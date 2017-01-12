В истории философии обнаруживается ряд столкновений и противопоставлений, в которых различные силы эпохи воздействуют друг на друга и взаимодействуют друг с другом или выступают как явно непримиримые. Бывают встречи, ведущие к размежеванию двух направлений и к выяснению различий: пример, — дни, которые Спиноза незадолго до своей смерти провел с Лейбницем в Гааге в каморке на темном чердаке квартала ювелиров, или франкфуртский период Гельдерлина и Гегеля, давший Гегелю решающие импульсы к созданию системы.

Другой была единственная встреча Гегеля с Шопенгауэром. Она выявила в течение одного часа, проведенного в споре, весь конфликт будущей эволюции. 23 марта 1820 года Шопенгауэр читал © Большом зале заседаний Берлинского университета свою пробную лекцию. Среди слушателей были люди высшего круга: весь философский факультет ъо главе с его знаменитейшим членом — Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем, за два года до того занявшим освободившуюся кафедру Фихте. В последовавшем за лекцией коллоквиуме «возникли страстные споры. «Господи« невежда», рассказывал позднее Шопенгауэр, не мог себе уяснить понятия животных функций.

Его молодой противник, ссылаясь на «Физиологию» Галлера, поставил вопрос на надежную почву. Гегель упорствовал; профессиональный врач Лихтенштейн встал на сторону Шопенгауэра. Диспут окончен. Все в этом эпизоде символично: не только дистанция в возрасте, положении и славе, но и предмет и метод спора и его окончание тоже; здесь столкнулось мышление, которое идет от идеи к действительности, с мышлением, которое идёт от действительности к идее. С этого дня — 23 марта 1820 года — начинается борьба между Шопенгауэром и Гегелем, которая впослсдствии получит решающее значение для всего будущего века, вплоть до нашей современности

Артур Хюбшер - Мыслители нашего времени - Справочник по философии Запада XX века

Перевод с немецкого И. А. Саца

М. Издательство ЦТР МГП ВО, 1994, 315 стр.

ISBN 5-S7044-010-0

Артур Хюбшер - Мыслители нашего времени - Справочник по философии Запада XX века - Содержание

От издательства

Путь к современности (введение)

Откуда? Куда?

Путь Гегеля

Философия заката

Космогония и учения об опшадении

Путь Шопенгауэра

В конце всего - человек

Экзистенциальная философия и экзистенциализм

Не идет ли мышление к смерти?

Осознание кризиса

Освальд Шпенглер

Арнольд Дж. Тойнби

Кристофер Доусон

Альфред Вебер

Николай Бердяев

Иоган Гуицинга

Хосе Ортега-и-Гассет

Герман граф Кайзерлинг

Леопольд Циглер

Силы религии

Этьен Жильсон

Жак Маритэн

Романо Гвардини

Теодор Геккер

Альберт Швейцер

Ступенчатое строение действительности

Бенедетго Кроче

Макс Шелер

Николай Гартман

Алоис Венцель

Эрих Ротхаккер

Фриц Иоахим Ринтелен

Новая область души

Анри Бергсон

Макс Дессуар

Зигмунд Фрейд

Карл Густав Юнг

Людвиг Клагес

Пауль Геберлин

Эрих Йенш

Философские воспитатели

Эбергард Гризебах

Теодор Литг

Эдуард Шпрангер

Вилли Гельпах

Карл Маннгейм

Кьеркегор и его последователи

Эдмунд Гуссерль

Карл Ясперс

Мартин Хейдеггер

Жан Поль Сартр

Альбер Камю

Габриэль Марсель

Эммануэль Мунье

От естествознания к философии

Ганс Дриш

Якоб Юкскюль

Джолиан Гексли

Макс Планк

Альберт Эйнштейн

Вернер Гейзенберг

Гуго Динглер

Недостаточность нового реализма

Джордж Эд. Мур

Джон Дьюн

Уильям Мак-Дугалл

Джон Б. Уотсон

Уильям Пепперел Монтэпо

Ральф Бартон Перри

Эдгар Шеффилд Брайтмен

Уильям Эрнест Гоккинг

Артур О. Лавджой

Джордж Сантаяна

Неудовлетворенность формулами и функциями

Альфред Норт Уайтхед

Бертран Рассел

Рудольф Карнап

Эрнст Кассирер

Генрих Шолыд

Людвиг Витгенштейн

Артур Хюбшер - Мыслители нашего времени - Справочник по философии Запада XX века - От издательства

Книга Артура Хюбшера «Мыслители нашего времени (62 портрета)» является справочником по философии Запада XX века. Впервые на русском языке она появилась в 1962 году, более не переиздавалась и стала библиографической редкостью. Ее издание в серии «Для научных библиотек» мизерным тиражом было продиктовано необходимостью «идеологической классовой борьбы, критики современной идеологии». И предназначалась (и была доступной) лишь «властителям наших дум» - элитной части советской гуманитарной интеллигенции.

Понимая историю философии как историю философов, немецкий знаток современной философии и оригинальный ее излагатель А. Хюбшер предлагает нам 62 эссе - каждое включает в себя основные взгляды, учения, краткую биографическую характеристику и библиографию сочинений одного мыслителя. Эта панорама портретов философов представляет, по сути, справочник по философии Запада XX века. От аналогичных справочных изданий по философии прежних советских авторов (философских словарей, и даже 5-томной «Философской энциклопедии») он имеет, на наш взгляд, три отличия. Во-первых, язык, стиль изложения не академичен. Основной метод изложения истории философии А. Хюбшера можно охарактеризовать как художественный, импрессионистско-эссеистский. Преимуществом этого метода выступает сочетание моментальной целостности с краткостью и выразительностью.

Во-вторых, в каждом портрете приводится обширный список сочинений философа на языке оригинала и философских работ, посвященных анализу этих сочинений. Это позволяет углубить знакомство с особо заинтересовавшим философом и его подходом к изучению и объяснению мира, а также полноценнее ориентироваться в работах данного философа. В-третьих, автор излагает историко-философский материал не с мировоззренческих позиций классовой борьбы, а исходя из концепции упадка, кризиса, разложения философии («Введение»). Такой взгляд преподносился нам прежде как суть чуждой, «буржуазной» вообще культуры. Философия Маркса-Энгельса-Ленина (диалектический и исторический материализм), с которой знакомо большинство русскоязычных читателей, также вступила теперь в период явного кризиса (как и советская культура в целом), выявила относительность своей истинности в идеологии и общественной практике.

В философии нет единственно верной концепции, и автор волен сосредоточить внимание на кризисе творческого мышления в сфере философии и пессимистически оценивать развитие философии Запада, вероятно, вследствие собственной экзистенциальной ориентации. Но вдумчивый читатель сумеет отделить фактический материал от авторской интерпретации, а даже, возможно, создать новый (собственный) взгляд на развитие природы, общества и мышления или, по крайней мере, поразмышлять о путях построения нашего общества на новых началах, его безболезненного выхода из кризисного периода развития.

Данное справочное издание по философии Запада XX века представляет возможность более широкому кругу русскоязычных читателей познакомиться с талантливыми мыслителями-философами, их концепциями, взглядами, учениями. А для этого достаточно, на наш взгляд, стремление и способность мыслить творчески, и не обязательно иметь философское или высшее гуманитарное образование. Справочник по философии Запада XX века - книга А. Хюбшера «Мыслители нашего времени (62 портрета)» - переиздан для научных работников, преподавателей, студентов ВУЗов и всех, испытывающих «любовь к мудрости», то есть интересующихся философией и ее историей.

Емалетдинов Б.М