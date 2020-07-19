«Шаг за шагом в изучении Нового Завета» — учебный курс Института духовного образования христиан (ИДОХ). ИДОХ разрабатывает учебные программы, имеющие целью дать христианам твердые знания в области ученичества, лидерства и служения. Все учебные курсы ИДОХ построены на некоторых общих принципах. Это относится и к программе «Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета».

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27 книг Нового Завета показывают жизнь Христа и Его продолжающуюся работу через Церковь. Объем текста книг Нового Завета составляет примерно одну треть Ветхого Завета, который состоит из 39 книг. События, описанные в Ветхом Завете, разворачивались в течение тысяч лет божественной истории, в то время как новозаветные события продолжались менее века.

Термин «Новый Завет» означает «Новое Соглашение», отличное от Старого Соглашения, которое Бог заключил с Израилем в ожидании пришествия Христа. Термин «завет», или «завещание», обычно относится к договору, который вступает в силу после смерти завещателя. Новый Завет вступил в силу со смертью Иисуса (Евр. 9:15-17).

В Евангелиях описываются события самого раннего периода (6 г. до Р. X. — 29 г. от Р. X.). Период роста церкви охватывает 29 — 63 гг. от Р. X. К нему относятся книга Деяний, послания Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, Филимону и Послание Иакова. Период после событий, описанных в книге Деяний (63 — 96 гг.), отражен в Послании к евреям, посланиях Павла Тимофею, Титу, посланиях Петра, Иоанна, Иуды и в книге Откровение.