Рене Генон – Наука чисел

В эту книгу вошли несколько работ Рене Генона, специально посвященных применению метафизических принципов к области математики или, наоборот, той символической функции, которую может выполнять математика. В книгу вошла работа «Принципы исчисления бесконеч-110 малых», одна из наименее читаемых книг этого автора и по своему значению далеко выходящая за пределы чистой математики.

Предмет ее исследования уходит далеко в прошлое, по крайней мере, если остановиться на хорошо известных именах, к Пифагору и Платону, которые, судя по имеющимся данным, были прекрасно знакомы с отраслью традиционных знаний, называемой иногда «наукой чисел». Следы существования этой науки Генон обнаруживает не только в классической и архаической Греции, но и в исламской традиции, в Каббале и в александрийской школе.

Генон констатирует: «Математики в современную эпоху дошли, кажется, до того, что уже не знают, чем на самом деле является число; мы не слышим, чтобы они говорили не только о числе, взятом в символическом и аналогическом смысле, как его понимали пифагорейцы и каббалисты, что в целом вполне объяснимо, но мы, что может показаться более странным и даже парадоксальным, не слышим даже и того, что они говорят о числе в его простом количественном значении.

На самом деле они любую науку сводят к калькуляции, которая для них представляет собой простую совокупность более или менее поверхностных процедур, что в конечном счете означает, что они заменяют число цифрой; кроме того, это смешение числа с цифрой настолько в наши дни распространено, что его в любое мгновение можно обнаружить даже в выражениях разговорного языка».

Уже древние греки делали ясное различие между «арифметикой», которая была наукой о числах, рассматриваемых «философским» способом и в связи с иными науками, также способными рассматривать свой предмет с точки зрения традиционного знания, какими были геометрия, музыка или астрономия, и «логистикой», представлявшей собой не более чем науку о вычислениях, в том числе и календарных, предназначенных для чисто утилитарных целей.

Поскольку арифметика распространяется на область количества, посредством применения обратной аналогии она способна к символическому преобразованию, которое может предоставить опору для постижения истин совершенно иного порядка. Действительно, фундаментальный вопрос, возникший перед греками еще во времена элеатов, вопрос о сосуществовании Единого и Многого, неслучайно находит снос выражение в порождении последовательности целых чисел, берущей свое начало в единице.

Речь идет о вещах, которые кажутся настолько элементарными, что над ними, кажется, едва ли стоит и размышлять, но тем не менее стоит напомнить, что для Парменида и Зенона вся тайна мира заключалась в переходе от единицы к двойке, который в зародыше содержал в себе переход к бесконечному множеству целых чисел. У неоплатоников единица (и последовательность нечетных чисел, сохраняющих ее своеобразие) рассматривается как символ «Того же самого», а двойка (и последовательность четных чисел) как символ «Иного». Тот же смысл, очевидно, имеет и хадис «Бог — Единственный и любит нечетное».

Генон постоянно подчеркивает, что на самом деле множество целых чисел является не бесконечным, а неопределенным, поскольку каким бы ни было целое число, оно существует в силу закона образования чисел, согласно которому большее целое число получается путем добавления единицы к тому числу, что уже было дано. Вновь процитируем по этому поводу самого Генона: «В связи с этим было бы уместно поставить некоторые довольно любопытные вопросы: так, можно было бы спросить, почему китайский язык символически изображает неопределенное числом десять тысяч; выражение «десять тысяч существ» означает, например, всех существ, которые реально имеются в неопределенном или «неисчислимом» множестве.

Рене Генон – Наука чисел

Издательство – «Владимир Даль» – 271 с.

Санкт- Петербург – 2013 г.

ISBN 978-5-93615-128-6

Рене Генон – Наука чисел – Содержание

В. Ю. Быстров. Предисловие

Демиург

Заметки о математическом обозначении

Замечания о происхождении чисел

Принципы исчисления бесконечно малых

Предисловие

Глава I. Бесконечное и неопределенное

Глава И. Противоречие «бесконечного числа»

Глава III. Неисчислимое множество

Глава IV. Измерение непрерывного

Глава V. Вопросы, которые вызывает метод исчисления бесконечно малых

Глава VI. «Обоснованные фикции»

Глава VII. «Степени бесконечности»

Глава VIII. «Деление до бесконечности», или неопределенная делимость

Глава IX. Неопределенно возрастающее и неопределенно уменьшающееся

Глава X. Бесконечное и непрерывное

Глава XI. «Закон непрерывности»

Глава XII. Понятие предела

Глава XIII. Непрерывность и переход к пределу

Глава XIV. «Исчезающие величины»

Глава XV. Нуль — это не число

Глава XVI. Обозначение отрицательных чисел

Глава XVII. Изображение равновесия сил

Глава XVIII. Переменные и постоянные величины

Глава XIX. Последовательные дифференцирования

Глава XX. Различные порядки неопределенности

Глава XXI. Неопределенное является аналитически неисчерпаемым

Глава XXII. Синтетический характер интегрирования

Глава XXIII. Аргументы Зенона Элейского

Глава XXIV. Истинная концепция перехода к пределу

Глава XXV. Заключение

Рене Генон – Наука чисел – Демиург

Имеется некоторое число проблем, которые постоянно волнуют людей, но которые, оказывается, может быть, труднее решить, чем проблему происхождения Зла, с которой, как с непреодолимым препятствием, сталкивается большинство философов и особенно теологов: «Если Бог есть, то откуда Зло? Если Бога нет, то откуда Добро?» Эта дилемма действительно неразрешима для тех, кто рассматривает Творение как прямое произведение Бога и кто, как следствие, обязан сделать его в равной мере ответственным и за Добро, и за Зло.

Скажут, разумеется, что такая ответственность в известной мере смягчается свободой сотворенных существ; но если сотворенные существа могут выбирать между Добром и Злом, то потому, что и то и другое уже существует, по крайней мере в принципе, и если они способны иногда делать выбор в пользу Зла, вместо того чтобы всегда склоняться к Добру, то дело в том, что они несовершенны; следовательно, как Бог, если он совершенен, мог создать несовершенные создания? Очевидно, что Совершенное не могло породить несовершенное, так как, если бы это было возможно, Совершенное должно было бы содержать в себе несовершенное в состоянии принципа, и тогда оно уже не было бы Совершенным.

Несовершенное, следовательно, не могло произойти от Совершенного путем эманации; оно могло бы тогда быть лишь следствием творения ex nihilo, но как допустить, что какая-то вещь может произойти из ничего, или, другими словами, что могло бы существовать нечто, что не имело бы никакого отношения к принципу? Впрочем, допустить творение ex nihib значило бы допустить тем самым окончательное уничтожение созданных существ, так как то, что имеет начало, должно также иметь и конец, и нет ничего более нелогичного, чем говорить о бессмертии в рамках такой гипотезы; но понимаемое таким образом творение есть лишь нелепость, поскольку оно противоречит принципу причинности, который никакой разумный человек не может искренне отрицать, и мы можем сказать вместе с Лукрецием: Ex nihilo nihil, ad nihilum nil posse reverti. He может быть ничего, чего не было бы в принципе; но каков этот принцип? И имеется ли на самом деле лишь единственный Принцип всех вещей?

Если рассматривать Вселенную в целом, то вполне очевидно, что она содержит в себе все вещи, так как все части содержатся в Целом; с другой стороны, Целое неизбежно безгранично, так как, если бы оно имело границу, то, что находилось бы за пределами этой границы, не было бы включено в Целое, и такое предположение абсурдно. То, что не имеет границы, может быть названо Бесконечностью, и, поскольку она содержит в себе все, эта Бесконечность и есть принцип всех вещей. Впрочем, Бесконечность неизбежно одна, так как две Бесконечности, которые были бы тождественны друг другу, друг друга бы исключали; отсюда следует, что имеет лишь один-единственный Принцип всех вещей, и этот Принцип есть Совершенство, так как Бесконечность может быть таковой лишь в том случае, если есть Совершенство.

Таким образом, Совершенство есть высший Принцип, первая Причина; она содержит в себе все вещи в потенции, и она порождает все вещи; но тогда, поскольку есть лишь один-единственный Принцип, чем становятся все противоположности, которые обычно усматриваются во Вселенной: Бытие и Небытие, Дух и Материя, Добро и Зло? Мы оказываемся, следовательно, здесь перед лицом вопроса, поставленного с самого начала, и мы можем теперь сформулировать его следующим образом: как Единое может произвести Двойственное? Некоторые полагали, что должны допустить два различных принципа, противоположных друг другу; но такая гипотеза отвергается тем, о чем мы говорили ранее.