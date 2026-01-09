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Ганс Хаим - Политическая теория еврейского народа

Ганс, Хаим - Политическая теория еврейского народа
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, History, Sociology Political Science
Series Современное религиоведение и теология (9 books)

Данная книга освещает либеральный взгляд на историю и будущее еврейского народа. Она вышла в свет в 2010-х годах, отразив на своих страницах столетия гонений евреев на территории Европы, их эмансипацию в XIX веке и два столетия поиска современных политических решений еврейской проблемы. Первоначально предложения по улучшению ситуации разрабатывали и выдвигали различные идейные и политические активисты, вместе с тем в последние несколько десятилетий с инициативами также выступили историки и социологи. Однако, как известно, на практике к политологам и философам прислушиваются крайне редко. Наша книга призвана восполнить нехватку теоретического рассуждения на эту тему. Она основана на событиях холокоста и успехе сионистского движения, приведшего к созданию Государства Израиль. Работа одновременно написана на фоне беспрецедентного расцвета преуспевающих еврейских общин на Западе, в частности в Соединенных Штатах, но при этом и среди очевидных признаков того, что на Западе иудаизм угасает, по крайней мере иудаизм в том коллективном виде, в каком мы его знаем, — как сила, преодолевающая преграды между национальностью, этническим происхождением и религией [Pew Research Center 2013; Magid 2013].

Среди всех прочих политических теорий, занимавшихся судьбой еврейского народа, на данном этапе истории наиболее важным, заслуживающим внимания фактом необходимо признать создание сионистским движением еврейского государства, со всеми его достоинствами и недостатками. Оно требует от любого, кто продолжает предлагать еврейскому народу политическую теорию и политические действия, поставить сионизм во главу угла, независимо от того, одобряет ли он сионизм в принципе и Израиль в его современном статусе, стремится ли изменить их или полностью отвергает их.

Сионизм представляет собой как теорию национальной идентичности, так и институциональную политическую теорию для евреев. Кроме того, сионизм — это отдельное историческое еврейское движение. И в той и в другой роли он служит частным примером одного из самых распространенных и масштабных исторических интеллектуальных явлений последних двух столетий — национализма. И как политическая идея, и как историческое движение национализм в этот период активизировался в двух противоположных направлениях. С одной стороны, социальные и исторические процессы породили мотивацию для культурной гомогенизации населений отдельных государств, политические философы обосновали это объединение, а политические системы реализовали его. С другой стороны, социальные и исторические процессы давали людям основания придерживаться своей самобытной культуры, жить в ее рамках и на протяжении поколений стремиться сохранить ее имеющимися политическими средствами. Политические философы обосновали это желание, в то время как политические активисты и лидеры создали структуры, необходимые для его реализации. Национализм, направленный на культурную гомогенизацию населения в рамках определенного государства, известен как «территориально-гражданский национализм»: его наиболее заметные постулаты восходят к идеям таких мыслителей, как Жан-Жак Руссо и Джон Стюарт Милль, и успешно воплощены Францией, Великобританией и Соединенными Штатами. Национализм, сосредоточенный на защите интересов, связанных с самобытной культурой граждан, на возможности ее реализации в предложенных политических рамках, известен как «этнокультурный национализм». Такая разновидность национализма укоренилась в Германии и Восточной Европе, а пропагандировалась такими философами, как Иоганн Готфрид Гердер и Иоганн Готлиб Фихте.

Ганс, Хаим - Политическая теория еврейского народа

Пер. с англ. Е. Ноури. — СПб.: Academic Studies Press / Библиорос- сика, 2025. —394 ־ с. — (Серия «Современное религиоведение и теология» = «Contemporary Religious and Theological Studies»).

ISBN 979-8-88719935-1־ (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907918-23-8 (Библиороссика)

Ганс, Хаим - Политическая теория еврейского народа – Содержание

Предисловие

Глава 1. Виды сионизма и постсионизма

  • 1.1. Разнообразие подходов

  • 1.2. Постсионистские проблемы

  • 1.3. Нарратив и его интерпретации

Глава 2. Факты сионистского нарратива

  • 2.1. Кому посвящен нарратив?

  • 2.2. Главное действующее лицо, его возраст и характер

  • 2.3. Перипетии главного героя

Глава 3. Моральные основы сионистского нарратива

  • 3.1. Три вида сионизма

  • 3.2. Собственнический сионизм

  • 3.3. Иерархический сионизм

  • 3.4. Эгалитарный сионизм

Глава 4. Три вида постсионизма

  • 4.1. Между гегемонией и постсионизмом

  • 4.2. Оспаривание исторического проекта сионизма

  • 4.3. Гражданский постсионизм

  • 4.4. Постколониальный постсионизм

  • 4.5. Неодиаспорический постсионизм

Глава 5. Эгалитарный сионизм

  • 5.1. Эгалитарный сионизм и его противники

  • 5.2. Сионистская последовательность и историография

  • 5.3. Сионисты, постсионисты и мир в Израиле/Палестине

Глава 6. Еврейский национализм, Израиль и мировое еврейство

  • 6.1. Мировое еврейство: изгои или диаспора?

  • 6.2. Собственнический сионизм: отрицание изгнания и диаспоры

  • 6.3. Постсионизм: отрицание изгнания и диаспоры

  • 6.4. Эгалитарный сионизм: отрицание изгнания и утверждение диаспоры

Послесловие

Библиография

Предметный указатель

Views 264
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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