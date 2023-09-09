Українська Греко-Католицька Церква має непросту історію. Про це свідчить уже сама її назва, яка є поєднанням відразу кількох глибоких, багатошарових і вже складних самих по собі понять. Ця назва не постала в один момент, навіть більше - вона не завжди була такою, якою ми її знаємо сьогодні. Єдиним незмінним терміном, який завше виражав ідентичність цієї групи людей, є слово «Церква». Ця спільнота завше відчувала себе групою учнів Христових, які, об’єднані єрархією, ламаючи і споживаючи Хліб Євхаристії та Слова Божого, перебувають у паломництві історією, ділячи радість і смуток цього життя.

Решта слів у назві відображають інші риси ідентичности цієї спільноти і з’являлись у різні історичні моменти, аж поки їх конфігурація не стала такою, яку знаємо сьогодні. Часом скидається, що назва цієї Церкви і зміни в ній відображають сам історичний шлях українського народу, якого Бог поставив на перехресті різних впливів: Сходу і Заходу, Півдня і Півночі. Українська Греко-Католицька Церква є наглядним прикладом того, як цю непевність «життя на перехресті» можна творчо спрямовувати в позитивному напрямку.

Бабинський Анатолій - Історія УГКЦ за 90 хвилин

Вид. 2-ге, доп.

Львів: Видавництво «Свічадо», 2018. 160 с.

ISBN 978-966-938-160-6

Бабинський Анатолій - Історія УГКЦ за 90 хвилин - Зміст

Від автора

Вступ

Початки християнства в Київській Русі

Княжий період. Між Сходом і Заходом

Церква у XII-XV століттях

Флорентійське поєднання

Передумови Берестейської унії

Відновлення єдности з Римською Церквою

Постберестейська доба

Поділ Київської митрополії

Унійна Київська митрополія. Друге дихання

Перше «воссоединение»

Митрополія у Галичині

Церква і національне питання

Митрополит Андрей Шептицький

У вирі зіткнення тоталітаризмів

Нищення Греко-Католицької Церкви в СРСР

Церква у підпіллі

УГКЦ у вільному світі

Вихід із катакомб і відродження Церкви

Перші кроки на волі

Унормування церковного життя у 1991-1997 роках

УГКЦ у III тисячолітті

На захисті людської гідности

Додатки

Покажчик імен

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Бабинський Анатолій - Історія УГКЦ за 90 хвилин - Від автора

Що це за книга і чому вона є саме такою? Гадаю, багато хто з Читачів бачив на власні очі чи принаймні чув про існування популярної серії видань, у яких коротко викладено суть того чи того явища або життєпис і вчення якогось філософа. Такі книги, як, наприклад, «Платон за 90 хвилин» чи «Святий Августин за 90 хвилин», пропонують Читачеві коротку, але змістовну мандрівку в світ знань із певної сфери. Звичайно, що за ці умовні 90 хвилин заледве чи можливо всесторонньо і глибоко увійти в тему чи вчення якогось мудреця. На дослідження Платона, чи навіть бодай одного з його діялогів, може піти ціле свідоме життя. Тому, звісно, редактори й автори таких видань змушені зупинятись на головному, на найбільш загальних поняттях та рисах явища, яке вони описують. Зрештою такі невеличкі видання, ціль яких сказати «просто про складне», не призначені для фахівців у тій галузі, якої стосується книга. Вони спрямовані радше до тих, хто бажає розширити свій кругозір, проте не має ні часу, ні натхнення для «глибокого занурення». Хоча не виключено, що для якогось майбутнього «платонознавця» книжка «Платон за 90 хвилин» стане лише першою і дасть поштовх для подальших студій.

Книга, яку Ви тримаєте в руках, має схоже завдання. Адже не кожен із легкістю знайде час для прочитання великих і детальних праць з історії Української Греко-Католицької Церкви. Хоча це не було б зайвим, але будьмо реалістами. Тож ця книга не для тих, хто бажав би глибоко зайнятись вивченням історичного шляху українських греко-католиків. Її суть є узагальнююча й ознайомча, це картина, написана широким пензлем без промальовування дрібних деталей. Як автор, я розумів усі небезпеки таких узагальнень і спрощень, особливо в такій тонкій сфері, якою е історична наука, особливо історія Церкви. Ми не раз були свідками яскравих прикладів того, як надто спрощена й узагальнена історія ставала причиною нових історичних катастроф і трагедій. Спрощення й узагальнення несуть у собі ще одну небезпеку. Сучасна людина живе як білка в колесі - шалений темп часто не дає їй можливости зупинитись і серйозно поміркувати про будь-що більше десяти хвилин, а надмір інформації наскільки потужно бомбардує її, що вона вже просто не здатна сприймати цю інформацію вдумливо і критично. З цього народжується такий наслідок, який можна було б назвати «ілюзією всезнання». Людина немов знає щось про все, а реально не знає нічого і ні про що. Але знову ж таки це не привід не писати коротких книг про великі речі. Справа ризикована, але необхідна. Перш за все тому, що знайдеться чимало тих, кому вона таки стане в пригоді, не зашкодить, а навпаки - піде на користь.

А тепер трішки про саму форму цього видання. Ця книжка про історію в тисячу років. Моєю першочерговою метою було наведення уявних мостів між сучасністю і минулим. Ми живемо в контексті сучасної Церкви і не завжди здатні побачити, які ниточки тягнуться від цієї сучасности в минуле: тобто, які події сформували цю Церкву такою, якою вона є сьогодні. Тому певною мірою ця книга є історією ідентичности українських греко-католиків. Вона показує, з яких «пазлів» чи кольорових скелець було сформовано і продовжує формуватись лик цієї Церкви. Читач одразу зауважить, що періоди цієї історії розподілені тут доволі нерівномірно. Деякі розділи охоплюють кілька століть, а інші - присвячені десятиліттям. Перш за все це помітно, якщо зіставити виклад більш ранньої історії та сучасної. Причиною такої непропорційности було те, що детальніший виклад ближчих нам подій, на думку автора, дасть Читачеві краще розуміння сучасного становища УГКЦ. Узагальнюючий і короткий виклад зумовив ще одну особливість цієї книжки: не всі факти історії в ній достатньо висвітлені. Тут хочеться пригадати слова о. Фредеріка Коплстона, який у вступі до своєї дев’я- титомної історії філософії писав, що розмір гардеробу королеви Єлизавети і поразка в визначальній битві - дуже різнопланові факти історії і при їх викладенні це варто враховувати. Тож у такій стислій книзі, як ця, до уваги було взято лише найважливіші віхи історії, її переломні моменти та вирішальні дії головних акторів. Ще однією особливістю цієї книги є цитати з відповідних епох. Вони подані тут із двох причин: перш за все для того, щоб Читач зміг відразу почути «голос часу», «пряму мову», так би мовити, а з іншого боку це значно урізноманітнило й освіжило монотонний виклад подій і фактів. У порівнянні з першою редакцією книги, їх було наново впорядковано, і тепер рівномірно кожен розділ містить по дві такі цитати. Наприкінці книги поміщено також невеликий список доступної літератури з історії УГКЦ, який допоможе Читачеві поглибити знання, якщо він матиме таке бажання.