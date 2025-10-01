Сирийские друзы и палестинские самаритяне — **уникальные общности**, не имеющие аналогов в мире. Подобно социальным окаменелостям в чужеродной среде, они выживали столетиями в регионе, заслуженно именуемом «Вавилоном языков» и «музеем национальностей».

Самаритяне представляют собой остатки племен из Ассирии и Персии, переселенных Саргоном примерно за семьсот лет до Рождества Христова для замены «десяти колен», уведенных в плен. Они упоминаются в евангельских событиях, что иллюстрируется историей о «самарянке» и притчей о «добром самарянине». Сегодня их община насчитывает около ста восьмидесяти человек, практикующих браки исключительно внутри группы и находящихся на грани полного исчезновения. Их место проживания — современный Наблус (библейский Сихем), а их религия представляет собой древний иудаизм с элементами языческих пережитков.

В отличие от самаритян, **друзы не могут представить столь ясных свидетельств о своем происхождении** как народа и религиозной общины. Их этнические корни, равно как и обрядовые практики с религиозными верованиями, окутаны глубокой тайной. Впервые появившись на страницах истории в долине Вади-ат-Тейм у подножия Хермона в Анти-Ливане как последователи божественности шестого фатимидского халифа Каира (996–1020 гг. н.э.), друзы на протяжении веков вели полунезависимое существование в своих горных твердынях Ливана, оставаясь равнодушными к прогрессу окружающего мира и будучи практически забытыми внешним миром.

За свою историю друзы лишь несколько раз оказывались в центре международного внимания. Впервые это произошло во времена **Крестовых походов**, когда мусульмане поручили им охрану прибрежных равнин от франков. Друзы сражались под исламскими знаменами и участвовали в штурмах крепостей Бельфор (Калаат аш-Шакиф) и Монфор (Калаат Курайн) в Галилее. Во второй раз мировое внимание привлек их выдающийся лидер **Фахр ад-Дин II** (1585–1635), при котором друзское влияние достигло апогея. Бежав от гнева турецкого султана, он нашел убежище при дворе Медичи во Флоренции. Третий случай относится к **1860 году**, когда кровавые столкновения с северными соседями-маронитами привели к французской интервенции. Вмешательство европейских держав завершилось предоставлением Ливану особого автономного статуса. И в-четвертых, друзы вновь заявили о себе, подняв вооруженное восстание против французского мандата в Сирии.

Хитти, Ф. — Происхождение друзов и их религии с фрагментами из их священных писаний

— СПб, Издательство «Копьеносец», 2025.

ISBN 978-5-521-24685-4

Хитти, Ф. — Происхождение друзов и их религии с фрагментами из их священных писаний - Содержание