Со времени Иоганна Густава Дройзена, в 1837 году написавшего первую современную историю Александра, наследие македонского завоевателя привычно рассматривается в плоскости культуры. По мнению Дройзена, Александр сознательно и систематически преследовал цель преодолеть разделение между Западом и Востоком:

«Как в первый день творения Бог отделил свет от тьмы, и из ночи и рассвета был создан первый день, так и первый день истории разделил народы Востока и Запада, настроив их на непрерывную вражду и вечное стремление к примирению… Войско Александра начало сживаться с азиатским бытом и примиряться и сливаться с теми, которых ненавидел, презирал и называл варварами многовековой предрассудок; Восток и Запад были охвачены общим процессом брожения, и начала подготовляться будущность, в которой должны были потеряться они оба».

Поколения историков тем или иным образом скорректировали эту позицию. Хотя утверждение, будто Александр планировал ассимилировать Восток и Запад, легко оспорить, его завоевания, несомненно, стали первым толчком в процессе ассимиляции, который растянулся на столетия после его смерти. Империя, которую он создал, не имела прочного фундамента и распалась как административное целое; но завоеванные народы были вовлечены в сеть политических отношений, экономического обмена и культурного влияния. Хотя Александр не оставил прямого наследника, его личность и достижения вдохновили амбициозных людей из его ближайшего окружения – диадохов, боровшихся за контроль над империей, и позднее эллинистических царей и римских военачальников и императоров. Но осязаемым последствием деяний Александра и его прямым наследием стали его решения и модели отношений, на которых строился греческий Восток в течение последующих трех столетий.

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний. Греческий мир от Александра до Адриана (336 г. до н.э. — 138 г. н.э.)

«Альпина Диджитал», 2018 г. – 385 с.

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний. Греческий мир от Александра до Адриана (336 г. до н.э. — 138 г. н.э.) - Содержание

Список карт

Список иллюстраций

Предисловие

Введение

1

Отцовское наследство (ок. 356–336 гг. до н. э.)

Замысел сына: от Трои до Египта (336–331 гг. до н. э.)

Персидский поход: Александр-мститель (331–327 гг. до н. э.)

Pothos: желание достичь предела (327–324 гг. до н. э.)

Путь к бессмертию (324–323 гг. до н. э.)

Наследие Александра

2

Проблема престолонаследия (323 г. до н. э.)

Преемники: портретная галерея тщеславия

Ламийская, или Эллинская, война (323–322 гг. до н. э.)

От полководцев к царям (322–306 гг. до н. э.)

Мечты об империи (306–281 гг. до н. э.)

Сицилийские авантюры

Последний авантюрист: Пирр

Новый мир на Востоке и на Западе: разделенный, но связанный

3

Повсеместная война

Новые варвары: галлы входят в греческий мир (279–277 гг. до н. э.)

Хремонидова война (267–261 гг. до н. э.)

Арат и усиление ахейцев (251–229 гг. до н. э.)

Возрождение могущества: Досон и Клеомен (239–221 гг. до н. э.)

«Союзническая война»: последняя великая война, в которой сражались только греки (220–217 гг. до н. э.)

4

Гегемония Птолемеев в коротком III веке

На восточном фронте неспокойно: Сирийские войны (274–253 гг. до н. э.)

Cherchez la femme[28]

Последняя победа Птолемеев: битва при Рафии

5

Basileia: царская власть в эпоху эллинизма и ее разные истоки

Царская власть как семейное дело

Новые организационные требования: как управлять империями

Города и цари: борьба за автономию и иллюзия свободы

Военный характер эллинистической царской власти

Смертная божественность эллинистических царей

Торги за власть

Монархия как спектакль

6

Полис: фактический упадок и идеологическая долговечность 127

Мир полисов

Эллинистический федерализм: огромные надежды и великие неудачи

Политические институты

Иллюзия демократии и реальность плутократии

Звезды политического небосклона: демагоги, тираны, династы и герои

7

Symploke: рождение всеобщей истории

«Женщина, огонь и море»: война, приведшая римлян на Балканы (229 г. до н. э.)

От доверия и лояльности к экспансии: первые шаги Рима к имперской власти

Деметрий Фаросский и Вторая Иллирийская война (219–218 гг. до н. э.)

Тучи с Запада (217–205 гг. до н. э.)

Великое переплетение: Первая Македонская война (215–204 гг. до н. э.)

Египетский кризис и беспринципный союз (204–201 гг. до н. э.)

Поворотный пункт римского империализма? Вторая Македонская война (200–197 гг. до н. э.)

Свобода: декларация с последствиями (196 г. до н. э.)

Роковое противостояние: Антиох III и Рим (196–189 гг. до н. э.)

Апамейский мир: поворотный пункт в истории Греческого Востока (188 г. до н. э.)

Когда Эллада перестала быть матерью героев

8

Власть как привычка

Конец Македонского царства (179–167 гг. до н. э.)

Graecia capta: превращение Греции в провинцию (167–146 гг. до н. э.)

От союзного царства к провинции: последние Атталиды (159–129 гг. до н. э.)

Экспансия как эксплуатация: римские сборщики податей в Азии

9

«Сумерки богов»[77] на Востоке

Столкновение культур в Иудее: от первосвященников до царей

Взлет и падение греческих царств в Центральной Азии

Междоусобные распри Селевкидов и медленная гибель Селевкидской династии

Игра престолов: распри Птолемеев

10

Желание свободно вести войну

Понт: от периферийного царства к роли международного игрока

Первая Митридатова война и возвышение Суллы

Вторая и Третья Митридатовы войны и тщеславие Лукулла

Войны против пиратов и усиление Помпея

Планы Помпея в отношении Ближнего Востока

Последние Птолемеи: от правителей к клиентам римских патронов

Римский роман: Клеопатра и Цезарь

Диктатор мертв. Да здравствует – кто?

Последняя драма эллинизма: Антоний и Клеопатра

11

Земные боги и цари небесные

Греки как наблюдатели мировой истории

Август и оформление принципата

Организация Римского Востока: зависимые цари и аннексии

Возрождение Греции и Малой Азии

Нерон, недолгая свобода греков и длительная борьба евреев

Флавии: вхождение греков в имперскую знать

Траян и Адриан: укрепление рубежей ойкумены

12

Римский император как дар божественного провидения человечеству

Далекий император: присутствие его власти на местах

Theoi sebastoi: божественная природа императоров

Провинциальная администрация

Города: традиционные полисы, римские колонии и их политическая жизнь

13

Новая социальная иерархия: богатство, юридический статус и место в обществе

Ученые мужи: повышение социального статуса благодаря знаниям и умениям

Близость к власти и социальная подвижность

Эллинистическая Греция: острые вопросы и неверные ответы

Ubi bene ibi patria[113]: миграции эпохи эллинизма

Профессиональная специализация и подвижность

Pax Romana: старые разногласия в новом контексте

14

Тенденции и новшества

«Эвергетизм»: благодеяния, социальный престиж и политическая власть

Добровольные объединения

Культура соревнований и всеобщие звезды спорта и зрелищ

Формирование гражданских ценностей и гражданского самосознания: эфебия и гимнасий

Новые модели брака и новая роль женщин

Оттенки серого: рабство в эллинистическом мире и на Римском Востоке

15

Глобальные тенденции, индивидуальный опыт

Что «эллинистического» в религиях «долгого эллинизма»?

Празднества

Изменчивая популярность старых богов

Египетские и египтизирующиеся культы

Митра

Всевышний бог, иудейское влияние и монотеистические тенденции

Век чудес

Склони слух свой: личная связь с божественным

Традиционные мистические культы

Загробная жизнь

Религиозное обновление: основатели культов, проповедники и «святые»

Христианство и начало религиозной нетерпимости

16

Шесть степеней отчуждения: античная «глобализация»

Связность: мир тесен

Люди в пути

Культурная конвергенция и местные традиции

Примечания и источники

Библиография

Хронологический указатель

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний. Греческий мир от Александра до Адриана (336 г. до н.э. — 138 г. н.э.) – Введение

После того как Александр, сын Филиппа, Македонянин… поразил Дария, царя Персидского и Мидийского, и воцарился вместо него…

он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли. И прошел до пределов земли и взял добычу от множества народов… Александр царствовал двенадцать лет и умер. И владычествовали слуги его, каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет; и умножили зло на земле.

Первая книга Маккавейская. 1:1–9

В этой выдержке из Первой книги Маккавейской, еврейского текста второй половины II века до н. э., сохранившегося в греческом переводе, пристрастно обобщается то, что мы традиционно называем «периодом эллинизма» – временем между походами Александра (334–324 гг. до н. э.) и смертью Клеопатры (30 г. до н. э.). Автор выражает взгляд жителя покоренной провинции, взявшегося за оружие против греческих царей и их эллинизированных сторонников из числа евреев.

Есть веские причины начать книгу об истории греков этой космополитичной эпохи цитатой из еврейского текста: во-первых, потому, что она свидетельствует о сосуществовании различных точек зрения и противоположных оценок; во-вторых, потому, что книга, бросающая вызов культурному и политическому господству греков, распространилась лишь благодаря использованию греческого языка как lingua franca; а в-третьих, потому, что период эллинизма обязан своим названием «эллинизаторам» – группе евреев, принявших греческие обычаи. Этот текст отражает некоторые противоположности и противоречия данной эпохи.

Что такое период эллинизма? Зачем мы его изучаем? И справедливо ли выходить за его традиционную позднюю границу, 30 год до н. э., чтобы исследовать его вместе с первыми 150 годами Римской империи как «долгий эллинизм»? Что касается его начала, смерть Александра Великого – безусловно, важный поворотный момент в истории древней Греции. Основание династий его преемниками – вероятно, наиболее заметная и наверняка наиболее своеобразная черта десятилетий, последовавших за его смертью. Земля была наполнена страданиями – возможно, не теми, что подразумевал еврейский автор Первой книги Маккавейской (религиозным и культурным угнетением иудеев), но, несомненно, муками, вызванными непрерывными войнами, несостоятельностью отдельных людей и общества в целом, а также гражданским противостоянием. Конечно, однобоко и неправильно было бы характеризовать эпоху эллинизма просто как век бедствий. Эта историческая эпоха – нечто большее, нежели просто сумма войн между преемниками Александра и основанными ими династиями, Римом, варварскими племенами, иноземными царями, городами и федерациями. Что еще заслуживает внимания в этих трех столетиях?

В повседневной речи мы говорим, что кто-то сделал колоссальную ошибку или стоически перенес превратности жизни.Мы можем упомянуть эпикурейские наслаждения, а в отпуске, за границей, – прельститься походом в музей. Кто-то в школе ненавидел евклидову геометрию, а кто-то ее любил. Найдя неожиданное решение проблемы, мы можем воскликнуть: «Эврика!» И даже если мы не понимаем их устройство, гидравлические насосы и цилиндры – часть нашей жизни. Общая черта слов колоссальный, стоический, эпикурейский, музей, евклидов, эврика состоит в том, что все они возникли в эпоху эллинизма. Философские школы эпикурейцев и стоиков сложились в конце IV века до н. э.; «Эврика!» («Нашел!») – воскликнул будто бы Архимед ок. 230 года до н. э., когда понял, погрузившись в ванну, что объем воды, вылившийся из нее, равен объему части тела, опущенной в воду; Евклид же был математиком первой трети III века до н. э., жившим в Александрии в годы правления Птолемея I – царя, основавшего Мусейон, «святилище муз», придворный образовательный центр. В Мусейоне математик и инженер Ктесибий использовал свои знания о силе воды, чтобы сконструировать первый орган (hydraulis), работавший под действием давления воды. Колосс – это огромная статуя бога солнца, возведенная в гавани Родоса в 280 году до н. э. и считавшаяся наряду с Фаросом –гигантским маяком в Александрии – одним из семи чудес света. Для того чтобы понять значение исторического периода, следует рассмотреть слова и выражения, которые он оставил грядущим эпохам.