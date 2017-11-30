С момента своего возникновения в XIX веке движение Церкви Христовой было не столько отдельным христианским вероучением, сколько духовным движением внутри христианства, внутри различных протестантских групп (пресвитериане, баптисты, методисты и др.), отдельные члены которых не желали останавливаться на анти-католицизме своих конфессий как единственном отправном моменте роста, не хотели мириться с теми плодами, которые принесло движение Реформации.

Раздробленность, и часто даже враждебность друг к другу внутри протестантского мира, непримиримость по отношению к традиционному вероучению – все это никак не свидетельствовало о победе, но скорее о поражении Реформации, и, как считали многие верующие той эпохи, об уходе от библейского учения. Полезным, однако, было то, что в ходе подготовки и проведения Реформации высвободилась энергия духовного поиска, впервые после апостольских посланий заявившая о себе ещё в лозунгах Яна Гуса. Она продолжала нарастать в XVII–XVIII веках и особенно мощно проявилась в среде неортодоксальных верующих Ирландии, Англии, Шотландии, Нидерландов. США стали восприемником этой новой волны духовного роста в христианстве в связи с переселением преследуемых у себя на родине инакомыслящих верующих. Брожение шло в основном в общинах пресвитериан и баптистов, из числа которых вышли многие христиане, желавшие не останавливаться на достигнутом понимании Библии, а идти дальше ко все большему консерватизму и библейскому фундаментализму.

На практике движение реставраторов новозаветного христианства в XIX веке оформилось в группы христиан, именовавших себя «Учениками Христовыми» или «Церквами Христовыми». Принципы новой волны выразили Бартон В. Стоун, отец и сын Кэмпбеллы (Томас и Александр) и другие, которые начали свой путь к дальнейшему постижению Библии с осознания ограниченности баптистской доктрины, которую они в своё время восприняли как более соответствующую Библии по сравнению с учением других христиан. В отличие от практически всех протестантских деноминаций Церкви Христовы учат, что спасение верующего происходит по вере, раскаянию и крещению, совершаемому полным водным погружением уверовавшего и покаявшегося. Библия не разрывает эти процессы, посему и христиане должны были преодолеть все крайности и искажения учения Христа о приходе к Нему. Итак, Реставрация Христовой Церкви началась с переосмысления процесса прихода человека ко Христу в свете библейских текстов, а также организационной структуры церкви. Совокупность поучений апостолов об организации церкви сводилась к следующим основным моментам: автономность каждой общины христиан, то есть отсутствие земной иерархии за пределами общины. В самой же общине апостолы выделяли три группы людей: пресвитеров (всегда во множественном числе) – они же пастыри и епископы; также в общине могли быть служители для различных нужд – диаконы; кроме того, каждый член общины был святым Божиим. Пресвитеры не противопоставлялись в Новом Завете остальным верующим, то есть утверждалась идея о равной благодати, даровавшей всем христианам чин священников Бога Живого, но при разной ответственности, которая повышается по мере продвижения человека по пути духовного роста, вплоть до достижения им самого высокого духовного уровня среди членов общины, соответствующего условиям епископского служения, изложенным апостолом Павлом в посланиях к Тимофею и Титу. Только мужи, достигшие такой духовной зрелости, признаются Библией достойными пресвитерского (епископского, пасторского) служения. Таков же порядок и с избранием диаконов.

Образование Церквей Христовых, таким образом, с самого начала явилось способом выразить стремление многих христиан служить Богу в соответствии с новым уровнем постижения библейского замысла, «домостроительства тайны» о Церкви Божией. Новизна подхода проявилась в большей последовательности и верности Слову Божьему в вопросе об обретении человеком Спасения, а также в принципах организации местной общины, которая мыслится микромоделью Вселенской Церкви.

Главой Христовой Церкви не может быть земной человек. Сам Христос, воскресший и воссевший одесную Отца, управляет местной общиной Своих людей и всем стадом Своим во вселенском масштабе. Таково понимание этих основополагающих истин всеми Церквами Христовыми. К области доктринальных вопросов, решаемых авторитетом Библии, относится и способ богослужения. Еженедельные богослужебные собрания христиан строятся вокруг центрального момента – поминовения страданий Христа на кресте, Его Тела и Крови, символически представленных пресным хлебом и плодом виноградной лозы. Вечеря Господня, причащение Тела и Крови – это также миг покаяния и подтверждения своей веры в смерть Господа, Его воскресение и Благодать, последовавшую за ними, а также во второе пришествие Христа. Обязательными моментами собраний христиан являются рекомендованные апостолами молитвы, песнопения, проповедь Божьего Слова, а также сбор пожертвований на нужды церкви.

Церкви Христовы известны своим консерватизмом: непризнание богодухновенности ничьих слов, откровений и учений, а значит, и авторитета кого бы то ни было, кроме авторов 66 книг Библии; отказ учитывать современные культурные тенденции в области церковного строительства, как то: использование женщин в качестве проповедников, какие бы то ни было послабления в допуске к епископскому служению, участие церкви в политике и бизнесе и т.п. И только благодаря такой своей приверженности Слову Божьему братство Церквей Христовых последовательно отстаивает принцип постепенного возрастания верующего во Христе, ненасилия над его воззрениями, кроткого и поэтапного выведения его на все более высокие уровни постижения духовного богатства Благодати – прощения Божьего. Единственно, что требуется от адепта – согласие с условиями принятия спасения через веру, покаяние и водное крещение и готовность к возрастанию через познание Слова.

Козловский Игорь - Церковь Христа в США и в Украине

Библиотека «Религии мира», т. 4. – Донецк: Норд-Пресс, 2010. – 600 с., илл.

Козловский Игорь - Церковь Христа в США и в Украине - Содержание

Введение

І. История Церкви Христовой

1.1 Предпосылки и источники движения Реставрации

1.2. Ранний период Реставрации. Движение среди методистов (О΄Келли) и баптистов (Смита – Джоунса) .

1.3. Бартон У. Стоун и единство христиан

1.4. Движение Кэмпбеллов

1.5. Объединение движений Стоуна и Кэмпбелла

1.6. Рост и развитие движения Стоуна – Кэмпбелла. Период поиска истины. Особенности и проблемы

1.7. Формирование теологии

1.8. Движение Реставрации в период Гражданской войны в США

1.9. Роль редакторов журналов в движении Реставрации

1.10. Окончательный раскол Реставрационного движения

1.11 Церковь Христа в 1906 – 1941 гг.

1.12. Развитие Церкви Христа с 1941 года до начала XXI века

II Церковь Христова в Украине

III Основы вероучения, обрядовая практика и организационное устройство Церкви

Заключение

Список литературы

Приложение

Деятели движения Реставрации

Американские миссионеры и лидеры Церкви Христовой в Украине

Из Гостевой книги Церкви Христовой «Чаша життя» (г.Донецк)

Козловский Игорь - Церковь Христа в США и в Украине - 1.1 Предпосылки и источники движения Реставрации

Движение Реставрации началось в Америке около 1800 года. На протяжении двух столетий колониальной истории с XVII века многие европейские деноминации были перенесены в Америку и пустили там корни, и именно среди этих старых церквей на религиозной почве возникло Реставрационное движение. Чтобы понять роль Реставрационного движения в американской истории необходимо рассмотреть раннюю историю американских церквей.

Одна из наиболее впечатляющих особенностей американской религиозной жизни в XVII – XVIII вв. – это ее огромное разнообразие по сравнению со странами Европы. Это было особенно справедливо для таких колоний как Нью-Йорк и Пенсильвания, где большое количество различных европейских национальностей привели к возникновению «кипящего котла». Даже пуритане Новой Англии и англиканского юга, церкви, поддерживаемые государством, не могли запретить христианским диссидентам селиться в своих владениях.

В некоторых поселениях Англия учредила свою официальную англиканскую церковь, а в других колониях доминирующие группы насаждали свои собственные церкви: конгрегационалисты – в Новой Англии, пресвитериане – в Нью-Йорке, квакеры – в Пенсильвании, и даже католики – в Мэриленде. В дальнейшем к этому разнообразию добавились и другие колонии, находящиеся под контролем Англии, при этом оставалось обширное поле деятельности и для голландских реформаторов в Нью-Йорке, и для нескольких групп миссионеров лютеран в Делавэре. Это доказывает, что Новый Свет был совсем непохож на Старый. Все религиозные течения, переселившиеся на американский континент, быстро адаптировались к его условиям, часто значительно изменяя свои первоначальные установки. Это и был основной путь, по которому развивалась ранняя американская религия: переселение из Европы, а затем культурная адаптация к колониальным условиям.

Англиканская церковь – это наилучший пример «установленной церкви» в Европе, которая получила такой же статус в Америке. «Установленная церковь» – это государственная церковь, которой правительство отдаёт предпочтение и поддерживает налогами. Вирджиния была первой ан-История Церкви Христа Английской колонией, поэтому неудивительно, что англиканская церковь стала здесь государственной церковью.

Англиканская церковь стала государственной в южных колониях британской Северной Америки: в Вирджинии, Джорджии, Южной и Северной Каролине. Англиканская церковь в Америке официально находилась под юрисдикцией епископа Лондонского, до которого, однако, было 3000 миль морем. Поэтому в американском англиканском вероисповедании наметились 2 больших изменения, наиболее ярко представленные в Вирджинии, где и было основное средоточие англиканских церквей.

Первое изменение коснулось церковных советов. Церковный совет – это организация прихожан в англиканской церкви, которой дано было право управлять церковным имуществом; церковный совет по своим функциям очень похож на опекунский совет. В соответствии с нормами жизни англикан церковные советы обычно занимались только мирскими делами, но из-за значительной удалённости от религиозных властей вскоре они стали сами решать и церковные проблемы. Они могли даже выбирать священников и назначать им денежное содержание. Совет избирался прихожанами, и в него входили преимущественно представители среднего класса американских землевладельцев, класса, имеющего наибольшее представительство в парламенте Вирджинии. В действительности церковные советы в Вирджинии становились все более демократичными по сравнению с такими же советами в других англиканских церквах.

И неудивительно, что практически все прихожане церквей в Вирджинии поддержали патриотическое движение во время Американской революции.

Ещё одной проблемой англиканской системы середины XVII века была организация прихода.

Английская сельская местность была покрыта маленькими городами и деревнями, и в каждом из них была своя церковь со священником, который отвечал за духовное состояние всех жителей своего прихода, которые обычно селились в радиусе нескольких миль от церкви. Но Вирджиния сильно отличалась от Англии: многие реки, текущие там на восток в сторону побережья, служили основными путями сообщения; между этими реками были густые, труднопроходимые леса. Как правило, прихожане одной и той же церкви расселялись по обоим берегам реки. Такое поселение обычно вытягивалось в узкую полосу в сотню миль длиной. И, естественно, для духовенства основной проблемой стало нерегулярное посещение церкви теми, кто жил на окраине. Все это мешало строгому контролю за верующими со стороны церкви, который в это время осуществляла Англия. В результате американская англиканская церковь становилась все более свободной и демократичной по сравнению с английской.