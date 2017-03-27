Как справедливо указывает протоиерей Владимир Воробьев, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета: «Выжить может только та нация, которая имеет свою достаточно сильную систему образования. После длительного периода власти воинствующего атеизма приобщить народ к вере и связанной с ней культуре без специальных образовательных мер вряд ли возможно.

Анализ зарубежного опыта кроме выявления фантастичности и ложности картин, рисуемых противниками теологического образования в государственных вузах, является также, несомненно, интересным и полезным с практической точки зрения. Ведь это – опыт построения системы функционирования теологических факультетов, опыт решения многих трудных проблем, в том числе проблем с преподавателями, искажающими, с точки зрения Церкви, вероучение в своем преподавании».

Накопленный в европейских демократических государствах богатейший опыт организации и развития теологического образования в рамках государственных университетах, понятно, не в полном объеме, но может быть воспринят и, тем более, учтен российской системой образования.

И в любом случае, этот опыт, в настоящем исследовании всего лишь несколько затронутый, является сильнейшим аргументом, неоспоримо свидетельствующим о необоснованности попыток отдельных российских чиновников от образования вывести теологию за пределы государственной системы образования, не дать ей развиваться (имеется в виду неправомерное блокирование решения давно уже назревших вопросов введения ученых степеней по теологии, госаккредитации духовных школ и др.), беспочвенности заявлений о непримиримом противостоянии светского и религиозного образования.

Понкин И.В. - Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт правового регулирования

М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006. 212 с.

ISBN 5-7429-0217-4

Понкин И.В. - Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт правового регулирования - Содержание

Предисловие

1. Статус теологического факультета государственного университета 1.1. Общий статус теологических факультетов государственных университетов или теологических факультетов, признанных государством, краткое описание вуза и факультета Факультет католической теологии в государственном Университете Страсбурга и католический Автономный образовательный центр религиозной педагогики в Меце (Франция) Факультет протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок (Франция) Теологический факультет Университета Лозанны (кантон Ваадт, Швейцария) Теологический факультет Университета Люцерна (кантон Люцерн, Швейцария) Теологический факультет Университета Невшателя (кантон Невшатель, Швейцария) Брюссельский университетский факультет протестантской теологии (Бельгия) Теологические факультеты (евангелической теологии и католической теологии) Университета Берна (кантон Берн, Швейцария) Теологический факультет Университета кантона Базеля-города (кантон Базель-город, Швейцария) Теологический факультет Софийского государственного университета (Болгария) Автономный факультет протестантской теологии Университета Женевы (кантон Женева, Швейцария) Теологический факультет Университета Фрибура (кантон Фрибур, Швейцария) Теологический факультет Университета Цюриха (кантон Цюрих, Швейцария) Теологический факультет Тартуского университета (Эстония) Теологические факультеты (евангелической и католической теологии) Боннского университета (Германия) Теологический факультет Университета Гейдельберга (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) Теологический факультет Университета Лейпцига (Германия) Теологические факультеты (евангелической и католической теологии) Университета Карла Эберхарда (Тюбинген, Германия) Теологический факультет Венского Университета (Австрия) Теологический факультет Университета Гумбольдта (Берлин, Германия) Факультет евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, федеральная земля Гессен, Германия) Факультет теологии Хельсинкского университета (Финляндия) Теологический факультет Копенгагенского университета (Дания) Теологический факультет Орхусского университета (Дания) Теологический факультет Мальтийского университета (Мальта) Теологический факультет Католического института Тулузы (Франция) Люблянский католический университет (Польша) Лютеранская высшая школа в Нойендеттельзау (федеральная земля Бавария, Германия) Философско-теологический вуз Залезианского Дона Боскоса Бенедиктворна (федеральная земля Бавария, Германия) 1.2. Признание государством дипломов теологических факультетов государственных университетов или определенных церковных образовательных учреждений, придание им силы государственных дипломов 1.3. Академическая свобода теологического факультета 1.4. Финансирование теологических факультетов государственных университетов

2. Прямое участие церковных структур или их уполномоченных в деятельности теологического факультета 2.1. Назначение профессорско-преподавательского состава на основе консультаций с церковью и при участии церковных представителей 2.2. Прямое участие церковных структур и представителей в процедуре разрешения образовательных споров 2.3. Участие церковных представителей в организации и осуществлении образовательного процесса на теологическом факультете 2.4. Двойная подчиненность факультета теологии – Университету и церковной организации 2.5. Обязательность утверждения церковными инстанциями учебных программ и учебных пособий на теологическом факультете 2.6. Участие церковных представителей в принятии решения о приеме на учебу на теологический факультет 2.7. Участие церковных представителей в принятии решения о выдаче диплома теологического факультета 2.8. Обязательность утверждения внутренних регламентов теологического факультета церковными инстанциями 2.9. Принадлежность к определенной церкви как условие для допуска к процедуре соискания степени доктора теологии

3. Статус преподавателей теологического факультета

4. Образовательный процесс на теологических факультетах

5. Правовое регулирование порядка прохождения докторантуры, условий и процедуры присуждения докторской степени 5.1. Общие положения и требования 5.2. Условия допуска к открытию процедуры соискательства ученой степени доктора теологии, запись, вступительные экзамены 5.3. Обучение в докторантуре 5.4. Требования к диссертационной работе и порядку ее защиты 5.4.1. Требование единоличности и самостоятельности в работе над диссертацией, требования научности и уникальности 5.4.2. Язык диссертации 5.4.3. Тема диссертации 5.4.4. Объем докторской диссертации 5.4.5. Порядок, этапы и сроки подготовки и проводки диссертации 5.4.6. Рецензирование диссертации 5.4.7. Процедура защиты; орган, принимающий защиту диссертации 5.5. Докторский экзамен: сдаваемые предметы, организация и процедура приема 5.6. Основания для исключения из докторантуры 5.7. Отчисление из докторантуры по собственному желанию и повторное принятие, вторая попытка соискательства ученой степени или получения образовательного диплома 5.8. Опубликование диссертации и представление обязательных экземпляров 5.9. Завершающий этап присуждения ученой степени доктора теологии 5.10. Обжалование решений и действий 5.11. Основания для последующего лишения степени доктора теологии 5.12. Присуждение звания почетного доктора

6. Органы управления, структура факультета, присоединенные учреждения 6.1. Структурные подразделения теологического факультета 6.2. Присоединенные институты, постоянно действующие семинары 6.3. Органы управления теологических факультетов 6.3.1. Общая структура органов управления 6.3.2. Деканат 6.3.3. Совет факультета и Факультетское собрание 6.3.4. Коллегии преподавателей (советы профессоров) 6.3.5. Комиссии 6.3.6. Прочие органы управления теологических факультетов 6.3.7. Органы управления структурных подразделений теологического факультета 6.3.8. Органы управления присоединенных институтов 6.4. Комиссии по выработке предложений о развитии и совершенствовании теологического образования 6.5. Органы самоуправления сообществ преподавателей теологии

7. Выпускаемые теологическими факультетами периодические научные издания

8. Стоимость образования

9. Взаимодействие факультетов теологии между собой и с другими факультетами университетов

Заключение

Понкин И.В. - Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт правового регулирования - Предисловие

Когда заходит речь о теологическом образовании, то обычно ожидается стандартный ответ: теология – это наука, предметом изучения которой является Бог и которая отражает элементы христианского вероучения с точки зрения и посредством научных методов. Но такой ответ при всей его верности не является исчерпывающим. Современная теология поднимает вопросы жизни как общества в целом, так и отдельного человека, рассматривая их целостно и системно, делая акцент на ценностную ориентацию и религиозное сознание человека. Поэтому теологическое образование связано с изучением обширного спектра предметов, с овладением всеми основными научными методами и существенным объемом познаний в самых разных областях человеческого знания.

По мнению руководителя по учебе теологического (католического) факультета Университета кантона Люцерна Швейцарии Маркуса Верли, при теологическом образовании речь идет не только о приобретении знаний и не только о занятии религией, но и о содействии становлению и развитию таких человеческих качеств, как чуткость, способность к аргументации и готовность к диалогу .

Сегодня отношение в обществе к теологическому образованию, особенно – в секуляризованном обществе, строится на основе множества мифов и устаревших стереотипов. Эти стереотипы вызваны отчасти идеологической зашоренностью, обусловленной воздействием агрессивной антирелигиозной пропаганды в европейских странах (особенно – в СССР и странах Восточной Европы) на протяжении многих десятилетий, а отчасти – тем, что сами преподаватели-теологи не всегда учитывают современные реалии в жизни общества и не стремятся преодолевать устаревшие стереотипы в открытой дискуссии.

Упомянутый католический теолог Маркус Верли в этом отношении ставит весьма важные вопросы интеграции современного теологического образования в общественную жизнь согласно уровню развития современного общества, вопросы, весьма значимые для будущего всей системы университетского теологического образования .

Как осуществить представление теологического образования таким образом, чтобы потенциальные кандидаты на учебу, в первую очередь – молодежь, смогли бы узнать интересные и привлекательные возможности такого образования и заманчивые перспективы для их будущего? Вообще, возможно ли это без того, чтобы инсценировать нечестное PR-шоу и замалчивать непосредственное отношение этой учебы к католической вере и к Католической церкви? Как объяснить потенциальным кандидатам на учебу, что теологическое образование дает основания для рукоположения в священники, но совершенно не принуждает к этому, и выбор остается за каждым выпускником?

Применительно к ситуации в России к этим вопросам можно также добавить и другие вопросы: Как выстроить теологическое образование, чтобы выпускники имели определенные гарантии востребованности на рынке труда? Как обеспечить прорыв из состояния определенной корпоративной замкнутости (и даже изолированности) современного теологического образования в России и обеспечить нормальные взаимоотношения теологии с другими направлениями человеческого знания и научной мысли, прежде всего – снять (без ущерба для самой теологии) напряженность в отношениях с философами, особенно – старой советской «закалки»? Как обеспечить в России снижение настороженности Русской Православной Церкви к теологическому образованию в православных образовательных учреждениях как условию рукоположения получившего такое образование мужчины в священнослужителя?

Очевидно, что развитие теологического образования в России пойдет своим путем, будет обусловлено присущими России особенностями. Однако здесь очень важны знание и, в определенной мере, учет зарубежного, прежде всего – европейского, опыта правового регулирования теологического образования в государственных университетах, а также на автономных теологических факультетах, имеющих государственное признание и финансирование.

Рассмотрению некоторых аспектов правового регулирования деятельности теологических факультетов и посвящена данная работа.