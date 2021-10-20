Современная религиозная жизнь России – Том II - Протестантизм

Второй том книги “Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания” посвящен протестантизму в России. Протестантизм — общее название для религиозных течений, возникших в результате из Реформации XVI в. Отрицание реформаторами авторитета католической церкви — то общее, что лежит в основе многочисленных протестантских течений. Протестантизм отвергает авторитет церковной иерархии и утверждает всеобщее священство всех верующих христиан, составляющих Церковь. Протестантизм отвергает культ святых и Богородицы, иерархическое строение загробного мира, который для протестантов четко делится на рай и ад. Отвергает сакральность священных предметов (в том числе икон), значение аскезы и таинств. Спасение достигается только бескорыстно даруемой Богом верой.

Особенности доктрины и организации протестантизма порождают проблему определения его границ. Протестантизм сразу же распался на множество направлений, породив много смешанных, переходных форм, про которые трудно сказать протестантизм это или нет. Во-первых, это те религиозные течения, которые отвергая власть Ватикана, не полностью отвергают церковную традицию, сохраняют католические элементы в доктрине, богослужении и отрицании. Во-вторых, это религиозные давления, в которых стремление к воспроизведению строя первых христианских общин сочетается со всякого рода новыми, дополнительным к Библии “откровениями”. Самые аутентичные формы протестантизма объединяют два признака — признание единственным источником учения Библии, единственным путем спасения — веры.

Протестантизм возник в результате идейной эволюции католичества. Он был ответом на вопросы, все более волновавшие умы и души католиков. Православие не породило таких вопросов, которые привели бы к протестантской реакции (Хотя в очень слабом и размытом виде аналогом протестантизма являлись различные течения так называемого “духовного христианства”).

Протестанты были известны в России еще во времена Ивана Грозного, но в их число входили исключительно проживавшие в России иностранцы. Первые русские протестанты-баптисты поя- вились лишь в конце XIX в. В начале XX в. протестантизм в России бурно развивался, но с 30-х годов жестокие репрессии сталинского режима привели к его резкому ослаблению, некоторые конфессии (например, методизм, Армия Спасения, реформатская церковь) исчезли полностью. Широкое распространение протестантизма начинается в 90-е годы XX в., уже после падения советской власти.

В данный том (кроме статей о протестантских вероисповеданиях) включены также материалы о некоторых религиозных движениях, генетически близких протестантизму и зародившихся в протестантской среде, но в своем идейном развитии вышедших далеко за рамки протестантизма (Общество “Свидетелей Иеговы”, мормоны, квакеры, Общество христианской науки, Церковью Христа).

Современная религиозная жизнь России – Опыт систематического описания – Том II

Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов - М.: Логос, 2003. - 480 с.

ISBN 5-94010-209-3

Современная религиозная жизнь России – Опыт систематического описания – Том II – Содержание

I. ПРОТЕСТАНТИЗМ

Англиканство (Церковь Англии в России и Епископальная церковь Санкт-Петербурга)

Лютеранство

Реформатская церковь (кальвинизм)

Методизм и церкви веслианской традиции

Баптизм и евангельское христианство

“Плимутские братья” (дарбисты)

Пятидесятничество и харизматическое движение

Церковь адвентистов седьмого дня (АСД)

Новоапостольская церковь (НАЦ)

Религиозное общество “друзей” (квакеры)

II. ОБЩЕСТВО ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ (CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY)

III. ОБЩЕСТВО “СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ”

IV. ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ (МОРМОНЫ)

V. ЦЕРКОВЬ ХРИСТА (ЦХ) (БОСТОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ)

VI. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ (ЭП)