Геттингс, Фред - Словарь оккультных, герметических и алхимических сигилов

Настоящий словарь представляет собой справочное руководство, пособие и сборник материалов для исследователей оккультных наук. Он состоит из полутора тысяч статей, разъясняющих значение девяти с лишним тысяч сигилов, которые встречаются в европейской литературе по алхимии, астрологии, геомантии и другим герметическим дисциплинам, а также содержит графический указатель, позволяющий без труда отыскать статью, посвященную тому или иному символу.

Прежде чем перейти к вопросам о масштабах, структуре и практической применимости этого словаря, постараюсь объяснить, почему в качестве общего наименования для представленных здесь графических фигур я выбрал относительно редкий термин «сигилы», которому человек непосвященный мог бы предпочесть такие общеупотребительные слова, как «символы», «знаки» или даже «глифы».

Слово «символ» представляется недостаточно специализированным для наших целей, поскольку несет в себе не только иконографические, но и литературные коннотации. В некотором смысле любое понятие может выступать символом любого другого — при условии, что мы проведем между ними аналогию или дадим какое-либо объяснение предполагаемой символической связи. Так, авторы средневековых бестиариев могли назначить коршуна символом Девы Марии, что на первый взгляд кажется абсурдным, но на деле имеет объяснение: просто в те времена считалось, что самка коршуна приносит потомство без участия самца. Без вербального истолкования, прямого или подразумеваемого, смысл подобного символа остается неясным, а в приведенном примере — еще и непристойным, если не откровенно еретическим. Что же касается сигилов, то между их графической формой и «смыслом» почти никогда не стоит подобных описательных толкований. Исключение составляют только сигилы, входящие в состав тех или иных «графических систем» (см. пример в статье «Происхождение»), для которых внутри статьи даются библиографические ссылки. К примеру, любопытный сигил Пр представляет собой одно из обозначений зодиакального знака Девы и опирается на литературную традицию, связывающую его с Девой Марией. Соответственно в статье «ДЕВА» я ссылаюсь на гипотетическую этимологию, возводящую данный сигил к инициалам MV (Maria Virgo), хотя лично на мой взгляд она не имеет под собой реальных оснований. Но так или иначе, суть в том, что «коршун» как символ Девы Марии нуждается в вербальном истолковании, а сигил, обозначающий Деву, — нет, хотя подобное толкование может пролить свет на его происхождение или предназначение.

Что касается слова «знак», то спектр его значений чрезвычайно широк. Этим термином может обозначаться все, что угодно: от жестов и особых положений тела до целого арсенала приемов, используемых в коммуникативных целях. Таким образом, смысл его выходит далеко за узкие рамки понятий «оккультного» и «графического», в которых я старался удержаться при составлении настоящего словаря. Кроме того, слово «знак» в широком смысле слишком легко можно спутать со специальным астрологическим термином «знак». В связи с этим следует отметить, что знак зодиака — это одно из двенадцати подразделений пояса эклиптики, а вовсе не «графический символ» такого подразделения, как ошибочно полагают некоторые. Так, например, дуга протяженностью в тридцать градусов (в тропической системе) между Раком и Девой — это знак Льва; символом этого зодиакального Льва может выступать, к примеру, обычное изображение льва; но что касается графемы Я, то она в действительности представляет собой не символ и не знак, а сигил знака Льва.

Геттингс, Фред - Словарь оккультных, герметических и алхимических сигилов

Пер. с англ. А. Блейз и А. Осипова. — Москва: Энигма, 2015. — 512 с. Доп. тит. л. англ.

ISBN 978-5-94698-215-3

Геттингс, Фред - Словарь оккультных, герметических и алхимических сигилов – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

СЛОВАРЬ СИГИЛОВ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

УКАЗАТЕЛЬ СИГИЛОВ

Один штрих

Два штриха

Три штриха

Четыре штриха

Пять штрихов