У цій праці досліджено початки руського чернецтва. Основою стала теза, що на початках це чернецтво багато перейняло з давньоєгипетської та палестинської чернечої традицій. Насамперед варто уточнити деякі терміни. Руське чернецтво – це чернецтво Русі, або Київської Русі, предтечі теперішньої України. Слово «ruthenisch» («руський») походить від Ruś (Русь) і є латинською назвою для всього, що має стосуватися Русі: людей, мови, культури тощо. Те, що тут назване «руським» («ruthenisch»), у книжках з історії дуже часто перекладене як «russisch», однак це неправильно, оскільки воно відразу ж асоціюється із сьогоднішньою Росією. Важливість цього питання, не останньою чергою також з огляду на сучасний суспільно-політичний дискурс, важко переоцінити, тож у цій роботі йому присвячено цілий розділ, у якому непорозуміння будуть прояснені. Русь християнізована приблизно 988 р. з Візантії. Початком руського чернецтва вважають заснування в XI ст. Києво-Печерської Лаври. Окремі монастирі були тут, безсумнівно, вже раніше, однак Києво-Печерська Лавра стала найважливішою, яка мала тривалий вплив на всі монастирі, а також на християнство в Русі загалом.

Тому дослідження початків чернецтва в Русі обов’язково необхідно поєднувати із дослідженням генезису цього монастиря. У науковому світі, про що детальніше буде сказано далі, панує майже одноголосне переконання, що поява чернецтва в Русі тісно пов’язана з візантійським чернецтвом, особливо з горою Афон. Наприклад, Герхард Подскальски стверджує, що звідти чернецтво Русі отримало «свої вирішальні імпульси». Його припущення ґрунтується на двох покликаннях на два руські джерела, про які буде повідомлено в іншому місці. Такій думці суттєво сприяє те, що Русь була християнізована з Візантії і багато Руських митрополитів були греками.

Ієромонах Никанор (Микола Єзерський) - Руське чернецтво в XI столітті - його виникнення і розвиток під впливом чернечих традицій Єгипту й Палестини

Львів: Cвічадо, 2023, 344 с.

ISBN 978-966-938-682-3

Ієромонах Никанор (Микола Єзерський) - Руське чернецтво в XI столітті - його виникнення і розвиток під впливом чернечих традицій Єгипту й Палестини - Зміст

1. Вступ

1.1. Предмет дослідження і його основні тези

1.2. Стан дослідження

1.3. Перебіг дослідження

2. Аскеза й чернецтво в давній Церкві

2.1. Початки християнського чернецтва 2.1.1. Ессени та початки християнського чернецтва 2.1.2. Святий Антоній і початки чернецтва 2.1.3. Святий Пахомій і кеновійний ідеал



3. Єгипетське чернецтво

3.1. Історія виникнення 3.1.1. Ереміти 3.1.2. Суть монастирів – кеновіти 3.1.3. Сарабаїти

3.2. Молитва та праця

3.3. Архітектура

3.4. Поховання

4. Чернецтво в Палестині

4.1. Історія виникнення 4.1.1. Перші християнські мученики в Палестині 4.1.2. Святий Іларіон 4.1.3. Святий Епіфаній 4.1.4. Святий Харитон 4.1.5. Святий Євтимій

4.2. Типи монастирів у Юдейській пустелі 4.2.1. Лавра 4.2.3. Укріплений монастир 4.2.4. Монастирі біля меморіальних церков

4.3. Повсякденне життя ченців 4.3.1. Виникнення монастиря 4.3.2. Вступ до монастиря 4.3.3. Величина спільноти

4.4. Молитва і праця 4.4.1. Молитва 4.4.2. Спільна трапеза у вихідні дні 4.4.3. Обов’язки ченців 4.4.4. Харчування ченців 4.4.5. Чернечий одяг

4.5. Життя самітників

самітників 4.6. Архітектура сакральних будівель 4.6.1. Церква 4.6.2. Молитовні приміщення

4.7. Місця поховань і похоронні ритуали

5. Руське чернецтво

5.1. Про значення слова «руський»

5.2. Історія виникнення руського чернецтва 5.2.1. Джерела 5.2.2. Перші відомості про монастирі Русі-України 5.2.3. Виникнення Києво-Печерської лаври 5.2.4. Стосунки руських ченців і світської влади Русі-України в XI ст.

5.3. Молитва і праця 5.3.1. Ісихазм і руське чернецтво 5.3.2. Життя печерних ченців

5.4. Архітектура 5.4.1. Келія самітника 5.4.2. Ніші із «сідалом» – молитовні ніші?

5.5. Поховання 5.5.1. Похоронний обряд у Києво-Печерській лаврі 5.5.2. Типи поховань у Іллінському монастирі



6. Висновки

7. Бібліографія