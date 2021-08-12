Данная работа является обработкой лекций, читавшихся автором в 2000-2002 гг. в нескольких высших учебных заведениях Санкт- Петербурга. История иудеев и иудаизма в настоящее время изучается во многих вузах, однако лишь за последние 10-15 лет (после 1990 г.) на русском языке стали появляться отдельные работы, чаще всего переводные, отражающие современный уровень развития иудаики как науки.

При этом серьезного учебного пособия по истории иудеев и иудаизма по рассматриваемому в работе периоду как не было, так и нет (во всяком случае в России). В этом и заключается одна из основных причин, заставивших автора взяться за эту работу.

Автор не ставил перед собой цели в рамках данной работы разрешить непростую проблему, пытаясь изложить все аспекты истории иудеев в рамках античной истории. Изобилие источников, касающихся различных аспектов жизни и верований адептов иудаизма в античности и ранневизантийское время, позволяет в принципе писать многотомные исследования по данной теме.

Имея в виду это обстоятельство, автор решил, соблюдая по возможности разумный баланс между простотой изложения и научным подходом, представить основные факты, касающиеся политической истории, экономической и культурной жизни иудеев и адептов иудаизма в римский и ранневизантийский период.

Обращаясь к этой теме, автор имел в виду прежде всего совершенно неподготовленного по данной проблематике читателя, каковым чаще всего и оказывается современный студент любого гуманитарного факультета любого вуза. Обращение к такому читателю требует скорее качественного изложения информации, чем, собственно, исследовательского подхода: особого внимания к нерешенным и спорным проблемам.

Этот принцип и выдерживается в работе, однако в ней содержится несколько положений, которые автор рассматривает именно как свой личный вклад в разработку рассматриваемой проблематики.

Речь идет о следующих достаточно очевидных фактах, которые, как ни странно, особого внимания исследователей не привлекали.

Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи

СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. — 484 с. — (Историческая библиотека)

ISBN 978-5-8465-0728-9

Александр Грушевой - Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи - Содержание

Введение

Глава 1 ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ (общие замечания)

1. Источники

2. Зарубежная историография

3. Российская и советская историография

Глава 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РИМСКО-ИУДЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1. От восстания Маккавеев до династии Хасмонеев

2. Иудеи в дельфийских манумиссиях

3. Первый конфликт Рима и адептов иудаизма

4. От начала правления династии Хасмонеев до возвышения Ирода Великого

5. Ирод Великий и его правление

6. Развитие событий от смерти Ирода Великого до поражения восстания Бар Кохбы

7. Римские прокураторы в Иудее I в. н. э

8. Восстание Бар Кохбы

9. Итоги

Глава 3 ИУДЕИ И ИУДАИЗМ В РИМСКОМ ПРАВЕ (I в. до н. э. — I в. н. э.)

1. Предпосылки оформления политико-правовых взаимоотношений с Римом и источники информации по этому вопросу

2. Конфликтные ситуации в Малой Азии

3. Ответы римских властей на петиции

4. Итоги

Глава 4 ИУДЕИ И ИУДАИЗМ В РИМСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ — ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТОРЖЕНИЕ

1. Иноземец в рамках Греко-римской культуры

2. Отношение к иудеям и иудаизму языческого римского общества

3. Иудейская литература на греческом языке

4. Отношение в римском обществе к христианству, иудаизму и в целом к экзотическим восточным культам

5. Влияние античной культуры на образ жизни иудеев. Греческие и латинские слова в древнем иврите

6. Попытки определения антисемитизма и антиисторичность большинства из них

7. Виды и формы антииудейских настроений

8. Антииудейские настроения римских писателей

9. Итоги

Глава 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПАЛЕСТИНЫ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ (II в. до н. э. — II в. н. э.)

1. Экономическая жизнь приморской зоны Палестины

2. Экономическая жизнь внутренних областей Палестины

3. Виды земельной собственности в Палестине римского времени

4. Общая оценка экономической жизни Палестины

5. Жизнь «ам-хагарец» в свете папирусных источников I—II вв

6. Сопоставление с соседними регионами

Глава 6 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРОГО ПЕРИОДА РИМСКО-ИУДЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1. Предварительные замечания

2. Традиционное изложение историйо патриархах и законоучителях II в. Иудеи и римская власть

3. Информация традиционного характера о патриархате как общественном институте

4. Законоучителя II в. н. э. и Рим

5. Традиционное изложение историй о патриархах и законоучителях III в. Иудеи и римская власть в III в

6. Обзор традиции о внутренней деятельности патриархов в III в.

Традиционное изложение обостоятельств конфликтов с синедрионом

7. Экономическая жизнь Палестины II—III вв. по данным Талмуда

Глава 7 ТРЕТИЙ ПЕРИОД РИМСКО-ИУДЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1. Вводные замечания

2. Иудеи и иудаизм в законодательстве Константина

4. Воздействие новых взглядов на общественную жизнь(события первой половины IV в.)

5. Иудеи и иудаизм в законодательстве Констанция

6. Юлиан и иудаизм

7. Иудеи и иудаизм в законодательстве Феодосия I, Аркадия и Феодосия И. Письма Либания как источник сведений о жизни и деятельности последних патриархов

8. Иудеи и иудаизм в V в

9. Иудеи и самаритянские восстания

10. Иудеи и иудаизм в законодательстве Юстиниана

11. Иудеи и иудаизм в законодательстве преемников Юстиниана. «Доктрина новокрещенца Иакова»

12. Иудеи и иудаизм в годы персидского и арабского завоеваний Ближнего Востока (до битвы при Йармуке)

Приложение I. Важнейшие греческие и латинские надписи, характеризующие жизнь общин Диаспоры

1. Надпись из города Стобы

2. Другие надписи с упоминанием патриархов

3. Образцы надгробных надписей с упоминанием жизни, согласно предписаниям иудаизма

4. Надгробие Фаустины

5. Надпись с острова Делос (конец II — начало I в. до н. э.)

6. Надписи из Акмонии, Фригия

Приложение II. Иллюстрации и карты

Библиография

Список сокращений

Указатели

Исторический

Географический

Имена собственные

Александр Грушевой - Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи - Введение

Взаимоотношения иудеев и римского государства, иудеев и Восточной Римской империи до арабского завоевания прошли несколько этапов. При этом характер этих взаимоотношений для каждого из периодов будет особым, существенно отличающимся от других этапов.

Первый этап этих отношений начинается ориентировочно со времени Маккавейских войн (от первых контактов Рима и иудеев) и заканчивается поражением восстания Бар Кохбы (полным и окончательным включением Палестины в состав римского государства в качестве провинции Syria Palaestina). Все конфликты Рима и иудеев относятся лишь к этому; первому периоду их взаимоотношений, отличавшемуся крайней политической нестабильностью на всем своем протяжении в связи с тем, что это было время медленного поглощения Римом Восточного Средиземноморья.

Три крупных антиримских восстания, имевших место в это время (Иудейская война, восстание в диаспоре при Траяне и восстание Бар Кохбы) завершились поражением восставших. Здесь не место говорить о причинах восстаний, ибо этот вопрос в основном будет рассмотрен ниже в соответствующих главах. Здесь важно отметить другое. Взаимоотношения людей — вне зависимости от того, идет ли речь о двух или же, скажем, о двух миллионах — всегда складываются на двусторонней или многосторонней основе. При этом принципиально отметить, что не бывает стопроцентной вины или правоты какой-либо одной из сторон. Так, на совести греков, как известно, скандальный иудейский погром в Александрии в 38 г. На совести эллинизированного населения городов Ближнего Востока (в основном арамеев и лишь в незначительной степени греков) массовые убийства иудеев в первые месяцы Иудейской войны.

Было бы антиисторично думать, что иудеи в этих конфликтах безвинны. Источники свидетельствуют о многочисленных провокациях греков на конфликт и многочисленных убийствах эллинизированного населения в городах Ближнего Востока в первые месяцы Иудейской войны. Неслучайно, естественно, император Клавдий, обращаясь к жителям Александрии в связи с завершением разбирательства дела о погроме 38 г, призывал к сдержанности обе стороны. Можно по-разному относиться к шумному конфликту двух этнических общин в Кесарее Палестинской накануне Иудейской войны, однако же очевидно, что обе стороны вели себя не так, как следовало бы себя вести тем, кто по-настоящему хочет о чем-то мирно договориться с другой стороной.

После восстания Бар Кохбы, когда все протестующие в Палестине были истреблены или проданы в рабство, во взаимоотношениях Рима и иудеев наступает — как бы это ни казалось странным в первый момент— значительное улучшение. Выжившие смирились с римской властью, мессианские и эсхатологические идеи, столь распространенные среди иудеев I в. н. э., показали свою полную несостоятельность (мессия, в иудейском понимании этого слова, не пришел), новых идей, которые звали бы к борьбе за национальное освобождение, не возникло, и в результате очень быстро сложилась ситуация, когда исчезла сама база для конфликта между иудеями и римской властью, готовой благожелательно воспринимать любой народ, не бунтующий и не злоумышляющий против Рима.

Начался второй, принципиально отличающийся от предыдущего, период взаимоотношений иудеев с языческим Римом. После смерти императора Адриана, последовавшей через 3 года после окончания восстания Бар Кохбы (в 138 г.) процесс интеграции иудеев и римского языческого государства развивается только по нарастающей и достигает своего максимума при династии Северов. Тогда были приняты два закона, один из которых имел большое юридическое значение для всего населения империи, а следовательно и для иудеев. Второй закон, адресованный иудеям, имел, несомненно, большое значение для них.

Дата первого закона известна точно. В 212 г. сын Септимия Севера император Каракалла издал знаменитую СопзйПКю АМошапа, т. е. закон, согласно которому римское гражданство предоставлялось абсолютно всем подданным, за исключением тех, кто был захвачен в плен с оружием в руках. Иными словами, в 212 г. иудеи были полностью уравнены в правах на государственном уровне со всеми остальными подданными.

Второй закон, касающийся иудеев и относящийся к началу III в. н. э., сохранился в Дигестах. Eis qui Iudaicam superstitionem sequuntur, divi Severus et Antoninus honores adipisci permiserunt, sed et necessitates eis imposuerunt, qui superstitionem eorum non laederent («Тем, кто следует иудейскому суеверию, божественные Север и Антонин разрешили занимать должности, но и наложили на них повинности, чтобы они не вредили их [собственному] суеверию»). Концовку предложения надо понимать в том смысле, что исполнение иудеем любой магистратуры не должно нанести вред их вере и должно соответствовать предписаниям их веры. Нюанс этот весьма важен для правильного понимания истории развития Рима и иудеев. Он показывает понимание центральной властью, к сколь прискорбным последствиям может привести такой, пусть даже гипотетический, конфликт.

Так продолжалось до рубежа III и IV вв. Политический кризис в государстве и сложности экономической жизни привели к тому, что практически весь III в. государство в какой-то мере забыло о существовании иудеев. На протяжении этого времени сохранялось своего рода status quo — действовали все законы, принятые при Северах, иудеи были абсолютно полноценными гражданами государства и взаимовлияние двух культур сохранялось на достаточно высоком уровне.

Положение, однако, начало кардинально меняться, когда в 305 г. к власти пришел император Константин и наступил третий этап.