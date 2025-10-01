Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хитти - Происхождение друзов и их религии

Хитти, Ф. — Происхождение друзов и их религии с фрагментами из их священных писаний
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism

Сирийские друзы и палестинские самаритяне — **уникальные общности**, не имеющие аналогов в мире. Подобно социальным окаменелостям в чужеродной среде, они выживали столетиями в регионе, заслуженно именуемом «Вавилоном языков» и «музеем национальностей».

Самаритяне представляют собой остатки племен из Ассирии и Персии, переселенных Саргоном примерно за семьсот лет до Рождества Христова для замены «десяти колен», уведенных в плен. Они упоминаются в евангельских событиях, что иллюстрируется историей о «самарянке» и притчей о «добром самарянине». Сегодня их община насчитывает около ста восьмидесяти человек, практикующих браки исключительно внутри группы и находящихся на грани полного исчезновения. Их место проживания — современный Наблус (библейский Сихем), а их религия представляет собой древний иудаизм с элементами языческих пережитков.

В отличие от самаритян, **друзы не могут представить столь ясных свидетельств о своем происхождении** как народа и религиозной общины. Их этнические корни, равно как и обрядовые практики с религиозными верованиями, окутаны глубокой тайной. Впервые появившись на страницах истории в долине Вади-ат-Тейм у подножия Хермона в Анти-Ливане как последователи божественности шестого фатимидского халифа Каира (996–1020 гг. н.э.), друзы на протяжении веков вели полунезависимое существование в своих горных твердынях Ливана, оставаясь равнодушными к прогрессу окружающего мира и будучи практически забытыми внешним миром.

За свою историю друзы лишь несколько раз оказывались в центре международного внимания. Впервые это произошло во времена **Крестовых походов**, когда мусульмане поручили им охрану прибрежных равнин от франков. Друзы сражались под исламскими знаменами и участвовали в штурмах крепостей Бельфор (Калаат аш-Шакиф) и Монфор (Калаат Курайн) в Галилее. Во второй раз мировое внимание привлек их выдающийся лидер **Фахр ад-Дин II** (1585–1635), при котором друзское влияние достигло апогея. Бежав от гнева турецкого султана, он нашел убежище при дворе Медичи во Флоренции. Третий случай относится к **1860 году**, когда кровавые столкновения с северными соседями-маронитами привели к французской интервенции. Вмешательство европейских держав завершилось предоставлением Ливану особого автономного статуса. И в-четвертых, друзы вновь заявили о себе, подняв вооруженное восстание против французского мандата в Сирии.

Хитти, Ф. — Происхождение друзов и их религии с фрагментами из их священных писаний

— СПб, Издательство «Копьеносец», 2025.
ISBN 978-5-521-24685-4

Хитти, Ф. — Происхождение друзов и их религии с фрагментами из их священных писаний - Содержание

  • Предисловие оригинального издания
  • Благодарности
  • Глава 1. УНИКАЛЬНАЯ И ТАЙНАЯ СЕКТА
    • Два живых артефакта
    • Отношение к мировым событиям
    • Малозначительные эпизоды
    • Другие тайные секты
    • Особый интерес данного исследования
  • Глава 2. СОЦИАЛЬНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
    • Феодальная организация
    • Роль в эпоху Крестовых походов
    • Расцвет друзской власти
    • Бани Шихаб — последние феодальные правители
    • Друзы и христиане: политические, а не религиозные партии
    • Гражданская война 1860 года
  • Глава 3. РАСОВОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
    • Численность и расселение
    • Совпадение религиозных и этнических границ
    • Молчание историков
    • Свидетельства путешественников и ученых
    • Критика арабской теории
    • Разнообразные гипотезы
    • Предполагаемые связи с французами, британцами и масонством
    • Другие теории
  • Глава 4. ПЕРСИДСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРУЗОВ
    • Персидское влияние в Вади-ат-Тейм
    • Персы — основатели друзизма
    • Свидетельство религиозной лексики
    • Происхождение феодальных родов
    • Переселение персидских племен в Сирию
  • Глава 5. ДРУЗСКАЯ ТЕОЛОГИЯ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ
    • I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ ТРУДНОСТИ
      • Различные гипотезы
      • Период сокрытия
      • Рукописи
      • Исторический контекст
    • II. БОГ АЛЬ-ХАКИМ
      • Причудливый характер аль-Хакима
      • Его обожествление
      • Аль-Хаким как Мессия
      • Серия Божественных Воплощений
      • Исчезновение и триумфальное возвращение аль-Хакима
      • Индо-иранские влияния
      • Унитарии
    • III. ПЯТЬ БОЖЕСТВЕННЫХ СЛУЖИТЕЛЯ И ТРИ НИЗШИХ
      • Процесс эманации
      • Неоплатонический источник
      • Низшие служители
    • IV. ПРОРОЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
      • Семь главных пророков
      • Семерка как сакральное число
      • Преимущество друзской системы
      • Адам
      • Иисус
    • V. СКРЫТЫЙ СМЫСЛ
      • Батыниты
      • Отмена мусульманского закона
      • Мистический элемент
      • Шейхи
  • Глава 6. ДОГМАТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ
    • I. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ
      • Принцип действия
      • Ранние мусульманские секты, верившие в переселение душ
      • Связь с Китаем
    • II. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СКРЫВАНИЕ ВЕРЫ
      • Вклад шиитов
    • III. КУЛЬТ ТЕЛЬЦА
      • Факты
      • Толкование
    • IV. СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ХАМЗЫ
      • Восемь догматов
      • Заповеди Хамзы
      • Источники и практическое применение
  • Глава 7. ФОЛЬКЛОР
    • Анимизм и культ святых
    • Обвинения в распущенности
    • Хамизиты против даразитов
    • Семейная организация
    • Итоги и выводы
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
    • А. Обряд посвящения в религию правителя эпохи
    • В. Указ аль-Хакима о запрете вина
    • С. Выдержка из хартии, обнаруженной на стенах мечетей по случаю исчезновения нашего господина аль-имама аль-Хакима
    • D. Фрагмент послания «аль-Кустантинийя», обращенного Баха ад-Дином к Византийскому императору Константину
    • Е. Фрагмент послания Баха ад-Дина под названием «христианство»
    • Е. Наставления и молитвы ас-Сайида Абдаллаха ат-Танухи
  • Набросок карты Сирии и Палестины
  • Фрагмент из книги У. Сибрука «Приключения в Аравии»
Views 245
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books