В широком смысле слова вопросы антроподицеи были раскрыты священником Павлом Флоренским в двух больших циклах: «Философия культа» и «У водоразделов мысли»—и в ряде самостоятельных работ («Иконостас», «Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях»), написанных преимущественно в 1920-е гг. Общий обзор антроподицеи (1. Строение человека как образа Божия, его изволение проходить жизненный путь в соответствии с Божией волей, с Богом данным уставом, архетипом 2. освящение человека в таинствах Церкви, когда он из грешного становится освященным, святым 3. деятельность человека, когда сакральная (культовая), литургическая деятельность является первичной и освящает мировоззрение (науку и философию), хозяйство и художество); ее характерные черты (философия единосущия, онтологичность, теологичность, символизм, антиномизм) и интуиции прослежены в специальной работе (Андроник (Трубачев), иеромонах. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998).

В узком смысле слова под антроподицеей отец Павел понимал собственно цикл «Философия культа». Так, составляя 18 сентября 1919 г. приблизительный проспект своего Собрания сочинений, отец Павел т. IV озаглавил «Опыт православной антроподицеи», имея в виду именно «Философию культа». (Цикл «У водоразделов мысли» должен был занимать последующие V-VIII тома.)

Священник Павел Флоренский - Философия культа - Опыт православной антроподицеи

Под общ. ред. игумена Андроника (Трубачева).

Печатается по изданию: Священник Павел Флоренский. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М.: Мысль, 2004, с исправлениями и дополнениями.

М.: Академический проект, 2014. — 685 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-1609-5

Павел Флоренский - Философия культа - Опыт православной антроподицеи - Содержание

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение к читателям Собрания сочинений священника Павла Флоренского

Игумен Андроник (Трубачев). История создания цикла «Философия культа (Опыт православной антроподицеи)»

Часть 1. <Чтения о культе>

1. Страх Божий

<Приложение>

2. Культ, религия и культура

<Приложение 1>

<Приложение 2. Соотношение человеческихдеятельностей>

<Приложение 3. Библиографические выписки из папки «SIN» с комментариями Флоренского

<Приложение 4>. Против эволюции. Совершенство египетского полотна

3. Культ и философия

<Приложение 1>

<Приложение 2. Об ориентировании>

Философия и культ

<Приложение 3. Философская

терминология>

<4.> Таинства и обряды

<Приложение>

5. Семь таинств

<Приложение.> Дедукция семи таинств

6. Черты феноменологии культа

<Приложение.> Месяцеслов

7. Освящение реальности

<Приложение 1. Православие и католицизм>

<Приложение 2. Праздники. Освящение реальности. Символика богослужения>

<Приложение 3. Поклоны>

<Приложение 4. Вращение. Правое и левое>

8. Свидетели

<Приложение>

9. Словесное служение (молитва)

<Приложение>

<Приложение к части 1. Планы и заметкиненаписанных глав>

<Часть 2>. Антроподицея

Наброски и материалы

<1908>

<1909>

<1910>

<1911>

<1912>

<1913>

<1914>

<1915>

<1916>

<1917>

<1918>

<1919>

<1920>

<1921>

<1922>

<1923>

Примечания. Указатели

Примечания

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