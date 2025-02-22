На Галицькій землі, серед лісистих пагорбів Гологорського масиву, саме на межі Перемишлянського і Золочівського районів Львівської области, ген за селом Унів, в улоговині, яка обабіч покрита лісом, розмістився стародавній монастир - Святоуспенська Унівська лавра. Саме тут, у центральній обителі студійського чернецтва, неподалік від Чернечої гори, де є поховання іноків, що відійшли до Господа, день у день моляться, працюють, здійснюють монаший подвиг та освячуються близько сорока ченців.

Один із братів вийшов на дзвіницю - і невдовзі звідтіля залунав дзвін, який сповіщає братію про завершення праці на послушаниях. Через пів години, при тьмяніючому світінні призахідного сонця, у напівосвітленому храмі, церковнослов’янською мовою лунає виголос з уст дев’ятдесятилітнього старця - ієромонаха Гедеона: “Благословен Бог наш, всегда, нині і присно, і во віки віков”. У відповідь монаший хор неголосно підтверджує: “Амінь”. Тут, при палахкотінні лампадок, в оточенні святих, що споглядають з ікон і фресок, розпочалося вечірнє молитовне правило насельників обителі. Своїм “амінь” (у перекладі українською: “нехай буде так”) монахи висловлюють подяку Господеві за пережитий день, за ту працю, яку Він їм дозволив сьогодні здійснити, та погоджуються з тим, що Бог, який хоче, “щоб усі люди спаслися”, буде з ними у майбутньому. Та не тільки про це моляться іноки, а “о мирі всего міра”, “о плавающих, путешествующих, недугующих, труждающихся, пліненних і о спасенії іх.. ”, адже справжній християнин (а отже, і монах) не замикається на власній особі. Його болить доля всього світу й кожної людини зокрема. Саме тому братія (на перший погляд, відірвана від світу) має особливий зв’язок з ним...

Що ж це за Унівська лавра? Яка історія цієї монашої обителі і чернецтва загалом? Хто такі монахи? Що таке монастир? Чи має сенс монаше життя? Безліч таких та подібних запитань може вирувати в голові сучасної людини, вихованої в умовах всезагальної інформатизації, коли калейдоскоп подій стрімко змінюється. Така особа не може збагнути, як можна “сидіти” на одному місці, в монастирі, коли на світі так багато цікавих речей? Та й узагалі, чи можна бути сьогодні ченцем?

Ієромонах Мануїл (Микола Пишкович) - Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества

Львів: Свічадо, 2025, 160 с. + 16 с. іл.

ISBN 978-966-938-804-9

Ієромонах Мануїл (Микола Пишкович) - Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества - Зміст

Передмова

Витоки монашества

Покликані до посвяченого життя

Розвиток чернецтва від раннього етапу до новіших часів

Монашество на Київських землях

Унівська архимандрія - від заснування до закриття

Етимологія назви. Перші кроки обителі

Монастир під опікою ктиторів

Надання статусу архимандрії

Унівська архимандрія і рід Балабанів

Невдалі спроби відродження Унева

Віднова обителі. Прийняття Берестейської унії

Унівський Спасо-Преображенський жіночий монастир

Останні роки обителі

Монастир у час закриття

Друге народження Унівської обителі та монастирів Студійського уставу

Віднова студитських монастирів

Вихід з небуття Унівської обителі

Отці-редемптористи в Уневі

Лавра - матірна обитель студійських ченців

Дочірні обителі

Блаженні преподобномученики

Екзарх Леонтій

Архимандрит Климентій

Сестри Покровського монастиря і новітнє монашество

Студійська лавра і перша радянська окупація

Взаємини монастиря і радянської влади

Монаше життя у лаврі

Душпастирство за радянських часів

Унівський монастир під німецьким режимом

Часткове відродження

Харитативність

Духовна діяльність за німецької окупації

Взаємини монастиря з німецькою владою

Еміграція деяких ченців на Захід

Унівська лавра після II Світової війни

Початок випробувань

Переслідування

Плюндрування лаври. Спроби її порятунку

Лавра після закриття

Доля дочірних обителей

Унівські монахи у підпіллі

Студити до середини 1950-х рр. Початки стабілізації

Архимандрит Кир Никанор (Дейнега)

Життя підпільних іноків у 1950-1990 рр

Переслідування за часів Хрущова і Брєжнєва

Студити напередодні перебудови. Архимандрит Юрій (Макар)

Монахи у вигнанні

Сестри-студитки у підпіллі

Воскресіння Святоуспенської Унівської лаври

Виклики нового часу

Життя у дочірних монастирях

Післяслово

Бібліографія