
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Евангелие от Марка
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Евангелие от Луки
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Евангелие от Иоанна
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Книга Деяний, часть I (Деяния 1 — 12)
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Книга Деяний, часть II (Деяния 13 — 28)
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Послания Павла, часть I (Римлянам) Послания Павла, часть II (1 Коринфянам — Ефесянам)
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Послания Павла, часть III (Филиппийцам — Филимону)
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Соборные послания (Евреям — Иуды)
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Книга Откровение
Курс церковных занятий
Томас Ли, Том Хадсон - Шаг за шагом в изучении Нового Завета - Бог и Новый Завет
27 книг Нового Завета показывают жизнь Христа и Его продолжающуюся работу через Церковь. Объем текста книг Нового Завета составляет примерно одну треть Ветхого Завета, который состоит из 39 книг. События, описанные в Ветхом Завете, разворачивались в течение тысяч лет божественной истории, в то время как новозаветные события продолжались менее века.
Термин «Новый Завет» означает «Новое Соглашение», отличное от Старого Соглашения, которое Бог заключил с Израилем в ожидании пришествия Христа. Термин «завет», или «завещание», обычно относится к договору, который вступает в силу после смерти завещателя. Новый Завет вступил в силу со смертью Иисуса (Евр. 9:15-17).
В Евангелиях описываются события самого раннего периода (6 г. до Р. X. — 29 г. от Р. X.). Период роста церкви охватывает 29 — 63 гг. от Р. X. К нему относятся книга Деяний, послания Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, Филимону и Послание Иакова. Период после событий, описанных в книге Деяний (63 — 96 гг.), отражен в Послании к евреям, посланиях Павла Тимофею, Титу, посланиях Петра, Иоанна, Иуды и в книге Откровение.
Благодарю!
Хорошая книга для простых членов церкви и проповедников из среды тех, кто не получил специального образования.