Ганс, Хаим - Политическая теория еврейского народа

Данная книга освещает либеральный взгляд на историю и будущее еврейского народа. Она вышла в свет в 2010-х годах, отразив на своих страницах столетия гонений евреев на территории Европы, их эмансипацию в XIX веке и два столетия поиска современных политических решений еврейской проблемы. Первоначально предложения по улучшению ситуации разрабатывали и выдвигали различные идейные и политические активисты, вместе с тем в последние несколько десятилетий с инициативами также выступили историки и социологи. Однако, как известно, на практике к политологам и философам прислушиваются крайне редко. Наша книга призвана восполнить нехватку теоретического рассуждения на эту тему. Она основана на событиях холокоста и успехе сионистского движения, приведшего к созданию Государства Израиль. Работа одновременно написана на фоне беспрецедентного расцвета преуспевающих еврейских общин на Западе, в частности в Соединенных Штатах, но при этом и среди очевидных признаков того, что на Западе иудаизм угасает, по крайней мере иудаизм в том коллективном виде, в каком мы его знаем, — как сила, преодолевающая преграды между национальностью, этническим происхождением и религией [Pew Research Center 2013; Magid 2013].

Среди всех прочих политических теорий, занимавшихся судьбой еврейского народа, на данном этапе истории наиболее важным, заслуживающим внимания фактом необходимо признать создание сионистским движением еврейского государства, со всеми его достоинствами и недостатками. Оно требует от любого, кто продолжает предлагать еврейскому народу политическую теорию и политические действия, поставить сионизм во главу угла, независимо от того, одобряет ли он сионизм в принципе и Израиль в его современном статусе, стремится ли изменить их или полностью отвергает их.

Сионизм представляет собой как теорию национальной идентичности, так и институциональную политическую теорию для евреев. Кроме того, сионизм — это отдельное историческое еврейское движение. И в той и в другой роли он служит частным примером одного из самых распространенных и масштабных исторических интеллектуальных явлений последних двух столетий — национализма. И как политическая идея, и как историческое движение национализм в этот период активизировался в двух противоположных направлениях. С одной стороны, социальные и исторические процессы породили мотивацию для культурной гомогенизации населений отдельных государств, политические философы обосновали это объединение, а политические системы реализовали его. С другой стороны, социальные и исторические процессы давали людям основания придерживаться своей самобытной культуры, жить в ее рамках и на протяжении поколений стремиться сохранить ее имеющимися политическими средствами. Политические философы обосновали это желание, в то время как политические активисты и лидеры создали структуры, необходимые для его реализации. Национализм, направленный на культурную гомогенизацию населения в рамках определенного государства, известен как «территориально-гражданский национализм»: его наиболее заметные постулаты восходят к идеям таких мыслителей, как Жан-Жак Руссо и Джон Стюарт Милль, и успешно воплощены Францией, Великобританией и Соединенными Штатами. Национализм, сосредоточенный на защите интересов, связанных с самобытной культурой граждан, на возможности ее реализации в предложенных политических рамках, известен как «этнокультурный национализм». Такая разновидность национализма укоренилась в Германии и Восточной Европе, а пропагандировалась такими философами, как Иоганн Готфрид Гердер и Иоганн Готлиб Фихте.

Ганс, Хаим - Политическая теория еврейского народа

Пер. с англ. Е. Ноури. — СПб.: Academic Studies Press / Библиорос- сика, 2025. —394 ־ с. — (Серия «Современное религиоведение и теология» = «Contemporary Religious and Theological Studies»).

ISBN 979-8-88719935-1־ (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907918-23-8 (Библиороссика)

Ганс, Хаим - Политическая теория еврейского народа – Содержание

Предисловие

Глава 1. Виды сионизма и постсионизма

1.1. Разнообразие подходов

1.2. Постсионистские проблемы

1.3. Нарратив и его интерпретации

Глава 2. Факты сионистского нарратива

2.1. Кому посвящен нарратив?

2.2. Главное действующее лицо, его возраст и характер

2.3. Перипетии главного героя

Глава 3. Моральные основы сионистского нарратива

3.1. Три вида сионизма

3.2. Собственнический сионизм

3.3. Иерархический сионизм

3.4. Эгалитарный сионизм

Глава 4. Три вида постсионизма

4.1. Между гегемонией и постсионизмом

4.2. Оспаривание исторического проекта сионизма

4.3. Гражданский постсионизм

4.4. Постколониальный постсионизм

4.5. Неодиаспорический постсионизм

Глава 5. Эгалитарный сионизм

5.1. Эгалитарный сионизм и его противники

5.2. Сионистская последовательность и историография

5.3. Сионисты, постсионисты и мир в Израиле/Палестине

Глава 6. Еврейский национализм, Израиль и мировое еврейство

6.1. Мировое еврейство: изгои или диаспора?

6.2. Собственнический сионизм: отрицание изгнания и диаспоры

6.3. Постсионизм: отрицание изгнания и диаспоры

6.4. Эгалитарный сионизм: отрицание изгнания и утверждение диаспоры

Послесловие

Библиография

Предметный указатель