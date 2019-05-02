Мы живем в эпоху, когда идеи прав человека заняли центральное место как в политическом, так и в этическом поле. Огромные усилия тратятся на доказательство их значимости для созидания лучшего мира. Но большая часть используемых концепций не представляют собой серьезного вызова доминирующей либеральной и неолиберальной рыночной логике или господствующим моделям легитимности и государственного вмешательства.

Как ни крути, мы живем в мире, где права частной собственности и норма прибыли попирают все остальные представления о правах. Здесь мне хотелось бы обратиться к другому типу человеческих прав, а именно к праву на город.

Способствовали ли грандиозные темпы и масштабы урбанизации последних ста лет росту благополучия человечества? Город, по словам городского социолога Роберта Парка, — это “наиболее успешная попытка человека преобразовать мир, в котором он живет, в нечто, более отвечающее его душевному миру. Но, если город — это мир, созданный человеком, это тот мир, на жизнь в котором он отныне обречен. Важно сохранить то красивое и вечное, созданное предыдущими поколениями, как этот особняк в москве, старинный особняк . Таким образом, не вполне напрямую и без особо четкого представления о том, что он творит, создавая город, человек преобразовывал себя”.

Чтобы объяснить читателю особенности необычной на первый взгляд структуры этой книги, стоит осветить некоторые биографические детали того, как я пришел к ее написанию. После погружения в изучение методологических проблем географии, результаты которого были опубликованы в книге “Объяснение в географии”, я обратился к исследованию философских вопросов, намеренно отодвинутых на задний план в упомянутой книге. В частности, мне казалось важным и необходимым исследовать, как идеи из социальной и моральной философии (идеи, обычно выступающие самостоятельными областями исследования, отделенными от философии науки, которая в то время меня занимала) могут быть связаны с географическими исследованиями и такими областями интеллектуального труда, тесно связанными с географией, как планирование и регионоведение.

Мне казалось, что подходящей исходной точкой, например, может быть предположение, что принципы социальной справедливости имеют прямое отношение к применению пространственных и географических принципов в городском и региональном планировании. Поскольку я едва ли мог найти какую-либо научную литературу по этой теме, мне представлялось, что нужно сформулировать на этот счет хоть какие-то соображения, даже если они могли оказаться не вполне адекватными. Продвигаясь к этой главной цели, я очень быстро понял, что ее невозможно достичь, оставаясь на абстрактном уровне. Поэтому я поместил свои поиски в контекст, в который я мог достаточно быстро окунуться и который при этом был бы достаточно широким, чтобы при необходимости предложить реальные примеры в качестве опоры для размышлений. Поскольку я тогда как раз только что перебрался в Балтимор, мне показалось уместным сделать этот город, наряду с другими знакомыми мне городами, площадкой для исследования вопросов, возникающих при проецировании социальных и моральнофилософских соображений на традиционную матрицу географического исследования. Отсюда и возникло увлечение городским планированием, городскими системами и, в конце концов, урбанизмом в целом.

Дэвид Харви - Социальная справедливость и город

Серия STUDIA URBANICA

перевод с английского Е. Ю. Герасимовой

Москва: Новое литературное обозрение, 2018. — 440 с.

ISBN 978-5-4448-0771-2

Дэвид Харви - Социальная справедливость и город – Содержание

Введение

Часть I Либеральные формулировки

Глава 1. Социальные процессы и пространственная форма

(1) Концептуальные проблемы городского планирования

Географическое воображение vs социологическое воображение

К философии социального пространства

Некоторые методологические проблемы в зоне взаимодействия дисциплин 1. Индивидуация 2. Смешение 3. Статистический анализ

Стратегия работы в зоне взаимодействия дисциплин

Глава 2. Социальные проблемы и пространственная форма

(2) Перераспределение реального дохода в городской системе

Распределение дохода и социальные цели городской системы

Некоторые характеристики, управляющие распределением дохода 1. Скорость изменений и регулирование дохода в городской системе 2. Цена доступности и издержки близости в городской системе 3. Внешние эффекты

Перераспределительные эффекты изменения расположения мест занятости и жилья

Перераспределение и изменение стоимости прав собственности

Доступность и стоимость ресурсов

Политический процесс и перераспределение реального дохода

Социальные ценности и культурная динамика городской системы

Пространственная организация и политические, социальные и экономические процессы 1. Обеспечение и контроль над смешанными общественными благами в городской системе 2. Региональная и территориальная организация в городской системе

Заключительный комментарий

Глава 3. Социальная справедливость и пространственные системы

“Справедливое распределение”

Территориальная дистрибутивная справедливость 1. Потребность 2. Вклад в общее благо 3. Заслуги

Как достичь справедливого распределения

Справедливое распределение справедливым способом: территориальная социальная справедливость

Часть II Социалистические формулировки

Глава 4. Революционная и контрреволюционная теории в географии и проблема формирования гетто

Еще о революционных и контрреволюционных теориях

Глава 5. Потребительная стоимость, меновая стоимость и теория городского землепользования

Потребительная и меновая стоимость земли и ее благоустройства

Теория городского землепользования

Микроэкономическая теория городского землепользования

Рента и распределение городской земли под разные типы пользования

Заключение

Глава 6. Урбанизм и город: интерпретативное эссе

Способы производства и способы экономической интеграции

Способы производства

Способы экономической интеграции 1. Реципрокность 2. Интеграция через перераспределение 3. Рыночный обмен

Города и прибавочный продукт

Прибавочный продукт и истоки урбанизма

Прибавочная стоимость и концепция прибавочного продукта

Прибавочный труд, прибавочная стоимость и природа урбанизма

Урбанизм и пространственное обращение прибавочной стоимости

Выводы

Способы экономической интеграции и пространственная экономика урбанизма

Различия внутри способа экономической интеграции

Обращение прибавочного продукта и сбалансированное влияние способов экономической интеграции в городской пространственной экономике 1. Модели географической циркуляции прибавочной стоимости 2. Города средневековой Европы 3. Процесс рыночного обмена и метрополисный урбанизм в современном капиталистическом мире 4. Перераспределение и реципрокность — силы, противодействующие рыночному обмену в современном метрополисе



Часть III Синтез

Глава 7. Выводы и размышления

О методах и теориях 1. Онтология 2. Эпистемология

О природе урбанизма

Право на город (2008)

Библиография

Дэвид Харви - Социальная справедливость и город - Введение

Взаимодействие между изучением “идей ради идей” и результатами исследования материальных условий жизни и опыта привело к эволюции моего общего понимания урбанизма и городских проблем, а также моих взглядов на такие далекие друг от друга темы, как природа пространства, природа теории и, безусловно, природа знания и научного исследования в целом. Главы, представленные в этой книге, были написаны в разные периоды моего продвижения по этой эволюционной дороге и поэтому представляют собой историю формирования точки зрения. Я не считаю эту историю характерной исключительно для меня (хотя, вероятно, кое-что в ней может быть проинтерпретировано именно так). Это та история, которую, кажется, должен прожить каждый, кто ищет адекватный и эффективный способ объединить перспективы социальной и моральной философии, с одной стороны, и проблемы материальной среды, возникающие в городских центрах западного мира, — с другой.

Эволюция, разворачивающаяся от главы к главе, естественным образом порождает противоречия и расхождения между изложенными в них идеями. Общий подход в части II существенно отличается (и я надеюсь, в лучшую сторону) от подхода, используемого в части I. Аналогично и последующие главы обретают больше смысла, если мы понимаем, как пришли к выражаемой в них точке зрения, поэтому важно отследить процесс поиска, происходивший на протяжении подготовки представленных здесь эссе. Также важно отметить, что материал части I не отбрасывается, а включается в часть II, где благодаря другому исследовательскому подходу ему придается новый смысл.