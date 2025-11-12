Сегодня у нас на обсуждении сложная и невероятно сильно эмоционально заряженная тема. Для начала стоит определиться со значениями термина «психопат». Когда мы говорим о психопатах, мы склонны представлять серийных убийц типа Ганнибала Лектера из фильма «Молчание Ягнят»: ужасающе неэмоциональных и жестоких хищников. Или же мы представляем себе беспощадных диктаторов вроде Гитлера и Сталина, без капли сожаления устроивших геноцид. Но если мы изучим клиническое определение психопатии, которое я сейчас подробно озвучу, то обнаружим, что только небольшой процент психопатического поведения сопряжен с такой ярко выраженной жестокостью. Большинство индивидов, демонстрирующих психопатические поведенческие паттерны, делают это в «обычной жизни». Они обладают «поверхностной социальной адаптацией», как назвал ее Джеймс Мастерсон. Часто у них превосходные профессиональные навыки и они находятся на самой верхушке религиозной или корпоративной иерархии. Они могут возглавлять правительство, не совершать преступлений, могут владеть издательскими концернами, управлять музеями, больницами и благотворительными организациями. Могут даже работать в помогающих профессиях и состоять в эзотерических сообществах. По сути, они могут быть кем угодно. Поскольку психопатическое поведение не всегда проявляется как жестокость, его не всегда можно быстро распознать.

Полезно также изучить эволюцию нашего понимания психопатии и этимологию термина. Термин «психопат» сейчас стали гораздо реже использовать в клинической практике, хотя изобрели его меньше века назад. Раньше психопатию называли «нравственным помешательством» и «моральной идиотией», подразумевая, что у психопата нарушено нравственное чувство: он не может отличить добро от зла. По мере того как наши представления о добре и зле становились все более относительными, концепция «нравственного помешательства» делалась все более сомнительной, и «психопат» стал основным психиатрическим термином на многие годы. Это слово заимствовано из древнегреческого и означает «страдание души» («психе» — душа, «патос» — страдание). Практически от действий психопатов страдают души других людей, а не их собственная, о которой мы все еще знаем очень мало. Недавно вошел в обиход термин «социопат», который подразумевает, что антисоциальные особенности психопатии — это отдельная проблема, а не состояние, присущее индивиду, страдающему психопатией. Это, безусловно, отражает дух времени, сейчас мы больше озабочены общественными вопросами, чем внутренним миром индивида.

Болезнь или расстройство личности?

В Британии мы все еще используем термин «социопат», хотя его все больше вытесняет американский термин «APD» (аббревиатура для «антисоциального расстройства личности»). Это очень специфический клинический термин. Когда психиатрия ссылается на расстройство личности, она подразумевает четкое различие между болезнью и чем-то, что лежит в основе характера. Болезнь — это что-то «вне», она искажает врожденный характер, и ее можно «вылечить». Болезнь может быть физической, или психической, или совмещать то и другое, но это некое «иное» состояние, изначально не присущее индивиду. Напротив, врожденные черты характера «неизлечимы», так как неотъемлемо присущи человеку с рождения. Сейчас принято считать, что психопатия «неизлечима», потому что нет болезни, которую следует лечить. Такое разграничение сразу же сильно усложняет понимание. Один из вопросов, который мы будем сегодня разбирать, звучит так: вызывается ли психопатическое поведение средой или это нечто врожденное, скорее всего обострившееся под влияем среды, но все же имевшее место в потенциале? Если это что-то врожденное, то оно должно быть как-то отражено в натальной карте.

Лиз Грин - Тьма души - Психопатология в гороскопе

Семинары по психологической астрологии. «Касталия», 2025. — 312 с.

ISBN 978-5-907969-55-1

Лиз Грин - Тьма души - Психопатология в гороскопе - Содержание

Часть первая. Психопат

Введение

Клиническая картина

Оклахомский террорист-подрывник. Психопат или нет?

Убийство как символ: глава «Семьи»

Страдания души

Психопат в качестве лидера

Врач-убийца

Убийства на болотах

В чем разница?

Часть вторая. Вменяемость и безумие

Весь мир сошел с ума, кроме меня и тебя

Безумие сквозь века

Безумие Диониса

Безумие Афродиты

Безумие Геры

Безумие Артемиды

Безумие Урана

Безумие Эриний

Безумие Сатурна

Безумие Зевса

Безумие и эго

Фобии

Страдания шизофреника

Нервные срывы и прорыв в развитии

Часть третья. Козел отпущения