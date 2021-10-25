Одна из ярчайших страниц в истории религиоведения и социологии религий написана Максом Вебером и Эрнстом Трёльчем, выдвинувшими так называемую типологию «церковь-секта», а также их многочисленными последователями, на протяжении нескольких последующих десятилетий развивавшими и совершенствовавшими исходное представление об основных религиозных институтах, их динамических изменениях и качественной трансформации. Общими усилиями немецких, английских и американских ученых была разработана в общих чертах типология разнообразных религиозных объединений. Это был грандиозный прорыв в теоретическом осмыслении социальной организации и функционировании религии. Несомненна актуальность изучения этой титанической работы большой массы ученых, никогда больше не соединявших в таких широких масштабах своих усилий для исследования одной научной проблемы и добившихся в итоге выдающихся результатов, определивших современное понимание религиозных институтов и их взаимоотношений с обществом и государством. И сегодня, в условиях нарастающего религиозного плюрализма, определение типологических особенностей религиозных объединений является более чем когда-либо насущной, по праву злободневной задачей.

В последние годы в связи тем, что Законом РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 1997 г. определена необходимость проведения государственной религиоведческой экспертизы существующих и вновь возникающих религиозных объединений, небывало возрос интерес к их типологизации. По прошествии десятилетия появилась возможность углубленного теоретического осмысления работы в этом направлении, о чем свидетельствует состоявшаяся совсем недавно, в марте 2008 г., в МГУ им. М.В. Ломоносова научно-практическая конференция: «Классификация религий и типология религиозных организаций», в которой участвовали представители религиоведческого сообщества, государственных и религиозных организаций. Открывая конференцию, профессор И.Я. Кантеров отметил, что «проблема классификации религий и типологизации религиозных организаций является одной из наиболее сложных и дискуссионных, порождающей не только споры в научном сообществе, дискуссии в конфессиональной среде, ожесточенные баталии в средствах массовой информации, но и становящейся предметом судебных разбирательств».

Построение типологий религиозных объединений началось после того, как в начале XX в. виднейшим немецким социологом М. Вебером был разработан метод идеальных типов, послуживший основой для типологии «церковь-секта». Вскоре эту типологию переняли, расширили и модернизировали англоязычные авторы, поскольку в ситуации американского религиозного плюрализма очень остро стоял вопрос о легитимности многообразных религиозных объединений. В результатеразработка типологии «церковь секта» быстро стала влиятельным исследовательским направлением.

Однако опыт зарубежных исследователей мало используются в отечественном религиоведении. О типологии «церковь-секта» на русском языке до сих пор можно было узнать главным образом из справочно-энциклопедических изданий, в которых представлены статьи о М. Вебере, Э. Трёльче, Х.Р. Нибуре и Г.П. Беккере. Отечественными религиоведами практически до сих пор остались не замеченными концепции деноминации Д. Мартина, мистической общности К. Кэмпбелла, соображения Дж. Нельсона о необходимости разграничивать «культы» и «культовые движения», типология религиозных объединений Б. Джонсона, основанная на одном единственном критерии, а также некоторые другие интересные разработки. Хотя к настоящему времени в отечественной литературе представлено много разнообразных классификаций и типологий религиозных объединений, прежде всего, новых религиозных объединений, однако почти нет исследований, обобщающих это многообразие и специально посвященных теоретическим вопросам данной проблемы (исключением, пожалуй, является выше упомянутый сборник материалов конференции в МГУ).

Актуальность нашей работы заключается еще и в том, что она акцентирует внимание на возникающих трудностях при разработке типологии религиозных объединений и позволяет проследить ошибки, допущенные в ходе этих исследований.

Елена Николаевна Васильева – Церковь и секта – развитие научных представлений

Институт философии РАН, Москва - 2008. – 183 с.

ISBN: 978-3-8454-4078-1

Елена Николаевна Васильева – Церковь и секта – развитие научных представлений – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Становление типологии «церковь-секта» М. Вебера - Э. Трёльча

Глава 2. Развитие и модернизация типологии «церковь-секта»

Глава 3. Использование типологии «церковь-секта» в сравнительном, отечественном религиоведении и в теории рационального выбора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ