Раймонд С. Келси - Первое и второе послания к Коринфянам

Приветствие — форма, встречающаяся и в других посланиях Павла: сначала имя автора, затем имя получателя, после этого обычные слова приветствия. Когда письмо будет читаться в церкви в Коринфе,то сразу будет понятно, что оно от Павла, и факт его апостольства вновь отложится в сознании читателей. Павел напоминает им, что он апостол, что он "призванный" апостол и что призван он был волею Божиею. Он не сам себя назначил, и не люди его выбирали. Он получил прямой призыв от Бога. Право апостольства воистину подтверждено. Нет причин сомневаться в том, что Павел был автором послания. Доказательство, лежащее в самом письме, достаточно веское: стиль и язык, вне всякого сомнения, принадлежат Павлу. Внешнее доказательство также убедительно: послание цитировалось ранее и часто и не только библейскими авторами. Исследователи Нового Завета пришли к единодушному мнению, что письмо написано Павлом.

Выражение Благодать вам и мир стало обычным христианским приветствием, иногда добавляется "милость". Павел рассматривает Отца и Сына как источник благодати и мира. Таким образом, Христос выступает в союзе с Богом Отцом как соавтор этих великих благословений. Такая тесная связь Иисуса с Отцом показывает, что эти ранние авторы не допускали никаких сомнений в божественности Христа. Письмо адресовано Церкви Божией, находящейся в Коринфе. Эти люди далее называются освящёнными во Христе Иисусе, призванными святыми. Первоначальное значение слова "освящать" - отделять для Бога; слово "святые" произошло от того же корня. Итак, глагол — "освящать", а существительное - "святой". Святой — человек, который освящён, отделён на служение Богу. В Новом Завете святые не рассматриваются как особая группа христиан, отличающаяся от других христиан; они являются не просто частью церкви. Они и есть церковь.

Не церковь сделала их святыми после их смерти много лет спустя. Все христиане — святые. Интересно выражение со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте. Должны ли мы понимать, что Павел в своём приветствии обращается ко всем святым повсюду? С грамматической точки зрения это возможно. Однако, кажется, лучше связывать это выражение со словом "святые". Тогда смысл в том, что коринфяне призваны быть святыми, как и все другие повсюду, кто призывает имя Господа. Павел желает видеть их частью великого братства. В другом своём послании Павел ясно даёт понять, как люди становятся призванными: "...к которому и призвал вас благовествованием нашим" (2-е Фес. 2:14).

Раймонд С. Келси - Первое и второе послания к Коринфянам

Издательство "Libre" Донецк - 2003

ISBN: 966-96116-1-Х

Раймонд С. Келси - Первое и второе послания к Коринфянам - Содержание

1. Знакомство с христианами в Коринфе

2. Юродство проповеди

3. Непонимание роли проповедников

4. Скандал в молодой слабой церкви

5. Брак — заповеди и советы

6. Братья — слабые и сильные

7. Вечеря Господня, иудейский алтарь, языческий храм

8. Значение обряда, значение поклонения

9. Разнообразие даров в церкви

10. Во славу христианской любви

11. Дух и порядок

12. Воскресение — Христово и наше

13. Павел даёт некоторые наставления

Раймонд С. Келси - Первое и второе послания к Коринфянам

Древний город Коринф был разрушен римлянами в 146 г. до н.э. Столетие спустя город был отстроен как римская колония, и вскоре к нему вернулось его былое величие. Это был город-космополит с населением в полмиллиона, состоявший из греков, римлян и иудеев. Некоторые считают, что население насчитывало 700 000 человек. Огромное количество из них составляли рабы. Обладая тремя хорошими гаванями, город осуществлял перевозки между восточным и западным морями. Благодаря такой торговле город процветал материально. Коринф был не только торговым центром, но и славился своими искусствами: много известных деятелей культуры жили там, и коринфяне гордились красотой своего города и великолепием своих храмов. Коринфская медь и архитектура стали знамениты. Город был также известен своими спортивными событиями. Однако, несмотря на всё богатство, в городе было много бедных, о чем говорит большое количество рабов. Церковь, основанная Павлом, состояла главным образом из людей низших классов. В целом Коринф можно считать большим, известным и процветающим городом. Это была столица римской провинции Ахаии, и некоторые называли её "столицей и благодатью Греции".

То, что Коринф был коммерческой и политической столицей, способствовало не только богатству и росту населения, но и огромной аморальности его жителей. Древний город был известен своей распущенностью, и новый город скоро приобрёл похожую репутацию. Бесчестность, пьянство и все другие пороки процветали в городе. Деньги расточались на греховные удовольствия. Толпы стекалась на народные празднества, которые проводились раз в два года и приводили к позорным результатам. Безнравственность была связана и с религией. Осуществлялось поклонение Афродите, греческой богине любви и красоты (римская Венера). В старом Коринфе находился храм Венеры, в котором содержались тысячи проституток. Поклонение Афродите проводилось и в новом городе. Само слово "коринфянин" стало практически синонимом слова "развратник", и выражение "поступать по-коринфски" означало быть безнравственным. Многие исследователи считают, что Павел был в Коринфе, когда описывал всю тяжесть языческих пороков в первой главе послания к Римлянам.

В этот материально процветающий, интеллектуально развитый и морально развращённый город Павел приходит с Евангелием во время своего второго миссионерского путешествия. Рассматривая биографию Павла, можно сказать, что даты его пребывания в Коринфе в это время установлены с наибольшей степенью точности, что очень важно для построения хронологии его деятельности. Когда Павел достиг Коринфа, Акила и Прискилла недавно пришли из Италии, "потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима" (Деян. 18:2). ьНебиблейские источники свидетельствуют о том, что указ Клавдия вышел в 50 г. н.э. Лука говорит, что Галлион был проконсулом Ахаии, когда Павел находился в Коринфе (Деян. 18:12). Надпись, обнаруженная в Дельфах, позволяет нам определить, что вступление Галлиона в должность произошло в 51 г. н.э. Павел покинул Коринф после приезда Галлиона, но не сразу. Поэтому можно сказать уверенно, что Павел провёл восемнадцать месяцев в Коринфе в начале пятидесятых годов. Одни относят время его отъезда к 52 г. н.э., другие - к 53 г.

Об образовании церкви в Коринфе рассказывается в книге Деяний 18:1-18. Остановившись у Акилы и Прискиллы, Павел каждую субботу беседовал с иудеями и греками в синагоге. Именно здесь Сила и Тимофей, задержавшись в Верии, когда Павел ушел оттуда, воссоединились с ним. Их приход и новости, которые принёс Тимофей, о верности фессалоникийцев, наверное, вложили новое сердце в Павла, который недавно пережил гонения в Фессалониках и Верии и чьё служение в Афинах отнюдь нельзя было назвать ободряющим. Павел свидетельствовал о Христе, но столкнулся с такой оппозицией со стороны иудеев, что заявил: "Кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам'*. После этого он пошёл в дом к Иусту и продолжил своё служение. Многие коринфяне услышали, уверовали и были крещены, среди них были домашние Криспа, начальника синагоги. Чтобы еще больше ободрить Павла, Господь явился ему в видении, уверяя в Своей защите и сообщая ему, что у Него много Своих людей в Коринфе. Поэтому Павел оставался там восемнадцать месяцев, прежде чем отплыл в Сирию в сопровождении Акилы и Прискиллы.

Интересно отметить, что Павел написал свои первые послания, письма к фессалоникийцам, во время своего пребывания в Коринфе. О некоторых его внутренних тревогах, которые он пережил в Коринфе, можно узнать из 1-го Послания к Фессалоникийцам 3:6-8. Мы понимаем, что многие детали жизни Павла опущены, ведь книга Деяний в семнадцати стихах рассказывает о периоде, охватывающем восемнадцать месяцев.