Содержательность предлагаемой читателю книги можно оценить уже по ее оглавлению. Интеллектуальная история психологии — исследование основных эпох развития психологических идей от периода досократиков до современности. Реконструируются, насколько это возможно, взгляды на проблемы знания, памяти, разума, поведения, управления. Особенности психологических концепций соотносятся с политическими, экономическими, научными, религиозными, культурными обстоятельствами соответствующего времени.

Фактически выявляется тот круг идей, который смог бы составить основание психологии, случись ей выделиться в отдельную дисциплину раньше — во времена Платона, Аристотеля, схоластов, в эпоху патристики или Возрождения, — и тот круг идей, который в действительности составил основание современной психологии. Исследуя исторические противостояния различных тенденций, Робинсон оценивает убедительность позиции каждой из сторон.

Интеллектуальная история психологии — книга, уже ставшая популярной в своей области, она трижды переиздавалась в США и используется в стандартных программах ведущих образовательных учреждений США, в частности, в Джорджтаунском университете. О благоприятной реакции на эту книгу свидетельствуют многочисленные положительные отзывы, полученные автором от ведущих специалистов в данной области.

Не так давно одной из общепризнанных истин было то, что история научных или философских дисциплин — это совсем не то, что представляют собой сами по себе эти дисциплины: одно дело — содержание психологии, социологии, экономики, физики и так далее, а другое — история этих областей знания. Сейчас мы стали мудрее. Хотя эти важные различия остаются в силе, мы в большей степени готовы признать, что все интеллектуальные устремления возникают в своих исторических и культурных контекстах, в той или иной степени неся на себе их отпечатки. И это не только по той очевидной причине, что большая часть научной тематики наследуется от прошлого, а не рождается неожиданно, но еще и потому, что построение знания в целом и решение конкретных проблем само по себе является непрерывной традицией, культурой во всех ее правах. Это не мешает появлению новых областей и методов исследования, равно как и не исключает возможности для редкого гения придать форму непредвиденному. Скорее именно культура знания, культура мышления призваны устанавливать сами стандарты новизны и полезности и впоследствии придают осмысленность и значимость как раз таким попыткам. Обращение к «культуре знания» означает введение ряда традиций, преодолевающих этнические, национальные, религиозные или расовые различия, — традиций, которые, можно сказать, весьма близки тому, что составляет суть на шей человеческой природы. Действительно, свободное и богатое воображением исследование, праздное, казалось бы, размышление, спор и вдохновенная речь, игра ума — все это настолько важно для того, что мы считаем составляющей процветающей жизни, что мы порицаем или выносим приговор обществам и правительствам, не желающим разрешать или поддерживать такие виды деятельности. Психология как дисциплина и как профессия является одним из творений культуры мышления. То, как именно она возникла, как психология индивидов была объективирована и экстериоризирована, благодаря чему она стала предметом исследования, образует важную главу в беспорядочной книге человеческих начинаний. Но современная психология столь разнообразна, столь раздроблена на отдельные области, что для неспециалиста было бы простительно заключить, что единый предмет здесь вообще отсутствует. Это состояние дел также является результатом исторического развития. Предмет исследования неизбежно определяется своей историей, и это, возможно, особенно применимо к психологии, которую Уильям Джемс в шутку назвал «таким трудным детенышем». С древних времен она находилась в центре размышлений и исследований. Вопреки чересчур распространенному суждению, психологию ни в каком смысле не следует считать «молодой дисциплиной», хотя ее обширные экспериментальные программы и появились сравнительно недавно. В связи с последним замечанием, следует также иметь в виду, что в университетской среде экспериментальная наука во всех предметных областях появилась совсем недавно. Лишь с первой половины девятнадцатого столетия университеты стали обеспечиваться специальным оборудованием для проведения исследований по химии; первопроходцем в этой области был Либих из Германии. Конечно, академические философы и ученые занимались исследованиями задолго до этого, но лишь в девятнадцатом столетии мы действительно обнаруживаем зарождение традиции, в рамках которой экспериментальная наука рассматривается как признанная и официальная составляющая университетских функций. Таким образом, первая психологическая лаборатория, основанная Вундтом в Лейпциге в 1879 году, возникла лишь не многим позже подобных лабораторий в других дисциплинах.

Дэниел Робинсон – Интеллектуальная история психологии

Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005 г. — 568 с.

ISBN 5-94242-012-2

Дэниел Робинсон – Интеллектуальная история психологии – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие автора

ЧАСТЬ 1. Философская психология

Глава 1. Определение предмета Идея истории

Глава 2. Психология эллинской эпохи: от досократиков до Диалогов Условия зарождения Философия — ионийское изобретение Досократовская психология Космоцентризм и антропоцентризм Психология Платона Проблема познания и познаваемого Проблема поведения Проблема власти Гиппократ Резюме

Глава 3. Эллинистический век: Аристотель, эпикурейцы, стоики Аристотель (385—322 гг. до н. э.): его философская эволюция Аристотель о душе Аристотель об обучении и памяти Аристотель о проблеме познания Аристотель об универсалиях Аристотель и платонизм Проблема поведения Наследие Аристотеля Психология стоиков и эпикурейцев

Глава 4. Патристическая психология: авторитет веры Темные века? От эллинистики к патристике Проблема познания Проблема поведения Патристическое наследие Гален (ок. 130-200 н.э.) и научная альтернатива

Глава 5. Схоластическая психология: авторитет Аристотеля Задача историка Страх и магия Карл Великий и прелюдия к обновлению Возрождение (аристотелевского) рационализма Схоластическая психология Экспериментальная наука Психологический синтез Оккама Рыцарство, честь и идеальная жизнь Схоластическая психология и ее следствия

Глава 6. Природа и Дух в эпоху Возрождения Было ли Возрождение? Гуманизм, индивидуализм и город Возрождения Петрарка (1304-1374) Марсилио Фичино (1433-1499) и герметизм Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494) Природа и Дух Благочестие вновь утверждено: Лютер и Савонарола Психология и процессы над ведьмами Разум в ожидании Леонардо да Винчи (1452-1519) Было ли Возрождение? Город (еще раз)



ЧАСТЬ 2. От философии к психологии

Глава 7. Эмпиризм: авторитет опыта О терминах Фрэнсис Бэкон (1561-1626) Джон Локк (1632-1704) Джордж Беркли (1685-1783) Дэвид Юм (1711-1776) Томас Рид (1770— 1796) и движение «здравого смысла» Утилитаризм и эмпиризм

Глава 8. Рационализм: геометрия ума Врожденные идеи Методологический рационализм Рене Декарт Декарт и животные Бенедикт Спиноза (1632-1677) Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (1646-1716) Иммануил Кант (1724-1804) Наследие рационалистов

Глава 9. Материализм: просвещенная машина Досаждающая альтернатива Метафора машины От дуализма к монизму Томас Гоббс (1588—1679) и социальная машина Рефлекс «Человек-машина» Научный контекст



ЧАСТЬ 3. Научная психология

Глава 10. Девятнадцатое столетие: авторитет науки Замечания о долге девятнадцатому столетию Наследие философов Наследие Канта Эмпиризм девятнадцатого столетия Дарвин и идея прогресса Материализм девятнадцатого столетия Еще раз обращаясь к рефлексу «Идеалистическая» альтернатива Карл Маркс (1818-1883) Ницше и иррационализм Резюме

Глава 11. От систем к специальностям: критические полстолетия (1870—1920) Сравнительная психология - от антропоморфизма к бихевиоризму Определение психологии: естественная наука, наука о сознании, социальная наука? Клиническая психология и бессознательное Изобретение девятнадцатого столетия Глава 12. Современные формулировки Метод как метафизика Бихевиоризм Современный бихевиоризм: Б.Ф. Скиннер Гештальт-психология (ответ континента) Физиологическая психология Определяя психологию



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Литература

Примечания

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