Ієромонах Никанор - Руське чернецтво в XI столітті
У цій праці досліджено початки руського чернецтва. Основою стала теза, що на початках це чернецтво багато перейняло з давньоєгипетської та палестинської чернечої традицій. Насамперед варто уточнити деякі терміни. Руське чернецтво – це чернецтво Русі, або Київської Русі, предтечі теперішньої України. Слово «ruthenisch» («руський») походить від Ruś (Русь) і є латинською назвою для всього, що має стосуватися Русі: людей, мови, культури тощо. Те, що тут назване «руським» («ruthenisch»), у книжках з історії дуже часто перекладене як «russisch», однак це неправильно, оскільки воно відразу ж асоціюється із сьогоднішньою Росією. Важливість цього питання, не останньою чергою також з огляду на сучасний суспільно-політичний дискурс, важко переоцінити, тож у цій роботі йому присвячено цілий розділ, у якому непорозуміння будуть прояснені. Русь християнізована приблизно 988 р. з Візантії. Початком руського чернецтва вважають заснування в XI ст. Києво-Печерської Лаври. Окремі монастирі були тут, безсумнівно, вже раніше, однак Києво-Печерська Лавра стала найважливішою, яка мала тривалий вплив на всі монастирі, а також на християнство в Русі загалом.
Тому дослідження початків чернецтва в Русі обов’язково необхідно поєднувати із дослідженням генезису цього монастиря. У науковому світі, про що детальніше буде сказано далі, панує майже одноголосне переконання, що поява чернецтва в Русі тісно пов’язана з візантійським чернецтвом, особливо з горою Афон. Наприклад, Герхард Подскальски стверджує, що звідти чернецтво Русі отримало «свої вирішальні імпульси». Його припущення ґрунтується на двох покликаннях на два руські джерела, про які буде повідомлено в іншому місці. Такій думці суттєво сприяє те, що Русь була християнізована з Візантії і багато Руських митрополитів були греками.
Ієромонах Никанор (Микола Єзерський) - Руське чернецтво в XI столітті - його виникнення і розвиток під впливом чернечих традицій Єгипту й Палестини
Львів: Cвічадо, 2023, 344 с.
ISBN 978-966-938-682-3
Ієромонах Никанор (Микола Єзерський) - Руське чернецтво в XI столітті - його виникнення і розвиток під впливом чернечих традицій Єгипту й Палестини - Зміст
1. Вступ
- 1.1. Предмет дослідження і його основні тези
- 1.2. Стан дослідження
- 1.3. Перебіг дослідження
2. Аскеза й чернецтво в давній Церкві
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2.1. Початки християнського чернецтва
- 2.1.1. Ессени та початки християнського чернецтва
- 2.1.2. Святий Антоній і початки чернецтва
- 2.1.3. Святий Пахомій і кеновійний ідеал
3. Єгипетське чернецтво
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3.1. Історія виникнення
- 3.1.1. Ереміти
- 3.1.2. Суть монастирів – кеновіти
- 3.1.3. Сарабаїти
- 3.2. Молитва та праця
- 3.3. Архітектура
- 3.4. Поховання
4. Чернецтво в Палестині
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4.1. Історія виникнення
- 4.1.1. Перші християнські мученики в Палестині
- 4.1.2. Святий Іларіон
- 4.1.3. Святий Епіфаній
- 4.1.4. Святий Харитон
- 4.1.5. Святий Євтимій
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4.2. Типи монастирів у Юдейській пустелі
- 4.2.1. Лавра
- 4.2.3. Укріплений монастир
- 4.2.4. Монастирі біля меморіальних церков
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4.3. Повсякденне життя ченців
- 4.3.1. Виникнення монастиря
- 4.3.2. Вступ до монастиря
- 4.3.3. Величина спільноти
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4.4. Молитва і праця
- 4.4.1. Молитва
- 4.4.2. Спільна трапеза у вихідні дні
- 4.4.3. Обов’язки ченців
- 4.4.4. Харчування ченців
- 4.4.5. Чернечий одяг
- 4.5. Життя самітників
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4.6. Архітектура сакральних будівель
- 4.6.1. Церква
- 4.6.2. Молитовні приміщення
- 4.7. Місця поховань і похоронні ритуали
5. Руське чернецтво
- 5.1. Про значення слова «руський»
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5.2. Історія виникнення руського чернецтва
- 5.2.1. Джерела
- 5.2.2. Перші відомості про монастирі Русі-України
- 5.2.3. Виникнення Києво-Печерської лаври
- 5.2.4. Стосунки руських ченців і світської влади Русі-України в XI ст.
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5.3. Молитва і праця
- 5.3.1. Ісихазм і руське чернецтво
- 5.3.2. Життя печерних ченців
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5.4. Архітектура
- 5.4.1. Келія самітника
- 5.4.2. Ніші із «сідалом» – молитовні ніші?
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5.5. Поховання
- 5.5.1. Похоронний обряд у Києво-Печерській лаврі
- 5.5.2. Типи поховань у Іллінському монастирі
6. Висновки
7. Бібліографія
- 7.1. Джерела
- 7.2. Допоміжна література
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