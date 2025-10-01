Хитти - Происхождение друзов и их религии
Сирийские друзы и палестинские самаритяне — **уникальные общности**, не имеющие аналогов в мире. Подобно социальным окаменелостям в чужеродной среде, они выживали столетиями в регионе, заслуженно именуемом «Вавилоном языков» и «музеем национальностей».
Самаритяне представляют собой остатки племен из Ассирии и Персии, переселенных Саргоном примерно за семьсот лет до Рождества Христова для замены «десяти колен», уведенных в плен. Они упоминаются в евангельских событиях, что иллюстрируется историей о «самарянке» и притчей о «добром самарянине». Сегодня их община насчитывает около ста восьмидесяти человек, практикующих браки исключительно внутри группы и находящихся на грани полного исчезновения. Их место проживания — современный Наблус (библейский Сихем), а их религия представляет собой древний иудаизм с элементами языческих пережитков.
В отличие от самаритян, **друзы не могут представить столь ясных свидетельств о своем происхождении** как народа и религиозной общины. Их этнические корни, равно как и обрядовые практики с религиозными верованиями, окутаны глубокой тайной. Впервые появившись на страницах истории в долине Вади-ат-Тейм у подножия Хермона в Анти-Ливане как последователи божественности шестого фатимидского халифа Каира (996–1020 гг. н.э.), друзы на протяжении веков вели полунезависимое существование в своих горных твердынях Ливана, оставаясь равнодушными к прогрессу окружающего мира и будучи практически забытыми внешним миром.
За свою историю друзы лишь несколько раз оказывались в центре международного внимания. Впервые это произошло во времена **Крестовых походов**, когда мусульмане поручили им охрану прибрежных равнин от франков. Друзы сражались под исламскими знаменами и участвовали в штурмах крепостей Бельфор (Калаат аш-Шакиф) и Монфор (Калаат Курайн) в Галилее. Во второй раз мировое внимание привлек их выдающийся лидер **Фахр ад-Дин II** (1585–1635), при котором друзское влияние достигло апогея. Бежав от гнева турецкого султана, он нашел убежище при дворе Медичи во Флоренции. Третий случай относится к **1860 году**, когда кровавые столкновения с северными соседями-маронитами привели к французской интервенции. Вмешательство европейских держав завершилось предоставлением Ливану особого автономного статуса. И в-четвертых, друзы вновь заявили о себе, подняв вооруженное восстание против французского мандата в Сирии.
Хитти, Ф. — Происхождение друзов и их религии с фрагментами из их священных писаний
— СПб, Издательство «Копьеносец», 2025.
ISBN 978-5-521-24685-4
Хитти, Ф. — Происхождение друзов и их религии с фрагментами из их священных писаний - Содержание
- Предисловие оригинального издания
- Благодарности
-
Глава 1. УНИКАЛЬНАЯ И ТАЙНАЯ СЕКТА
- Два живых артефакта
- Отношение к мировым событиям
- Малозначительные эпизоды
- Другие тайные секты
- Особый интерес данного исследования
-
Глава 2. СОЦИАЛЬНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- Феодальная организация
- Роль в эпоху Крестовых походов
- Расцвет друзской власти
- Бани Шихаб — последние феодальные правители
- Друзы и христиане: политические, а не религиозные партии
- Гражданская война 1860 года
-
Глава 3. РАСОВОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
- Численность и расселение
- Совпадение религиозных и этнических границ
- Молчание историков
- Свидетельства путешественников и ученых
- Критика арабской теории
- Разнообразные гипотезы
- Предполагаемые связи с французами, британцами и масонством
- Другие теории
-
Глава 4. ПЕРСИДСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРУЗОВ
- Персидское влияние в Вади-ат-Тейм
- Персы — основатели друзизма
- Свидетельство религиозной лексики
- Происхождение феодальных родов
- Переселение персидских племен в Сирию
-
Глава 5. ДРУЗСКАЯ ТЕОЛОГИЯ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ
-
I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ ТРУДНОСТИ
- Различные гипотезы
- Период сокрытия
- Рукописи
- Исторический контекст
-
II. БОГ АЛЬ-ХАКИМ
- Причудливый характер аль-Хакима
- Его обожествление
- Аль-Хаким как Мессия
- Серия Божественных Воплощений
- Исчезновение и триумфальное возвращение аль-Хакима
- Индо-иранские влияния
- Унитарии
-
III. ПЯТЬ БОЖЕСТВЕННЫХ СЛУЖИТЕЛЯ И ТРИ НИЗШИХ
- Процесс эманации
- Неоплатонический источник
- Низшие служители
-
IV. ПРОРОЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
- Семь главных пророков
- Семерка как сакральное число
- Преимущество друзской системы
- Адам
- Иисус
-
V. СКРЫТЫЙ СМЫСЛ
- Батыниты
- Отмена мусульманского закона
- Мистический элемент
- Шейхи
- I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ ТРУДНОСТИ
-
Глава 6. ДОГМАТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ
-
I. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ
- Принцип действия
- Ранние мусульманские секты, верившие в переселение душ
- Связь с Китаем
-
II. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СКРЫВАНИЕ ВЕРЫ
- Вклад шиитов
-
III. КУЛЬТ ТЕЛЬЦА
- Факты
- Толкование
-
IV. СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ХАМЗЫ
- Восемь догматов
- Заповеди Хамзы
- Источники и практическое применение
- I. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ
-
Глава 7. ФОЛЬКЛОР
- Анимизм и культ святых
- Обвинения в распущенности
- Хамизиты против даразитов
- Семейная организация
- Итоги и выводы
-
ПРИЛОЖЕНИЯ
- А. Обряд посвящения в религию правителя эпохи
- В. Указ аль-Хакима о запрете вина
- С. Выдержка из хартии, обнаруженной на стенах мечетей по случаю исчезновения нашего господина аль-имама аль-Хакима
- D. Фрагмент послания «аль-Кустантинийя», обращенного Баха ад-Дином к Византийскому императору Константину
- Е. Фрагмент послания Баха ад-Дина под названием «христианство»
- Е. Наставления и молитвы ас-Сайида Абдаллаха ат-Танухи
- Набросок карты Сирии и Палестины
- Фрагмент из книги У. Сибрука «Приключения в Аравии»
No comments yet. Be the first!