Евреи Вавилонии в талмудическую эпоху - Исаия Гафни

Bibliotheca Judaica

Труды, которые представляют собой введение в Талмуд и в которых рассматривается исторический контекст деятельности еврейских мудрецов и их литературы, известны давно. Уже за много столетий до появления в 1-й четверти XIX в. научной иудаики ( Wissenschaft des Judentums — науки о еврействе) различные мыслители прекрасно понимали, что «без тщательного изучения, в их хронологической последовательности, поколений таннаев (законоучителей в Стране Израиля I в. до н. э. — II в. н. э., начиная с Гиллеля и до рабби Йегуды га-Наси) и амораев (создателей Гемары, действовавших после рабби Йегуды га-Наси и до завершения Талмуда в V в. н. э.), самого характера древних эпох и их смены, духа времени, проявлявшегося в них, и прежде всего — событий, повлиявших на ученых в их толкованиях, — никогда не достичь ясного познания премудрости древних».

Проблема заключается, однако, в том, что эти «введения», впервые увидевшие свет во времена гаонов, предназначались в большинстве своем для самих ученых, и их сочинители стремились внести порядок и систему в деятельность тех, кто уже — пусть и в разной степени — разбирался в литературе, созданной мудрецами Талмуда.

Исаия Гафни - Евреи Вавилонии в талмудическую эпоху

Гешарим/ Мосты культуры, 2003

Центр Чейза по развитию иудаики на русском языке.

Еврейский университет в Иерусалиме, 2003

ISBN 5-93273-089-7

Исаия Гафни - Евреи Вавилонии в талмудическую эпоху - Содержание

Введение

Глава первая. Политическая ситуация в период ВторогоХрама, Мишны и Талмуда 1. Начало еврейского присутствия в Вавилоне 2. Эллинистическая эпоха 3. Эпоха парфянского владычества 4. Сасанидская эпоха 1) Третий век н. э 2) Четвертый век н. э 3) Конец четвертого и пятый век н. э

Глава вторая. Вавилония в доталмудический период: культурная и духовная деятельность 1. Введение 2. Литературные произведения Вавилонии начала периода Второго Храма 3. Произведения евреев Вавилонии в книгах Иосифа Флавия 4. Вавилонские евреи в Стране Израиля: Гиллель и его современники 5. Конец периода Второго Храма и начало периода Мишны 6. Евреи Вавилонии после восстания Бар Кохбы и проблема «вавилонских таннаев» 7. Учение рабби Натана, вавилонская Мишна и вавилонская галаха

Глава третья. Жизнь евреев в талмудической Вавилонии: еврейское самоуправление и структура общины 1. Введение 2. Еврейское самоуправление: возникновение института экзилархов 3. Еврейское самоуправление: отношения между экзилархом и патриархом 4. Местная община и деятельность мудрецов: институты социальной помощи и образования 5. Синагога в Вавилонии: ее роль и образ в общественном сознании 6. Связь отдельной личности со страной и местной общиной 1) Евреи как горожане с административной точки зрения 2) Местный патриотизм в среде евреев Вавилонии: его причины и проявления 3) Местный патриотизм и претензии евреев Вавилонии на чистоту родословной

Глава четвертая. Социальная структура еврейской общины Вавилонии 1. Введение. Вавилонские евреи и иранское общество 2. Слои и сословия в еврейском обществе: сельское хозяйство и земледельцы 3. Рабы 4. Прозелиты и обращение в иудаизм

Глава пятая. «Израиль и народы» в Вавилонии времен Талмуда 1. Введение. Связи между еврейским населением Вавилонии и его окружением 2. Повседневные контакты между евреями и неевреями 3. «Персы», персидские праздники и персидский язык 4. Вавилонские евреи и иранская народная культура 1) Астрология 2) Демонология 3) Камеи и заклятия

Глава шестая. Вавилонские иешивы: развитие, структура и общественные функции 1. Направления исследований и проблема источников 2. Возникновение иешив: свидетельства в литературе гаонов 3. Термин «иешива» и сочетания, связанные с этим словом, в литературе мудрецов 4. Описание иешивы как формальной структуры: шурот и капот 1) Организация иешивы в Стране Израиля: три ряда 2) Рассказ из трактата Бава Кама 117а 3) Калот - ряды в вавилонских иешивах 4) Формула для описания рядов в вавилонских иешивах 5. Мудрецы и община 1) Проповедь в талмудической Вавилонии: пирка 2) Кала в период амораев 3) Иешивы как суды 4) Назначение главы иешивы и автономный статус вавилонских мудрецов



Приложение I. К вопросу об исследовании талмудической хронологии в «Послании рава Шриры Гаона»

Приложение П. Влияние среды на семейную жизнь евреев в Иране и в Римской империи: отношение к браку еврейской общнны в Вавилонин

Примечания

Библиография н сокращения

Указатель имен и географических названий

Исаия Гафни - Евреи Вавилонии в талмудическую эпоху - Эллинистическая эпоха

До наших дней дошло очень мало свидетельств о жизни в Вавилонии начала эпохи Второго Храма как во времена правления персидских царей династии Ахеменидов, так и в период господства эллинистических царей, под властью которых евреи Вавилонии находились, начиная с походов Александра Македонского и до завоевания территорий Селевкидского царства парфянами.

Иосиф Флавий сообщает, что во время знаменитой встречи Александра Македонского с иерусалимским первосвященником последний просил, кроме всего прочего, чтобы [Александр] «позволил евреям Вавилонии и Лидии следовать своим законам, и он [Александр] с радостью обещал исполнить эту просьбу». Короткое правление Александра, а затем период господства селевкидской династии в Палестине — с 200 г. до н. э. и до создания Хасмонейского царства (основанного де-юре во дни Шимона Хасмонея в 141 г. до н. э.) — стали последней эпохой в истории еврейского народа (до исламских завоеваний), когда евреи Страны Израиля и их собратья в вавилонской диаспоре оказались подданными одного и того же государства.

Однако в это бурное время двум еврейским общинам выпал разный жребий. Согласно немногим историческим источникам, имеющимся в нашем распоряжении, религиозные гонения Антиоха IV Эпифана коснулись только евреев Страны Израиля, тогда как еврейские подданные царя на востоке империи от этих гонений, по-видимому, совершенно не пострадали. Несмотря на это можно предположить, что многие евреи из Вавилонии были рады ослаблению Селевкидского царства вследствие парфянского восстания. Гонения на их братьев в Стране Израиля при Антиохе Эпифане и постоянно повторяющиеся военные экспедиции селевкидских царей, пытавшихся подорвать власть потомков Маттафии, священника из Модиина, безусловно, не остались незамеченными вавилонскими евреями.

Как выяснилось впоследствии, установленный парфянскими царями в Вавилонии режим оказался наиболее благоприятным для местной еврейской общины. Нет необходимости доказывать, что и евреи из Страны Израиля поддерживали парфянские восстания против Селевкидов, так как парфяне отвлекали на себя военную мощь эллинистической империи, облегчая тем самым присоединение большинства территорий Страны Израиля к Хасмонейскому царству.