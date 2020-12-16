Новосибирская епархия, несмотря на ее отдаленность от центра церковной жизни, всегда была одной из значимых частей Русской Православной Церкви, поэтому изучение исторических процессов на ее территории представляет несомненный интерес. Город Новосибирск за свою короткую историю, стремительно развиваясь, стал в настоящее время третьим по величине и численности населения в России.

При этом история Новосибирской епархии с момента образования Новониколаевского викариатства в 1922 г. по настоящее время, несмотря на труды многих церковных и светских историков, до сих пор остается слабо изученной. За исключением кратких очерков, отсутствуют обобщающие труды по этой теме.

Представляемое читателю научное исследование призвано систематизировать изучение истории Православия на территории современной Новосибирской митрополии, а также рассмотреть прежде малоизученные стороны внутрицерковной жизни в Новосибирской епархии и взаимоотношения Церкви с советской властью. Архивные документы, материалы периодической печати, источники личного происхождения доносят до нас много интересных подробностей жизни епархиального управления и приходов нашей области.

Иеромонах Симон (Истюков) - Новосибирская епархия в 1920-е — 1960-е гг.: проблемы внутреннего устройства и взаимоотношений с государством

Москва: Издательство «Спасское дело», 2020. — 304 с.,

ISBN 978-5-6042204-4-3

Иеромонах Симон (Истюков) - Новосибирская епархия в 1920-е — 1960-е гг.: проблемы внутреннего устройства и взаимоотношений с государством – Содержание

Приветственное слово митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

А. И. Мраморное. К читателю. Новая епархия в новых условиях: о книге иеромонаха Симона (Истюкова)

Введение

Степень изученности темы

Источниковая база исследования

Теоретические особенности исследования

Глава 1. Становление Новосибирской епархии в 1922—1928 гг

1.1. События церковной жизни, предшествовавшие образованию в 1922 г. Новониколаевского викариатства

1.2. Кампания по изъятию церковных ценностей в 1922 г

1.3. Закрытие храмов и другие притеснения верующих

1.4. Идеологическая борьба государства с Церковью в 1920-е годы

1.5. «Обновленческий» раскол и события внутрицерковной жизни

Глава 2. Новосибирская епархия в период борьбы за выживание (1929—1943 гг.)

2.1. Епархиальное управление и внутрицерковная жизнь

2.2. Лишение избирательных прав и налоговые притеснения духовенства

2.3. Аресты, ссылки, расстрелы верующих

2.4. Закрытие храмов, конфискация имущества Церкви

Глава 3. Новосибирская епархия в период относительного ослабления репрессивной политики государства (1943—1957 гг.)

3.1. Деятельность верующих и Новосибирской епархии в годы Великой Отечественной войны

3.2. Церковно-государственные отношения на региональном уровне

3.3. Внутрицерковная жизнь епархии

3.4. Открытие новых храмов в 1944—1947 гг

Глава 4. Новосибирская епархия в годы нового этапа антирелигиозной политики (1958—1964)

4.1. Епархиальное управление и внутрицерковная жизнь в 1958-1964 гг

4.2. Церковно-государственные отношения в регионе и политика дискриминации верующих

Глава 5. Борьба за права Церкви после окончания хрущевских гонений (на примере служения архиепископа Павла (Голышева) на новосибирской кафедре в 1964—1972 гг.)

5.1. Краткий обзор исследований, посвященных владыке Павлу, и этапы его биографии

5.2. Взаимоотношения архиепископа Павла с уполномоченным и особенности жалоб на архиерея

5.3. Антиобщественная деятельность» владыки Павла, попытка его отравления, перемещение на другую кафедру

Заключение

Список использованных источников

Список литературы

Приложения

Приложение 1. Список священнослужителей и мирян, репрессированных по *религиозным делам» в 1920—1940 гг

Приложение 2. Православные приходы и духовенство Новосибирской епархии в конце 1925 г. — начале 1926 г. (с указанием современного местоположения населенных пунктов)

Приложение 3. Храмы, открывшиеся на территории современной Новосибирской области в 1944-1947 гг

Иеромонах Симон (Истюков) - Новосибирская епархия в 1920-е — 1960-е гг.: проблемы внутреннего устройства и взаимоотношений с государством - К читателю. Новая епархия в новых условиях: о книге иеромонаха Симона (Истюкова) по истории Новосибирской епархии

Всероссийский Поместный Собор 1917—1918 гг. принял курс на умножение числа епархий в Русской Церкви, вплоть до того, что епархия могла быть образована в пределах одного уезда. Огромные пространства Сибири диссонировали с незначительным числом епархий, поэтому очевидно, что такое соборное решение должно было коснуться не в последнюю область обширных центральных (географически) и восточных регионов России.

В Сибири, где и Гражданская война завершилась позднее, чем во многих регионах европейской части России, процессы уничтожения церковных структур шли медленнее. Все сказанное должно предупредить от удивления тому, что в тяжелые и трагические для Церкви 1920-е гг. возникает новая епархия, ныне являющаяся центром одной из самых значимых митрополий Московского Патриархата.

Иеромонахом Симоном проделана большая работа по сбору источников, содержащих сведения о Новониколаевском викариатстве и Новосибирской епархии на протяжении полувека с начала 1920-х до начала 1970-х гг. На собранном материале подготовлен добротный научный труд, позитивистски суховатый, лишенный частых для церковной историографии, но ненужных елея и эмоций, зато научно фундированный.

Исследователь показывает, что за веру и против нее шла ожесточенная борьба, особенно в кровавые 1930-е гг. Богатый местный материал оживляет традиционные картины преследований только духовенства. Когда полдеревни участвует в срыве антирелигиозного спектакля, а другие — напротив, участники постановки или сочувствующие им, перед нами проносится картина настоящей, повседневной гражданской войны, в которую ввергли страну большевики своей бездумной, агрессивной политикой.

Удивительна фигура митрополита Новосибирского Никифора. Как будто он действовал в более лояльные к Церкви 1960-е или 1970-е гг., а не в страшные 1930-е. Документы, проанализированные о. Симоном, создают образ преисполненного достоинством, ненапыщенного величия, духовной стати иерарха.

До слез трогает взятая автором из воспоминаний С. Н. Ермолова сцена из 1930-х.: мирно сидящие после службы за трапезой батюшки и пьяный коммунист, который лезет к ним через окно. Результат обычной доброй братской встречи — расстрелы всех сотрапезников. Не назидание ли и набатно звучащее memento morі для столь же мирно сидящих наших современников?

Хорошо показана региональная модель взаимодействия уцелевших и отчасти вышедших из подполья «церковников» с новоявленным «Советом по делам» в 1940-е и 1950-е гг. На новосибирской кафедре появляется глыба — митрополит Нестор (Анисимов) (и не случайно его изображение, вместе с новосибирским духовенством, мы вынесли на обложку книги! Это он, 40 годами ранее, апостол Камчатки, перевязывал раненых на улицах Москвы — первых жертв большевистской революции в октябре 1917 г.).

Примитивность большевистской антицерковной пропаганды оставалась константой, несмотря на ослабление репрессивной политики с ходом десятилетий. Как показывает кейс с историей погибшего в начале 1960-х гг. от случайного выстрела из дробовика мальчика и реакцией на трагедию, советское антирелигиозное кликушество при всей своей объективной несерьезности негативно влияло на и без того стесненное существование Церкви в условиях авторитарного режима. Отсылки святителя Павла (Голышева) к опыту Собора 1917—1918 гг. тоже характерны: и через полвека после него гонимая Церковь под спудом держала результаты духовных и канонических вершин, достигнутых некогда в Москве соборным разумом, но применить их в той обстановке не могла. Кажется, такие исследования, как работа о. Симона (Истюкова), помогают нам в осознании тех препятствий, которые мешают вновь к этим вершинам направить наши стопы в начале третьего десятилетия XXI века.