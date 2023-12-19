Прежде всего мы обратимся к той концепции субъективности, которая была разработана Декартом. Его представление о субъекте, основанное на представлении о мыслящем ego, возникло отчасти в качестве ответа на исторически обусловленный вопрос о природе научного знания. Впрочем, сам этот вопрос, возможно, не ограничивается современной Декарту ситуацией, а сохраняет значение и до сих пор. Поэтому имеет смысл обратить внимание на те обстоятельства, в которых разрабатывалась концепция субъекта.

Идея субъекта – порождение эпохи модерна. Она разрабатывалась как основание эпистемологии вплоть до середины XX века. Во всяком случае от Декарта до логического позитивизма в философии доминировало противопоставление познающего субъекта и познаваемой реальности. Теория познания, основанная на такой концепции, озабочена преимущественно вопросом об адекватном отражении реальности в сознании. Впрочем, еще во времена Декарта подобная адекватность выглядела проблематичной, поскольку исходный дуализм не позволял понять, как вообще возможна связь между мыслящим и познающим субъектом и подлежащей познанию материальной природой. Уже в более позднее время эта проблема породила в аналитической философии так называемую mind-body problem .

Важно, однако, что в философии модерна концепция субъекта всегда имела не только эпистемологическое, но и этическое измерение. Субъект представал как источник морального действия, способный взять на себя ответственность за свои поступки. Он обладает свободой выбора, причем эта свобода находится в известной корреляции с эпистемологическим дуализмом. Будучи отделен от подлежащей познанию реальности, субъект не зависит от природных детерминаций. Он не подчинен материальным силам, действующим в познаваемых объектах. Это обстоятельство позволяет ему поступать ответственно и рационально. Он автономен и подчинен только Разуму. Более того, он выступает как носитель Разума, способный реализовать его требования в неразумном мире. Такой субъект существует вне сообществ и вне истории. Его моральные решения, как и его познавательные акты, носят безусловный и универсальный характер.

Григорий Гутнер - Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия

Москва, «Свято-Филаретовский православно-христианский институт», 2008 г. – 145 с.

ISBN 578-5-89100-081-0

Григорий Гутнер - Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия - Содержание

Введение

1. Трансцендентальный анализ понятия субъективности

1.1. Вопрос о субъекте

1.2. Основные характеристики картезианского субъекта

1.3 Достоверность и трансцендентальные условия познания

1.4 Трансцендентальные условия и трансцендентная реальность

1.5 Субъект как условие знания

1.6 Свобода и ответственность субъекта

2. Субъект коммуникативного действия

2.1 Преодоление «методического солипсизма» в трансцендентальной философии

2.2 Коммуникативные нормы и онтология

2.3 Вопрос об источнике коммуникативного действия

2.4 Коммуникативное сообщество и субъект мышления

2.5 Трансцендентальное коммуникативное сообщество

2.6 Граница сообщества и граница интерпретируемой реальности

2.7 Трансцендентальные допущения и трансцендентная реальность

2.8 Трансцендентальные допущения и характер интерпретируемой реальности

2.9 Субъект коммуникации и риск коммуникативной ошибки

3. Следование правилу: габитус и рефлексия

3.1 Проблема следования правилу в «философских исследованиях» Витгенштейна

3.2 Социальный механизм следования правилу у крипке

3.3 Социальные практики и габитус

3.4 Неявное знание как научный габитус

3.5 Следование правилу и рефлексия

4. Характеристики габитуса. Коммуникация без субъекта

4.1 Габитус и переживания

4.2 Габитус и формирование образа реальности

4.3 Причинность и целеполагание в рамках габитуса

4.4 Габитус как ресурс средств решения проблем

4.5 Форма и образец в коммуникации

4.6 Воспроизведение образцов и проблема следования правилу

4.7 Дискретность форм и непрерывность навыков

4.8 Понятие о границе габитуса

5. Рефлексия и ответственность субъекта

5.1 Граница габитуса

5.2 Непонимание и абстракция

5.3 От непонимания к рефлексии

5.4 Рефлексия и научное исследование

5.5 Рефлексия, сознание и возникновение альтернатив

5.6 Произвол и ответственность субъекта

5.7 Рационализация исходной гипотезы и согласие сообщества

5.8 Ответственность субъекта и новации в коммуникативном действии

6. Трансцендентальные условия коммуникации и ответственность субъекта

6.1 Требование универсальности в научной коммуникации

6.2 Категорический императив и проблема следования правилу

6.3 Движение к универсальности как углубление рефлексии. Ответственность субъекта

6.4 Отношение тождества и различия как трансцендентальная норма

6.5 Трансцендентальные нормы коммуникации и онтология

6.6 Трансцендентальная альтернатива и выбор субъекта

Заключение

Список литературы