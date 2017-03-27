Понкин - Теологический факультет государственного университета
Как справедливо указывает протоиерей Владимир Воробьев, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета: «Выжить может только та нация, которая имеет свою достаточно сильную систему образования. После длительного периода власти воинствующего атеизма приобщить народ к вере и связанной с ней культуре без специальных образовательных мер вряд ли возможно.
Анализ зарубежного опыта кроме выявления фантастичности и ложности картин, рисуемых противниками теологического образования в государственных вузах, является также, несомненно, интересным и полезным с практической точки зрения. Ведь это – опыт построения системы функционирования теологических факультетов, опыт решения многих трудных проблем, в том числе проблем с преподавателями, искажающими, с точки зрения Церкви, вероучение в своем преподавании».
Накопленный в европейских демократических государствах богатейший опыт организации и развития теологического образования в рамках государственных университетах, понятно, не в полном объеме, но может быть воспринят и, тем более, учтен российской системой образования.
И в любом случае, этот опыт, в настоящем исследовании всего лишь несколько затронутый, является сильнейшим аргументом, неоспоримо свидетельствующим о необоснованности попыток отдельных российских чиновников от образования вывести теологию за пределы государственной системы образования, не дать ей развиваться (имеется в виду неправомерное блокирование решения давно уже назревших вопросов введения ученых степеней по теологии, госаккредитации духовных школ и др.), беспочвенности заявлений о непримиримом противостоянии светского и религиозного образования.
Понкин И.В. - Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт правового регулирования
М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006. 212 с.
ISBN 5-7429-0217-4
Понкин И.В. - Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт правового регулирования - Содержание
Предисловие
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1. Статус теологического факультета государственного университета
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1.1. Общий статус теологических факультетов государственных университетов или теологических факультетов, признанных государством, краткое описание вуза и факультета
- Факультет католической теологии в государственном Университете Страсбурга и католический Автономный образовательный центр религиозной педагогики в Меце (Франция)
- Факультет протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок (Франция)
- Теологический факультет Университета Лозанны (кантон Ваадт, Швейцария)
- Теологический факультет Университета Люцерна (кантон Люцерн, Швейцария)
- Теологический факультет Университета Невшателя (кантон Невшатель, Швейцария)
- Брюссельский университетский факультет протестантской теологии (Бельгия)
- Теологические факультеты (евангелической теологии и католической теологии) Университета Берна (кантон Берн, Швейцария)
- Теологический факультет Университета кантона Базеля-города (кантон Базель-город, Швейцария)
- Теологический факультет Софийского государственного университета (Болгария)
- Автономный факультет протестантской теологии Университета Женевы (кантон Женева, Швейцария)
- Теологический факультет Университета Фрибура (кантон Фрибур, Швейцария)
- Теологический факультет Университета Цюриха (кантон Цюрих, Швейцария)
- Теологический факультет Тартуского университета (Эстония)
- Теологические факультеты (евангелической и католической теологии) Боннского университета (Германия)
- Теологический факультет Университета Гейдельберга (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия)
- Теологический факультет Университета Лейпцига (Германия)
- Теологические факультеты (евангелической и католической теологии) Университета Карла Эберхарда (Тюбинген, Германия)
- Теологический факультет Венского Университета (Австрия)
- Теологический факультет Университета Гумбольдта (Берлин, Германия)
- Факультет евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, федеральная земля Гессен, Германия)
- Факультет теологии Хельсинкского университета (Финляндия)
- Теологический факультет Копенгагенского университета (Дания)
- Теологический факультет Орхусского университета (Дания)
- Теологический факультет Мальтийского университета (Мальта)
- Теологический факультет Католического института Тулузы (Франция)
- Люблянский католический университет (Польша)
- Лютеранская высшая школа в Нойендеттельзау (федеральная земля Бавария, Германия)
- Философско-теологический вуз Залезианского Дона Боскоса Бенедиктворна (федеральная земля Бавария, Германия)
- 1.2. Признание государством дипломов теологических факультетов государственных университетов или определенных церковных образовательных учреждений, придание им силы государственных дипломов
- 1.3. Академическая свобода теологического факультета
- 1.4. Финансирование теологических факультетов государственных университетов
- 1.1. Общий статус теологических факультетов государственных университетов или теологических факультетов, признанных государством, краткое описание вуза и факультета
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2. Прямое участие церковных структур или их уполномоченных в деятельности теологического факультета
- 2.1. Назначение профессорско-преподавательского состава на основе консультаций с церковью и при участии церковных представителей
- 2.2. Прямое участие церковных структур и представителей в процедуре разрешения образовательных споров
- 2.3. Участие церковных представителей в организации и осуществлении образовательного процесса на теологическом факультете
- 2.4. Двойная подчиненность факультета теологии – Университету и церковной организации
- 2.5. Обязательность утверждения церковными инстанциями учебных программ и учебных пособий на теологическом факультете
- 2.6. Участие церковных представителей в принятии решения о приеме на учебу на теологический факультет
- 2.7. Участие церковных представителей в принятии решения о выдаче диплома теологического факультета
- 2.8. Обязательность утверждения внутренних регламентов теологического факультета церковными инстанциями
- 2.9. Принадлежность к определенной церкви как условие для допуска к процедуре соискания степени доктора теологии
- 3. Статус преподавателей теологического факультета
- 4. Образовательный процесс на теологических факультетах
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5. Правовое регулирование порядка прохождения докторантуры, условий и процедуры присуждения докторской степени
- 5.1. Общие положения и требования
- 5.2. Условия допуска к открытию процедуры соискательства ученой степени доктора теологии, запись, вступительные экзамены
- 5.3. Обучение в докторантуре
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5.4. Требования к диссертационной работе и порядку ее защиты
- 5.4.1. Требование единоличности и самостоятельности в работе над диссертацией, требования научности и уникальности
- 5.4.2. Язык диссертации
- 5.4.3. Тема диссертации
- 5.4.4. Объем докторской диссертации
- 5.4.5. Порядок, этапы и сроки подготовки и проводки диссертации
- 5.4.6. Рецензирование диссертации
- 5.4.7. Процедура защиты; орган, принимающий защиту диссертации
- 5.5. Докторский экзамен: сдаваемые предметы, организация и процедура приема
- 5.6. Основания для исключения из докторантуры
- 5.7. Отчисление из докторантуры по собственному желанию и повторное принятие, вторая попытка соискательства ученой степени или получения образовательного диплома
- 5.8. Опубликование диссертации и представление обязательных экземпляров
- 5.9. Завершающий этап присуждения ученой степени доктора теологии
- 5.10. Обжалование решений и действий
- 5.11. Основания для последующего лишения степени доктора теологии
- 5.12. Присуждение звания почетного доктора
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6. Органы управления, структура факультета, присоединенные учреждения
- 6.1. Структурные подразделения теологического факультета
- 6.2. Присоединенные институты, постоянно действующие семинары
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6.3. Органы управления теологических факультетов
- 6.3.1. Общая структура органов управления
- 6.3.2. Деканат
- 6.3.3. Совет факультета и Факультетское собрание
- 6.3.4. Коллегии преподавателей (советы профессоров)
- 6.3.5. Комиссии
- 6.3.6. Прочие органы управления теологических факультетов
- 6.3.7. Органы управления структурных подразделений теологического факультета
- 6.3.8. Органы управления присоединенных институтов
- 6.4. Комиссии по выработке предложений о развитии и совершенствовании теологического образования
- 6.5. Органы самоуправления сообществ преподавателей теологии
- 7. Выпускаемые теологическими факультетами периодические научные издания
- 8. Стоимость образования
- 9. Взаимодействие факультетов теологии между собой и с другими факультетами университетов
Заключение
Понкин И.В. - Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт правового регулирования - Предисловие
Когда заходит речь о теологическом образовании, то обычно ожидается стандартный ответ: теология – это наука, предметом изучения которой является Бог и которая отражает элементы христианского вероучения с точки зрения и посредством научных методов. Но такой ответ при всей его верности не является исчерпывающим. Современная теология поднимает вопросы жизни как общества в целом, так и отдельного человека, рассматривая их целостно и системно, делая акцент на ценностную ориентацию и религиозное сознание человека. Поэтому теологическое образование связано с изучением обширного спектра предметов, с овладением всеми основными научными методами и существенным объемом познаний в самых разных областях человеческого знания.
По мнению руководителя по учебе теологического (католического) факультета Университета кантона Люцерна Швейцарии Маркуса Верли, при теологическом образовании речь идет не только о приобретении знаний и не только о занятии религией, но и о содействии становлению и развитию таких человеческих качеств, как чуткость, способность к аргументации и готовность к диалогу .
Сегодня отношение в обществе к теологическому образованию, особенно – в секуляризованном обществе, строится на основе множества мифов и устаревших стереотипов. Эти стереотипы вызваны отчасти идеологической зашоренностью, обусловленной воздействием агрессивной антирелигиозной пропаганды в европейских странах (особенно – в СССР и странах Восточной Европы) на протяжении многих десятилетий, а отчасти – тем, что сами преподаватели-теологи не всегда учитывают современные реалии в жизни общества и не стремятся преодолевать устаревшие стереотипы в открытой дискуссии.
Упомянутый католический теолог Маркус Верли в этом отношении ставит весьма важные вопросы интеграции современного теологического образования в общественную жизнь согласно уровню развития современного общества, вопросы, весьма значимые для будущего всей системы университетского теологического образования .
Как осуществить представление теологического образования таким образом, чтобы потенциальные кандидаты на учебу, в первую очередь – молодежь, смогли бы узнать интересные и привлекательные возможности такого образования и заманчивые перспективы для их будущего? Вообще, возможно ли это без того, чтобы инсценировать нечестное PR-шоу и замалчивать непосредственное отношение этой учебы к католической вере и к Католической церкви? Как объяснить потенциальным кандидатам на учебу, что теологическое образование дает основания для рукоположения в священники, но совершенно не принуждает к этому, и выбор остается за каждым выпускником?
Применительно к ситуации в России к этим вопросам можно также добавить и другие вопросы: Как выстроить теологическое образование, чтобы выпускники имели определенные гарантии востребованности на рынке труда? Как обеспечить прорыв из состояния определенной корпоративной замкнутости (и даже изолированности) современного теологического образования в России и обеспечить нормальные взаимоотношения теологии с другими направлениями человеческого знания и научной мысли, прежде всего – снять (без ущерба для самой теологии) напряженность в отношениях с философами, особенно – старой советской «закалки»? Как обеспечить в России снижение настороженности Русской Православной Церкви к теологическому образованию в православных образовательных учреждениях как условию рукоположения получившего такое образование мужчины в священнослужителя?
Очевидно, что развитие теологического образования в России пойдет своим путем, будет обусловлено присущими России особенностями. Однако здесь очень важны знание и, в определенной мере, учет зарубежного, прежде всего – европейского, опыта правового регулирования теологического образования в государственных университетах, а также на автономных теологических факультетах, имеющих государственное признание и финансирование.
Рассмотрению некоторых аспектов правового регулирования деятельности теологических факультетов и посвящена данная работа.
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