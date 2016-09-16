Сканирование клуба

«Перед глазами все время стоит образ какой-то дороги, пути. А в ушах все время звучит голос — не то тревоги, не то радости. Ах, как иногда ясно видишь эту дорогу, как иногда близко слышишь этот голос (не то тревожный, не то радостный). Один путь, один путь. Как бесплодные стручки отпадают сомнения, отходит туман нерешительности. Усыхает в душе сладость мира. Все упрощается в ней (точно стараясь найти свою первоначальную простоту) упрощением истины и для истины, для всецелого погружения в нее, в Церковь, для безоговорочного отдания себя ей со всею мыслью, словом, желанием, вкусом, трудом, волей; упрощением дороги и пути и того голоса, для разоблачения той сложности, которою маскируется беспутность лени».

Сергей Иосифович Фудель - Путь Отцов

Москва, издательство Русский путь, 2012 г. - 352 с.

ISBN 978-5-85887-401-0

Сергей Иосифович Фудель - Путь Отцов - Содержание

Протоирей Николай Балашов «ПУТЬ ОТЦОВ» СЕРГЕЯ ФУДЕЛЯ

Предисловие

Глава I. ПЕРВОИСТОЧНАЯ СИЛА

Глава II. О СТРАХЕ БОЖИЕМ

Глава III. О ПОДВИГЕ И БЛАГОДАТИ

Глава IV. О ВОЗДЕРЖАНИИ И МОЛИТВЕ

Глава V. О ЛЮБВИ

Глава VI. О МОЛИТВЕ

Глава VII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОГО

Послесловие

Приложение

О ЖИЗНИ В МИРУ

СВЯТЫЕ ОТЦЫ И ДУХОВНЫЕ НАСТАВНИКИ, ЦИТАТЫ ИЗ ТРУДОВ КОТОРЫХ ПРИВОДЯТСЯ В РАБОТЕ

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

Сергей Иосифович Фудель - Путь Отцов - Предисловие

Говорить надлежит о хорошем и тому, кто не делает хорошего, чтоб, устыдясь своих слов, начал и он делать» (Добр. II, 282), — эти слова преподобного Нила Синайского несколько оправдывают мою попытку дать в нижеизложенном некоторое вводное представление о великом пути отцов-подвижников. Их путь есть путь Евангельский, путь верных учеников Учителя. Чем больше внимаешь их словам, тем все больше вдыхаешь воздух первохристианства. Именно благодаря этой Евангельской силе их слово тоже «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого». «Чтение отеческих писаний, — говорит епископ Игнатий (Брянчанинов), — по умалении духоносных наставников соделалось главным руководителем для желающих спастись... Посредством (их) чтения причащаемся живущему в святых отцах Святому Духу» (Брянч. І, 113,121).

Невозможно отрицать, что духовная жизнь современного человека очень трудна, и эта трудность в том, что мы, слабые и рассеянные люди, призываемся какой-то неумолимой закономерностью духовной эпохи сохранять в окружающем шуме постоянную память Божию.

Конечно, всегда было опасно думать, что память о Боге должна быть только во время стояния в церкви. Молитвы всегда должны звучать в душе: и в церкви, и дома, и на улице. В том и заключается узкий путь христианства, что о Боге надо помнить всегда.

«Путь Божий есть ежедневный крест, — говорит святой Исаак Сирин, — никто не восходил на небо, живя прохладно. (Путь Божий) от века и от родов крестом и смертью пролагается... Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах» (Добр. II, 666-667).

Но чем больше шума и железа в истории, тем все труднее сохранить в себе память Божию. И в этом сохранении — наш удел, если мы хотим, «чтобы не умирала великая мысль», чтобы христианский путь в истории не прерывался. «В памяти Божией... вся сила» (Феофан. Жизнь, 187). «Жизнь души, — говорили Отцы, — есть непрестанное памятование и любление Бога» (Отечник, 45).

Все учение Отцов — об этой жизни души.