Пишкович - Історія Святоуспенської Унівської лаври
На Галицькій землі, серед лісистих пагорбів Гологорського масиву, саме на межі Перемишлянського і Золочівського районів Львівської области, ген за селом Унів, в улоговині, яка обабіч покрита лісом, розмістився стародавній монастир - Святоуспенська Унівська лавра. Саме тут, у центральній обителі студійського чернецтва, неподалік від Чернечої гори, де є поховання іноків, що відійшли до Господа, день у день моляться, працюють, здійснюють монаший подвиг та освячуються близько сорока ченців.
Один із братів вийшов на дзвіницю - і невдовзі звідтіля залунав дзвін, який сповіщає братію про завершення праці на послушаниях. Через пів години, при тьмяніючому світінні призахідного сонця, у напівосвітленому храмі, церковнослов’янською мовою лунає виголос з уст дев’ятдесятилітнього старця - ієромонаха Гедеона: “Благословен Бог наш, всегда, нині і присно, і во віки віков”. У відповідь монаший хор неголосно підтверджує: “Амінь”. Тут, при палахкотінні лампадок, в оточенні святих, що споглядають з ікон і фресок, розпочалося вечірнє молитовне правило насельників обителі. Своїм “амінь” (у перекладі українською: “нехай буде так”) монахи висловлюють подяку Господеві за пережитий день, за ту працю, яку Він їм дозволив сьогодні здійснити, та погоджуються з тим, що Бог, який хоче, “щоб усі люди спаслися”, буде з ними у майбутньому. Та не тільки про це моляться іноки, а “о мирі всего міра”, “о плавающих, путешествующих, недугующих, труждающихся, пліненних і о спасенії іх.. ”, адже справжній християнин (а отже, і монах) не замикається на власній особі. Його болить доля всього світу й кожної людини зокрема. Саме тому братія (на перший погляд, відірвана від світу) має особливий зв’язок з ним...
Що ж це за Унівська лавра? Яка історія цієї монашої обителі і чернецтва загалом? Хто такі монахи? Що таке монастир? Чи має сенс монаше життя? Безліч таких та подібних запитань може вирувати в голові сучасної людини, вихованої в умовах всезагальної інформатизації, коли калейдоскоп подій стрімко змінюється. Така особа не може збагнути, як можна “сидіти” на одному місці, в монастирі, коли на світі так багато цікавих речей? Та й узагалі, чи можна бути сьогодні ченцем?
Ієромонах Мануїл (Микола Пишкович) - Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества
Львів: Свічадо, 2025, 160 с. + 16 с. іл.
ISBN 978-966-938-804-9
Ієромонах Мануїл (Микола Пишкович) - Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества - Зміст
Передмова
Витоки монашества
- Покликані до посвяченого життя
- Розвиток чернецтва від раннього етапу до новіших часів
- Монашество на Київських землях
Унівська архимандрія - від заснування до закриття
- Етимологія назви. Перші кроки обителі
- Монастир під опікою ктиторів
- Надання статусу архимандрії
- Унівська архимандрія і рід Балабанів
- Невдалі спроби відродження Унева
- Віднова обителі. Прийняття Берестейської унії
- Унівський Спасо-Преображенський жіночий монастир
- Останні роки обителі
- Монастир у час закриття
Друге народження Унівської обителі та монастирів Студійського уставу
- Віднова студитських монастирів
- Вихід з небуття Унівської обителі
- Отці-редемптористи в Уневі
- Лавра - матірна обитель студійських ченців
- Дочірні обителі
- Блаженні преподобномученики
- Екзарх Леонтій
- Архимандрит Климентій
- Сестри Покровського монастиря і новітнє монашество
Студійська лавра і перша радянська окупація
- Взаємини монастиря і радянської влади
- Монаше життя у лаврі
- Душпастирство за радянських часів
Унівський монастир під німецьким режимом
- Часткове відродження
- Харитативність
- Духовна діяльність за німецької окупації
- Взаємини монастиря з німецькою владою
- Еміграція деяких ченців на Захід
Унівська лавра після II Світової війни
- Початок випробувань
- Переслідування
- Плюндрування лаври. Спроби її порятунку
- Лавра після закриття
- Доля дочірних обителей
Унівські монахи у підпіллі
- Студити до середини 1950-х рр. Початки стабілізації
- Архимандрит Кир Никанор (Дейнега)
- Життя підпільних іноків у 1950-1990 рр
- Переслідування за часів Хрущова і Брєжнєва
- Студити напередодні перебудови. Архимандрит Юрій (Макар)
- Монахи у вигнанні
- Сестри-студитки у підпіллі
Воскресіння Святоуспенської Унівської лаври
- Виклики нового часу
- Життя у дочірних монастирях
Післяслово
Бібліографія
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