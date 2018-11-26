Лекции рассчитаны на прочтение в аудитории студентов первого курса педагогического факультета, специализирующихся в теологии и впервые приступающих к систематическому изучению цикла светских и богословских дисциплин в рамках своей специализации. Целью данного курса является создание основ религиоведческой компетенции у будущих учителей начальных классов путем ознакомления их с блоком соответствующей терминологии, знакомства с существующими подходами в классификации религий (в историческом и синхронном аспектах), создания базовых методологических предпосылок для самостоятельного изучения и анализа тех или иных феноменов религиозной жизни современной России и зарубежных стран. А.Б. Гурин - Основы общей теории религии - Вводные лекции Выпущено Международным Фондом единства православных народов

Москва 1999 Кафедра теологии Тверского Государственного Университета А.Б. Гурин - Основы общей теории религии - Вводные лекции - Содержание

1. Введение

1.1. Персоналии

1.2. Источники

1.3. Принципы и методы

2. Определение религии

3. Мировоззрение и его типы

3.1. Понятие мировоззрения

3.2. Структура мировоззрения и его компоненты

3.3. Типы мировоззрений 3.3.1 .Мифологическое мировоззрение 3.3.2.Религиозное мировоззрение 3.3.3.Философское мировоззрение

3.4. Человек в различных системах мировоззрений

4. Структура религии

4.1. Религиозное сознание 4.1.1. Религиозная Вера 4.1.2. Религиозная образность и эмоциональность 4.1.3. У ровни религиозного сознания

4.2. Религиозная деятельность 4.2.1. Культ

4.3. Религиозные отношения

5. Типы религиозных организаций

6. Религиозные доктрины и догмы

6.1. Функции доктрин и догм

6.2. Фундаментальные религиозные доктрины

7. Религиозные ритуалы и церемонии

7.1. Сущность и смысл ритуала

7.2. Функции ритуала

7.3. Типы ритуалов

7.4. Молитва, ее сущность и смысл 7.4.1. Типы молитвы



8. Религиозно-психологические типы личностей

9. Принципы классификации религий

9.1. Нормативные принципы

9.2. Географические принципы

9.3. Этнографические принципы

9.4. Лингвистические принципы

9.5. Философские принципы

9.6. Морфологические принципы

9.7. Феноменологические принципы

10. Формы религиозных верований

10.1. Культы природы

10.2. Анимизм

10.3. Шаманизм

10.4. Тотемизм

10.5. Культ предков

10.6. Политеизм 10.6.1. Греко-римский политеизм 10.6.2. Политеизм Египта и Ближнего Востока 10.6.3. Классический и современных индуизм

10.7. Дуализм

10.8. Монотеизм

11. Функции и роль религии в человеческом обществе

11.1. Мировоззренческая функция

11.2. Компенсаторная функция

11.3. Коммуникативная функция

11.4. Регулятивная функция

11.5. Интегрирующая-дезинтегрирующая функция

11.6. Культуротранслирующая функция

11.7. Легитимирующая функция

12. Основные принципы анализа роли и места религии в обществе

13. Религиоведение как отрасль знаний о феномене религии

14. Заключение

Список литературы

А.Б. Гурин - Основы общей теории религии - Вводные лекции - Введение

В высших учебных заведениях Российской Федерации преподается немало дисциплин так называемого обществоведческого цикла: история, философия, культурология, политология, социология, психология, правоведение и т.д. Религиоведение конкретизирует гуманитарные знания студентов применительно к анализу и изучению совершенно особого явления в жизни человека — религии.

Обращение человека к рассмотрению мировоззренческих вопросов в данной сфере бытия имеет давние традиции. Практически одновременно с первыми шагами по Земле, человек обратил свои взоры к Небу. Именно в этих границах — Земля/Небо, — и протекает, вот уже в течение многих и многих веков, вся познавательная деятельность человека.

Более того, в этих границах Человек развился и стал именно тем, чем он является в настоящее время.

При изучении религии, как и при изучении любой другой сферы духовной деятельности человека, обнаруживается определенная дивергенция (расхождение, разница) между общим характером предмета и конкретными историческими формами его существования. Всегда следует отличать разницу между религией (одним из аспектов духовной жизни человека) и религиями (конкретными религиозными традициями определенных культур).

Всемирная История протекала таким образом, что сегодня в рамках единого человечества выделяются пять культурных ареалов:

1. Европейский

2. Ближневосточный

3. Индийский

4. Китайский

5. Американский

В этой связи необходимо подчеркнуть то, что единой истории изучения религии не существует, так как культурные (и научные) традиции в границах названных ареалов развивались независимо друг от друга. Интерес к изучению религии возник в рамках европейского культурного ареала прежде всего потому, что в других традициях культуры и науки используются категории, отличающиеся от европейского понимания феномена религии.