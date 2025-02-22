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Пишкович - Історія Святоуспенської Унівської лаври

Ієромонах Мануїл (Микола Пишкович) - Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs
На Галицькій землі, серед лісистих пагорбів Гологорського масиву, саме на межі Перемишлянського і Золочівського районів Львівської области, ген за селом Унів, в улоговині, яка обабіч покрита лісом, розмістився стародавній монастир - Святоуспенська Унівська лавра. Саме тут, у центральній обителі студійського чернецтва, неподалік від Чернечої гори, де є поховання іноків, що відійшли до Господа, день у день моляться, працюють, здійснюють монаший подвиг та освячуються близько сорока ченців.
Один із братів вийшов на дзвіницю - і невдовзі звідтіля залунав дзвін, який сповіщає братію про завершення праці на послушаниях. Через пів години, при тьмяніючому світінні призахідного сонця, у напівосвітленому храмі, церковнослов’янською мовою лунає виголос з уст дев’ятдесятилітнього старця - ієромонаха Гедеона: “Благословен Бог наш, всегда, нині і присно, і во віки віков”. У відповідь монаший хор неголосно підтверджує: “Амінь”. Тут, при палахкотінні лампадок, в оточенні святих, що споглядають з ікон і фресок, розпочалося вечірнє молитовне правило насельників обителі. Своїм “амінь” (у перекладі українською: “нехай буде так”) монахи висловлюють подяку Господеві за пережитий день, за ту працю, яку Він їм дозволив сьогодні здійснити, та погоджуються з тим, що Бог, який хоче, “щоб усі люди спаслися”, буде з ними у майбутньому. Та не тільки про це моляться іноки, а “о мирі всего міра”, “о плавающих, путешествующих, недугующих, труждающихся, пліненних і о спасенії іх.. ”, адже справжній християнин (а отже, і монах) не замикається на власній особі. Його болить доля всього світу й кожної людини зокрема. Саме тому братія (на перший погляд, відірвана від світу) має особливий зв’язок з ним...
Що ж це за Унівська лавра? Яка історія цієї монашої обителі і чернецтва загалом? Хто такі монахи? Що таке монастир? Чи має сенс монаше життя? Безліч таких та подібних запитань може вирувати в голові сучасної людини, вихованої в умовах всезагальної інформатизації, коли калейдоскоп подій стрімко змінюється. Така особа не може збагнути, як можна “сидіти” на одному місці, в монастирі, коли на світі так багато цікавих речей? Та й узагалі, чи можна бути сьогодні ченцем?

Ієромонах Мануїл (Микола Пишкович) - Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества

Львів: Свічадо, 2025, 160 с. + 16 с. іл.
ISBN 978-966-938-804-9

Ієромонах Мануїл (Микола Пишкович) - Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества - Зміст

Передмова
Витоки монашества
  • Покликані до посвяченого життя
  • Розвиток чернецтва від раннього етапу до новіших часів
  • Монашество на Київських землях
Унівська архимандрія - від заснування до закриття
  • Етимологія назви. Перші кроки обителі
  • Монастир під опікою ктиторів
  • Надання статусу архимандрії
  • Унівська архимандрія і рід Балабанів
  • Невдалі спроби відродження Унева
  • Віднова обителі. Прийняття Берестейської унії
  • Унівський Спасо-Преображенський жіночий монастир
  • Останні роки обителі
  • Монастир у час закриття
Друге народження Унівської обителі та монастирів Студійського уставу
  • Віднова студитських монастирів
  • Вихід з небуття Унівської обителі
  • Отці-редемптористи в Уневі
  • Лавра - матірна обитель студійських ченців
  • Дочірні обителі
  • Блаженні преподобномученики
  • Екзарх Леонтій
  • Архимандрит Климентій
  • Сестри Покровського монастиря і новітнє монашество
Студійська лавра і перша радянська окупація
  • Взаємини монастиря і радянської влади
  • Монаше життя у лаврі
  • Душпастирство за радянських часів
Унівський монастир під німецьким режимом
  • Часткове відродження
  • Харитативність
  • Духовна діяльність за німецької окупації
  • Взаємини монастиря з німецькою владою
  • Еміграція деяких ченців на Захід
Унівська лавра після II Світової війни
  • Початок випробувань
  • Переслідування
  • Плюндрування лаври. Спроби її порятунку
  • Лавра після закриття
  • Доля дочірних обителей
Унівські монахи у підпіллі
  • Студити до середини 1950-х рр. Початки стабілізації
  • Архимандрит Кир Никанор (Дейнега)
  • Життя підпільних іноків у 1950-1990 рр
  • Переслідування за часів Хрущова і Брєжнєва
  • Студити напередодні перебудови. Архимандрит Юрій (Макар)
  • Монахи у вигнанні
  • Сестри-студитки у підпіллі
Воскресіння Святоуспенської Унівської лаври
  • Виклики нового часу
  • Життя у дочірних монастирях
Післяслово
Бібліографія
Views 323
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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