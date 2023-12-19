Гутнер - Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия
Прежде всего мы обратимся к той концепции субъективности, которая была разработана Декартом. Его представление о субъекте, основанное на представлении о мыслящем ego, возникло отчасти в качестве ответа на исторически обусловленный вопрос о природе научного знания. Впрочем, сам этот вопрос, возможно, не ограничивается современной Декарту ситуацией, а сохраняет значение и до сих пор. Поэтому имеет смысл обратить внимание на те обстоятельства, в которых разрабатывалась концепция субъекта.
Идея субъекта – порождение эпохи модерна. Она разрабатывалась как основание эпистемологии вплоть до середины XX века. Во всяком случае от Декарта до логического позитивизма в философии доминировало противопоставление познающего субъекта и познаваемой реальности. Теория познания, основанная на такой концепции, озабочена преимущественно вопросом об адекватном отражении реальности в сознании. Впрочем, еще во времена Декарта подобная адекватность выглядела проблематичной, поскольку исходный дуализм не позволял понять, как вообще возможна связь между мыслящим и познающим субъектом и подлежащей познанию материальной природой. Уже в более позднее время эта проблема породила в аналитической философии так называемую mind-body problem .
Важно, однако, что в философии модерна концепция субъекта всегда имела не только эпистемологическое, но и этическое измерение. Субъект представал как источник морального действия, способный взять на себя ответственность за свои поступки. Он обладает свободой выбора, причем эта свобода находится в известной корреляции с эпистемологическим дуализмом. Будучи отделен от подлежащей познанию реальности, субъект не зависит от природных детерминаций. Он не подчинен материальным силам, действующим в познаваемых объектах. Это обстоятельство позволяет ему поступать ответственно и рационально. Он автономен и подчинен только Разуму. Более того, он выступает как носитель Разума, способный реализовать его требования в неразумном мире. Такой субъект существует вне сообществ и вне истории. Его моральные решения, как и его познавательные акты, носят безусловный и универсальный характер.
Григорий Гутнер - Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия
Москва, «Свято-Филаретовский православно-христианский институт», 2008 г. – 145 с.
ISBN 578-5-89100-081-0
Григорий Гутнер - Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия - Содержание
Введение
1. Трансцендентальный анализ понятия субъективности
1.1. Вопрос о субъекте
1.2. Основные характеристики картезианского субъекта
1.3 Достоверность и трансцендентальные условия познания
1.4 Трансцендентальные условия и трансцендентная реальность
1.5 Субъект как условие знания
1.6 Свобода и ответственность субъекта
2. Субъект коммуникативного действия
2.1 Преодоление «методического солипсизма» в трансцендентальной философии
2.2 Коммуникативные нормы и онтология
2.3 Вопрос об источнике коммуникативного действия
2.4 Коммуникативное сообщество и субъект мышления
2.5 Трансцендентальное коммуникативное сообщество
2.6 Граница сообщества и граница интерпретируемой реальности
2.7 Трансцендентальные допущения и трансцендентная реальность
2.8 Трансцендентальные допущения и характер интерпретируемой реальности
2.9 Субъект коммуникации и риск коммуникативной ошибки
3. Следование правилу: габитус и рефлексия
3.1 Проблема следования правилу в «философских исследованиях» Витгенштейна
3.2 Социальный механизм следования правилу у крипке
3.3 Социальные практики и габитус
3.4 Неявное знание как научный габитус
3.5 Следование правилу и рефлексия
4. Характеристики габитуса. Коммуникация без субъекта
4.1 Габитус и переживания
4.2 Габитус и формирование образа реальности
4.3 Причинность и целеполагание в рамках габитуса
4.4 Габитус как ресурс средств решения проблем
4.5 Форма и образец в коммуникации
4.6 Воспроизведение образцов и проблема следования правилу
4.7 Дискретность форм и непрерывность навыков
4.8 Понятие о границе габитуса
5. Рефлексия и ответственность субъекта
5.1 Граница габитуса
5.2 Непонимание и абстракция
5.3 От непонимания к рефлексии
5.4 Рефлексия и научное исследование
5.5 Рефлексия, сознание и возникновение альтернатив
5.6 Произвол и ответственность субъекта
5.7 Рационализация исходной гипотезы и согласие сообщества
5.8 Ответственность субъекта и новации в коммуникативном действии
6. Трансцендентальные условия коммуникации и ответственность субъекта
6.1 Требование универсальности в научной коммуникации
6.2 Категорический императив и проблема следования правилу
6.3 Движение к универсальности как углубление рефлексии. Ответственность субъекта
6.4 Отношение тождества и различия как трансцендентальная норма
6.5 Трансцендентальные нормы коммуникации и онтология
6.6 Трансцендентальная альтернатива и выбор субъекта
Заключение
Список литературы
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