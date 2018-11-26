Гурин - Основы общей теории религии
Лекции рассчитаны на прочтение в аудитории студентов первого курса педагогического факультета, специализирующихся в теологии и впервые приступающих к систематическому изучению цикла светских и богословских дисциплин в рамках своей специализации.
Целью данного курса является создание основ религиоведческой компетенции у будущих учителей начальных классов путем ознакомления их с блоком соответствующей терминологии, знакомства с существующими подходами в классификации религий (в историческом и синхронном аспектах),
создания базовых методологических предпосылок для самостоятельного изучения и анализа тех или иных феноменов религиозной жизни современной России и зарубежных стран.
А.Б. Гурин - Основы общей теории религии - Вводные лекции
Выпущено Международным Фондом единства православных народов
Москва 1999
Кафедра теологии Тверского Государственного Университета
А.Б. Гурин - Основы общей теории религии - Вводные лекции - Содержание
1. Введение
- 1.1. Персоналии
- 1.2. Источники
- 1.3. Принципы и методы
2. Определение религии
3. Мировоззрение и его типы
- 3.1. Понятие мировоззрения
- 3.2. Структура мировоззрения и его компоненты
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3.3. Типы мировоззрений
- 3.3.1 .Мифологическое мировоззрение
- 3.3.2.Религиозное мировоззрение
- 3.3.3.Философское мировоззрение
- 3.4. Человек в различных системах мировоззрений
4. Структура религии
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4.1. Религиозное сознание
- 4.1.1. Религиозная Вера
- 4.1.2. Религиозная образность и эмоциональность
- 4.1.3. У ровни религиозного сознания
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4.2. Религиозная деятельность
- 4.2.1. Культ
- 4.3. Религиозные отношения
5. Типы религиозных организаций
6. Религиозные доктрины и догмы
- 6.1. Функции доктрин и догм
- 6.2. Фундаментальные религиозные доктрины
7. Религиозные ритуалы и церемонии
- 7.1. Сущность и смысл ритуала
- 7.2. Функции ритуала
- 7.3. Типы ритуалов
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7.4. Молитва, ее сущность и смысл
- 7.4.1. Типы молитвы
8. Религиозно-психологические типы личностей
9. Принципы классификации религий
- 9.1. Нормативные принципы
- 9.2. Географические принципы
- 9.3. Этнографические принципы
- 9.4. Лингвистические принципы
- 9.5. Философские принципы
- 9.6. Морфологические принципы
- 9.7. Феноменологические принципы
10. Формы религиозных верований
- 10.1. Культы природы
- 10.2. Анимизм
- 10.3. Шаманизм
- 10.4. Тотемизм
- 10.5. Культ предков
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10.6. Политеизм
- 10.6.1. Греко-римский политеизм
- 10.6.2. Политеизм Египта и Ближнего Востока
- 10.6.3. Классический и современных индуизм
- 10.7. Дуализм
- 10.8. Монотеизм
11. Функции и роль религии в человеческом обществе
- 11.1. Мировоззренческая функция
- 11.2. Компенсаторная функция
- 11.3. Коммуникативная функция
- 11.4. Регулятивная функция
- 11.5. Интегрирующая-дезинтегрирующая функция
- 11.6. Культуротранслирующая функция
- 11.7. Легитимирующая функция
12. Основные принципы анализа роли и места религии в обществе
13. Религиоведение как отрасль знаний о феномене религии
14. Заключение
Список литературы
А.Б. Гурин - Основы общей теории религии - Вводные лекции - Введение
В высших учебных заведениях Российской Федерации преподается немало дисциплин так называемого обществоведческого цикла: история, философия, культурология, политология, социология, психология, правоведение и т.д. Религиоведение конкретизирует гуманитарные знания студентов применительно к анализу и изучению совершенно особого явления в жизни человека — религии.
Обращение человека к рассмотрению мировоззренческих вопросов в данной сфере бытия имеет давние традиции. Практически одновременно с первыми шагами по Земле, человек обратил свои взоры к Небу. Именно в этих границах — Земля/Небо, — и протекает, вот уже в течение многих и многих веков, вся познавательная деятельность человека.
Более того, в этих границах Человек развился и стал именно тем, чем он является в настоящее время.
При изучении религии, как и при изучении любой другой сферы духовной деятельности человека, обнаруживается определенная дивергенция (расхождение, разница) между общим характером предмета и конкретными историческими формами его существования. Всегда следует отличать разницу между религией (одним из аспектов духовной жизни человека) и религиями (конкретными религиозными традициями определенных культур).
Всемирная История протекала таким образом, что сегодня в рамках единого человечества выделяются пять культурных ареалов:
- 1. Европейский
- 2. Ближневосточный
- 3. Индийский
- 4. Китайский
- 5. Американский
В этой связи необходимо подчеркнуть то, что единой истории изучения религии не существует, так как культурные (и научные) традиции в границах названных ареалов развивались независимо друг от друга. Интерес к изучению религии возник в рамках европейского культурного ареала прежде всего потому, что в других традициях культуры и науки используются категории, отличающиеся от европейского понимания феномена религии.
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